Обзор: в декабре 2022 года в России открылись 19 новых производств

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В декабре 2022 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 19 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, из них 10 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается в 51,6 млрд рублей (по 6 объектам объём вложенных средств не озвучен).

В Кемерово запустили цех по переработке макулатуры

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Цех площадью более 10 тыс. м2 построен на территории кемеровского предприятия «Кузбасский скарабей». Ежегодно здесь будут выпускать около 72 тыс. тонн продукции, в том числе около 30 тыс. тонн антибактериальной бумаги и картона. Запантенованная технология переработки макулатуры позволяет препятствовать образованию плесени и увеличивает срок хранения пищевой и сельскохозяйственной продукции.

Мощность предприятия составит 120 тыс. тонн переработки бумажных отходов в год. Всего в Кемеровской обалсти образуется в год до 200 тыс. тонн бумажных отходов.

Инвестиции в создание производства составили 2,9 млрд рублей.

ОДК запустила в Москве новый участок по производству вертолётных двигателей

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха запустила на ММП имени В.В.Чернышева новый производственный участок для выпуска вертолётных двигателей. На мощностях московского предприятия будут выпускаться силовые установки ВК-650 В и ТВ7-117 В. До 2025 года планируется нарастить объемы производства компрессоров до 500 единиц ежегодно.

Ростех запустил серийное производство пробирок для забора венозной крови

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Научно-исследовательский инженерный институт Ростеха (НИИИ) запустил в подмосковной Балашихе производство вакуумных пробирок для забора венозной крови. К 2024 году планируется выпускать до 70 млн пробирок ежегодно и занять 12-14% отечественного рынка таких медизделий.

Для выпуска пробирок НИИИ была проведена модернизация производства и создан специальный цех. Его площадь составляет 1200 кв. м, а мощность — до 12 тысяч пробирок в час. Здесь сосредоточен полный цикл производства — от литья до сборки и укупорки, выпускается 52 типа пробирок для всех основных анализов крови.

В техническое перевооружение предприятия в общей сложности было инвестировано 436 млн рублей.

В Нижегородской области открылось российско-белорусское производство трамваев

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3 декабря в Ворсме в Нижегородской области открылось совместное российско-белорусское предприятие по производству трамваев.

Модель получила название «МиНиН». Аббревиатура расшифровывается как «Минск + Нижний Новгород». Как стало известно Автобизнесу, данный трамвай представляет собой комбинацию уже известной белорусской модели БКМ-811 и разработанных специально для Нижнего Новгорода передней и задней масок.

До 2024 года планируется произвести 176 вагонов, из которых 26 трёхсекционных будут изготовлены для Нижнего Новгорода.

На производстве первой партии машин будет задействовано около 150 человек. В 2023 году численность работающих предполагается увеличить до 500.

В Рязанской области запущена первая очередь производства аэрозольной продукции

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Производство аэрозольной продукции запущено в Рязанской области.

Проект реализуется в два этапа компанией «НИКА Аэрозоль». Компания на первом этапе рассчитывает производить в год около 24 млн газовых картриджей, 30 млн жестяных баллонов, 72 млн пьезозажигалок и 12 млн единиц бытовой химии. Когда откроется индустриальный парк «Рязанский», компания планирует расширение мощностей в два раза.

Предполагается, что к 2026 году объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей. Будет создано 150 рабочих мест.

В ОЭЗ «Липецк» открылся новый завод

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6 декабря на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» начал работу завод по производству эластичного пенополиуретана для мебельной, швейной и автомобильной промышленности.

На заводе будут производить больше 20 марок эластичного пенополиуретана в форме блоков, листов, рулонного полотна, фигурных изделий.

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В производство вложено 4,3 миллиарда рублей.

На предприятии будет трудоустроено более 200 человек.

На Ямале запустили Семаковское газовое месторождение

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На Ямале запущено Семаковское газовое месторождение, расположенное в акватории Тазовской губы Карского моря. Месторождение осваивают «Газпром» и «РусГазДобыча». На первом этапе построены фонд эксплуатационных скважин (19 единиц), установка комплексной подготовки газа производительностью 7,5 миллиарда кубометров в год, а также газопровод протяженностью 122 километра от месторождения до Единой системы газоснабжения России. На следующем этапе добыча газа будет выведена на проектный уровень — 14,2 миллиарда кубометров в год.

