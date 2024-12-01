Обзор: в ноябре 2024 года в России открылись 17 новых производств

Российская экономика в октябре вновь ускорилась, индекс промпроизводства составил 104,8%. Локомотивом развития продолжает оставаться обрабатывающий сектор — 109,6% в октябре, 108,1% за 10 месяцев.

В ноябре 2024 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 17 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей. Из них 3 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Большинство мощностей введено в машиностроительном комплексе — 6 новых производств. На второе место неожиданно вышла фармацевтика и производство медицинской техники — 4 реализованных проекта.

Калининградский янтарный комбинат ввёл в строй новый цех ручной сортировки

Новый участок открыли в одном из зданий комбината советской постройки. До 2021 года в нем располагался ювелирный комплекс предприятия.

Цех рассчитан на пять сортировочных бригад общим количеством 49 человек.

Освободившееся площади реконструировали и оборудовали современными рабочими местами, которые оснащены специальной системой аспирации. Теперь частицы янтарной пыли, едва образовавшись, прямо с сортировочного стола удаляются в накопитель, оставляя воздух чистым. Новая система за год не даст осесть почти 500 кг янтарной пыли.

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» запустила новый цех гормональных лекарств

«ВЕРТЕКС» реализовал проект по созданию нового цеха для выпуска гормональных лекарств в инновационно-производственном комплексе. Площадь цеха почти в 4 раза превышает имеющееся производство гормональных препаратов компании и располагается на 1700 кв. м.

Инвестиции в проект превысят 870 млн руб.

Средства направлены на строительно-монтажные работы, создание инженерных сетей, организацию «чистых» помещений и участков упаковки. С учетом этого расширения общая площадь производства компании составила порядка 14 тыс. кв. м. Сейчас оно включает четыре цеха и участок БАД.Участки нового гормонального цеха располагаются в здании третьей очереди фармкомплекса компании на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург».

Осенью 2024 года начали работу два из них — по выпуску препаратов в жидких и мягких лекарственных формах с неполовыми гормонами.

Новгородский «Компенз» открыл новый цех

© sun9-60.userapi.com

В технопарке «Гагарин» вблизи Великого Новгорода состоялось открытие нового цеха АО «Аэродроммаш», одного из предприятий научно-производственного концерна «Компенз».

Это событие стало знаковым для компании, которая занимается производством средств наземного обеспечения полётов для аэродромов, пневматических и гидравлических систем, оборудования для «Роскосмоса».

С открытием цеха выпуск продукции аэродромного обеспечения увеличится в два раза. Здесь предусмотрен полный цикл: от разработки изделий до их испытаний и внедрения в серийное производство.

«Орелтекмаш» открыл новый деревообрабатывающий цех

На предприятии трудятся более 400 человек.

За 9 месяцев этого года темп роста объёма производства превысил 360%.

В настоящее время предприятием реализуется инвестиционная программа с общим объемом инвестиций в 2,6 млрд рублей.

В Башкирии запустили новое производство туймазинского предприятия «Риапласт »

12 ноября был дан старт работе швейно-заготовительного цеха туймазинского предприятия «Риапласт».

Предприятие в основном специализируется на разработке и производстве упаковок для сыпучих материалов и пищевой продукции. Ассортимент продукции — мягкие контейнеры, предназначенные для транспортировки и хранения пищевых и строительных материалов.

Общий объём инвестиций по проекту составил около 160 млн рублей.

«УралСпецТранс» запустил новый цех по серийному выпуску специализированных полуприцепов пяти типов

Производственная мощность нового цеха составляет до 660 полуприцепов в год.

Инвестиции в приобретение российского технологического оборудования составили 485 млн рублей.

Предприятие приобрело роботизированный комплекс подготовки и окраски рам, автоматизированную линию окраски других деталей и рельсовую систему для перемещения грузов. В новом цехе площадью 5,2 тыс. кв. м также установлено сварочное и сборочное оборудование.

На новых производственных площадях сварка, окраска и сборка полуприцепов организована поточным образом.

В Ростовской области запущено новое производство фармпрепаратов

ООО «Югмедфарм» запустило производство фармпрепаратов в хуторе Калинин Мясниковского района Ростовской области.

Производственно-складской комплекс «Югмедфарм» начал строить в 2017 году. Он расположен на 14,8 тыс. кв. м.

Годовая производственная мощность предприятия на этапе запуска первой очереди рассчитана на изготовление 125 млн упаковок лекарств.

«Производство ориентировано на выпуск отечественных твёрдых нестерильных лекарственных форм в капсулах, таблетках, порошках и гранулах», — сказано на сайте компании.

На территории предприятия расположены два производственных корпусах на четырёх участках. У компании имеется собственная химико-аналитическая лаборатория.

В ассортименте производителя — 73 позиции БАДов.

Бумкомбинат «Волга» запустил новую макулатурную линию

Балахнинский бумажный комбинат «Волга» запустил линию переработки макулатуры мощностью 132,5 тыс. тонн в год. Получаемая макулатурная масса обеспечит сырьем производство до 140 тыс. тонн бумаги для гофрирования и других видов упаковочных бумаг ежегодно.

Общие инвестиции в проект технического перевооружения предприятия, который включает запуск макулатурной линии,превысили 7 млрд рублей.

Новая макулатурная линия позволяет извлекать из отходов и возвращать в производственный цикл трудноперерабатываемые виды макулатуры среднего и низкого качества — влагопрочные, жиростойкие, ламинированные.

В Твери открыт завод по производству пищевого оборудования

© static.mk.ru

20 ноября в Твери открыли новый завод RoboLabs. Предприятие разрабатывает и производит инновационное пищевое оборудование.

