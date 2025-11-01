«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым медицинским учреждениям открываемым в России. В октябре открыто новых — 16, это если не считать ФАПы — их мы не учитываем. Так же в обзоре мы считаем и реконструкцию, но только капитальную. В прошедшем месяце капитально реконструировано 7 объектов. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

На базе БФУ имени И. Канта открылся уникальный для региона Центр когнитивного здоровья

Процесс оказания помощи в Центре представляет собой четырехэтапную систему лечебно-диагностической работы, выстроенную индивидуально для пациента на всех стадиях — от первичного приема до долгосрочного наблюдения. Ядро системы — диагностика, в частности, скрининг, в котором используются современное оборудование, а также уникальные программные разработки университета. Также это инструментальные исследования, позволяющие оценить и проанализировать работу мозга, артериальной функции, выявить состояния депрессии и тревоги. Сюда же включены лабораторные анализы по расширенному профилю, консультации психиатра и клинического психолога.

Ещё три московские поликлиники открылись после масштабной реконструкции

В Москве продолжается плановое обновление городского здравоохранения. В рамках программы модернизации первичного звена завершилась реконструкция еще трех поликлиник — двух детских и одной взрослой. Головное здание ДГП № 30 в Дорогомилове, филиал № 3 ГП № 64 в Красносельском и филиал № 4 ДГП № 23 в Москворечье-Сабурове вновь начали принимать пациентов. Детская поликлиника № 30 на Поклонной улице была практически полностью перестроена. Количество педиатрических кабинетов здесь увеличили с 7 до 12, что позволит обслуживать более 13 тысяч маленьких пациентов. Для удобства и безопасности создан отдельный вход для детей с инфекционными заболеваниями, оборудованы современные процедурные и удобная колясочная.

В Екатеринбурге открылся новый медицинский центр

Новый, восьмой медицинский центр «Здоровье 365» появился в Екатеринбурге.

В клинике работает команда врачей разных профилей от терапевта и кардиолога до ревматолога и травматолога, чтобы пациенты могли получать комплексную помощь. Центр оснащен мощной диагностической базой: КТ, МРТ, УЗИ, ЭКГ, эндоскопия под седацией и другие обследования для своевременного и точного выявления заболеваний, а собственная лаборатория позволяет пациентам сдать любые виды анализов в одном месте и получить результаты в кратчайшие сроки.

В Ставропольском крае открыт новый медицинский центр

Медицинское учреждение полностью оборудовано современной лицензированной техникой и готово принимать первых пациентов. На юго-западе Ставрополя в микрорайоне «Кварталы 17/77» открылась клиника «СтавРоссМед». Новое медучреждение — это целая экосистема: диагностика, лечение, реабилитация. Клинику возглавил главный врач Эдуард Марабян, под руководством которого работает коллектив опытных и квалифицированных медиков.

В Брянске открыт новый филиал военного клинического госпиталя

В Брянске состоялась церемония открытия филиала 1586-го военного клинического госпиталя на 150 мест, включающий административно-поликлинический, лечебно-диагностический, палатный и инфекционный корпуса.

Новая поликлиника в Москве открыла свои двери для посетителей

Учреждение здравоохранения рассчитано на 750 посещений в смену и расположено на улице Лесной в поселке Птичное. Поликлиника принимает как взрослых, так и детей. В большом шестиэтажном здании расположены отделения разных направлений, женская консультация, лаборатории, диагностические кабинеты с оборудованием, установлены новые рентген-комплексы, маммограф, аппараты УЗИ и многое другое. Здесь созданы все условия для беспрепятственного передвижения маломобильных граждан, а продуманное зонирование и новая система навигации позволяют легко ориентироваться посетителям.

В Дагестане открылся новый современный военный госпиталь

В Дагестане открылся новый современный военный госпиталь площадью более 27 тысяч кв .м. Медучреждение находится в Махачкале на берегу Каспийского моря. Его вместимость составляет 150 коек. Новый военный госпиталь состоит из административно-поликлинического корпуса, лечебно-диагностического блока, инфекционного отделения и палатного модуля. Медицинское учреждение оснащено передовым лечебно-диагностическим оборудованием для оказания высококвалифицированной медпомощи военнослужащим, а также их семьям и военным пенсионерам. Его строительство велось под особым контролем руководства Минобороны. Госпиталь состоит из 11 зданий и сооружений.

