Дорожное строительство: июль-сентябрь 2018

В обзор вошли объекты введенные в эксплуатация в период с 1 июля по 30 сентября 2018-го года.

1. В Москве открыто движение по новому Крылатскому мосту





© Фото из открытых источников

Открыто движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку, соединяющему улицы Крылатская и Нижние Мневники, и разворотному съезду с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной.

Строительство нового Крылатского моста длиной 282 метра было начато в декабре 2016 года. Одновременно была проведена реконструкция части улиц Нижние Мневники (520 метров по три полосы движения в каждом направлении) и Крылатская (300 метров по три полосы движения в каждом направлении), бокового проезда вдоль прохода к Крылатскому мосту со стороны Крылатской улицы (250 метров, две полосы движения в одном направлении). Также построен разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной (750 метров, две полосы движения в одном направлении). Общая протяженность новых дорог составила 2,4 километра.

2.3. Открыто движение по двум эстакадам Северо-Западной хорды в Москве





© Фото из открытых источников

В столице запустили движение по двум новым эстакадам на участке Северо-Западной хорды (СЗХ) от Рублевского до Можайского шоссе. Одна из них, протяженностью 1,4 километра, проходит через Смоленское направление Московской железной дороги (МЖД), другая, длиной 80 метров, — через Крылатскую улицу.

Эстакады строили почти три года — с ноября 2015 до июля 2018-го. Эстакада через Крылатскую улицу находится между улицами Крылатские Холмы и 2-я Крылатская. Двойная эстакада через пути Смоленского направления МЖД оборудована съездами с улицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухина.

Одновременно со строительством эстакад проводилась реконструкция улиц. Рабочие отремонтировали 620 метров Крылатской улицы (три полосы движения в каждом направлении), 541 метр улицы Кубинки (две — три полосы движения в каждом направлении), 220 метров улицы Горбунова (одна — две полосы движения в каждом направлении), 300 метров улицы Боженко (три полосы движения в каждом направлении) и 850 метров улицы Толбухина (одна — три полосы движения в каждом направлении). После реконструкции улица Толбухина стала длиннее на 150 метров.

4. В Москве открыт разворотный тоннель и переход на Калужском шоссе





© Фото из открытых источников

Тоннель сделает более комфортным проезд между деревнями Мамыри и Сосенки. 36 маршрутов наземного городского транспорта ускорят свое движение на 10-15 процентов. Например, автобус № 600, который связывает Теплый Стан и Саларьево, будет проезжать этот участок на 20 минут быстрее.

Длина тоннеля 662 метра.

5. В Крыму отремонтировали дорогу на курорт Беляус‍





© Фото из открытых источников

Сотрудники «Крымавтодора» закончили ремонт участка дороги Красносельское — Громово (Черноморский район), ведущей к популярному среди жителей и гостей Крыма курорту — косе Беляус. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Дорожники выполнили ремонт дорожного покрытия и уложили новый слой асфальтобетона площадью 6,6 тысячи квадратных метров. Специалисты „Крымавтодора“ также выполнили отсыпку и укрепление обочин. По окончании работ на отремонтированном участке нанесена разметка», — говорится в сообщении.

6. В Москве открыт проспект Лихачева и путепровод через МЦК на ЗИЛе





© Фото из открытых источников

В Москве открыт новый проспект Лихачева с путепроводом через Московское центральное кольцо на территории ЗИЛа.

Проспект Лихачева является центральной автодорожной магистралью ЗИЛа, его длина составляет порядка трех километров. Новый проспект возьмет на себя основные потоки автотранспорта, разгрузив тем самым набережные и местные улицы. Движение по проспекту будет организовано по двум-трем полосам в каждую сторону. Центральным инженерным сооружением проспекта является автодорожный путепровод через пути МЦК протяженностью почти километр со съездами и разворотом в подэстакадном пространстве.

Автодорожный путепровод через пути Московского центрального кольца является центральным сооружением проспекта. Его протяженность составляет 0,54 километра. В подэстакадном пространстве путепровод имеет съезды и развороты.

7. На 3-м пусковом комплексе ЦКАД завершено строительство первого из пяти запланированных экодуков





© Фото из открытых источников

На ЦКАД-3 построен второй в России экодук мостового типа. Экодук длиной почти 100 м возведен в Солнечногорском районе Московской области.

Экодуки — это специальные искусственные сооружения для миграции диких животных через скоростную трассу в их естественной среде обитания.

8. Завершена реконструкция Калужского шоссе





© Фото из открытых источников

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, участок построен в рамках реконструкции второго этапа Калужского шоссе от 29 до 49 км.

