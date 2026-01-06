Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2366 проектов импортозамещения!

1. В столицезапущено экспериментальное производство фотонных интегральных схем (ФИС) — ключевых компонентов для высокоскоростных вычислений и связи нового поколения. Предприятие способно выпускать до 2 000 пластин в год, что позволит получать до полумиллиона чипов в зависимости от их сложности и назначения.

Как рассказали в Минпромторге, проект реализуется при поддержке государства в рамках субсидирования критически значимых технологий. Создание собственного производства позволит заместить критический импорт зарубежных компонентов для передачи и обработки данных, современной телекоммуникационной инфраструктуры и развития сенсорики.

2. В Жуковском на самолете SJ-100 с отечественными системами (бортовой номер 97001) стартовали испытания системы автоматической посадки. В рамках программы доводочных испытаний борт уже выполнил двенадцать таких посадок.

В ходе полетов были продемонстрированы требуемые характеристики безопасности и точности при заходе на посадку и приземлении.

Как рассказали в ОАК, российская система автоматического управления (САУ) — это совместная разработка специалистов концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) и компании «Яковлев».

3. Холдинг «Росэл», входящий в Госкорпорацию Ростех, развернул серийное производство магнитоконтактных датчиков «Вулкан» после завершения всех испытаний. Эти устройства разработаны специально для атомных электростанций.

Новые датчики предназначены для контроля положения задвижек на паропроводах — они точно фиксируют момент их полного закрытия. Особенностью «Вулканов» является их исключительная надежность и автономность. Устройства не требуют внешнего электропитания и рассчитаны на срок службы до 12 лет.

4. В Твери сделали то, что раньше приходилось ждать из-за рубежа. На заводе «Тверькоммаш» испытали и уже запустили в производство вакуумный экскаватор ТКМ 727S — машину, которая в России появилась впервые.

До сих пор технику такого класса выпускали лишь две компании в мире. Теперь у российских коммунальщиков, строителей и аварийных служб есть свой вариант.

Как рассказали в правительстве Тверской области, эта машина работает не ковшом, а мощным насосом: она буквально высасывает грунт. Это единственный безопасный способ, например, добраться до повреждённой трубы под асфальтом в центре города, не перерубив при этом десяток кабелей. Она может «достать» грунт с глубины до 50 метров или с расстояния в 150 метров по горизонтали.

5. В Елабуге (Республика Татарстан) на местном аккумуляторном заводе запущено серийное производство современных свинцово-кислотных аккумуляторов по технологии EFB. Мощности предприятия позволяют выпускать до 80 тысяч таких батарей в год для легкового и грузового транспорта.

В настоящее время, по оценкам предприятия, около 80% российского рынка EFB-аккумуляторов занимает импортная продукция.

6. НИИМЭ и НИИТМ (оба предприятия входят в ГК Элемент) завершили разработку и сборку первых в России кластерных систем для процессов плазмохимического осаждения (ПХО) и травления (ПХТ). Установки можно использовать в составе производственных линий для выпуска интегральных микросхем по топологическим нормам 65 нм на пластинах 200 мм и 300 мм. Тем самым, российские организации вошли в пятерку компаний в мире, обладающих компетенциями в разработке и производстве данного класса технологического оборудования.

Головным исполнителем проекта стал НИИМЭ, обеспечивший строительство чистых производственных помещений (ЧПП), монтаж и подключение опытных образцов оборудования в ЧПП, разработку технологических процессов и испытание оборудования. Основным соисполнителем выступил НИИТМ, чьи специалисты разработали само оборудование и участвовали в проведении испытаний.

«Создание первых российских кластерных систем для ПХО и ПХТ — важный практический результат. Установки для уровня 65 нм на пластинах 300 мм обеспечат в том числе перспективную потребность отечественной микроэлектроники. Особую ценность представляет модульность платформы: она позволяет отрабатывать процессы на существующем оборудовании и служит основой для перехода к более тонким техпроцессам. Этот проект демонстрирует, что кооперация наших научных институтов и промышленности способна решать сложнейшие технологические задачи», — отметили в Министерстве промышленности и торговли.

7. Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов импортозаместил производство осевых агрегатов. Устройства уже прошли сертификацию и включены в реестр промышленной продукции Минпромторга РФ, произведенной на территории России.

Всего завод локализовал выпуск 30 моделей осевых агрегатов, производством которых занимается уже более 30 лет, в том числе подруливающих, с механизмом независимого рулевого управления грузоподъёмностью от 7 до 20 тонн. Они могут использоваться как с пневматической, так и с рессорной подвеской под односкатную и двускатную ошиновку.

