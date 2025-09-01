«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым школам и детским садам открываемым в России. В августе открыто новых — 11, реконструировано — 4. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Новосаратовке Ленобласти открыли новый детсад на 325 мест

Детский сад примет 14 групп детей от 2 до 7 лет. Здание оснащено медицинским блоком, музыкальным, физкультурным и универсальным залами, двумя универсальными кружковыми помещениями.

Бичурская СОШ № 3 в Бурятии открылась после капитального ремонта

Бичурская средняя общеобразовательная школа №3 официально открылась после завершения капитального ремонта, проведенного в рамках федеральной программы. На проведение работ из федерального бюджета было выделено свыше 25 миллионов рублей, а дополнительно 8,5 миллионов рублей было направлено на закупку нового современного оборудования.В ходе ремонта была заменена кровля здания, произведена замена полов и полностью обновлены инженерные коммуникации. Для учебных кабинетов было поставлено новое оборудование, включая ученические парты, интерактивные панели и рельсовые системы.

В Москве открылся новый детский сад с бассейном у метро «Верхние Лихоборы»

В жилом квартале на северо-западе Москвы начал работу новый детский сад. Трехэтажное здание учреждения рассчитано на 14 групп полного дня. Внутри для детей оборудовали просторные игровые и спальные комнаты, а также зал для занятий физкультурой. Главной особенностью сада стал собственный бассейн для занятий плаванием.

В Северодонецке после капремонта открылась школа № 17

Северодонецке Луганской Народной Республики состоялось торжественное открытие школы № 17, которая была восстановлена после серьёзных повреждений, полученных в результате обстрелов. Новая жизнь образовательного учреждения началась после капитального ремонта. С 1 сентября школа примет около 450 учеников. Учреждение рассчитано на 900 мест, и по мере стабилизации ситуации ожидается рост количества учащихся. Капитальный ремонт включал полную реконструкцию учебных помещений, установку современной техники, обновление коммуникаций и создание комфортной среды как для учеников, так и для педагогов. В здании теперь оборудованы светлые классы, современные кабинеты, зоны отдыха и безопасности.

Детский технопарк «Лаборатория» открылся в Новом Уренгое

Детский технопарк «Лаборатория» открылся в Новом Уренгое, он станет не просто учебным центром, а настоящим креативным хабом для раскрытия инженерных талантов жителей «газовой столицы» Ямала. Открытие кванториума приурочено к 50-летию Нового Уренгоя. Здесь созданы творческие лаборатории по 11 направлениям, такие как «Аэроквантум» и «Геоквантум», «Автоквантум» с мастерской, «Био-квантум», «Dataквантум», «Промробоквантум», «IT-Квантум», «Энерджиквантум», «VR/AR-квантум», «Промдизайнквантум», «Хайтек-квантум». Для общения и совместных проектов детей из разных секций предусмотрены зоны проектной деятельности и коворкинга. Любители шахмат и астрономии в Новом Уренгое оценят планетарий и шахматную гостиную, тут есть интерактивный музей, выставочный зал, лекторий. В помещении буфета разместилось два зала на 20 и 40 мест. Этот кванториум стал вторым детским технопарком в регионе, первый открылся в Ноябрьске в прошлом году.

В Санкт-Петербурге открылся детский сад в стиле заводских цехов

Новое здание, построенное Setl Group, разместилось на проспекте Обуховской Обороны, дом 38 в ЖК Astra Marine. Сад с бассейном примет 110 малышей от 1,5 до 7 лет. Двухэтажный детский сад выполнен в стиле соседнего здания-памятника — сталепрокатного цеха. Фасады облицованы красным кирпичом вместо привычной окрашенной штукатурки. Внутри, кроме спален и игровых комнат, разместились кружковые и образовательные кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, кухня, медицинский кабинет, а также оздоровительный бассейн.

Завершена масштабная реконструкция корпуса образовательного центра «Протон» на Филёвском бульваре.

Трехэтажное здание школы полностью преобразилось. В ходе работ был обновлен фасад, заменены все коммуникации, окна и двери, выполнена внутренняя отделка и благоустроена прилегающая территория. Внутри создана современная образовательная среда. Теперь здесь есть универсальные и специализированные учебные кабинеты, пространства для групповых занятий, современная медиатека, спортивный и гимнастический залы, а также уютная столовая. Для занятий спортом на свежем воздухе обустроено новое спортивное ядро с беговой дорожкой, площадками для прыжков в длину, волейбола, баскетбола и мини-футбола.

