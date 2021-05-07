Обзор: в январе 2021 года в России открылось 14 новых производств

Открыто 14 новых производства, из них 0 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей. Общий известный объем инвестиций порядка 00 млрд рублей (по некоторым производствам объем инвестиций неизвестен). Стоит отметить, что по сравнению с предыдущими этот год начался более бодро. Открыто много производств, и поэтому в этот раз будут отдельные обзоры по первым месяцам года, тогда как ранее мы объединяли первые два-три месяца в один обзор.

Обращаю внимание читателей, что также в обзор добавлена информация о предприятиях, которые по техническим причинам были пропущены ранее.

1. Лукойл запустил на Волгоградском НПЗ новый производственный комплекс моторных масел

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29 января в Волгограде состоялсь открытие комплекса производства высокоиндексных масел на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе.

Новый производственный объект состоит из установок деасфальтизации и фракционирования остатка гидрокрекинга. Строительство началось в октябре 2018 года. Проект является частью программы ЛУКОЙЛа по модернизации производства смазочных материалов, которая позволяет обеспечить потребителей высокотехнологичной и эффективной продукцией, соответствующей передовым международным стандартам.

Уникальный комплекс по выпуску высококачественных масел состоит из установок деасфальтизации и фракционирования остатка гидрокрекинга. В создание нового объекта, строительство которого продолжалось два года, инвестировано более 10 млрд рублей. При этом было использовано исключительно оборудование отечественного производства, включая продукцию волгоградских предприятий.

2. В Нижегородской области в ОЭЗ «Кулибин» запущено новое производство изделий из пластмасс

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29 декабря 2020 г. дан старт опытно-промышленному пуску крупногабаритного литьевого производства изделий из пластмасс ООО «Пластматика». Компания стала первым резидентом особой экономической зоны «Кулибин», который ввел производство в эксплуатацию.

Объем инвестиций в производство 614 млн рублей. В перспективе благодаря реализации проекта будет создано 144 новых рабочих места.

Предприятие будет выпускать широкий спектр продукции, среди которой автокомпоненты, мусорные контейнеры различных типов и размеров, пластиковые паллеты, элементы модульной дренажной системы и поверхностного водоотвода, лотки для хлебопекарной промышленности, различная тара. Также возможна организация индивидуального производства под требования конкретных заказчиков.

3. Вторая очередь производства декоративной плёнки запущена в подмосковном Чехове

© Фото из открытых источников

Компания «Шаттдекор» (принадлежит германской Schattdecor AG) запустила в городе Чехове Московской области серийное производство декоративной пленки для мебельной и строительной отраслей. Ранее компания выпускала эту продукцию на арендованных площадях в Шатуре. Теперь производство перенесено в Чехов, где на собственной территории построен новый цех. Его мощность составляет 75 млн кв. м пленки в год, что более чем на 30% превосходит объемы бывшего производства в Шатуре.

Общий бюджет проекта превысил 1,25 млрд рублей. Создано порядка 70 дополнительных рабочих мест для жителей Московской области.

Потребность российского рынка — 350 млн кв. м плёнки в год, доля импорта составляет 39%.

4. В Краснодарском крае начал работу новый завод по производству полипропиленовой упаковки

© Фото из открытых источников

В Усть-Лабинске на территории индустриального парка «Кубань» состоялось открытие завода полимерной упаковки, построенного предприятием «Рассвет», входящим в группу компаний «Прогресс Агро».

Соглашение о строительстве объекта подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году. Общая стоимость проекта составила около 204 млн рублей. В результате в Усть-Лабинске появилось порядка 70 новых рабочих мест.

На заводе «Рассвет» производят мешки для сахара, муки, соли, крахмала, сухих кормов и строительных материалов. Предприятие рассчитано на выпуск до 8,6 млн полипропиленовых мешков, а также полиэтиленовой пленки ежегодно.

5. В Волгоградской области запущено производство комплектующих для радиаторов отопления

© Фото из открытых источников

В городе Волжском Волгоградской области запущена первая из трёх линий по производству стальных ниппелей и коллекторов для алюминиевых и биметаллических радиаторов центрального отопления. Запуск производства этих деталей сократит зависимость от импорта.

Общая стоимость инвестпроекта ООО «ВАТИ-АВТО» 260 млн рублей, из них 150 млн рублей льготный займ Фонда развития промышленности.