Строители возвели мост через реку Пахру длиной 70 м, два путепровода — в районе пос. Ватутинки и в составе двухуровневой развязки в районе садово-некоммерческого товарищества «Ветеран».

Кроме того, построены подземные и надземные переходы, проложено почти 90 км инженерных коммуникаций, установлено 3,4 км шумозащитных экранов.

В рамках второго этапа реконструкции построено 26 км дорог с учетом боковых проездов, развязок и путепроводов Калужское шоссе на участке от МКАД до ЦКАД является основной магистралью новых территорий Москвы.

9. Трасса М11. Открыт обход Клина и Солнечногорска





© Фото из открытых источников

30 августа открыт участок 58-97 км на новой скоростной автомобильной дороги М11 Москва — Санкт-Петербург. Автомобильное движение по ней начнется с 00:00 часов 1 сентября.

Этот участок М11 — один из самых долгожданных для водителей. Автомобилисты смогут сэкономить до нескольких часов, воспользовавшись обходом Солнечногорска и Клина. Стоимость проезда на этом отрезке трассы будет примерно около двух рублей за километр для легковых машин.

На всем протяжении обхода Солнечногорска и Клина действует четырехполосное движение. На большем отрезке трассы, за исключением подъезда к Клину, можно будет развивать скорость до 130 километров в час. На подъезде к Клину ограничения могут составить 90 километров в час.

10. В Орловской области завершен ремонт участка автомагистрали М-2 «Крым»





© Фото из открытых источников

ФКУ Упрдор Москва — Харьков ввело в эксплуатацию после ремонта 3,5 км федеральной автодороги М-2 «Крым» в Кромском районе.

Комплекс ремонтных работ включал укладку верхнего слоя покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепление обочин, ремонт четырех посадочных площадок автобусных остановок.

11. Открылось движение на предпоследнем участке Тюменской КАД (много фото)





© Фото из открытых источников

Строители завершили основные работы на трёх километрах кольцевой дороги вокруг Тюмени. 7 сентября открыто рабочее движение по участку объездной дороги от ул.Тополиной до ул. Республики. Здесь возведены две транспортные развязки: на пересечениях с ул. Старотобольский тракт и ул. Республики. А также два путепровода через железнодорожные пути «УГМК-Сталь» и «Тюменские моторостроители».

12. Завершен первый этап ремонта участков автомобильной дороги А-360 Невер-Якутск





© Фото из открытых источников

19 сентября в Нерюнгринском районе состоялось мероприятие, посвященное завершению 1 этапа ремонта участков автомобильной дороги А-360 Невер-Якутск, связывающих населенные пункты.

Всего с 2015 по 2018 годы отремонтировано и введено в эксплуатацию 95 км дороги.

Второй этап восстановления асфальтобетонного покрытия запланирован на 2019-2020 годы. Прирост километров с усовершенствованным типом покрытия составит 52,045 км.

13. Новый мост через реку Нетхой открыли в Чечне





© Фото из открытых источников

Мост через реку Нетхой, построенный вместо аварийного, открыли в чеченском селе Янди.

Протяженность моста составила 50 м, одновременно с его строительством проводились работы по устройству асфальтобетонного покрытия на автодороге протяженностью более 11 км.

14. 15. Два участка федеральной дороги «Вилюй» введены в эксплуатацию в Якутии





© Фото из открытых источников

26 сентября состоялось открытие участка дороги с асфальтобетонным покрытием на федеральной трассе «Вилюй».

В рамках торжественного мероприятия на 61 км федеральной трассы «Вилюй» также состоялось открытие Стелы, обозначающей границу Горного улуса и г. Якутска.

Мероприятие посвящено завершению работ на объектах реконструкции 26 — 44 км протяженностью 18 км, участка 44-55 км на 14 км федеральной автодороги «Вилюй». Работы проведены подрядными организациями ПАО «Дорис» и ООО «Сельдорстрой».

16. Введён в эксплуатацию первый участок дороги в обход Оренбурга

Открыто движение на участке дороги в обход Оренбурга, протяженность которого составляет 12 км. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора в четверг, 27 сентября.

Работы первого пускового комплекса (на участке от автодороги Оренбург — Беляева до трассы Оренбург — Илек — гр. Республики Казахстан) стартовали в 2015 году. За это время дорожники построили четырехполосную трассу первой технической категории с долговечным асфальтобетонным покрытием. В составе новой дороги возвели несколько искусственных сооружений: две транспортных развязки, путепровод и скотопрогон. Для обеспечения безопасности автомобилистов установили 30 км барьерного ограждения, около 10 км линий электроосвещения, а в целях соблюдения экологических норм — шумозащитные экраны общей протяженностью более 3,5 км. Финансирование проекта, объем которого составил 3,5 млрд рублей, осуществлялось из средств федерального бюджета.