В Губкинском открылась новая школа

Новая четырёхэтажная школа на 800 мест возведена в шестом микрорайоне Губкинского на Ямале. Символический первый кирпич в основание будущей школы заложили в 2021 году. Образовательное учреждение, площадью более 18 тысяч квадратных метров построено на месте снесенной ранее деревянной одноэтажной школы № 3. Ввод учебного заведения позволит разгрузить другие школы города. Здание состоит из четырех блоков, соединенных между собой. Школа соответствует самым современным стандартам образования — в ней предусмотрены лаборатории для изучения естественных наук и IT, несколько актовых залов и специализированные мастерские.

В Пресненском районе открыли новую школу для учеников 7-9 классов

В центре Москвы завершилось строительство нового здания для старшеклассников «Романовской школы». В результате появилось пятиэтажное П-образное здание. Такая форма позволила не только сэкономить площадь, но и организовать уютный внутренний дворик для отдыха учеников. Несмотря на высоту, школа выглядит лёгкой благодаря оригинальному фасаду с объёмным декором и панорамным окнам. Внутри — всё для комфортного обучения: ИТ-полигон, медиатека, спортивный и гимнастический залы. Территория благоустроена в лучших традициях московских двориков — с беседками, зелёными зонами и площадками для активных игр и тихого отдыха.

В селе Смоленка под Читой открылась новая школа

С начала учебного года 250 учеников забайкальского села Смоленка будут заниматься в новой современной школе. Новое здание поможет разгрузить две существующие школы, построенные в 1980 и 2023 годах, которые уже не справлялись с растущим числом учащихся. Школа оснащена интерактивными досками, лабораториями по химии и физике, просторной столовой, актовым залом с гримерными и творческими мастерскими. Для занятий спортом оборудованы крытый зал, уличные площадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле и беговые дорожки. Особое внимание уделено доступности среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Приморском районе Санкт-Петербурга построили школу на 550 учеников

Образовательное учреждение возвели на Плесецкой улице в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Школа представляет собой современное здание переменной этажности — от трех до пяти этажей, включая подземный уровень. Учреждение рассчитано на два класса в параллели с 1-го по 11-й класс, с наполняемостью до 25 человек в каждом. Для младших классов оборудовали отдельный блок с учебными помещениями, комнатами отдыха, спальнями и методическим кабинетом. Учеников 5-11 классов ждут специализированные кабинеты химии, биологии, информатики, иностранных языков, а также мастерские, библиотека и мультимедийные классы.

В Туве завершен капитальный ремонт школы в селе Бора-Тайга в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»

В рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» в общеобразовательной школе села Бора-Тайга Сут-Хольского района завершен капитальный ремонт. Всего в этом году в Республике Тыва модернизируется шесть сельских школ.

В школе села Бора-Тайга заменены кровля, окна и двери, полностью обновлены системы водоснабжения и отопления, отремонтирован спортзал. Также начались поставки новой мебели и современного оборудования.

Открыт новый детский сад в Копейске Челябинской области

На первом этаже оборудован современный пищеблок, медицинский блок с изолятором, помещение для персонала, на втором этаже — музыкальный и спортивные залы, административное помещение, на третьем этаже — кабинет заведующей и методический кабинет. В детском саду есть пассажирский лифт, а также два технических лифта. В подвале здания оборудована прачечная. В первом корпусе работает шесть групп, которые посещают 167 ребят (по состоянию на первое августа). В новом корпусе готовы принять 120 ребят. Будут открыты шесть групп, у каждой предусмотрены раздевалка, комната для занятий игр и приема пищи, буфетная, спальня и санузел. Новое трехэтажное здание детсада оборудовано по последнему слову техники: помещения групп — необходимой мебелью и игрушками, музыкальный и спортивный залы — соответствующим оборудованием. В здании созданы условия для маломобильных групп населения.

В Татарстане открыт новый корпус Кукморской средней школы № 3

Новый корпус рассчитан на 375 мест. Здесь будут размещаться начальные классы. В здании просторные и светлые классные комнаты, кабинеты родного языка, спортивный зал, зоны отдыха, актовый зал, административные и учебно-вспомогательные кабинеты. Медицинский комплекс состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. Столовая включает в себя обеденный зал на 188 посадочных мест, различные цеха и кладовые.

В Воренеже открылся новый детский сад

В Воронеже открылся современный детский сад «Изумрудный город» на 600 мест: 24 группы для детей от полутора до семи лет, музыкальные и спортивные залы, кабинеты логопеда, сенсорные комнаты и даже инженерные лаборатории.

Всего было построено школ и детских садов — 15, среди них новых 11.

— новых школ — 5 (реконструировано 4)

— новых детских садов — 5

— других образовательных учреждений — 1