Сегодня в России и странах СНГ работают 15 заводов по производству биметаллических и алюминиевых радиаторов на которых востребована данная продукция. При этом стратегическим потребителем выступает завод радиаторов «ФортеПром», в расположенный в Волгограде.

6. В Курганской области открыто новое приборостроительное производство

© Фото из открытых источников

В Курганском индустриальном парке 18 января открыто новое предприятие — приборостроительный завод.

Предприятие уже приступило к работе. Помещения и оборудование подготовили в 2020 году. Запущена в работу новейшая в России автоматизированная линия поверхностного монтажа (пайки) электронных компонентов. В целом производственный комплекс позволяет выпускать продукцию самого широкого спектра — размер используемых электронных деталей может составлять меньше миллиметра.

Базовым продуктом завода является линейка высокотехнологичных счетчиков электрической энергии собственной разработки. Они позволяют передавать показания онлайн и контролировать потребление электроэнергии, что, к примеру, можно использовать на предприятиях и социальных объектах для анализа и сокращения неоправданных расходов.

Инвестиции в проект составили 400 млн рублей.

Сейчас здесь трудятся 50 человек, в планах до конца года создать еще 50 рабочих мест.

7. На заводе «Омский каучук» запущено новое производство изопропилового спирта

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18 января состоялся запуск производства изопропилового спирта на заводе «Омский каучук», входящем в ГК «Титан».

Всего в России выпуском изопропилового спирта занимается 7 заводов, и они все расположены в ЦФО. Новая установка первая за Уралом, ее мощность составит 60 тыс тонн в год. Кроме того, будет создано дополнительно 140 рабочих мест.

Изопропиловый спирт (ИПС) — стратегический продукт. Он применяется в химической, нефтяной, деревообрабатывающей, парфюмерной и фармацевтической промышленности, в том числе при выпуске особенно актуальных сегодня антисептических средств для лечебных учреждений, обработки рук и поверхностей.

Запуск нового производства позволит существенно снизить долю потребления импортного изопропилового спирта и обеспечить российские предприятия высококачественным сырьем.

8. На заводе АвтоВАЗ в Тольятти открыт новый цех подсборки шасси

© Фото из открытых источников

АвтоВАЗ ввел в эксплуатацию новый цех подсборки шасси и полуавтоматическую линию по установке двигателя и шасси на производстве автомобилей на платформе B0. Модернизированная линия введена в строй в январе 2021 года. Напомним, на нитке B0 в Тольятти АвтоВАЗ выпускает Lada Xray и Largus, а также Renault Logan и Sandero.

Цех подсборки шасси с силовым агрегатом представляет собой напольный конвейер со специальной модульной оснасткой, на которой происходит компоновка основных элементов — это силовой агрегат, подрамник, узлы шасси. Оснастка универсальная, может быть использована для производства моделей различных типов — как передне-, так и полноприводных.

9. В подмосковной ОЭЗ «Дубна» открылся третий инновационно-технологический центр

© Фото из открытых источников

В особой экономической зоне «Дубна» введен в эксплуатацию инновационно-технологический центр. Это вторая очередь строительства объекта, общая площадь которого составляет почти 9 040 кв. м.

В офисно-производственных помещениях ИТЦ разместятся высокотехнологичные инновационные производства и производства медицинской продукции, такие как:

• разработка контрольно-измерительных программно-аппаратных комплексов (ООО «ЕКОМ»);

• разработка лазерного оборудования (ООО «Эволюция»);

• разработка и производство УЗИ-аппаратов (ООО «Елс-мед»);

• производство оборудования и технологических линий (ООО «Инфис компания»);

• производство глазных капель (ООО «Дубна-Бифарм»);

• разработка и производство медицинского оборудования (ООО «Анхел Трейдинг»);

• разработка и производство изделий медицинского назначения, в том числе наборов для дифференциальной лабораторной диагностики туберкулеза (ООО «Медипалтех»)

10. Новое производство модульных криогенных заправочных установок запущено в Нижегородской области

© Фото из открытых источников

ООО «ГазСервисКомпозит» в конце 2020 года ввело в эксплуатацию новое производство модульных криогенных заправочных установок.

Новые модульные криогенные заправочные установки являются полноценными крио-АЗС. За счет того, что они легко и быстро монтируются, установки могут стать важным элементом газозаправочной инфраструктуры, что существенно сократит сроки строительства и ввода в эксплуатацию объектов, необходимых для обеспечения работы набирающих популярность транспорта и техники, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива.

