Обзор: в феврале 2024 года в России открылись 19 новых производств

Российская промышленность хорошо начала новый год, добавив в январе 4,6%.

В феврале 2024 году в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 19 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей.

Большинство мощностей снова введено в машиностроительном секторе — 7 объектов. Обращает на себя внимание запуск 4 предприятий по производству строительных материалов и 3 объектов по выпуску электроники.

Новый завод под Енакиево способен производить до 170 бетонных плит в час

Завод по производству бетонных блоков и бордюрного камня начал работу в окрестностях Енакиево Донецкой Народной Республики.

По информации предприятия процесс производства практически полностью автоматизирован и разделён на два узла ― бетонный и бордюрный. Первый способен выдавать до 30 кубометров смеси за час, второй за такое же время делает 170 плит".

В Ингушетии открыт новый завод алюминиевых сплавов

На промышленно-инвестиционной площадке в с.п. Али-Юрт состоялось открытие завода алюминиевых сплавов ООО «РИАЛ». Ввод предприятия в эксплуатацию позволит создать около 70 рабочих мест.

Завод входит в группу компаний РИАК по производству алюминиевого профиля и является участником алюминиевого промышленного кластера, зарегистрированного в реестре Минпромторга России.

Бюджет проекта составил свыше 500 млн рублей.

Завод станет основным поставщиком сырья для компании «РИАК» для производства алюминиевых профилей.

На новом заводе компании «Резонит» во II полугодии 2023 г. начат выпуск печатных плат

Компания «Резонит» запустила на своём новом заводе в Зеленограде (площадка «Алабушево») первый цех.

Сборочную линию по заказу «Резонита» разработала и изготовила фирма «Эксперт Групп» (Таганрог).

В первую очередь на предприятии был налажен выпуск односторонних и двусторонних печатных плат и монтаж электронных модулей

В настоящее время ведётся наладка и подготовка к запуску дополнительных линий монтажно-сборочного производства, а также участков для изготовления многослойных печатных плат.

Программное обеспечение для контроля и интеграции оборудования в производственную среду предприятия было разработано совместно IT-специалистами «Резонита» и компании «СМТтех» (Москва), которая обеспечит техническую поддержку проекта и разработку специализированного ПО для управления производственными процессами.

Инвестиции в новый проект составили 2,2 млрд рублей.

В Московской области запущено новое производство ноутбуков, серверов и принтеров

© fplustech.ru

Холдинг Fplus запустил производство электроники в подмосковной д. Валищево (городской округ Домодедово).

Ежегодно на новой площадке будет производиться до 500 тыс. устройств, включая ноутбуки, серверы, принтеры, СХД, смартфоны и др.

Площадь предприятия составляет 25 тыс. кв. м.

Вложения в производство превысили 1 млрд рублей.

Новое предприятие рассчитано на поверхностный монтаж разработанных компанией плат, а также полный цикл сборки продукции, прошивку программного обеспечения, тестирование устройств, упаковку и комплектование заказов. В будущем холдинг планирует локализовать на новой площадке литье пластика и штамповку металла.

В индустриальном парке «Рязанский» запущено производство серверов

В индустриальном парке «Рязанский» начали производить сервера.

Комплекс имеет площадь более 7 тыс. кв.м. Он выпускает отечественные высокопроизводительные серверы OpenYard. Оборудование будет поступать во все регионы нашей страны.

В Московской области компания «Гранат Био Тех» расширила производство пробирок для взятия крови

«Гранат Био Тех» продолжает расширять свое производство в особой экономической зоне «Дубна» в Московской области. Предприятие запустило вторую и третью линии по изготовлению вакуумных пробирок под брендом Acti-Fine для забора, хранения и перевозки венозной крови.

Мощность нового производства составляет до 80 млн шт. в год, таким образом общий годовой объем выпуска продукции вырос до 180 млн шт.

Инвестиции в расширение завода превысили 300 млн рублей.

В Москве запущено производство высокоскоростных лифтов

Одно из крупнейших электротехнических предприятий Москвы «МЭЛ» открыло новый производственный цех по выпуску высокоскоростных лифтов в московском районе Гольяново.

Производственные мощности нового цеха позволят ежегодно выпускать до 1 тыс. высокоскоростных лифтов со скоростью 4 м/с.

Ежегодный объём изготавливаемой продукции предприятия вырастит почти в 1,5 раза — с 2,7 тыс. до 4 тыс. единиц. Кроме того, здесь смогут трудоустроиться 85 человек.

Инвестор вложил в проект более 1 млрд рублей.

«Ростсельмаш» запустил в Таганроге новый завод сельхозтехники

В Таганроге 14 февраля открыт завод по производству прицепной и навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Первую очередь завода запустила компания «Клевер» — дочернее предприятие «Ростсельмаша».

Новое производство размещено на территории бывшего Таганрогского автозавода. Стоимость проекта — свыше 2 млрд рублей.

Ступинский химический завод запустил три новые линии производства

© cdn.abnews.ru

Ступинский химический завод завершил реализацию инвестиционного проекта, в рамках которого на предприятии были запущены три новые производственные линии: две линии по выпуску косметической и санитарно-гигиенической продукции и одну линию по нанесению термоэтикеток.

В запуск трёх производственных линий было инвестировано 586 млн рублей.

Реализация инвестпроекта позволит увеличить объём производства до 175 млн штук в год, а также создать на предприятии более 30 новых рабочих мест.

Резидент ТОР «Хабаровск» запустил цех по производству стеновых блоков и бетона

Запланировано ежегодное производство 3 миллионов пустотелых отсевоблоков, используемых в возведении стен, или эквивалентное количество тротуарной брусчатки, а также 36 тысяч кубометров товарного бетона.

