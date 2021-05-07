Обзор: в январе 2021 года в России открылось 14 новых производств
Открыто 14 новых производства, из них 0 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей. Общий известный объем инвестиций порядка 00 млрд рублей (по некоторым производствам объем инвестиций неизвестен). Стоит отметить, что по сравнению с предыдущими этот год начался более бодро. Открыто много производств, и поэтому в этот раз будут отдельные обзоры по первым месяцам года, тогда как ранее мы объединяли первые два-три месяца в один обзор.
Обращаю внимание читателей, что также в обзор добавлена информация о предприятиях, которые по техническим причинам были пропущены ранее.
1. Лукойл запустил на Волгоградском НПЗ новый производственный комплекс моторных масел
29 января в Волгограде состоялсь открытие комплекса производства высокоиндексных масел на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе.
Новый производственный объект состоит из установок деасфальтизации и фракционирования остатка гидрокрекинга. Строительство началось в октябре 2018 года. Проект является частью программы ЛУКОЙЛа по модернизации производства смазочных материалов, которая позволяет обеспечить потребителей высокотехнологичной и эффективной продукцией, соответствующей передовым международным стандартам.
Уникальный комплекс по выпуску высококачественных масел состоит из установок деасфальтизации и фракционирования остатка гидрокрекинга. В создание нового объекта, строительство которого продолжалось два года, инвестировано более 10 млрд рублей. При этом было использовано исключительно оборудование отечественного производства, включая продукцию волгоградских предприятий.
2. В Нижегородской области в ОЭЗ «Кулибин» запущено новое производство изделий из пластмасс
29 декабря 2020 г. дан старт опытно-промышленному пуску крупногабаритного литьевого производства изделий из пластмасс ООО «Пластматика». Компания стала первым резидентом особой экономической зоны «Кулибин», который ввел производство в эксплуатацию.
Объем инвестиций в производство 614 млн рублей. В перспективе благодаря реализации проекта будет создано 144 новых рабочих места.
Предприятие будет выпускать широкий спектр продукции, среди которой автокомпоненты, мусорные контейнеры различных типов и размеров, пластиковые паллеты, элементы модульной дренажной системы и поверхностного водоотвода, лотки для хлебопекарной промышленности, различная тара. Также возможна организация индивидуального производства под требования конкретных заказчиков.
3. Вторая очередь производства декоративной плёнки запущена в подмосковном Чехове
Компания «Шаттдекор» (принадлежит германской Schattdecor AG) запустила в городе Чехове Московской области серийное производство декоративной пленки для мебельной и строительной отраслей. Ранее компания выпускала эту продукцию на арендованных площадях в Шатуре. Теперь производство перенесено в Чехов, где на собственной территории построен новый цех. Его мощность составляет 75 млн кв. м пленки в год, что более чем на 30% превосходит объемы бывшего производства в Шатуре.
Общий бюджет проекта превысил 1,25 млрд рублей. Создано порядка 70 дополнительных рабочих мест для жителей Московской области.
Потребность российского рынка — 350 млн кв. м плёнки в год, доля импорта составляет 39%.
4. В Краснодарском крае начал работу новый завод по производству полипропиленовой упаковки
В Усть-Лабинске на территории индустриального парка «Кубань» состоялось открытие завода полимерной упаковки, построенного предприятием «Рассвет», входящим в группу компаний «Прогресс Агро».
Соглашение о строительстве объекта подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году. Общая стоимость проекта составила около 204 млн рублей. В результате в Усть-Лабинске появилось порядка 70 новых рабочих мест.
На заводе «Рассвет» производят мешки для сахара, муки, соли, крахмала, сухих кормов и строительных материалов. Предприятие рассчитано на выпуск до 8,6 млн полипропиленовых мешков, а также полиэтиленовой пленки ежегодно.
5. В Волгоградской области запущено производство комплектующих для радиаторов отопления
В городе Волжском Волгоградской области запущена первая из трёх линий по производству стальных ниппелей и коллекторов для алюминиевых и биметаллических радиаторов центрального отопления. Запуск производства этих деталей сократит зависимость от импорта.
Общая стоимость инвестпроекта ООО «ВАТИ-АВТО» 260 млн рублей, из них 150 млн рублей льготный займ Фонда развития промышленности.
