Обзор: в мае 2019 в России открылось 18 предприятий агропрома

В Пензенской области запущен крупнейший в Европе завод по переработке индейки





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В Пензенской области ввели в эксплуатацию новый завод по переработке индейки мощностью 155 тыс. тонн в год. Это предприятие компании «Дамате» является крупнейшим в данной отрасли в Европе.

Завод возвели в рекордные сроки — всего за полтора года. Он построен в Нижнеломовском районе рядом с птицеводческими площадками.

В производственной цепочке комплекса по выращиванию и переработке индейки ГК «Дамате» новый завод — одно из важнейших звеньев.

В строительство инвестировали более 11 млрд рублей

Сейчас на заводе трудятся более 2000 человек, количество рабочих мест постоянно растет.

Вторая очередь завода по производству микробиологических безвредных удобрений запущена в Казани

ООО «Органик парк» (Казань, группа компаний Bionovatic) запустило в Казани вторую очередь завода по производству микробиологических безвредных удобрений и агрохимикатов для защиты растений.

Общая стоимость проекта составила 292,4 млн рублей

Новый завод по производству гречневой крупы открыт в Липецкой области





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Завод по производству гречневой крупы-ядрицы заработал в Данковском районе Липецкой области. Проект по его строительству начало реализовать еще в 2016 году ООО «Юникруп». Завершены пуско-наладочные работы, получены документы на ввод в эксплуатацию. Проектная мощность производства составляет 40 тонн в сутки.

Владимирский хлебокомбинат открыл два новых цеха





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На предприятии установили роботизированную линию по производству сушек и баранок и полностью оборудовали самым современным оборудованием цех хлебобулочных изделий, выпускаемых по технологии рустикальных и бесстрессовых способов производства (багет, чиабата и т. д. ).

Объем инвестиций в два новых цеха составил порядка 900 млн рублей.

На Сахалине впервые построили площадку для содержания мясного скота под открытым небом





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АО «Совхоз Южно-Сахалинский» — реализует проект по разведению, последующему откорму и убою крупного рогатого скота специализированных мясных пород. На территории животноводческого комплекса в селе Ключи создан объект для содержания скота. Работы по строительству специализированной площадки начались в 2017 году.

На новой площадке сейчас содержатся 2 610 голов мясного скота

Калининградская область наращивает мощности для хранения зерна

В Калининградской области в Гурьевском городском округе введен в строй новый высокотехнологичный комплекс по первичной подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур мощностью более 45,5 тысячи тонн единовременного. Строительство элеваторного комплекса велось с 2015 года.

Общая стоимость проекта составила около 2 млрд рублей.

В Ингушетии открыли первую очередь крупного тепличного агрокомплекса





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Первую очередь крупнейшего в СКФО агрокомплекса «Сунжа"по производству овощей закрытого грунта открыли в Ингушетии. В настоящее время площадь агрокомплекса составляет 10 гектаров.

Комплекс функционирует с применением технологии выращивания овощей в лотках с безгрунтовым (кокосовым) субстратом и подачей питательного раствора компьютеризированной системой. Реализация инвестпроекта позволит увеличить собственные доходы региона, а также даст возможность трудоустроить более 100 человек.

Размер инвестиций в первую очередь ориентировочно 2.4 млрд рублей

В целом, в рамках проекта будет создано более 700 рабочих мест

«АгроПромкомплектация» ввела в строй новый свинокомплекс в Тверской области

Первое поголовье ремонтных свиней поступило на недавно построенный свинокомплекс «Звягинский» в сельском поселении Чертолино в Ржевском районе Тверской области, входящий в группу компаний «АгроПромкомплектация».

В общей сложности предприятие рассчитано на 69 тысяч голов сельскохозяйственных животных.

В Дагестане открылся самый технологичный в СКФО и ЮФО рисоперерабатывающий завод





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15 мая в с. Сар-Сар Кизлярского района состоялось открытие завода по производству рисовой крупы ООО «Нива». Сегодня на предприятии работает 81 человек, на новом заводе будет создано еще 27 рабочих мест.

Мощность нового рисоперерабатывающего завода в с. Сар-Сар составляет от 140 до 200 тонн в сутки по сырцу, в год это более 40 тыс. тонн. Общая площадь предприятия, оснащенного самой современной техникой, составляет 1900 кв. метров.

«Агроэко» открыла в Воронежской области комбикормовый завод и заложила мясокомбинат





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15 мая компания «Агроэко» ввела в эксплуатацию новый комбикормовый завод в с. Гаврильск Павловского района Воронежской области.

Работы по его строительству начались в июне 2017 года. В июле 2018 года на площадке был введён в эксплуатацию элеватор, рассчитанный на единовременное хранение 120 тыс. тонн зерна в 24 силосах по 5 тыс. тонн каждый, а после завершения второго этапа строительства его мощность увеличится еще на 60 тыс. тонн.

Инвестиции в строительство составили 2,6 млрд рублей.

Завод с элеватором обеспечит более 150 новых рабочих мест.

Вторая очередь тепличного комплекса открылась в Якутии





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14 мая состоялось официальное открытие второй очереди тепличного комплекса ООО «Саюри» в селе Сырдах города Якутска.

Проект реализован в ТОР «Кангалассы».

Ориентировочная стоимость второй очереди составляет 500 млн рублей

«Барнаульский молочный комбинат» завершил I этап реконструкции сыродельного завода

Первый этап реконструкции входящего в его состав Быстрянского маслосырзавода завершил холдинг «Барнаульский молочный комбинат».

Мощности завода по переработке молока увеличены почти в 1,7 раза — до 200 тонн в сутки.

За период реконструкции на Быстрянском маслосырзаводе проведен капитальный ремонт цехов и вспомогательных помещений, заменены старые коммуникации, трубопроводы, электрика.

По словам генерального директора холдинга «Барнаульский молочный комбинат» Александра Балушкина, от прежнего здания остались только стены.

Инвестиции более 500 млн рублей

Мелкие производства

В Удмуртии открылась новая молочная ферма

В Кабардино-Балкарии запустили новый комбикормовый завод

Гатчинский молочный комбинат «Галактика» запустил новую линию производства «ТАУРАС-ФЕНИКС»

В Алтайском крае открылся новый завод по производству растительного масла

В Удмуртии реализован первый этап инвестпроекта по производству мраморной говядины

В Московской области запустии две новые линии розлива молочной продукции «Экомилк»

Итого за май 2019

18 новых предприятий

Из них 4 с инвестициями более 1 млрд. рублей.

Фермы КРС — 3 (3010 голов)

Свиноводство — 1 (69 тыс)

Теплицы — 2 (11.2 га)

Переработка — 8

Корма — 2

Хранение — 1

Другое — 1

Объем заявленных инвестиций в реализацию проектов более 20 млрд рублей.

У девяти проектов размер инвестиций неизвестен.