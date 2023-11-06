Обзор: в октябре 2023 года в России открылись 18 новых производств

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Темпы промышленного производства продолжают расти. Согласно данным Росстата индекс промышленного производства в сентябре составил 105,6% к сентябрю прошлого года, за 9 месяцев индекс производства достиг 103,3%. Опережающими темпами растёт обрабатывающий сектор — 110,9% в сентябре (107,1% за 9 месяцев).

Наиболее высокие темпы развития показывают производства машиностроительного комплекса. И большинство новых мощностей в отчётном месяце также было введено в машиностроении и металлообработке.

Всего в октябре 2023 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открыты 18 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, в том числе 6 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

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В Красноярске открылся новый завод по производству оборудования для цветной металлургии

В Красноярске состоялось открытие нового завода Научно-производственного центра магнитной гидродинамики.

Там планируют выпуск импортозамещающего оборудования и комплектующих собственной разработки для цветной металлургии.

Запуск нового завода позволит изготавливать продукцию для выпуска сплавов цветных металлов и изделий из них.

В минувшем году завод получил льготный заём на 100 млн рублей для модернизации производственных мощностей. В результате на предприятии создали 50 новых рабочих мест.

На курганском заводе «Курган-Свет» открыт новый литейный цех

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В новом цехе будут изготавливать корпуса для светильников. Он оснащён двумя автоматическими машинами литья алюминиевых сплавов под давлением c усилием запирания 450 и 1600 тонн. Обе машины имеют высокий уровень автоматизации. Они позволяют производить изделия длиной до 1700 мм и весом до 32 килограммов с точными геометрическими формами и высоким качеством поверхности.

Суммарный объем инвестиций в создание цеха составил 100 млн рублей, 56 из них выделило правительство области. Новое производство позволило создать 40 рабочих мест.

В Новгороде открылся завод по производству трубопроводных устройств

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3 октября в Великом Новгороде открыт завод ООО «Т-АРМ».

Завод открыла группа компаний «НБМ». Производственные мощности развернуты на площади три тысячи квадратных метров, где планируется выпускать трубопроводную арматуру для нефтяной, химической и газовой промышленности.

Общая сумма инвестиций на первом этапе составила 400 миллионов рублей. Планируется создание до 100 новых рабочих мест.

На ТВЗ запущен в эксплуатацию цех новой техники

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На Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ, входит в состав ТМХ) запущен в эксплуатацию цех новой техники для работы над созданием новых моделей вагонов.

Проект по организации цеха новой техники реализован на предприятии в рамках инвестиционной программы ТМХ. Её объем на 2023 год составляет 3,6 млрд рублей.

Запуск цеха осуществлён без снижения темпов выполнения основного плана производства.

Новый цех по производству соединений для полиэтиленовых труб начал работать в Вологде

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Вологодский завод полиэтиленовых труб «ИММИД» запустил новый цех по производству фитингов. Фитинг — это соединительная часть трубопровода, которая используется для разветвления, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб. Диаметр деталей варьируется от 32 мм до 315 мм.

Инвестиции в проект составили 200 миллионов рублей.

На предприятии создано 40 новых рабочих мест.

В Уфе окрыли завод компании «Амкодор»

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10 ктября, в Уфе состоялось открытие нового завода компании «Амкодор».

Завод «Амкодор-Агидель» был построен в Уфе за девять месяцев. Здесь будут выпускать современные зерносушильные комплексы для малых хозяйств и крупных агрохолдингов.

Стоимость строительства завода сельхозоборудования составила 3 млрд рублей.

Компания «Грюнвальд» запустила новый завод мощностью 300 ед. прицепной техники в месяц

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Компания «Грюнвальд» запустила новую производственную площадку в микрорайоне Прегольский в западной части Калининграда.

На заводе будет выпускаться вся линейка шторных полуприцепов и полуприцепов-рефрижераторов. Также здесь расположен центр компетенции в области магистральной техники — конструкторское бюро и технические службы, ответственные за развитие данного направления.

Новый производственный комплекс площадью 8 800 кв. м стал вторым по величине производственным объектом «Грюнвальда».

Вложения в завод ранее оценивались в 400 млн рублей.

Всего инвестиционным проектом предусмотрено создание более 300 новых рабочих мест.

В ОЭЗ «Орёл» открылся завод по производству телематического оборудования

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Новый завод ООО «Три Точки Мануфактуринг» по производству телематического оборудования для автопроизводителей открылся на территории особой экономической зоны «Орёл» в Мценском районе Орловской области. Предприятие занимается производством телематического оборудования и оборудования GPS/ГЛОНАСС для мониторинга транспорта.

Мощность ООО «Три Точки Мануфактуринг» достигает 960 тысяч изделий в год.

За шесть месяцев текущего года фактический объём инвестиций составил 162 млн рублей. Сейчас на предприятии трудится около 60 сотрудников.

Завод нетканых материалов запущен в Тульской области

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Современный комплекс по производству нетканых материалов открылся в Киреевске Тульской области на территории СЭЗ «Узловая».

На заводе запущены 3 линии:

— производственная линия 6000 позволяет выпускать до 5,5 тыс. тонн иглопробивного геотекстиля в год. Линия выпускает геотекстильные полотна дорнит из полиэфирного волокна под марками: ДОРНИТ, ДОРНИТ ЭКО,

— производство спанбонда осуществляется на двух высокотехнологичных линиях:

3200 SSS;

3200 SMМS. Их суммарная производительность 16 тыс. тонн ежегодно.

На реализацию проекта было выделено почти 1 млрд рублей. Создано 136 рабочих мест.

В Северодвинске запущено перерабатывающее предприятие резидента АЗРФ

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18 октября состоялся технический запуск линии по производству масляных дистиллятов из вторичного сырья, проект реализован резидентом Арктической зоны.

