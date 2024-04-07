Обзор: в марте 2024 года в России открылись 16 новых производств

Российская промышленность ускоряется, индекс промпроизводства в феврале составил 108,5%.

В марте 2024 году в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 16 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей. Из них половина крупные с инвестициями более 1 млрд рублей.

Большинство мощностей снова введено в машиностроительном секторе — 9 объектов. В химической промышленности — 5 производств.

Компания «ЕРС-Комплект» открыла новый цех металлоконструкций в Волгограде

Новый цех открыл волгоградский производитель электротехнического оборудования «ЕРС- Комплект». На территории площадью 1,2 тыс. кв. м размещены производственные мощности по выпуску металлоконструкций и блочно-модульных зданий для размещения промышленного электрооборудования, пишет ИА «ВолгаПромЭксперт».

В цеху будут выпускаться до 60 блочно-модульных зданий в год.

Инвестиции в строительство и оборудование составили около 110 млн рублей.

Создано 50 новых рабочих мест.

В Ростове-на-Дону открыт тракторный завод

5 марта 2024 года в Ростове-на-Дону состоялось грандиозное событие: был официально открыт первый в постсоветской России тракторный завод. Его открыла компания Ростсельмаш.

Официальный старт строительства тракторного завода Ростсельмаш был дан в сентябре 2021 года. И вот наконец завод полностью достроен и запущен. Общая территория — 14 га, производственные площади — 62 тыс. кв.м.

Для инвестиций в строительство завода использовались как собственные средства компании Ростсельмаш, так и средства предоставленные на льготных условиях Фондом Развития Промышленности. Общие инвестиции в создание производства превысили 13 млрд рублей.

«Фосагро» запустила крупный комплекс по производству минеральных удобрений в Ленинградской области

Дан старт промышленной эксплуатации нового комплекса по выпуску минеральных удобрений компании «Фосагро» в Волхове Ленинградской области.

Объём инвестиций в проект развития Волховского производственного комплекса превысил 34 млрд рублей.

Выпуск минудобрений компанией здесь вырастет в четыре раза, до более 1 млн тонн в год.

В Ростове запустили завод по производству пищевой пластиковой упаковки

Предприятие будет выпускать контейнеры под запайку, салатные контейнеры с крышкой, транспортную упаковку, упаковку для готовых блюд.

Инвестиции составили более 450 млн рублей.

На новом предприятии создано 60 рабочих мест, но с выходом на полные проектные мощности их число увеличится до 124.

Площадь производственно-складского комплекса составляет 7,3 тысячи квадратных метров. Объемы производства составят более 5 тысяч тонн в год. Продукция будет реализовываться в России, включая Ярославскую область, и странах СНГ.

Под Тулой открылся завод двигателей Haval

Строительство завода двигателей началось в ноябре 2020 года. Запуск завода осуществлён в соответствии с планом по локализации ключевых компонентов, предусмотренном в специальном инвестиционном контракте (СПИК), который был подписан в сентябре 2020 года.

Производство двигателей площадью 10 000 м2 расположено на территории сборочного завода Haval в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области.

Предприятие позволило создать 300 дополнительных рабочих мест.

4 года назад вложения в завод двигателей оценивались в 17,75 млрд рублей.

Стахановский вагоностроительный завод выпустил первые 145 вагонов. Возрождение

Возобновил работу Стахановский вагоностроительный завод. Предприятие выпустило первые 145 вагонов.

Завод заработал в полном объёме с 1 января текущего года, в феврале была выплачена первая заработная плата.

Таким образом на Стахановском вагоностроительном заводе в Луганской Народной Республике завершился процесс восстановления прав на серийный выпуск новых моделей грузовых вагонов.

Выпускаемая линейка подвижного состава включает полувагоны, хопперы, цистерны, платформы, транспортеры, думпкары.

В Донецке Ростовской области открыли завод морозильной техники

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Старт работе нового завода по производству холодильно-морозильной техники дан 6 марта.

Открытие предприятия «Крафт Технолоджи» стало очередным шагом к снижению зависимости отечественной экономики от импортных поставок.

Проект реализован в рамках соглашения, которое было подписано на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022». В создание предприятия инвестировано около 1 млрд рублей, создано 150 рабочих мест. Ежегодно здесь будет выпускаться до 100 тысяч единиц морозильной техники, которую ранее производили за пределами Ростовской области.

На территории заброшенного завода в Нововоронеже открыли новое предприятие «АгроМиг »

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В Нововоронеже Воронежской области на территории заброшенного завода «Атомэнергозапчасть» открыли современное предприятие «АгроМиг».

Компания привела в порядок 20 тысяч квадратных метров заброшенной территории бывшего завода «Атомэнергозапчасть». И теперь здесь производят уникальную сельхозтехнику. На предприятии выпускают конвейерные зерносушилки, единственные в стране травосушилки и запустили в производство единственные в мире инфракрасные сушилки.