В Кемеровской области запущен завод по переработке всех видов шин и резинотехнических изделий

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ООО «Глобал Плант» запустило в Кемеровской области завод в по переработке любых видов шин: легковых, грузовых и крупногабаритных шин от «БелАЗов».

Оборудование было произведено в городе Новокузнецк. Данный комплекс оборудования для переработки шин состоит полностью из отечественных комплектующих.

Открывшийся завод способен перерабатывать до 20 тонн сырья в сутки.

«Сегежа Групп» ввела в эксплуатацию Галичский фанерный комбинат

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14 декабря в г. Галич Костромской области ПАО «Сегежа Групп» (входит в АФК «Система») официально открыла Галичский фанерный комбинат.

Галичский фанерный комбинат «Сегежа Груп» — один из самых масштабных greenfield-проектов российского лесопромышленного комплекса, предприятие построено «с нуля» в «чистом поле». Компания является якорным инвестором территории опережающего социально-экономического развития «Галич» (ТОСЭР «Галич»).

Общий объём инвестиций составил более 12 млрд рублей.

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Это первое в России производство фанеры размера «макси» (7×13 футов). Проектная мощность составляет 125 тыс. куб. м продукции в год.

В Мордовии открыли уникальное высокотехнологичное таблеточное производство

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Открытие нового высокотехнологичного таблеточного цеха с производственной мощностью в один миллиард таблеток в год состоялось 17 декабря на саранском заводе «Биохимик», входящем в Группу компаний «Промомед».

В проект, имеющий важное значение не только для региона, но и страны в целом, вложено более 1,8 млрд рублей инвестиций.

Здесь будут производиться стратегически важные лекарственные препараты, имеющие значение для технологического суверенитета страны и снижения зависимости от заграничных поставок фармацевтической продукции.

На 28 га размещены производственные корпуса, цеха и сооружения предприятия по ферментации синтетически активных фармацевтических субстанций, инъекционное производство, полный цикл производства субстанций низкомолекулярных гепаринов, ведется оборудование производственных участков по изготовлению химических и онкологических субстанций. Завершается строительство самого большого и экологичного в стране комплекса очистных сооружений.

В Москве открыто новое производство автокомпонентов

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На юге Москвы открылся завод по производству кузовных деталей для автомобилей. Его построило предприятие «Альфа Автоматив Техноложиз».

Строительство нового завода компании площадью 36,6 тысячи квадратных метров началось летом 2018 года и завершилось в 2022-м. Для реализации проекта Правительство Москвы предоставило земельный участок площадью 3,25 гектара на юге Москвы в районе Бирюлево Западное.

На производстве установили 112 единиц современного промышленного оборудования, в том числе это линии и прессы холодной штамповки, раскроечно-заготовительная прессовая линия, обрабатывающие центры с числовым программным управлением, координатно-измерительная машина.

Данный промышленный комплекс позволяет производить 150 видов структурных компонентов кузовов легковых автомобилей для более чем 250 тысяч автосборочных производств ведущих автомобилестроительных заводов России.

Ввод в эксплуатацию нового завода позволит создать в столице 330 высококвалифицированных рабочих мест.

Инвестиции в реализацию проекта составили около 3 миллиардов рублей.

В Калужской области открыт завод по производству бумаги-основы для декоративной печати

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21 декабря австрийский Kronospan ввёл в эксплуатацию завод ООО «Ультра Декор Рус» по производству бумаги-основы для декоративной печати на площадке особой экономической зоны «Калуга» в Людиновском районе Калужской области.

Инвестиции в предприятие составили 9,3 млрд рублей.

Мощность завода составляет 40 тысяч тонн в год бумаги-основы, 17,1 тысячи тонн в год декоративной бумаги, 150 млн кв. м в год импрегнированной бумаги.

«Военторг» открыл на Ставрополье комплекс по производству экипировки для военнослужащих

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«Военторг» открыл в Минеральных Водах Ставропольского края производственный комплекс по изготовлению экипировки для обеспечения военнослужащих, которые выполняют задачи в ходе проведения специальной военной операции. Он будет производить продукцию по заказу Минобороны России.

АО «Военторг» на предприятии будет изготавливать одежду, спальные мешки и другую экипировку для обеспечения военнослужащих. Всего будут производить более 100 тыс. единиц продукции в месяц.

В Хакасии открыт завод по производству компонентов взрывчатых веществ для ведения горных работ

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21 декабря в Республике Хакасия состоялась церемония открытия нового предприятия компании «СУЭК».