Ввод в эксплуатацию новой промышленной площадки позволит решить экологическую проблему, связанную с утилизацией такого рода вторичного сырья. В месяц линия позволяет превратить до тысячи тонн отработанного машинного масла в базовые масла — основу для выпуска новых промышленных масел. Например, в трансформаторных маслах дистиллят составляет 90 процентов.

Объём инвестиций в проект составил более 170 млн рублей. На предприятии создано 14 новых рабочих мест.

На Новотроицком содовом заводе запущено производство газоблоков

© Фото из открытых источников

Новый цех по производству ячеистого газоблока построен за год. Его проектная мощность составляет 200 тысяч кубометров блоков ежегодно. Потребность в такой продукции в регионе высока — за год в Оренбургской области вводится в эксплуатацию в среднем 1 млн кв. м жилья.

Инвестиции в проект ранее оценивались в 800 млн рублей.

Автоклавный газобетон называют искусственным синтезированным камнем. Изделия выдерживаются при температуре 191 градус и под давлением 12 атмосфер, это придает им теплоизолирующие свойства. Такой материал подходит для возведения как внутренних, так и внешних стен.

«Завод ТЕХНО» ввел комплекс по выпуску субстратов из каменной ваты

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В Красном Сулине Ростовской области «Завод ТЕХНО» ввел новый комплекс по выпуску субстратов из каменной ваты.

Стоимость проекта составила почти полмиллиарда рублей.

На предприятии установлено современное российское оборудование с полностью автоматизированными производственными линиями. Они созданы по индивидуальному проекту. Это позволит обеспечивать стабильно высокое качество продукции, оперативно перенастраивать оборудование, менять ассортимент и изготавливать небольшие партии разной геометрии. На заводе планируют выпускать более 160 тысяч куб. метров современных агроматериалов для тепличных комплексов.

Донские агроматериалы заместят импортные аналоги в объёме до 15% рынка в России.

«Норникель» запустил первую линию «Серной программы »

© Фото из открытых источников

25 октября 2023 года стало официальной датой запуска Серной программы на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ). Это крупнейший экологический проект в России, разработанный «Норникелем».

Первая линия оборудования позволит в 5,6 раза снизить выбросы диоксида серы. Оставшееся оборудование будет введено в эксплуатацию в 2024 году и позволит сократить общий объём выбросов с текущих 1,1 млн тонн до 197 тыс. тонн.

Построены и запущены три цеха с «начинкой» в виде 900 единиц различного оборудования. В одном цеху из отходящих газов получают серную кислоту, в другом, на огромной мельнице, дробят и смешивают с водой известняк. В третьем полученные жидкости перемешивают.

© Фото из открытых источников

Цеха «Серной программы» на 90% укомплектованы российскими комплектующими.

Общие инвестиции ГМК «Норникель» в реализацию «серной программы» превышают 180 млрд рублей, сообщает компания. Из этой суммы уже инвестировано 120 млрд рублей.

В Чувашии запустили современный завод по выпуску пероксида водорода

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Компания «Волжская перекись» запустила в Новочебоксарске Чувашской республики первое в России производство пероксида водорода по современной антрахиноновой технологии.

Новый завод позволит практически полностью заместить импорт при обеспечении потребностей целлюлозно-бумажной и текстильной, химической, горнодобывающей и металлургической, медицинской, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности.

Общие инвестиции «Группы Оргсинтез» в новое высокотехнологичное производство составили 11 млрд рублей.

В Башкирии запустили завод по выпуску полимерных смол

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На территории опережающего развития (ТОР) «Нефтекамск» состоялась торжественная церемония запуска завода полимерных смол резидента ООО «Аттика-Нефтекамск», входящего в группу компаний «Аттика».

Общий объем инвестиций в проект составил 320 млн рублей, создано 48 рабочих мест. Новое предприятие будет выпускать связующие компоненты для производства лакокрасочных материалов широкого спектра назначения, включая промышленные, автомобильные грунтовки и покрытия, а также строительных материалов.

Производство новых источников питания запустили в подмосковном Сергиевом Посаде

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Производитель первых в России цифровых источников питания для светодиодного освещения «Трион» запустил опытный участок в Сергиевом Посаде. Продукция разработана с использованием отечественных цифровых микросхем.

Инвестиции в проект составят 300 миллионов рублей.

Кабельный завод «Кабэкс» открыл новый цех в Ревде Свердловской области

© Фото из открытых источников

Новый производственный цех открылся на ул. Нахимова, 11 в Ревде.

Открытие нового цеха позволило создать более 80 новых, оснащённых современным оборудованием рабочих мест.

«Кабэкс» — современное высокотехнологическое предприятие по производству кабельно-проводниковой продукции. Завод входит в список крупнейших налогоплательщиков, является одним из системообразующих предприятий Урала.

В Петербурге запущено производство запорной арматуры для нефтегазовой промышленности

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Новый завод по изготовлению запорной арматуры, способной работать в условиях особо высоких и низких температур, запустили на площадке производственного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) в Невском районе Санкт-Петербурга.

Покупка технологии производства и станочного парка, а также обучение персонала обошлись в 2 млрд рублей.

Итого за октябрь 2023 года открыто 18 новых производств:

— из них 6 крупных производства с общими инвестициями более 140 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил более 143,8 млрд рублей

— по 1 объекту размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлругия и металлобработка — 7

— Химическая промышленность — 6

— Электроника и электрооборудование — 1

— Производство стройматериалов — 1

— Переработка отходов — 1

— Кабельная промышленность — 1

— Светотехника — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 17

— иностранный и смешанный — 1

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