В перспективе на заводе будут работать до 250 человек.

На Камчатке открыт новый завод металлоконструкций

На Камчатке запущен новый завод металлоконструкций, производство создавали чуть меньше года.

На предприятии смонтировали оборудование, которое может править и резать сталь толщиной до 60 миллиметров. Скорость сварки металла под флюсом составляет до полуметра в час

В Асбесте Свердловской области открыли первый в области завод минерально-полимерных композитов

Завод минерально-полимерных композитов «Верста» будет выпускать террасные и заборные доски, фасадные панели, ограждения, лаги и другие виды изделий. Новое предприятие входит в структуру ПАО «Ураласбест».

По словам генерального директора ПАО «Ураласбест» Юрия Козлова, реализовать проект удалось всего за год. Объем инвестиций в создание первой очереди составил более 100 млн рублей.

На «Версте» создано 46 рабочих мест.

Завод по производству алюминиевой тары для напитков открыт в Ульяновске

Компания «Арнест Упаковочные Решения» открыла на территории индустриального парка «Заволжье» в Ульяновске новый завод по производству алюминиевых банок для напитков. После выхода на проектную мощность завод сможет выпускать более 1,6 млрд банок в год.

Общие инвестиции в проект превысили 13,5 млрд рублей.

В Кургане состоялось открытие нового сборочно-сварочного цеха ООО «Вездеходы «Бурлак»

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Курганское предприятие ООО «Вездеходы «Бурлак», специализирующееся на выпуске уникальной техники — снегоболотоходов для работы в экстремальных погодных условиях Крайнего Севера, Арктики и Антарктиды — расширяет свои производственные мощности.

В Кургане заработало ещё одно новое производство. На этот раз комплексное производство компании «Вездеходы «Бурлак». За два года реконструировали и ввели в эксплуатацию цеха общей площадью порядка 10 000 кв. м. В этих цехах установлено и работает новое современное оборудование.

Субсидии в организацию производства составили 142 млн рублей.

На сегодня уже создано 279 новых рабочих мест.

«Газпром нефть» запустила экологичную переработку пластиковой упаковки в Ленинградской области

«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию завод по переработке пластиковых упаковочных материалов во вторичную гранулу. Комплекс годовой мощностью 8,6 тыс. тонн начал работу в городе Гатчина Ленинградской области. Новое предприятие обеспечит полный цикл переработки пластиковой упаковки из полипропилена и полиэтилена и выпуска подготовленного сырья для дальнейшего использования.

Инвестиции в проект не раскрываются, но эксперты полагают, что запуск завода мог обойтись компании в 4,5-5 млрд рублей.

«Микрон» благодаря займу ФРП запустил линии по сборке микросхем и выпуску чип-модулей

Крупнейший российский производитель микроэлектроники «Микрон» (входит в ГК «Элемент») запустил на своей площадке в особой экономической зоне «Технополис Москва» линию сборки микросхем в пластиковые корпуса, а также дополнительную линию по выпуску чип-модулей для банковских карт, электронных документов и сим-карт.

Общие инвестиции в развитие производства составили 1,35 млрд рублей. Из них 1,08 млрд рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) на приобретение 61 единицы высокотехнологичного оборудования.

На площадке промпарка «Краснодар» с поддержкой края запустили производство нового резидента

Фабрику «КОМПАС ПУЛС РУС» разместили на площади 1,5 га промышленного парка «Краснодар».

Производство в посёлке Индустриальном закрывало только 30% потребности рынка страны в композитных бассейнах. Поэтому было решено запустить еще одну фабрику уже на территории промышленного парка, обеспеченного необходимой инфраструктурой.

Всего запланировали четыре очереди производства.

Объём инвестиций в реализацию проекта составил свыше 246 млн рублей.

С выходом на проектные мощности предприятие сможет выпускать до 1200 композитных бассейнов ежегодно.

В Магнитогорске открыто производство крепежных изделий

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«ММК-МЕТИЗ», входящий в Группу ММК, запустил новое производство импортозамещающих крепежных изделий и проволоки.

Объём производства арматурной, оцинкованной и сварочной проволоки составит более 105 тыс. тонн в год, а машиностроительных и железнодорожных гаек — 4,2 тыс. тонн в год. При их изготовлении используется исключительно отечественное сырьё.

Общие инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей.

Итого за март 2024 года открыто 16 новых производства:

— из них 8 крупных производства с общими инвестициями более 86 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил более 87,7 млрд рублей

— по 3 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка — 9

— Химическая промышленность — 5

— Электротехника, электроника — 2

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 15

— иностранный капитал — 1

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