В Кабардино-Балкарии открыто новое отделение скорой помощи

Новый корпус площадью 1,2 тысячи квадратных метров разделен на три зоны для пациентов различной степени тяжести.

В отделении есть свои диагностические кабинеты: УЗИ, рентгена, компьютерной томографии, эндоскопии, перевязочные, противошоковый и операционный залы. Это позволит оказывать полный комплекс специализированной помощи.Упрощена маршрутизация пациентов в соседние корпуса больницы через крытые переходы.

В Казани открылся новый филиал поликлиники

В Казани состоялось торжественное открытие нового филиала городской поликлиники № 20 расположенного на улице Умырзая в Советском районе. Современное медицинское учреждение, построенное в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», призвано улучшить доступность медицинской помощи для жителей жилого комплекса «Весна» и прилегающих районов. Трехэтажное здание общей площадью более 7 тысяч квадратных метров оснащено передовым диагностическим оборудованием, включая компьютерный томограф, цифровой рентген-аппарат и эндоскопический комплекс с возможностью проведения процедур под общей анестезией. Поликлиника рассчитана на ежедневный прием до 400 пациентов и будет обслуживать около 36 тысяч жителей.

В Марий Эл открылось современное амбулаторное отделение психоневрологического диспансера

В Йошкар-Оле на базе Республиканского психоневрологического диспансера завершился капитальный ремонт амбулаторно-поликлинического отделения. Учреждение не только обновило интерьеры, но и получило новое современное оборудование, что позволит вывести оказание психиатрической помощи на качественно новый уровень. Помимо общего обновления, в отделении планируется открытие двух специализированных структур. Это кабинет «Ментальное здоровье», главной задачей которого станет работа по восстановлению и поддержанию когнитивных функций головного мозга у пациентов пожилого возраста, а также Ресурсный центр для комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями.

В Кондинском появилась современная поликлиника

В югорском посёлке Кондинское открылась новая поликлиника, её услугами пользуются более 2,5 тысяч человек. В одноэтажном здании площадью 537 квадратных метров разместились современные и оборудованные кабинеты — педиатрический, врача акушера-гинеколога, терапевта, стоматолога, эндокринолога, процедурный, прививочный и первичного приёма граждан. Также отдельно создан лабораторный блок. Здесь работают 2 врача, 2 фельдшера и 14 сотрудников среднего медицинского персонала. Специалисты могут принять до 30 пациентов в смену.

В Кабардино-Балкарии открылись две новые амбулатории

Новые медучреждения начали работу в сёлах Старый Черек и Нижний Черек Урванского района. Каждая амбулатория сможет принимать до 50 пациентов в день. Для жителей теперь доступны прием терапевта, консультации узких специалистов, современная диагностика и дневной стационар. Амбулатории построены по новейшим стандартам, что делает качественную медпомощь более доступной для местных жителей.

В Тобольском районе открыли первую очередь нового санатория

В Тобольском районе открыли первую очередь санатория «Веда». Санаторий открылся недалеко от с. Малая Зоркальцева, на месте некогда известного лагеря «Радужный». Восстанавливать корпуса и территорию инвестор начал в 2022 году, благодаря частно-государственному партнерству. Это один из ярких примеров успешного взаимодействия бизнеса и власти в рамках реализации инвестиционной политики региона. На площади 8 гектаров создана инфраструктура медицинских услуг — это современный медицинский центр с 12 специализированными кабинетами, барокамерой, фитобочками, косметологией и физиотерапией. В ближайших планах — открытие термального бассейна, спортивного зала, фитнес-центра.

В Екатеринбурге открылась детская поликлиника после капитального ремонта

В обновленном педиатрическом отделении детской городской поликлиники № 13 теперь будут получать медицинскую помощь 16 тысяч маленьких пациентов. Новое отделение включает 14 полностью укомплектованных врачами педиатрических участков и оснащено современным диагностическим оборудованием. В распоряжении медиков имеются рентгенодиагностические комплексы, аппараты для УЗИ, ЭКГ и холтеровского мониторирования, а также широкий спектр реабилитационного и физиотерапевтического оборудования.

