Импортозамещение: июнь 2020 года. Реализовано 12 проектов

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1450 проектов импортозамещения!

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Июнь 2020 года — 12 проектов:

1. Компания «Промкомплектация», расположенная в Ногинске Московской области, начала производить защитные комбинезоны, которые в первую очередь будут поступать в медицинские учреждения региона.

Класс защиты комплектов позволяет работать с возбудителями первой и второй групп патогенов, то есть подходит для медиков, находящихся в «красной зоне» вместе с заболевшими коронавирусом.

Теперь у Московской области появилась возможность закупать защитные комбинезоны по цене в 3 раза меньше импортной, при этом продукция не уступает по качеству зарубежным аналогам. Организация планирует производить до 10 тысяч единиц продукции ежедневно, а при необходимости увеличить объём выпуска.

https://sdelanounas.ru/blogs/133086/

2. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создал мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК) нового поколения на базе автомобиля «КамАЗ».

Инспекционно-досмотровые комплексы «Росэлектроники» созданы на основе линейного ускорителя электронов и позволяют дистанционно идентифицировать внутри транспортных средств незадекларированные товары или незаконные грузы, к примеру взрывчатые и наркотические вещества, оружие и боеприпасы. Новинка на базе «КамАЗа» отличается более низким в сравнении с предыдущими версиями МИДК весом. Кроме того, была доработана пневматическая подвеска, что позволило регулировать нагрузки на осях автомобиля. Создание новых МИДК на базе автомобилей «КАМАЗ» позволило увеличить уровень локализации изделия до 80%. Сегодня холдинг готов поставлять до 40 таких машин в год.

https://sdelanounas.ru/blogs/133038/

3. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех совместно с Фондом развития промышленности запустили первое в России производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии на базе отечественных компонентов и софта, которые поставляет ГК «Миландр».

Устройства будут в автоматическом режиме собирать и передавать показания оператору данных, а также позволят пользователям следить за объемом потребляемой энергии и оплачивать услуги через мобильное приложение.

Производство запущено в Московской области, на НПП «Исток» им. Шокина с привлечением льготного займа ФРП. Основными заказчиками продукции станут электросетевые компании

https://sdelanounas.ru/blogs/133423/

4. Новые технологии тестируют на производственной базе Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства (в структуре УРФАНИЦ УрО РАН) в посёлке Малый Исток (Свердловская область). В двух теплицах общей площадью почти 600 квадратных метров растет 23 тысячи растений картофеля.

Селекционно-технологический центр создан впервые на Урале и имеет принцип фитотрона — каждый сеянец помещен в специальную емкость, внутри помещения в автоматическом режиме поддерживается определенная температура, влажность и режим подсветки. Каждый корнеплод здесь исследуют на молекулярном уровне, проникая в геном картофеля.

https://sdelanounas.ru/blogs/133308/

5. Компания «Ростсельмаш» увеличила объём инвестиций в создание производства трансмиссий для тракторов в два раза — до 4 млрд рублей.

«Собственное производство механических трансмиссий для тракторов „Ростсельмаш“ 2000-й серии организовано на предприятии в конце прошлого года. Сейчас первые опытные образцы проходят обкатку. Развитие направления продолжается и сегодня, в настоящее время мы заняты обучением персонала новым сборочным технологиям», — сообщил директор департамента маркетинга ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» Максим Нахабо.

https://sdelanounas.ru/blogs/133303/

6. Холдинг «Росэлектроника» разработал первые отечественные СВЧ-генераторы для производства перспективных средств связи и идентификации. Новые устройства созданы в рамках программы импортозамещения электронно-компонентной базы. Изделия отличаются от зарубежных аналогов более высокой надежностью и герметичностью конструкции.

В холдинге уточнили, что новые компоненты, созданные Омским НИИ приборостроения (ОНИИП, входит в «Росэлектронику»), предназначены «для формирования СВЧ-сигнала в проводных и беспроводных средствах телекоммуникации, радарных системах, автомобильной и авиационной электронике».

https://sdelanounas.ru/blogs/133246/

7. В ООО «Сарансккабель-Оптика» дан старт новому проекту по производству труб из алюминия и алюминиевых сплавов. На предприятии налажен выпуск двух типов труб. Это сварные плоскоовальные и круглые экструдированные трубы.

В сегменте труб из алюминия и сплавов для холодильного и теплообменного оборудования всех категорий промышленности, практически отсутствует российское производство.

https://sdelanounas.ru/blogs/133197/

8. Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил арктическую версию электронных тахеометров — устройств, предназначенных для измерения расстояний. Геодезическая техника в новом исполнении может применяться при температуре до минус 40 градусов. Приборы способны работать без подзарядки на протяжении 20 часов.

Для работы при низких температурах воздуха усовершенствованы две модели геодезической техники — 6Та2 и 6Та3. Новый функционал обеспечивается за счет подогрева радиоэлементов, а также ряда других технических решений. Тахеометры предназначены для измерения вертикальных и горизонтальных углов, расстояний и превышений. В числе прочего их используют для замера координат, высот труднодоступных объектов, выноса проектных точек высот.

https://sdelanounas.ru/blogs/133148/

9. Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) «Аэробалл» открыл в Невинномысске Ставропольского края первую очередь предприятия по производству алюминиевых баллонов для аэрозолей,

Строительство завода на территории национального аэрозольного кластера в г. Невинномысск началось в августе 2018 года. После завершения всех строительных работ производственная мощность завода составит порядка 86 млн единиц алюминиевых баллонов ежегодно.

https://sdelanounas.ru/blogs/133490/

10. На Ленинградском Металлическом заводе, входящем в состав компании «Силовые машины», завершено изготовление оборудования системы шариковой очистки (СШО) конденсаторов турбин. После гидроиспытаний и приемки заказчиком первая серийная СШО готовится к отправке заказчику. Отгрузка запланирована на третий квартал текущего года.

Новое оборудование разработано и изготовлено в рамках реализуемой компанией программы по наращиванию компетенций и увеличению объемов собственного изготовления, а также снижению зависимости от внешних поставщиков, в том числе зарубежных.

https://sdelanounas.ru/blogs/133537/

11. Дан старт серийному производству планшетных компьютеров «Аквариус» на базе отечественной операционной системы (ОС) «Аврора». Производства по выпуску электронных планшетов для проведения всероссийской переписи населения запущены на заводе «АКВАРИУС» в Ивановской области и в Москве на НПП «ИТЭЛМА».

Отмечается, что это «крупнейшая партия планшетов для нужд государства и общества». Всего будет произведено 360 тысяч устройств.

https://sdelanounas.ru/blogs/133741/

12. Заемщик Фонда развития промышленности — «Завод механических трансмиссий» (входит в группу «КОМ») — запустил в Набережных Челнах Республики Татарстан новое производство.

Предприятие наладило выпуск раздаточных коробок МП2200 для спецтехники на шасси «КАМАЗ» и «УРАЛ», а также для специальных шасси, которые производители спецтехники изготавливают самостоятельно. Производственная мощность нового производства составляет 1000 агрегатов в год. Уровень локализации превышает 95%.

В 2021 году завод планирует начать производство редукторов МП201 для привода молотильного барабана уборочных комбайнов «Ростсельмаша». Годовая производственная мощность составит 2000 редукторов.

Раньше такую продукцию приходилось завозить из-за границы, а теперь появились отечественные аналоги.

https://sdelanounas.ru/blogs/133725/