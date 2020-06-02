Импортозамещение: май 2020 года. Реализовано 16 проектов

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России

реализованы более 1438 проекта импортозамещения!

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Май 2020 года — 16 проектов:

1. В каталоге продукции Института электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ) концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех представлены два новых сервера на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С». Первый сервер предназначен для высоконагруженных проектов, второй оптимизирован для приложений. Оба оснащены четырьмя процессорами и поддерживают до 256 Гб оперативной памяти с возможностью коррекции ошибок.

https://sdelanounas.ru/blogs/132364/

2. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал первый отечественный инфракрасный калибратор для точной настройки тепловизоров, дистанционно измеряющих температуру тела. Новое устройство «Сыч-15» значительно дешевле зарубежных аналогов, а также калибраторов на основе «абсолютно черного тела». Погрешность измерений не превышает 0,1 градуса. Инфракрасный калибровочный излучатель «Сыч-15″ разработан в ЦНИИ „Циклон“ холдинга „Росэлектроника“. В приборе применена отечественная компонентная база, изготавливаемая также на предприятии „Росэлектроники“ — НПП „Исток“ им. Шокина.

https://sdelanounas.ru/blogs/132457/

3. „Алтайгеомаш“ выпустил улучшенный аналог импортных буровых установок для буровиков.

Ведущее в СНГ предприятие по производству буровых установок „Алтайгеомаш“ выпустило новую модель. На 85% она состоит из отечественных деталей, но по своим качественным характеристикам превосходит импортные аналоги.

https://sdelanounas.ru/blogs/132406/

4. В крупных российских клиниках пациентам с заболеваниями позвоночника впервые были установлены индивидуальные аддитивные кейджи компании Pozvonoq, являющейся совместным проектом Северо-Западного центра трансфера технологий (СЗЦТТ) и производственной компании „Ортоинвест“.

СЗЦТТ входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО.

Использование 3D-печатных кейджей Pozvonoq стало альтернативой технологиям нединамической стабилизации позвоночника за счет сращивания поясничных позвонков (OLIF, ALIF, TLIF). Компания готова заместить половину импортных кейджей, используемых сейчас при операциях в России.

https://sdelanounas.ru/blogs/132535/

5. Крымский федеральный университет начал работы по закладке самого крупного в России промышленного университетского суперинтенсивного яблоневого сада. Его площадь составляет 10 гектаров. Стоимость проекта составляет 30 миллионов рублей. Об этом сообщил проректор по внешним связям вуза Михаил Сергеев, передаёт пресс-служба учебного заведения.

Суперинтенсивный сад отличается от традиционного более плотной схемой посадки деревьев.

Технологии по выращиванию суперинтенсивных садов за границей активно развивались последние 50 лет, в то время как в России долгие годы отдавали предпочтение закладке садов по традиционному методу. Такие яблони входят в плодоношение на 8-9 год и плодоносят не каждый год, их урожайность крайне низкая. Поэтому сегодня переход на суперинтенсивные сады — это необходимый аспект доктрины продовольственной безопасности и импортозамещения.

https://sdelanounas.ru/blogs/132473/

6. ООО „Диомидовский рыбный порт“ (ДРП) построило и ввело в эксплуатацию новый рыбный терминал в морском порту Владивосток, позволяющий переваливать около 150 тысяч тонн рыбопродукции в год. Проект реализован в рамках соглашения, подписанного с ФГУП „Нацрыбресурс“.

"Свои обязательства ДРП выполнил. Построенный холодильный комплекс рассчитан на 6 тысяч тонн единовременного хранения. Комплекс расположился в середине бухты Диомид, которая защищена от всех ветров, что позволяет ставить суда к причалам практически в любую погоду», — пояснили в компании.

Вспомним, что было 2 месяца назад. Из-за пандемии коронавируса Китай и Корея приостановили приём российской рыбы. Суда с продукцией стояли и не могли выгрузиться в иностранных портах. Транспортный коллапс в портах Азии, даже приводил к приостановке минтаевого промысла. Теперь ни у кого не должно быть сомнений, что в стране нужно создавать собственные рыбные терминалы, обеспечивать их загрузку рыбной продукцией, строить и новые рыбоперерабатывающие заводы.

Прим. Проект реализовывался с 2016 года.

https://sdelanounas.ru/blogs/132568/

7. На заводе пластиков ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершены опытно-промышленные испытания новой марки полистирола ПСОН 535М, которая предназначена для производителей холодильной техники.

Новая марка полистирола, разработанная специалистами завода совместно с учеными научно-технологического центра компании в рамках импортозамещения, по своим характеристикам является аналогом зарубежной марки полистирола Styrolution crystal 165N компании INEOS STYROLUTION.

https://sdelanounas.ru/blogs/132606/

8. 22 мая, на судостроительном заводе «Северная верфь» состоялся спуск на воду фрегата «Адмирал Головко» — третьего представителя проекта 22350, разработанного конструкторами Северного ПКБ (входит в ОСК).

«Адмирал Головко» — перый фрегат проекта 22350 с отечественными газотурбинными двигателями. На двух первых кораблях («Адмирал Горшков» и «Адмирал флота Касатонов») в качестве форсажных двигателей применены газотурбинные установки украинского предприятия «Зоря — Машпроект».

https://sdelanounas.ru/blogs/132742/

9. Роботизированное и автоматизированное кабельное производство НПО «СтарЛайн» в Ленинградской области завершило свою докомплектацию: его мощности позволяют сегодня производить до 10 000 готовых кабельных изделий в сутки и составить конкуренцию китайским производителям. Контрактное производство НПО СтарЛайн сегодня первое в России, готовое масштабно работать с небольшими российскими заказчиками.