В Хакасии открылась новая поликлиника

В Бограде открылась долгожданная поликлиника для взрослых и детей при районной больнице. Всего на строительство потрачено более полумиллиарда, из них 370 млн рублей — федеральные средства, около 160 млн — республиканские. Строительство осуществлялось в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В поликлинике будет предоставляться широкий спектр медицинских услуг, включая профилактические осмотры, диагностику и лечение различных заболеваний.

В Новосибирской области открылась новая детская поликлиник а

Новый отдельный корпус детской поликлиники открылся в Барабинском районе Новосибирской области в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Учреждение рассчитано на 250 посещений в смену и будет обслуживать более 9 тысяч юных жителей. Площадь современного трехэтажного здания составляет почти 5 тысяч квадратных метров, где разместился целый комплекс медицинских отделений: педиатрическое, хирургическое, стоматологическое, диагностическое и отделение восстановительного лечения. Прием будут вести как педиатры, так и узкие специалисты, включая хирурга, невролога, офтальмолога и эндокринолога.

Кемеровская клиническая районная больница открылась после реконструкции

В Кемерове сегодня после капитального ремонта открылся главный корпус Сельской больницы (официально — Кемеровской клинической районной больницы им. Б.В. Батиевского). Здесь самое современное оборудование, в том числе с применением ИИ.Средства на капитальный ремонт и обновление инженерных сетей здания были выделены из федерального бюджета, на оснащение больницы новым оборудованием — из регионального. Поликлиника рассчитана на 575 посещений в смену и будет обслуживать 35,7 тысячи жителей. В стационаре развернуто 40 коек терапевтического и хирургического профиля, а также 6 реанимационных мест.

В Кузбассе открылся многофункциональный клинический госпиталь.

В Кемерове открылся современный медицинский центр, который в приоритетном порядке будет предоставлять помощь ветеранам СВО и их семьям.Пятиэтажный клинический госпиталь был создан на средства частного капитала. Госпиталь оснащен современным оборудованием и укомплектован врачами высшей категории. В рамках программы ОМС пациенты смогут получить консультации по множеству направлений, включая клиническую лабораторную диагностику, колопроктологию, рентгенологию, травматологию и ортопедию, урологию, хирургию, эндоскопию, нефрологию, анестезиологию и реаниматологию.

В Краснодаре начал работу современный медицинский центр

В Краснодаре начал работу современный медицинский центр CL Doctor — один из передовых оснащенных кластеров на юге России. Учреждение объединяет более 100 врачей по 40 направлениям и предлагает пациентам услуги экспертного уровня.

В центре внедрена концепция «всё за один визит»: пациент может сдать анализы в ближайшем пункте лаборатории CL LAB, пройти комплексную диагностику и получить эффективный план лечения в тот же день. Для этого используется более 200 единиц высокоточного оборудования ведущих мировых производителей.

В Красноярске открыт новый медицинский центр

Клиника предлагает широкий спектр амбулаторно-поликлинических услуг для взрослых пациентов, охватывающих все основные направления — от терапии и гинекологии до нейрохирургии. Приём будут вести более 20 высококвалифицированных узких специалистов.

Инструментальная диагностика представлена всеми основными методами обследования — УЗИ, МРТ, эндоскопия (гастроскопия, бронхоскопия, колоноскопия) и функциональная диагностика.

Стоматологическое отделение MEDICA предоставляет полный спектр услуг для взрослых и детей: лечение терапевтических патологий, хирургическое лечение зубов и имплантация.

Всего было построено или модернезированно медучреждений 23, среди них новых — 16, отремонтированно — 7 .

поликлиники — 9 (новых — 5, реконструировано — 4)

медицинские и диагностические центры — 4 (новых — 4, реконструкция — 0)

Госпитали — 4 (новых — 3, реконструировано — 1)

амбулатория — 2 ( новых — 2, реконструкция — 0)

другие медучреждения — 4 (новых — 2, реконструкция — 2)