8. Компания «Центртранстехмаш» из Рязани — ведущий производитель автомобильных надстроек, прицепов и полуприцепов в России и СНГ, выпускает продукцию под брендом MAYER CARGOLINE. Для производства рам полуприцепов-рефрижераторов компания использовала европейский профиль IPE 220. После изменений на рынке импорт стал слишком дорогим и сложным из-за логистики. Клиенту требовался надёжный российский аналог без потери качества.

Дирекция по продажам проектных решений ЕВРАЗа предложила изготовить профиль IPE 220. Компании подписали техническое соглашение, и ЕВРАЗ НТМК приступил к разработке нового продукта. В процессе было создано уникальное решение — двутавр 22Б3 В, полностью соответствующий геометрии европейского IPE 220, но изготовленный из высокопрочной стали С440Б.

9. «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова» внедрил отечественную систему коммуникаций Труконф, решение заменило Microsoft Office Communicator. Инициатива является частью стратегии Госкорпорации «Росатом» по переходу на отечественное ПО и направлена на повышение технологической независимости и безопасности коммуникаций.

Предприятие является единственным в России центром комплексных испытаний ядерно-энергетических установок, что накладывает повышенные требования к безопасности и отказоустойчивости всей ИТ-инфраструктуры.

10. Конструкторскимбюро и технологами подмосковного завода НПО АСТА была проведена разработка и налажен выпуск поплавковых конденсатоотводчиков АСТА серии ПМ.

Данный проект был реализован в рамках НИОКР по программе импортозамещения Минпромторга. Для создания этого продукта государством было выделено 200 миллионов рублей.

Цель проекта — создание поплавковых конденсатоотводчиков современной конструкции, не уступающих, а по отдельным характеристикам превосходящих аналоги ведущих мировых производителей. Важное условие — конденсатоотводчик должен быть полностью произведен в России, из российских материалов и комплектующих.

11. 12 декабря, в ООО «КАМАЗ тормозные системы» (КТС) состоялось торжественное открытие сборочной линии тормозных механизмов дискового тормоза. Линия запущена в рамках проекта по локализации производства дисковых тормозов на территории РФ.

В результате планомерной плодотворной работы совместно со специалистами ПАО «КАМАЗ» была спроектирована и изготовлена современная автоматизированная линия сборки тормозных механизмов дискового тормоза моделей 17,5″, 19,5″ и 22,5″, которые будут устанавливаться на грузовые автомобили КАМАЗ поколения К5, перспективное семейство автомобилей Компас, пассажирский транспорт, а также на прицепную технику. Данная сборочная линия позволит собирать до 90 тысяч тормозных механизмов в год с уровнем качества, соответствующего лучшим мировым стандартам.

12. Входящий в холдинг UMG завод «Челябинские строительно-дорожные машины» представил полностью локализованную версию фронтального погрузчика UMG WL50. Эта модель относительно популярна среди эксплуатантов, но до сих пор она критически зависима от иностранных комплектующих.

В новой версии WL50 использован турбодизель ЯМЗ-236 мощностью 168 кВт и российские ведущие мосты, созданные совместными усилиями МГТУ имени Баумана и автозавода «Урал».

Кроме того, в рамках проекта по локализации были также «импортозамещены» все металлоконструкции, гидроцилиндры, кабина оператора, баки и рукава. Уровень локализации составляет более 80%, кооперация по созданию российской версии погрузчика включает предприятия из Тверской, Ярославской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

13. ООО «Петроканат. Валдай» уникальное для страны предприятие, где запустили полный цикл производства веревок и канатов.

Генеральный директор Дмитрий Антонов рассказал, что компания активно развивается, занимается импортозамещением. Недавно здесь открыли новое производство защитной кабельной оплетки, которая используется в радиоэлектронной промышленности. В том числе предприятие работает с одним из наиболее сложных текстильных материалов — арамидной (кевларовой) нитью.

«На сегодняшний день мы единственные, кто серийно производит кабельные оплетки в России. Они используются в приборостроении, станкостроении, машиностроении», — сказал Дмитрий Антонов.

14. В России 20 декабря 2025 года запустили первое в современной истории страны производство алкалиновых батареек под брендом «Наша батарейка». Можно сказать, что мы входим в новый год с новыми, действительно нашими батарейками. И они не просто производятся в России, но и по российской технологии, из российских химикатов и скоро будут доступны всем на маркетплейсах.