Что касается инвестиций, то на строительство потратили 500 миллионов рублей.

Территория производства — больше 6,5 тысяч кв. метров. Сейчас производительность завода — 700 единиц оборудования в месяц.

На предприятии производят оборудование для заведений общественного питания, кинотеатров, торговли и сетей фастфуда. В частности, грили, печи, попкорн-аппараты, фритюрницы.

Тюменский завод медицинских изделий «МИМ» открыл второй производственный корпус

Новый производственный корпус с линией по выпуску шприцев на тюменском предприятии медицинских изделий «МИМ» запустили 20 ноября. Площадь помещения — 2,5 тыс. кв. метров. Здесь расположили участки сборки, упаковки и печати. Благодаря новому цеху руководство со временем собирается масштабировать линейку медицинских устройств. Предприятие поставляет медицинские изделия во все регионы России, а также Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Киргизию.

Производственный корпус площадью свыше 4,5 тыс. кв. метров был построен в селе Мальково Тюменского района.

Общий объем вложений превысил 269 млн рублей.

В ДНР запустили производство специальных видов цементных смесей

В ДНР запустили новую технологическую линию по производству специальных видов цементных смесей. Их изготовлением займется завод «Пик-Цемент» в Амвросиевском районе. Весь проект был реализован за девять месяцев, а монтаж оборудования занял три с половиной месяца. Производительность новой линии составит 500 тысяч тонн продукции в год.

Что касается конкретной производственной линии, то в нее вложили около одного миллиарда рублей инвестиций. Продукция амвросиевского завода востребована не только в самой Республике, но также в Ростовской области, Ставропольском крае и ближайших регионах.

Компания «Отдел медицинской техники» запустила в ОЭЗ «Титановая долина» завод медицинских изделий

Производственный комплекс компании «ОМТ» будет состоять из двух зданий общей площадью 16 тысяч квадратных метров, там создадут 165 новых рабочих мест.

Объём инвестиций — 450 миллионов рублей.

В комплексе, который будет состоять из двух корпусов, наладят производство многофункциональных кроватей и кушеток для пациентов, стоек регистратуры и другой медицинской мебели для оснащения лечебных учреждений, а также вакуумных систем взятия крови и реанимационных расходных материалов.

Инвестпроект литейно-механического производства построили в Верхневолжье

Инвестпроект по строительству современного литейно-механического производственного комплекса реализовала компания ООО металлургический центр «Тверская бронза», располагающаяся на территории промышленной площадки Боровлево-1 в Калининском округе Тверской области.

Общий объем вложений по проекту составляет 100,6 миллиона рублей, создано 29 новых рабочих мест.

Комплекс введён в эксплуатацию.

В Подмосковье запустили новое производство чипов

В Подмосковье запущено крупное производство, на котором будут ежегодно выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем. Эта продукция предназначена для гражданской авиационной техники, телекоммуникационного оборудования и автомобильной электроники. Новый производственный корпус открыт на заводе «Арсенал», который входит в структуру группы компаний «Промтех».

Площадь нового производственного корпуса — 10 000 м². В нем расположены R&D подразделения, современное кристальное производство, высокотехнологичные автоматизированные сборочные производства полупроводниковой электронной компонентной базы, а также СВЧ модулей и кабельных сборок космического применения.

Общие инвестиции в проект составили более 1 миллиарда рублей, дополнительно создано 65 высокотехнологичных рабочих мест.

В НАО запустили производство по ремонту комплектующих для нефтегазовой отрасли

Новое производство по ремонту комплектующих для нефтегазовой отрасли запустили в поселке Харьягинский Ненецкого автономного округа (НАО), ранее такие услуги оказывали в городе Усинске соседней Республики Коми.

Компания вложила в проект 300 млн рублей.

Будет создано 100 рабочих мест для местных жителей.

С ульяновского конвейера сошли первые грузовики Sollers TR

Первые среднетоннажные грузовики Sollers TR сошли с конвейера «СОЛЛЕРС Комтранс» в Ульяновске. Новый завод рассчитан на выпуск гаммы автомобилей Sollers TR полной массой от 3,5 до 18 тонн.

Предприятие общей площадью 16000 квадратных метров находится на индустриальной площадке УАЗа. Его годовая мощность составляет 5000 автомобилей в год.

Здесь уже трудится более 100 жителей региона.

Завод по производству труб заработал в приморском Артеме

В Артеме Приморского края запустили производство полимерных труб водоснабжения и водоотведения. Компания «Артемовский трубный завод» стала резидентом Свободного порта Владивосток. Ее производственный проект нацелен на повышение качества питьевой воды на Дальнем Востоке. Предприятие готовится выпускать до 3 тысяч тонн продукции в год.

Новое производство выпускает полимерные трубы для водоснабжения, полимерные гофрированные трубы для водоотведения диаметром от 110 до 630 миллиметров, а также фасонные изделия — комплектующие для полимерных труб. Продукция имеет большой запас прочности и длительный жизненный цикл. Основные поставки продукции запланированы в Приморье и другие регионы Дальнего Востока.

Итого за ноябрь 2024 года открыты 17 новых производств:

— из них 3 крупных производства с общими инвестициями 9,6 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил более 12,7 млрд рублей

— по 5 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка — 6

— Фармацевтика, медицинская техника — 4

— Производство стройматериалов — 2

— Электроника, электротехника, электрооборудование — 1

— Химическая промышленность — 1

— Деревообрабатывающая промышленность — 1

— Горнодобывающая промышленность — 1

— Бумажная промышленнсть — 1

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