Основной продукцией нового производства, расположенного в Алтайском р-не, станут компоненты эмульсионного взрывчатого вещества, используемого при проведении горных работ. Главный акцент при этом был сделан на безопасности, как экологической, так и промышленной. В частности, выпускаемые вещества будут обладать пониженной токсичностью для снижения влияния на атмосферный воздух, а также водоустойчивостью для предотвращения выбросов химсоединений в грунтовые воды в местах взрывов. Кроме того, до момента заряжания компоненты не могут спровоцировать взрыв, что обеспечит их безопасную транспортировку.

Благодаря новому производству удалось создать 34 рабочих места.

Вложения в проект составили более 130 млн руб.

В Уфе открыли новый цех предприятия «Фармстандарт-УфаВИТА»

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Инновационный производственный комплекс стоимостью 1,6 млрд рублей будет выпускать препарат «Фактор свертывания крови VIII». Мощность линии — 5,9 млн упаковок в год.

Гемостатический препарат из плазмы крови, соответствующий МНН — фактор свёртывания крови VIII (торговое наименование «Эйтоплазм»), необходим для лечения гемофилии — редкого, орфанного заболевания, связанного с нарушением процесса свёртываемости крови. Это первое в России крупносерийное локальное производство данного препарата для профилактики и лечения гемофилии типа А, включённого в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Данный препарат планируется ввести в гражданский оборот в I квартале 2023 года. Запущенное сегодня производство позволит полностью удовлетворить потребность в нём системы здравоохранения Российской Федерации.

В Зеленограде ввели завод по выпуску средств измерения температуры

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Сдан в эксплуатацию комплекс для разработки и производства средств измерения температуры в Зеленограде Московской области. Устройства, которые будут изготавливать на новом предприятии, предназначены для приборов коммерческого учета тепла и повышения энергоэффективности сферы ЖКХ. Инвестор вложил в производство свыше 154 млн рублей.

Производство даст городу 90 рабочих мест.

В Псковской области запущен завод «Титан-Полимер»

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28 декабря в Псковской области в ОЭЗ «Моглино» состоялось открытие первой очереди инвестиционного проекта по выпуску импортозамещающего продукта — производства БОПЭТ-плёнок мощностью до 72 тысяч тонн в год.

Полимерная продукция, выпускаемая заводом, востребована в фармацевтике при изготовлении медпрепаратов и пищевой упаковке в других областях.

Инвестиции в первую очередь завода составили 10 млрд рублей. Создано 300 рабочих мест.

Самарская область: состоялось открытие нового завода «Пегас-Агро»

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Завод ввел в эксплуатацию 20 000 кв. м. производственных площадей. Это поможет увеличить объемы производства в 2,5 раза — до 2 500 машин в год.

За 4 года строительства «Пегас-Агро» инвестировал в новое производство свыше 4 млрд. рублей, в том числе более 1,8 млрд. рублей на приобретение станков и высокоточного современного оборудования.

Продукция, выпускаемая «Пегас-Агро», поставляется сельскохозяйственным предприятиям, как на территории России, так и в страны СНГ.

Первый в России завод по производству инновационных стройматериалов открылся в Краснодаре

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Компания Lecole открыла в Краснодаре завод по производству террасной доски из древесно-полимерного композита (ДПК). Это инновационный материал, в основе которого находится сочетание древесной муки и полимерных составов. Такая комбинация придает ему лучшие качества древесины и пластика, но без присущих им недостатков.

Предприятие Lecole первым в России внедрило технологию изготовления продукции из ДПК методом коэкструзии из ПВХ. Она позволяет создавать очень прочные, износостойкие и долговечные стройматериалы со сроком службы более 25 лет. Изделия из древесно-полимерного композита не подвержены деформации и долго сохраняют презентабельный вид.

Итого за декабрь 2022 года открыто 19 новых производств:

— из них 10 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (всего 50,9 млрд рублей)

— общий объём объявленных инвестиций 51,6 млрд рублей

— по 6 объектам объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Химическая промышленность — 4

— Машиностроение, приборостроение и металлообработка — 4

— Фармацевтика и медицинское оборудование — 4

— Бумажная промышленность — 2

— Деревообработка — 2

— Швейная промышленность — 1

— Горнодобывающая промышленность — 1

— Переработка отходов — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 17

— иностранный и смешанный — 2