Мощности рассчитаны на выпуск от 200 тысяч батареек в сутки.

На столичной площадке запущено производство алкалиновых батареек полного цикла, предусматривающее использование переработанных элементов питания.

15. В Иркутске заработалоновое производство полного цикла, которое будет выпускать приводные конвейерные цепи под брендом «Стальное звено». После выхода на полную мощность предприятие планирует производить до 15 тысяч метров цепей в год.

Запуск стал возможен благодаря инвестициям в 87 млн рублей, большая часть из которых — льготный заём по программе «Проекты развития» от федерального и регионального фондов развития промышленности отметили в фонде.

16. Компания «Ридан» начала серийный выпуск модульных чиллеров серии RCHILL с воздушным охлаждением. Установки предназначены для систем кондиционирования и холодоснабжения в зданиях различного назначения.

В базовую линейку вошли шесть моделей холодопроизводительностью от 62 до 320 кВт. Чиллеры могут работать как автономно, так и объединяться в систему до восьми машин с общим управлением.

Преимуществами новых чиллеров являются полная локализация — разработка и производство осуществляются в Московской области, включая изготовление ключевых компонентов.

17. В России запущено первое серийное производство ключевого оборудования для обеспечения мобильной связи и интернета — отечественных базовых станций операторского класса. Производственную линию запустила компания Yadro на собственном заводе полного цикла в Дубне.

Чтобы оснастить российскую телекоммуникационную инфраструктуру отечественным оборудованием, по национальному проекту «Экономика данных» необходимо произвести и установить 75 тыс. базовых станций к 2030 году. Завод Yadro планирует к этому сроку поставить 55 тыс. базовых станций трём ведущим телеком-операторам и таким образом обеспечить 75% потребности рынка.

18. Алтайский шинный комбинат (АШК) получил еще одно официальное Свидетельство годности комплектующего изделия (СГКИ). Документ подтверждает соответствие авиационных шин 1050×385R482 модели 1А, разработанных и произведенных на предприятии, для установки на основную стойку шасси российского регионального самолёта Sukhoi Superjet 100.

Получение сертификата завершает сложный этап опытно-конструкторских работ. Разработка и сертификация новой авиашины позволили инженерно-техническому составу комбината получить уникальный опыт.

19. По заказу компании «Техснабэкспорт» в России создан ключевой элемент для будущей независимости в сфере ядерной энергетики. На заводе «Уральская Сталь» в Новотроицке успешно отлита первая в стране заготовка корпуса промышленного контейнера для перевозки и хранения ядерных материалов.

Слиток весом свыше 115 тонн изготовлен из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Производство отливки такой массы и из этого материала для изделий столь ответственного назначения осуществлено впервые. Этот шаг завершает многолетний цикл исследований и опытно-конструкторских работ, рассказалина предприятии.

До настоящего времени российские атомщики зависели от зарубежных поставок подобных сложных инженерных решений. Успешная реализация проекта силами специалистов «Уральской Стали», «ОКБМ Африкантов» и ЦНИИТМАШ означает создание в России полного цикла разработки и производства оборудования для замкнутого ядерного топливного цикла.

20. Светогорский ЦБК, производитель офисной бумаги SvetoCopy и Ballet, офсета и разного вида картона, выходит в новый для себя сегмент — изготовление картона для бумажных стаканчиков. На российском рынке, по оценкам экспертов, около 85% подобного картона — это импортное сырье в основном из Китая и Турции, отмечается нехватка отечественных поставщиков. Светогорский ЦБК будет производить трехслойный немелованный картон из стопроцентного первичного волокна, соответствующий всем высоким стандартам.

21. В 2025 году на мощностях «ЗапСибНефтехима» (Тобольск) освоено производство девяти новых марок полимеров, ранее не представленных на российском рынке. Разработкой материалов занимались центры прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб».

По словам генерального директора компании «СИБУР ПолиЛаб» Константина Вернигорова, с 2022 года специалисты создали свыше ста новых марок полимеров, которые применяются в разных отраслях и соответствуют повышенным требованиям промышленности. Все разработки прошли успешные испытания у партнеров и призваны способствовать технологической независимости страны.

Среди новинок — специальные марки полипропилена с повышенной жесткостью для канализационных и дренажных труб, а также полиэтилен высокой плотности для кабельной и упаковочной продукции. Кроме того, разработаны сополимеры пропилена с этиленом и гексеном-1 для строительной отрасли.