Новое производство оснащено уникальными роботизированными линиями для обработки проводов и сборки жгутов. У двух из них на сегодня нет аналогов в России. На производстве используется только российское сырье компании «Преттль-НК».

https://sdelanounas.ru/blogs/132710/

10. При финансовой поддержке Фонда развития промышленности предприятие «Техпром — Нефтегазовые системы» («Техпром-НГС») модернизировало в Нижнем Тагиле производство электрогидравлических приводов для управления на магистральных газопроводах, в том числе на газопроводе «Северный поток-2». Это позволит целиком заместить импортные поставки.

С привлечением займа компания расширила и модернизировала производство, годовая мощность производственной линии выросла с 300 до 550 единиц. Производительность труда повысилась в 2,5 раза. Уровень локализации производства составил более 90%, таким образом, при выпуске конечной продукции почти полностью используются российское сырье и комплектующие.

В ближайшее время предприятие планирует полностью заместить импорт электрогидравлических приводов.

https://sdelanounas.ru/blogs/132702/

11. Группа ЧТПЗ разработала и приступила к выпуску бесшовных нержавеющих длинномерных труб, которые применяются в изготовлении оборудования для переработки и сжижения природного газа.

Первые партии стальных труб диаметром 6-12 мм с толщиной стенки 1 мм и длиной 45-80 метров поставлены компаниям «Криогенмаш» и «ЗиО-Подольск». На ЧТПЗ подсчитали, что до 2030 года российским производителям СПГ ежегодно потребуется от 300 тысяч метров нержавеющих труб. Данные объемы готовы производить на предприятиях группы.

Новое производство запущено на существующих мощностях без привлечения инвестиций.

https://sdelanounas.ru/blogs/132796/

12. Новейший движок новейших КАМАЗов.

https://youtu.be/lk5YNpN7Am8

13. Тымлатский рыбокомбинат начал выпускать в день 300 килограмм пищевой добавки «Омега-3», больше знакомой как рыбий жир. Существенное отличие от рыбного жира предыдущего поколения — качественно улучшенный состав.

В ход идёт красная дикая рыба, поэтому конечный продукт имеет не сопоставимые с аналогами потребительские качества. Это важный шаг в сторону повышения высокотехнологичности производства и развития не просто добычи рыбы, не просто первичной разделки рыбы, а действительно сложных высокотехнологичных процессов.

Для камчатской рыбной отрасли это первый пример того, как полностью переработать самый ценный биоресурс — лосось. Из отходов рыбного производства предприятие уже давно изготавливало рыбную муку, а для производства биодобавки используются рыбные головы. Запуск такого производства обошёлся предприятию в 1,3 млрд рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/132795/

14. В рамках реализации программы локализации компонентов газотурбинной установки MS5002E в составе ГПА-32 «Ладога» изготовлена сертификационная партия отливок лопаток турбины низкого давления. Проект осуществлен специалистами инженерного центра и дирекции инженерно-технического развития АО «РЭП Холдинг» в сотрудничестве с заводом «Турбодеталь» — филиалом АО «Газэнергосервис» в Наро-Фоминске.

На данный момент изготовлены сертификационные партии рабочих и направляющих лопаток турбины низкого давления (ТНД), обеспечивающих работу нагнетателя в составе газоперекачивающего агрегата. ТНД является одним из ключевых узлов газотурбинной установки, ее эффективность и надежность напрямую зависит от слаженной работы лопаточного аппарата.

В настоящее время стартовало изготовление первой штатной партии лопаток турбины низкого давления с применением российских отливок

https://sdelanounas.ru/blogs/132970/

15. Проектная группа инженеров-технологов, исследователей, руководителей производства и рабочих Кировского завода по обработке цветных металлов освоила литье слитков и выпуск готовой продукции из медно-никелевых сплавов марок МНЖ5-1 и МНЖМц11-1,1-0,6. Экспериментальные работы длились около 8-ми месяцев. В результате выпущены опытные партии горячекатаных и холоднокатаных листов шириной 1150 и 1000 мм, которые востребованы судостроительной и другими отраслями промышленности.

https://sdelanounas.ru/blogs/132904/

16. 26 мая, челябинская компания «Приводная техника», в рамках всероссийского вебинара, представила свои новые разработки — системы накопления и хранения электроэнергии для промышленных объектов и частных домохозяйств.

«Мы делаем СНЭ на базе преобразовательной техники нового поколения — трёхуровневых низковольтных инверторов напряжения. Это наша собственная разработка, такие преобразователи никто не выпускает в России, наш основной конкурент по этому продукту — General Electric, Siemens, Yaskawa и Nidec. Данные инверторы обладают более высокими энергетическими показателями, у них меньше потери, гораздо больше КПД установки, то есть при меньших габаритах можно получить большую мощность. В нашей СНЭ, кроме батарейного блока, все отечественного производства — нашего либо компаний-партнеров», — пояснил директор по маркетингу НТЦ «Приводная техника"Евгения Чупин.

https://sdelanounas.ru/blogs/132901/