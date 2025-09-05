Согласно публикциям «Сделано у нас» в июле и августе 2025 года в стране открыто 15 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 8 крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 34,2 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 36 млрд рублей. По двум объектам объём финансирования не озвучен.

В обзор вошли предприятия:

— пищевая промышленность — 5

— хранение и переработка зерновых — 4

— корма для животных — 2

— молочные комплексы — 1

— птицеводство — 1

— тепличные комплексы — 1

— свинокомплексы — 1

В Усть-Лабинском районе открыли завод кормов

Новое предприятие — часть холдинга «Прогресс Агро» — будет выпускать натуральные продукты для зоомагазинов, приютов для животных и рыбных хозяйств.

Завод будет выпускать до 6 тыс. т корма в год. На первом этапе ключевыми потребителями его продукции станут рыбные хозяйства юга и других регионов России.

В ближайшей перспективе завод также начнет выпускать корм для собак и кошек на основе мясной продукции холдинга «Прогресс Агро».

Усть-Лабинский завод кормов — один из первых резидентов индустриального парка «Кубань», современной промышленной зоны за пределами города. К ней уже проложена первая на Кубани бетонная дорога.

На этапе проектирования инвестиции в строительство оценивались в 250 млн рублей.

В селе Винсады открылась новая сыроварня с инвестициями 200 млн рублей

Село Винсады, Предгорный округ — Местный молочный завод завершил реализацию масштабного инвестиционного проекта, открыв современную сыроварню. Общий объем вложений в производство составил 200 млн рублей.

Строительство предприятия длилось два года. Теперь оно сможет выпускать до 600 тонн полутвердых сыров ежегодно. Благодаря новейшему оборудованию сыроварня будет производить пять популярных сортов: «Российский», «Тильзитер», «Сливочный», «Гауда» и «Голландский».

В Ставропольском крае запустили новый комбикормовый завод и модернизировали птицефабрику

Птицефабрика «Преображенская» открыла новый комбикормовый завод в Буденновском округе Ставропольского края.

Новый завод будет выпускать до 15 т гранулированных и рассыпных комбикормов в час. Это поможет обеспечить кормами как саму птицефабрику, так и другие птицеводческие предприятия.

Запуск комбикормового завода стал завершающим этапом модернизации птицефабрики. После выхода на полную мощность она сможет производить до 200 млн яиц в год.

Общие инвестиции в модернизацию «Преображенской» составили около 1,5 млрд рублей.

Выполненный проект позволил создать 200 новых рабочих мест.

В Тульской области открыли новый свиноводческий комплекс «Степной»

Комплекс построили по современной модели моноблока. Он включает в себя полный цикл производства от опороса до откорма и рассчитан на содержание 48 тысяч голов свиней. Предприятие может выпускать до 10,2 тысяч тонн свинины в год. На свиноводческом комплексе откроют 60 новых рабочих мест.

Инвестиции в проект ранее оценивались в 3 млрд рублей.

В Башкортостане запустили современный элеватор на 122 тысячи тонн зерна

В Кармаскалинском районе Башкирии запустили элеватор мощностью 122 тыс. тонн зерна. Объект стал самым крупным в республике.

Агроходлинг вложил в строительство элеватора 2,6 млрд рублей.

Запуск крупнейшего зернохранилища пришелся именно на период активной уборочной кампании, позволяя сразу же воспользоваться всеми преимуществами новой инфраструктуры. Благодаря современным технологиям, позволяющим минимизировать потери и сократить издержки, регион сможет увеличить объемы производства качественной сельхозпродукции и укрепить позиции российского продовольственного рынка.

В Ростовской области запущен завод по производству кормов для домашних животных

В Азовском индустриальном парке в Ростовской области состоялось открытие нового высокотехнологичного завода компании Технофудпро, специализирующегося на производстве кормов для домашних животных. Проект реализован с инвестициями более 100 млн рублей и позволит региону увеличить объемы выпуска качественной и доступной продукции для владельцев питомцев.

Площадь нового предприятия составляет 1 гектар, из которых 3000 м² отведено под производственный цех. Завод на первом этапе сможет выпускать более 4500 тонн готовой продукции в год.

«ЭкоНива» увеличила мощности по производству творога на Аннинском молочном заводе в два раза

ГК «ЭкоНива» объявила о расширении производственных мощностей творожного цеха на Аннинском молочном заводе в Воронежской области. Ввод в эксплуатацию четырех новых творогоизготовителей позволил увеличить производство вдвое — до 20 т готовой продукции в сутки.