На реализацию данного перспективного проекта было направлено около 100 миллионов рублей, что позволило не только запустить производство, но и создать 44 новых рабочих места.

Новое производство промышленных насосных станций запустили на полную мощность в Солнечногорске

Компания «СиЭнПи Рус» реализовала инвестиционный проект по выпуску промышленных насосных станций в индустриальном парке «Есипово». Завод запустили на полную мощность.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что продукцию завода будут использовать для повышения давления водопровода в многоквартирных домах и бизнес-центрах.

Объем инвестиций в реализацию проекта в индустриальном парке «Есипово» составил 100 миллионов рублей.

В Тамбовской области открыли новое производство труб

© avatars.dzeninfra.ru

В Тамбовской области компания «Металл сервис» запустила линию производства круглых и профильных труб большого сечения. Предприятие позволит выпускать 120 тысяч тонн продукции в год.

В проект инвестировано 2,5 млрд рублей.

Это 530-й стан предприятия. Входит в стан металлическая полоса заданной толщины и ширины. После она сгибается в трубу, а края свариваются. Линия оборудована модулями, которые сами проводят анализ сырья, сваривают края и проверяют сварной шов. Также с линией интегрированы блоки гидроиспытания под давлением в 220 атмосфер.

Автоматизированную линию длиной 700 метров обслуживают всего 10 человек.

Цех по производству промышленных роботов открылся в Челябинске

Новый цех по производству промышленных роботов оборудовали на базе Челябинского кузнечно-прессового завода. Ему дали название «Завод роботов».

Инженеры ЧКПЗ разработали роботы-манипуляторы в трёх типах размеров грузоподъёмностью от 30 до 120 кг. Машины предназначены для обслуживания рабочих центров — станков, конвейеров.

Основными заказчиками продукции нового цеха будут заводы заводы Челябинской области. Пока в планах стоит производить 600 роботов разных видов в год, а при полноценном запуске — выйти на выпуск до 1 тысячи роботов ежегодно.

В посёлке Новый Воткинского района Удмуртии открылось литейное производство

В Воткинском районе Удмуртии начал работу литейно-механический завод «Новый».

На производстве будут изготавливать заготовки комплектующих для грузовиков и прицепов.

В Чувашии открыли завод по производству блоков для строительства домов

Завод объемно-блочного домостроения начал работать в Чувашии. Здесь производят объемные бетонные изделия для строительства домов.

С конвейера предприятия блоки сходят уже готовыми к транспортировке на строительную площадку, где их устанавливают на фундамент. Блок-комнаты, которые выпускает завод, готовы на 80%.

Предприятие получило финансирование на сумму более 100 млн рублей от Фонда развития промышленности республики.

Благодаря новому производству в Чувашии смогут возводить до 140 тысяч квадратных метров жилья в год. Первый дом по технологии объемно-блочного домостроения будет возведен в Новочебоксарске.

Ростсельмаш при поддержке ФРП открыл в Ростове-на-Дону новый завод трансмиссий

Ростсельмаш открыл в Ростове-на-Дону новый завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники. Мощности предприятия позволяют ежегодно изготавливать компоненты в количестве, достаточном для выпуска порядка 3700 тракторов всех серий.

По итогам первого этапа развития завод трансмиссий объединил уже действующие подразделения и новое производство валов и зубчатых передач, которое является важнейшим технологическим переделом в изготовлении трансмиссий.

Завод занимает промышленные площадки площадью 70 тыс. кв. м. На первом этапе установлено более 100 единиц технологического, контрольно-измерительного и лабораторного оборудования, ожидается поставка порядка 20 единиц дополнительного оборудования.

Общие инвестиции в организацию производства превысили 10 млрд рублей.

В Ижевске запущен новый цех термообработки деталей для высокоточных снарядов

© img.kalashnikovgroup.ru

Готов к работе первый участок нового цеха термообработки, открытый на заводе концерна «Калашников» в Ижевске в рамках расширения производства высокоточных изделий.

Новый цех площадью 2000 кв.м. рассчитан на установку более 20 вакуумных и отпускных печей для термообработки заготовок будущих деталей снарядов. Все оборудование оснащено современным программным обеспечением, что позволяет автоматизировать процесс термообработки и точнее контролировать его параметры.

На заводе «Калашников» это уже третий участок, запущенный на высокоточном производстве с прошлого года.

ООО «Омский завод инновационных технологий «Энергомаш» открыло новый цех

В промзоне Кировского округа на улице Мельничной был введен в эксплуатацию новый производственный цех.

Он представляет собой постройку переменной этажности общей площадью почти 6500 квадратных метров. Застройщик нового объекта — ООО «Омский завод инновационных технологий Энергомаш».

Компания специализируется на выпуске котельного оборудования и котлов и имеет разнообразный спектр поставок.

Evraz Steel Box запустила производство промышленной кровли

Компания Evraz Steel Box ввела в строй завод по производству промышленной фальцевой кровли в Ярославле. Инвестиции в проект составили до 100 млн рублей, мощность предприятия — 900 тыс. квадратных метров.

Отмечается, что оборудование для производственной линии разработано и собрано в России.

Итого за февраль 2024 года открыто 19 новых производства:

— из них 6 крупных производства с общими инвестициями около 18,7 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил более 20,7 млрд рублей

— по 6 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение — 7

— Металлургия -2

— Химическая промышленность — 1

— Электроника — 3

— Производство стройматериалов — 4

— ОПК — 1

— Фармацевтика — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 19

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