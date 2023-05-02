Обзор: в апреле 2023 года в России открылись 17 новых производств

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Российская экономика преодолела спад и вплотную подошла к фазе роста.

В апреле 2023 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 17 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, в том числе 1 с инвестициями 1 млрд рублей.

Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается в 5,8 млрд рублей (по 4 объектам объём вложенных средств не озвучен).

По отраслям в лидерах химическая промышленность и машиностроительный комплекс — по 5 новых производств.

В Псковской области запущено производство компаундов

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Предприятие «Эко Компаунд Групп» открыло производство ПВХ-пластикатов и компаундов для в городе Великие Луки (Псковская обл.) c линией мощностью до 4 тыс. т в год.

В 2019 году руководство компании было включено в реестр резидентов ТОСЭР «Рузаевка», где планировалось реализован проект по производству компаундов специального назначения для кабельной промышленности проектной мощностью 12 тыс. т в год. Общая стоимость инвестиционного оценивалась в 146,7 млн руб. и планировалось создать 45 рабочих мест.

ГК «Алеко» запустила производство добавок к полимерам

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Группа компаний «Алеко» (г. Ростов-на-Дону) запустила производство добавок для полимеров в России с целью заместить большую долю импорта в среднем и эконом-сегментах. В пресс-релизе компании сообщается, что существенный объём производства нового завода будет отдан под премиальные белые суперконцентраты.

В 2022 году «Алеко» завершила постройку завода для производства наиболее востребованных мастербатчей — меловых добавок и белых суперконцентратов — по технологии Farell (США). Завод расположен в г. Ростове-на-Дону. В настоящий момент запущена его первая очередь мощностью 25 тыс. т в год.

В Ленинградской области открыт завод по переработке полимерных отходов

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Корпорация «Технониколь» ввела в Ленинградской области в эксплуатацию завод по вторичной переработке полистирола.

Завод ежегодно будет превращать во вторичную гранулу до 6,5 тыс. тонн полимерных отходов. На заводе будут перерабатывать рыбные ящики, вспененные подложки для продуктов, упаковки пенопласта без антипирена, обрезки экструдированного полистирола, а также полимерные флаконы, крышки, бутылки, трубы, пленки, поддоны и детали автокомпонентов. Впоследствии из них будут производиться дорожные плиты, профилированные мембраны и битумные кровельные материалы.

Суммарный объем инвестиций в строительство завода и запуск новых мощностей составит 480 млн рублей.

Цех цепей машинной вязки открылся на Белгородском ювелирном заводе

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Новый производственный цех, который включает в себя около 150 цепевязальных станков, открылся на базе Белгородского ювелирного завода.

Ежемесячно цепевязальное производство выпускает порядка 700 килограммов ювелирных изделий. Затем они поставляются во все регионы России, а также за границу — в страны ближнего и дальнего зарубежья. При этом общее число выпускаемых плетений достигает 126, более 30 видов из которых — эксклюзивные.

Инвестиции в новое производство составили около 300 млн рублей.

Новую линию по выпуску сэндвич-панелей запустили в Нижнекамске

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Холдинг «Венталл» запустил на своём заводе в Нижнекамске новую линию сэндвич-панелей. Производительность линии составляет 1 млн м2 в год.

Запущенный конвейер сможет производить не только классические панели на основе базальтовой минеральной ваты, но и современные сэндвичи линейки «Венталл-Грин» с сердечником из кварцевой ваты. Такие изделия на 30% энергоэффективнее обычных, по характеристикам превосходят европейские премиальные аналоги, стоят в 2 раза меньше.

Инвестиции в проект составили 500 млн рублей.

«Аскон» наладил выпуск преформ для ПЭТ-тары для молочных напитков.

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Новосибирская компания «Аскон» наладила выпуск отечественных преформ, которые используются для изготовления ПЭТ-тары для молочных напитков.

На новой линии будет выпускаться до 210 млн различных преформ к ПЭТ-таре в год. Общая годовая производительность завода возросла на 33% - до 850 млн изделий.

Инвестиции в расширение завода превысили 320 млн рублей.

«Кронверк» открыл новую линию по производству высококачественного щебня в Саратовской области

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Самый крупный в Саратовской области завод по переработке щебня «Кронверк НМК» на этой неделе открыл новый дробильно-сортировочный центр.

Проект реализовали вблизи поселка Новосельский Ершовского района.

Появление новой линии увеличит производственную мощность предприятия в шесть раз — с 500 тысяч до 3 миллионов тонн в год.

На разработку и создание нового участка у специалистов компании ушло полтора года. Объем инвестиций составил 500 миллионов рублей.

Запущено три высокотехнологичных производства в ОЭЗ «Технополис Москва»

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Первые отечественные электрогрузовики

Площадь комплекса по производству электрогрузовиков— свыше 2,7 тысячи квадратных метров. Он включает цеха металлообработки (помещение со станками с нагрузкой на пол до пяти тонн на квадратный метр) и крупноузловой сборки, а также электротехнический цех (производство электродвигателей, бортовой электроники будет открыто в третьем квартале 2023 года).

Инвестиции в реализацию проекта составили почти 393 миллиона рублей. Создано 104 рабочих места.

