«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым медицинским учреждениям открываемым в России. В мае открыто новых — 13, это если не считать ФАПы — их мы не учитываем. Так же в обзоре мы считаем и реконструкцию, но только капитальную. В прошедшем месяце капитально реконструировано 2 объекта. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

Капремонт в Калининской ЦРБ: открылось терапевтическое отделение

В Калининском районе после капитального ремонта открылось терапевтическое отделение районной больницы. Теперь здесь смогут получать помощь более 40 тысяч жителей муниципалитета. В отделении полностью заменили инженерные сети и обновили внутреннюю отделку. Благодаря перепланировке улучшили условия размещения пациентов и организовали комфортную зону отдыха для персонала.

В Шихазанах Чувашии открылась новая поликлиника

В селе Шихазаны Канашского муниципального округа начала работу новая четырёхэтажная многопрофильная поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену. Современное медицинское учреждение будет обслуживать более 31 тысячи местных жителей, включая 4,3 тысячи детей, и обеспечит сельскому населению доступ к передовой высокотехнологичной диагностике. Поликлиника в Шихазанах построена в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Прием пациентов здесь будут вести участковые терапевты, педиатры, а также врачи узкого профиля.

Новый лечебно-диагностический комплекс МГОБ № 62 заработал в Сколкове

В Сколкове открылся новый лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы № 62. Он состоит из двух корпусов общей площадью более 65 тысяч квадратных метров и оснащён оборудованием мирового уровня. Амбулаторно-стационарный корпус рассчитан на 500 коек — 410 круглосуточного стационара и 90 дневного. В нём разместится центр амбулаторной онкологической помощи на 1,2 тысячи посещений в смену. Здесь будут работать отделения общей и абдоминальной онкологии, опухолей головы и шеи, онкоурологии, онкомаммологии, онкогинекологии, онкоколопроктологии, радиотерапии, дневной стационар химиотерапии, диагностические отделения, аптека. Особенность комплекса — уникальный центр опухолей костей и мягких тканей. В нём будут применять аддитивные технологии: 3D-моделирование и печать биопротезов и имплантов на основе МРТ и КТ-визуализации. Ведение пациентов организовано по междисциплинарному принципу — совместно работают онкологи, травматологи-ортопеды, радиологи, радиотерапевты и патоморфологи.

В Нерюнгри Якутии открылся обновленный хирургический корпус центральной районной больницы

Состоялось открытие после капитального ремонта основного лечебно-диагностического блока «А» Нерюнгринской центральной районной больницы. Это событие стало знаковым этапом масштабной модернизации медицинской инфраструктуры района, стартовавшей в 2022 году. Напомним, масштабная реконструкция охватила практически все подразделения ЦРБ, включая поликлинику для взрослых, женскую консультацию, кожно-венерологический диспансер, родильный дом и другие корпуса. Ранее уже были сданы женская консультация и блоки «Б» и «В» лечебного корпуса. Открытие блока «А» — еще один важный шаг к созданию современной и комфортной больницы.

Открыто новое здание Череповецкой городской поликлиники № 7

Новое пятиэтажное здание городской поликлиники № 7 общей площадью свыше 13,2 тысячи квадратных метров построили в Зашекснинском районе. Медпомощь здесь будут получать более 50 тысяч человек. Объект рассчитан на 800 посещений в смену.Стоимость объекта составила 2,4 млрд руб. В здании 11 отделений: неотложной помощи, лучевой диагностики, профосмотров, функциональной и ультразвуковой диагностики, спортивной медицины, специализированного приема, восстановительного лечения и физиотерапии, медпрофилактики, а также центральное стерилизационное, хирургическое и терапевтическое отделения. Есть кабинеты эндоскопических исследований и флюорографии, клинико-диагностическая лаборатория, аптечный распределительный пункт.

В Анапе открыли новый корпус медицинского центра в «Волей граде»

В новом здании будет работать детский стационар. На первом этаже организованы регистратура, зоны ожидания, гардероб, оснащены приемно-смотровые боксы. Второй этаж занимает педиатрическое отделение, где у родителей есть возможность сопровождать своих детей во время лечения. На третьем этаже расположили операционный блок.

Более 24 тысяч детей получили новую поликлинику в Самаре

В Самаре открылась новая детская поликлиника в Октябрьском районе. Современное здание построили и оснастили оборудованием в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее дети Октябрьского района получали медицинскую помощь в трёх приспособленных помещениях на первых этажах жилых домов. Условия много лет требовали улучшений. Теперь более 24 тысяч юных пациентов будут принимать в современном здании, общая площадь которого в 2,5 раза больше прежней.