Сегодня в России и странах СНГ работают 15 заводов по производству биметаллических и алюминиевых радиаторов на которых востребована данная продукция. При этом стратегическим потребителем выступает завод радиаторов «ФортеПром», в расположенный в Волгограде.
6. В Курганской области открыто новое приборостроительное производство
В Курганском индустриальном парке 18 января открыто новое предприятие — приборостроительный завод.
Предприятие уже приступило к работе. Помещения и оборудование подготовили в 2020 году. Запущена в работу новейшая в России автоматизированная линия поверхностного монтажа (пайки) электронных компонентов. В целом производственный комплекс позволяет выпускать продукцию самого широкого спектра — размер используемых электронных деталей может составлять меньше миллиметра.
Базовым продуктом завода является линейка высокотехнологичных счетчиков электрической энергии собственной разработки. Они позволяют передавать показания онлайн и контролировать потребление электроэнергии, что, к примеру, можно использовать на предприятиях и социальных объектах для анализа и сокращения неоправданных расходов.
Инвестиции в проект составили 400 млн рублей.
Сейчас здесь трудятся 50 человек, в планах до конца года создать еще 50 рабочих мест.
7. На заводе «Омский каучук» запущено новое производство изопропилового спирта
18 января состоялся запуск производства изопропилового спирта на заводе «Омский каучук», входящем в ГК «Титан».
Всего в России выпуском изопропилового спирта занимается 7 заводов, и они все расположены в ЦФО. Новая установка первая за Уралом, ее мощность составит 60 тыс тонн в год. Кроме того, будет создано дополнительно 140 рабочих мест.
Изопропиловый спирт (ИПС) — стратегический продукт. Он применяется в химической, нефтяной, деревообрабатывающей, парфюмерной и фармацевтической промышленности, в том числе при выпуске особенно актуальных сегодня антисептических средств для лечебных учреждений, обработки рук и поверхностей.
Запуск нового производства позволит существенно снизить долю потребления импортного изопропилового спирта и обеспечить российские предприятия высококачественным сырьем.
8. На заводе АвтоВАЗ в Тольятти открыт новый цех подсборки шасси
АвтоВАЗ ввел в эксплуатацию новый цех подсборки шасси и полуавтоматическую линию по установке двигателя и шасси на производстве автомобилей на платформе B0. Модернизированная линия введена в строй в январе 2021 года. Напомним, на нитке B0 в Тольятти АвтоВАЗ выпускает Lada Xray и Largus, а также Renault Logan и Sandero.
Цех подсборки шасси с силовым агрегатом представляет собой напольный конвейер со специальной модульной оснасткой, на которой происходит компоновка основных элементов — это силовой агрегат, подрамник, узлы шасси. Оснастка универсальная, может быть использована для производства моделей различных типов — как передне-, так и полноприводных.
9. В подмосковной ОЭЗ «Дубна» открылся третий инновационно-технологический центр
В особой экономической зоне «Дубна» введен в эксплуатацию инновационно-технологический центр. Это вторая очередь строительства объекта, общая площадь которого составляет почти 9 040 кв. м.
В офисно-производственных помещениях ИТЦ разместятся высокотехнологичные инновационные производства и производства медицинской продукции, такие как:
• разработка контрольно-измерительных программно-аппаратных комплексов (ООО «ЕКОМ»);
• разработка лазерного оборудования (ООО «Эволюция»);
• разработка и производство УЗИ-аппаратов (ООО «Елс-мед»);
• производство оборудования и технологических линий (ООО «Инфис компания»);
• производство глазных капель (ООО «Дубна-Бифарм»);
• разработка и производство медицинского оборудования (ООО «Анхел Трейдинг»);
• разработка и производство изделий медицинского назначения, в том числе наборов для дифференциальной лабораторной диагностики туберкулеза (ООО «Медипалтех»)
10. Новое производство модульных криогенных заправочных установок запущено в Нижегородской области
ООО «ГазСервисКомпозит» в конце 2020 года ввело в эксплуатацию новое производство модульных криогенных заправочных установок.
Новые модульные криогенные заправочные установки являются полноценными крио-АЗС. За счет того, что они легко и быстро монтируются, установки могут стать важным элементом газозаправочной инфраструктуры, что существенно сократит сроки строительства и ввода в эксплуатацию объектов, необходимых для обеспечения работы набирающих популярность транспорта и техники, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива.