17. На трассе М-4 Дон в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию новую развязку на 1319 км





© Фото из открытых источников

ГК «Автодор» сдала в эксплуатацию новую транспортную развязку на 1319-м км федеральной трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Объект должен значительно увеличить пропускную способность участка дороги, сообщают 27 сентября в пресс-службе госкомпании.

18. В Ингушетии открыли отремонтированный участок межрегиональной дороги





© Фото из открытых источников

В Ингушетии открыли после реконструкции 23-километровый участок автодороги, соединяющей несколько районов республики и ведущей в Кабардино-Балкарию. Ширина обновленного дорожного полотна достигает 15,5 метра, из которых девять метров — проезжая часть. Пропускная способность участка теперь составляет свыше 3000 автомобилей в сутки.

Так же в обзор вошло:

В Волгограде отремонтировали дороги на 36 улицах



ÐÐ¿ÐµÑÐµÐ´ Ð³ÑÐ°ÑÐ¸ÐºÐ°: Ð² ÐÐ¾Ð»Ð³Ð¾Ð³ÑÐ°Ð´Ðµ Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð»Ð¸ 36 Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð³ Ð¸Ð· 56 Ð·Ð°Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½ÑÑ Ð½Ð° 2018 Ð³Ð¾Ð´

© Фото из открытых источников

В этом году в Волгограде планировали обновить 56 дорог. Основные работы завершены уже на 36 улицах. В 2018 году к процессу реконструкции подготовились заранее: дорожники вышли на объекты сразу, как в региональный центр пришла благоприятная погода. Компании работают качественно и оперативно благодаря современной спецтехнике. Акты приема — передачи объектов подпишут по итогам обследования дорог и проведенных лабораторных испытаний.

В Петербурге завершили ремонт Храповицкого моста





© Фото из открытых источников

На Храповицком мосту в Санкт-Петербурге завершился капитальный ремонт, длившийся год. За это время на мосту отремонтировали блоки, балки, плиты пролетного строения и тротуарных консолей, а также поставили металлический барьер и новое перильное ограждение. При этом гранитная облицовка мостовых устоев и прилегающих участков стенок набережной ремонтировалась без демонтажа блоков.

Также на мосту создали современную гидроизоляцию и антикоррозийную защиту железобетонных конструкций. Стоит отметить, что к мосту подвели «мягкий въезд», смонтированный посредством укладки железобетонных консолей и переходных плит.

А благодаря новому цвету конструкций мост вновь оправдывает свое первоначальное наименование — «Желтый».

Храповицкий мост был построен в 1738 году. Он расположен в Адмиралтейском районе и соединяет 2-й Адмиралтейский и Коломенский острова через реку Мойку. Последний капитальный ремонт переправы был осуществлен в 1965 — 1967 гг.

В Московской области отремонтировано 1,9 тыс. км дорог





© Фото из открытых источников

В Московской области отремонтировано 1,9 тыс. км дорожного полотна. Это составляет 60% годового плана, или 1169 дорог общей протяженностью 1883 км. Ежедневно в области ремонтируется не менее 33 км дорог.

Всего в текущем году запланировано отремонтировать свыше 2,9 тыс. дорог общей протяженностью 3150 км.

За август в Крыму отремонтировали 210 тысяч квадратных метров дорог





© Фото из открытых источников

В Крыму за август отремонтировали 210 000 м2 дорог. А всего с начала года — 700 000 м2 дорожного полотна.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Крымавтодор». Больше всего асфальтного покрытия отреставрировали в Красноперекопском, Алуштинском, Ялтинском и Бахчисарайском районах.

«В Красноперекопском районе сотрудники ремонтной службы восстановили около 50 000 м2 дорог, основные работы здесь проводились в Армянске. По 25 000 м2 дорожного покрытия было отремонтировано в Алуштинском и Ялтинском районах. Но больше всего работы пришлось на село Лучистое. Ремонт там уже завершают, осталось нанести разметку," - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, специалисты Крымавтодора отремонтировали 22 000 м2 дорожной одежды в Бахчисарайском районе. Работы по реставрации дорожного покрытия также ведутся в Джанкойском, Красногвардейском и Раздольненском филиалах. Там отремонтировали по 10 000 м2. В Белогорском, Сакском и Симферопольском районах восстановили по 6 000 м2 покрытия.

Предыдущие стать:

Дорожное строительство: январь — июнь 2018

«Дорожное строительство. Декабрь 2017»

«Строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры в 2 017-м

«Новые мосты в 2017-м году»