Лазеры и лазерное оборудование

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Лазеры и лазерное оборудование будут производить в комплексе площадью четыре тысячи квадратных метров. Среди выпускаемой продукции — станки лазерной резки, лазеры и лазерные системы, оптомеханические изделия, волоконно-оптические кабели.

Мощности предприятия позволяют выпускать до тысячи лазеров и более 400 единиц оборудования для лазерной обработки металлов в год,

Инвестиции в реализацию проекта составили 230 миллионов рублей. Создано 140 рабочих мест.

Выпуск устройств с использованием технологий в области передачи данных

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Площадь третьего производственного комплекса составляет 3,4 тысячи квадратных метров. Среди выпускаемой «Бифорком Тек» продукции — коммутаторы для центров обработки данных, маршрутизаторы, автоматизированные рабочие места.

Инвестиции в реализацию проекта составили 933 миллиона рублей. Создано 129 рабочих мест.

В Самарской области запущено производство бетонных изделий

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18 апреля в Волжском районе Самарской области состоялось открытие фабрики бетонных изделий «БЕТЭМА».

На новом предприятии будут выпускать строительные материалы для дорожно-строительной и строительной отраслей, для благоустройства частных, коммерческих и общественных территорий.

Общий объём инвестиций в проект превысил 260 млн рублей. На фабрике создано 30 рабочих мест.

Открылось производство индустриальных лакокрасочных материалов в Воронежской области

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В Ольховатском районе Воронежской области открылось производство индустриальных лакокрасочных материалов «АВС Фарбен».

Новая производственная площадка будет выпускать в год 15 000 тонн акриловых дисперсий и реологических добавок.

Инвестиции в проект оцениваются в 200 млн рублей.

В ЦИАМ ввели в эксплуатацию новый участок с современным станочным оборудованием

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В Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) ввели в эксплуатацию новый участок опытного производства с современным станочным оборудованием. Это позволит не только расширить номенклатуру продукции, но и создавать конструктивно более сложные изделия.

Площадь опытно-экспериментального производства научного института увеличилась больше чем на три тысячи квадратных метров. В новом цехе разместили около 50 современных станков, которые преимущественно изготовлены отечественными производителями.

В Тульской области стартовало производство упаковки для фармацевтической отрасли

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21 апреля в поселке Октябрьский Тульской области состоялось официальное открытие «Фабрики упаковки «МИЛК».

Новое предприятие производит упаковку для фармацевтических средств на основе алюминиевой фольги в соответствии с мировыми стандартами качества и активно участвует в программе по импортозамещению.

В помещениях с минимальной концентрацией вредных веществ, площадь которых составляет 200 м2, будет производиться порядка 135 тонн блистерной фольги в месяц. Создано порядка 50 рабочих мест.

В Перми открылся цех по выпуску зарядных станций для электромобилей

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Крупнейшая в России специализированная площадка по выпуску зарядных станций для электромобилей открылась 24 апреля в Перми.

Завод планирует изготавливать в год до пяти тысяч единиц продукции.

В открытых цехах будет осуществляться полный производственный цикл: от сборки электронных комплектующих, установки микроэлементов на платы до окончательной сборки зарядных станций и их тестирования.

СИБУР открыл в Тобольске новый автотранспортный цех

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На тобольском предприятии СИБУРа «ЗапСибНефтехим» открыт новый автотранспортный цех. Реализация проекта заняла два года, в течение которых в него было инвестировано более 1 млрд рублей.

В новом цеху, где трудятся более 400 человек, созданы комфортные и безопасные условия для работников, закуплено современное оборудование и установки для диагностики и ремонта транспорта, в том числе использующего компримированный природный газ.

Производство плат для высокоточного оборудования запустили в Дубне

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В подмосковной Дубне введён в эксплуатацию лабораторно-производственный комплекс по изготовлению керамических плат для высокоточного электронного оборудования.

Компания «С-Компонент» вложила в производство 115 млн рублей. Создано 30 рабочих мест.

Площадь объекта составляет более 1,1 тыс. кв. м.

На производстве будут осуществлять лазерную и алмазную обработку плат, прошивку отверстий, дисковую резку и профилирование керамики, металлизацию, сборку, монтаж, шлифовку и полировку изделий. Готовые платы будут применяться в телекоммуникационном и медицинском оборудовании, вычислительной технике и автотранспорте.

Новое предприятие уже ввели в эксплуатацию.

«Щекиноазот» запустил третью линию по выпуску нетканого материала

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Тульское предприятие «Щекиназот» завершило строительство производства многослойного нетканого материала с использованием технологии мельтблаун (спанбонд, SSMS) на промышленной площадке Первомайского филиала АО «Щекиноазот».

Первые две линии были пущены в эксплуатацию соответственно в 2009 и 2015 годах. Суммарная мощность производства с возможностью выпуска материала спанбонд достигает 8640 т в год.

Сумма инвестиций в проект, реализованный с привлечением целевого займа от Фонда развития промышленности (ФРП), превышает 588 млн руб.

Итого за апрель 2023 года открыто 17 новых производств:

— из них 1 производство с инвестициями 1 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций 5,8 млрд рублей

— по 4 объектам объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Химическая промышленность — 5

— Машиностроение, приборостроение — 5

— Производство строительных материалов — 2

— Электроника — 1

— Горнодобывающая промышленность — 1

— Переработка отходов — 1

— Ювелирная промышленность — 1

— Другое — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 17

— иностранный и смешанный — 0