11. В Саратове запущено импортозамещающее производство хлорида магния и биоразлагаемых моющих средств
На площадке ООО «Научно-исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и биотехнологий» состоялось открытие опытно-промышленного производства хлорида магния и биоразлагаемых бытовых моющих средств с антисептическим эффектом. Создано 150 рабочих мест. В планах предприятия — разработка и организация производства ментола для химической, фармацевтической и пищевой промышленности.
В составе опытно-промышленного производства ООО «НИИТОНХиБТ» две технологические линии. Одна позволяет выпускать хлорид магния фармакопейного качества для применения его в производстве лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в производстве противовоспалительных, болеутоляющих, иммунотропных средств. Также хлорид магния применяется в пищевой промышленности как эмульгатор и компонент рассолов для консервации. Запуск нового производства позволит заместить импорт из Франции и Китая.
Проект реализован при поддержке Минпромторга России в рамках субсидирования части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312. За период с 2017 года Минпромторгом России организации была предоставлена субсидия в размере 171,4 млн руб.
12. На Кимрской фабрике в Тверской области открыт новый цех производства медицинских респираторов
Кимрская фабрика им. Горького в Тверской области расширила производство — здесь открылся цех по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов серии СПИРО-1000. С учетом новой линии мощности предприятии достигли более 86 600 изделий в сутки.
С учетом производства, которое введено на фабрике, фактически треть объема производства респираторов в России приходится на эту площадку.
Производительность составляет 12 тыс. штук масок в час. Благодаря открытию нового цеха создано 90 новых рабочих мест.
В 2020 году для расширения производства средств индивидуальной защиты Кимрская фабрика им. Горького получила заём Фонда развития промышленности РФ в рамках программы «Противоэпидемические проекты». Более 61 млн рублей направлено на ввод линии по выпуску респираторов СПИРО-1000.
13. На Нижнекамскнефтехиме на новом производственном комплексе начат выпуск синтетического каучука
25 января на новом производстве по выпуску дивинил-стирольного синтетического каучука Нижнекамскнефтехима состоялось важное событие — был получен 1-й брикет. Этот исторический момент стал своего рода точкой отсчёта пуска нового производства.
Здесь используется современная установка очистки воздушных выбросов на стадии выделения каучука — эта дополнительная мера позволит предотвращать попадание загрязняющих веществ в атмосферу.
ДССК обладает ценными характеристиками для шинных компаний. Он применяется при создании последнего слоя протектора шины. Шины из этого каучука обеспечивают лучшее сцепление с мокрой дорогой, позволяют экономить топливо, поскольку имеют низкое сопротивление качению, за счет чего снижается расход бензина и повышается экологичность машины.
Покрышки с применением этого каучука также отличаются хорошей износостойкостью, морозостойкостью и динамической выносливостью. ДССК также применяют в резинотехнической и обувной промышленности и при изготовлении транспортерных лент.
14. В Перми запустили крупное производство глубокой переработки пластика и изготовления упаковки
Пермским производителем одноразовой посуды «Упакс-Юнити» запущена новая линия глубокой переработки полиэтилентерефталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов. Мощности установки позволяют производить более 50 наименований ПЭТ-тары, упаковки для молочной и мясной промышленности.
Общий бюджет проекта составил 1,5 млрд рублей. На запуск нового производства Фонды развития промышленности РФ и Пермского края предоставили предприятию льготный заем в размере 520 млн рублей.
Линия охватывает полный цикл производства — от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий из восстановленного полимера. Установка позволяет переработать до тысячи тонн пластика в месяц.
Итого за январь 2021 года:
14 новых производства
из них 3 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (инвестиции 12,75 млрд рублей)
общий объем объявленных инвестиций около 15 млрд рублей
у 5 производств объем инвестиций не сообщается
По отраслям:
Машиностроение, металлообработка и металлургия — 3
Стройматериалы и строительные изделия — 0
Химическая промышленность и изделия — 8
Электроника, приборы и электротехническое оборудование — 1
Медицина и фармацевтика — 1
Текстильная промышленность — 0
Добывающая промышленность — 0
Деревообрабатывающая промышленность — 0
Другое — 1
По источникам инвестиций:
иностранный — 1
российский или смешанный — 13
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