На данном этапе реконструкция и модернизация предприятия уже позволили нарастить перерабатывающие мощности Аннинского молочного завода до 550 т сырого молока в сутки. На начало реконструкции в 2017 г. здесь перерабатывалось 160 т сырого молока в сутки.

Инвестиции в реконструкцию и модернизацию предприятия составили 841 млн руб.

В Воронежской области запущен новый тепличный комплекс

ГК «Династия» запустила тепличный комплекс по выращиванию огурцов в Бобровском районе Воронежской области.

Огурцы на комплексе «Воронеж-Агро» будут выращивать по технологии интерплантинг на 38 га, общий объем производства составит 60 тыс. т в год. Первая продукция поступит в продажу в конце сентября — начале октября.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 15 млрд руб.

Агрохолдинг «Чистополье» открыл завод по переработке картофеля в Татарстане

В Чистопольском районе Татарстана открылся новый завод по переработке и консервированию картофеля под названием «Чисто Фри».

Завод планирует перерабатывать 36 тыс. тонн картофеля в год и выпускать 18 тыс. тонн готовой продукции. Это важный шаг для региона, который занимает второе место в России по производству картофеля.

Ранее общий объем инвестиций в новое производство оценивался в 3 млрд рублей.

В Саратовской области построили новый зернокомплекс для хранения 4900 тонн зерна

В Саратовской области начал работу новый современный зернокомплекс, построенный компанией «Агропромтехника» для агрофирмы «Деметра». Объект уже полностью готов к приёму и хранению зерна.

Комплекс включает в себя три современных силоса общей вместимостью более 600 тонн и масштабную систему хранения из оцинкованной стали, способную единовременно разместить до 4900 тонн зерна. Высота хранилища превышает 27 метров. Особенностью проекта стала прямая привязка к железнодорожным путям для удобства отгрузки, а транспортирующее оборудование позволяет перемещать до 100 тонн зерна в час.

Кофейный завод «Монарх» в Горелово Ленобласти расширил производство

Завод расширил производство и первым в России внедрил современную установку для производства растворимого кофе.Новое оборудование позволяет извлекать экстракт из кофе под давлением пара, сгущать его, замораживать и превращать в гранулы. Турбокомпрессор обеспечивает многократное использование пара, что помогает сохранить вкус и аромат напитка.

Завод уже выпускает более 35 тыс. тонн продукции в год — это свыше 15 млрд чашек кофе.

«Ориент Продактс» запустил на Новгородчине производство снеков и хлебцев

ООО «Ориент Боровичи» ввело в эксплуатацию производство хлебцев и снеков в Боровичском округе Новгородской области.

Объем инвестиций в проект достигает 450 млн рублей, на предприятии создано 218 рабочих мест.

«Ориент Продактс» создана в 2005 году, производит выпечные хлебцы. Ещё один завод компании располагается в г. Сертолово Ленинградской области. Продукция фабрики поставляется в регионы России, а также идёт на экспорт в Белоруссию, Казахстан, Армению, Молдавию, Грузию и другие страны.

Под Воронежем открылся селекционно-семеноводческий центр

25 августа в селе Семидесятное Хохольского района Воронежской области открыт высокотехнологичный селекционно-семеноводческий центр «Золотой початок».

Камень в основание нового предприятия был в мае 2023 года.

Объём инвестиций в проект — 2,3 млрд рублей.

Центр позволит выпускать до 15 тыс. т отечественных семян гибридной кукурузы и подсолнечника в год. На предприятии будет создано 100 рабочих мест.

Новый животноводческий комплекс на 3550 коров и 4630 молодняка открыли в Калужской области

26 августа в селе Пеневичи Хвастовичского района состоялось торжественное открытие нового животноводческого комплекса Группы Компаний «ЭкоНива».

Инвестиции в проект, реализация которого началась с 2023 года, составили 4,4 млрд рублей.

Комплекс входит в ГК «ЭкоНива» и рассчитан на 3550 коров и 4630 молодняка. Поголовье представлено в основном коровами высокоудойной голштинской породы.

Производственная мощность комплекса составляет порядка 40 000 тонн сырого молока в год.

На предприятии создано 150 рабочих мест.

«Агрокомплекс» запустил на Кубани репродуктор родительского стада кур-несушек

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» запустил на птицефабрике «Кореновская» в Краснодарском крае репродуктор родительского стада кур-несушек бройлерного направления.

Проектная мощность объекта составляет 25 млн штук инкубационных яиц в год.

Финансирование началось в 2024 г., за этот период в инвестпроект вложили 2,4 млрд руб.

Средства были направлены на строительство новых цехов и закупку оборудования. Это позволит «Кореновской» увеличить объем производства инкубационного яйца до 72 млн штук в год.