11. В Саратове запущено импортозамещающее производство хлорида магния и биоразлагаемых моющих средств

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На площадке ООО «Научно-исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и биотехнологий» состоялось открытие опытно-промышленного производства хлорида магния и биоразлагаемых бытовых моющих средств с антисептическим эффектом. Создано 150 рабочих мест. В планах предприятия — разработка и организация производства ментола для химической, фармацевтической и пищевой промышленности.

В составе опытно-промышленного производства ООО «НИИТОНХиБТ» две технологические линии. Одна позволяет выпускать хлорид магния фармакопейного качества для применения его в производстве лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в производстве противовоспалительных, болеутоляющих, иммунотропных средств. Также хлорид магния применяется в пищевой промышленности как эмульгатор и компонент рассолов для консервации. Запуск нового производства позволит заместить импорт из Франции и Китая.

Проект реализован при поддержке Минпромторга России в рамках субсидирования части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312. За период с 2017 года Минпромторгом России организации была предоставлена субсидия в размере 171,4 млн руб.

12. На Кимрской фабрике в Тверской области открыт новый цех производства медицинских респираторов

© Фото из открытых источников

Кимрская фабрика им. Горького в Тверской области расширила производство — здесь открылся цех по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов серии СПИРО-1000. С учетом новой линии мощности предприятии достигли более 86 600 изделий в сутки.

С учетом производства, которое введено на фабрике, фактически треть объема производства респираторов в России приходится на эту площадку.

Производительность составляет 12 тыс. штук масок в час. Благодаря открытию нового цеха создано 90 новых рабочих мест.

В 2020 году для расширения производства средств индивидуальной защиты Кимрская фабрика им. Горького получила заём Фонда развития промышленности РФ в рамках программы «Противоэпидемические проекты». Более 61 млн рублей направлено на ввод линии по выпуску респираторов СПИРО-1000.

13. На Нижнекамскнефтехиме на новом производственном комплексе начат выпуск синтетического каучука

© Фото из открытых источников

25 января на новом производстве по выпуску дивинил-стирольного синтетического каучука Нижнекамскнефтехима состоялось важное событие — был получен 1-й брикет. Этот исторический момент стал своего рода точкой отсчёта пуска нового производства.

Здесь используется современная установка очистки воздушных выбросов на стадии выделения каучука — эта дополнительная мера позволит предотвращать попадание загрязняющих веществ в атмосферу.

ДССК обладает ценными характеристиками для шинных компаний. Он применяется при создании последнего слоя протектора шины. Шины из этого каучука обеспечивают лучшее сцепление с мокрой дорогой, позволяют экономить топливо, поскольку имеют низкое сопротивление качению, за счет чего снижается расход бензина и повышается экологичность машины.

Покрышки с применением этого каучука также отличаются хорошей износостойкостью, морозостойкостью и динамической выносливостью. ДССК также применяют в резинотехнической и обувной промышленности и при изготовлении транспортерных лент.

14. В Перми запустили крупное производство глубокой переработки пластика и изготовления упаковки

© Фото из открытых источников

Пермским производителем одноразовой посуды «Упакс-Юнити» запущена новая линия глубокой переработки полиэтилентерефталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов. Мощности установки позволяют производить более 50 наименований ПЭТ-тары, упаковки для молочной и мясной промышленности.

Общий бюджет проекта составил 1,5 млрд рублей. На запуск нового производства Фонды развития промышленности РФ и Пермского края предоставили предприятию льготный заем в размере 520 млн рублей.

Линия охватывает полный цикл производства — от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий из восстановленного полимера. Установка позволяет переработать до тысячи тонн пластика в месяц.

Итого за январь 2021 года:

14 новых производства

из них 3 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (инвестиции 12,75 млрд рублей)

общий объем объявленных инвестиций около 15 млрд рублей

у 5 производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям:

Машиностроение, металлообработка и металлургия — 3

Стройматериалы и строительные изделия — 0

Химическая промышленность и изделия — 8

Электроника, приборы и электротехническое оборудование — 1

Медицина и фармацевтика — 1

Текстильная промышленность — 0

Добывающая промышленность — 0

Деревообрабатывающая промышленность — 0

Другое — 1

По источникам инвестиций:

иностранный — 1

российский или смешанный — 13