В Калининском районе Санкт-Петербурга открылась новая детская поликлиника № 133

Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Для диагностики и профилактики здесь используют современное оборудование: комплексы для выявления нарушений осанки и деформаций позвоночника, диагностики слуха у детей, включая самых маленьких пациентов. Для посетителей также работает соляная пещера. Особое внимание уделено профилактике заболеваний и ранней диагностике.

В Воронеже начал работу новый корпус поликлиники № 22

Новый корпус поликлиники № 22 открылся в одном из микрорайонов Воронежа — Масловке, сообщили в областном минздраве. Строительство медучреждения велось по нацпроекту «Здравоохранение», задачи которого с 2025 года реализуются по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Новый четырехэтажный корпус обслуживает жителей сразу двух микрорайонов — Масловка и Никольское. Медицинский комплекс рассчитан на 230 посещений в смену для взрослого населения и на 70 посещений для детей, оснащен передовым диагностическим оборудованием.

В Сурхахах Ингушетии состоялось торжественное открытие третьего корпуса Дома ветеранов

В селе Сурхахи Назрановского района состоялось торжественное открытие третьего корпуса ГБУ «Социально-оздоровительный центр пожилых людей и инвалидов — Дом ветеранов», построенного по заказу Минстроя Ингушетии. Учреждение создано в 2010 году и расположено в живописной лесной зоне на окраине села Сурхахи. Центр предоставляет услуги бесплатно, обеспечивая отдых, оздоровление и реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны, вдов участников ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда, участников боевых действий в Афганистане, ветеранов, участников и инвалидов специальной военной операции, а также пожилых людей и инвалидов I-III групп.

В Якутии открыли новый социально-геронтологический центр

В День социального работника состоялось открытие Маттинского социально-геронтологического центра в селе Матта Мегино-Кангаласского улуса. Его общая площадь — более 5 тысяч квадратных метров. Для пожилых и людей с инвалидностью созданы просторные комнаты, места для отдыха и общения, зал адаптивной физкультуры, помещения для кружков и мастер-классов. Сейчас в центре проживают 40 человек, к концу июня планируют завершить заселение. Самой старшей жительнице — 99 лет. Центр расположен на берегу озера Матта, рядом с лесом. Жители района смогут приходить сюда днём на занятия, в кружки и для общения. Скоро запустят проект «Передышка»: пожилого человека можно будет временно разместить в центре, чтобы его близкие могли отдохнуть и восстановить силы.

В Барнауле открыли жилой корпус «нового типа» для престарелых и инвалидов

Состоялось открытие жилого корпуса нового типа Центрального дома социального обслуживания. Корпус возводился подрядной организацией «АлтайСтройФасад» в рамках национального проекта «Демография». Заказчиком работ выступил Единый стройзаказчик Алтайского края. Общая сумма затрат составила 666 миллионов рублей, из которых 529 миллионов были выделены из федерального бюджета. Новый корпус рассчитан на 80 мест, включая 20 для инвалидов-колясочников. Его площадь составляет 6 тысяч квадратных метров. Здание оборудовано двухместными комнатами с собственной прихожей и санузлом, лифтами, комнатами отдыха, залом для адаптивной физкультуры, сенсорной комнатой и комнатой для встреч с родными.

В Чехове открылась детская поликлиника на 500 посещений в день

Новое медучреждение заработало в Московской области. Раньше маленькие пациенты получали помощь в нескольких разрозненных подразделениях. Теперь всё в одном здании: педиатрия, стоматология, кабинет неотложной помощи, функциональная диагностика, УЗИ, ЭКГ и рентген. Поликлинику оснастили современным оборудованием: рентген-аппаратом, УЗИ экспертного класса и ЛОР-комбайном. Для посетителей сделали комфортные зоны ожидания, детские игровые уголки. На улице — детская площадка и велопарковка.

Новая детская поликлиника открылась в Октябрьском районе Самары

Детская поликлиника нового формата открылась на улице Панова в Самаре. Раньше педиатрам Октябрьского района приходилось принимать ребят в трех тесных помещениях на первых этажах обычных жилых домов. Условия там оставляли желать лучшего, врачам не хватало качественного оборудования, а на месте было невозможно получить консультацию узкопрофильного специалиста. Площадь нового построенного здания оказалась почти в три раза больше прежних точек, что позволило увеличить пропускную способность до 500 посещений за одну смену.

В Сахалинской области открылась новая детская поликлиника

В День защиты детей, 1 июня, в Южно-Сахалинске торжественно открылась детская поликлиника в микрорайоне Дальний. Учреждение будет обслуживать 4 тысячи юных жителей города. Его возвели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Всего было построено или модернезированно медучреждений, среди них новых — 13, отремонтированно — 2

поликлиники — 8 (новых — 8, реконструировано — 0)

медицинские и диагностические центры — 2(новых — 2, реконструкция — 0)

Госпитали — 2(новых — 0, реконструировано — 2)

другие медучреждения — 3 (новых — 3, реконструкция — 0)