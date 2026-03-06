Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2405 проектов импортозамещения!

1. 29 января на промышленном комплексе НПП «ПОЛИПЛАСТИК», расположенном в Энгельсе, состоялся запуск специализированной линии по изготовлению полимерных композитов на основе термоэластомеров (ТЭП).

Инвестиционный проект стоимостью 400 млн. рублей, реализованный на территории Саратовской области, при выходе новой линии на промышленную мощность будет обеспечивать выпуск до 6 тысяч тонн востребованной полимерной продукции в год.

Предприятие намерено сосредоточиться на сложных высокотехнологичных материалах, которые сегодня не производятся в России.

2. Российское предприятие «Технотех» 30 января 2026 года ввело в строй собственное серийное производство многослойных электронных печатных плат повышенной плотности рисунка схемы, вплоть до 6-го класса точности. Новая линия позволит также увеличить объемы производства продукции на предприятии почти в 2 раза.

По информации специалистов «Технотеха», в составе оборудования новой площадки — первая в России двухрядная химико-гальваническая линия в полностью закрытом корпусе. Она не требует участия человека: после запуска необходимой программы все делает самостоятельно, тем самым минимизируя человеческий фактор. Новая линия СЕС с системой электрохимической очистки растворов и регенерации позволяет получать крайне сложную топологию рисунка печатной платы — с дорожками и зазорами размером 50 микрон. Новое производственное оборудование изготовлено с учетом особенностей «Технотеха», в проекте участвовала российская компания «Новатор».

Также сообщается, что предприятие первым в России освоит серийное изготовление сложных печатных плат шестого класса точности. Запуск новой линии позволит ускорить выполнение заказов на изготовление таких плат для ключевых отраслей промышленности. Производство запустили при государственной поддержке.

3. Холдинг Росэл Госкорпорации Ростех начал серийное производство измерителей параметров трансформаторных подстанций для новых мобильных цифровых электротехнических лабораторий. Аппаратура может выполнять весь необходимый цикл испытаний даже при низких температурах и в труднодоступных районах. Эти изделия заместят ранее использовавшиеся иностранные аналоги.

Передвижная электротехническая лаборатория высоковольтных испытаний — это мобильный комплекс на базе транспортного средства, оснащенный электроизмерительными приборами и испытательными установками. Такие лаборатории позволяют выполнять работы по техническому обслуживанию, диагностике электроустановок, испытаниям электрооборудования и длинных кабельных линий, находящихся на большом удалении от населенных пунктов.

4. «Муромский машиностроительный завод» («Муроммашзавод») запустил во Владимирской области производство рулевых реек с электроусилителем для автомобилей AURUS и электрических портальных мостов для электробусов КАМАЗ.

Общий объем инвестиций в создание нового производства превысил 2,2 млрд рублей, из которых 1,75 млрд предоставил федеральный Фонд развития промышленности. Средства выданы в виде льготного займа по специальной программе «Автокомпоненты».

В новом производственном корпусе налажено первое в России производство рулевых реек с электроусилителем для транспортных средств на платформе AURUS. До 2022 года их импортировали из Германии.

5. На заводе «Орион» в Сертолово запустили выпуск медицинского направления — вакуумных пробирок для лабораторных исследований и готовых заточенных игольных трубок для сборки медицинских игл.

«Цель — производить миллионы и миллиарды единиц продукции. Больше всего в этих цехах дорожат чистотой. «Чистая зона» аттестована, режим находится под постоянным контролем.

Предприятие из Сертолово ставит цель полностью обеспечить рынок Петербурга, Ленинградской области и России импортозамещенными вакуумными пробирками и иглами для всех видов медицинских анализов.

6. Иркутский завод конвейерных цепей «Стальное звено» (входит в ГК «Белт Трейд») наладил выпуск базовых, специальных и проектных конвейерных цепей для лесопромышленного комплекса. Новое производство полного цикла способно выпускать до 15 тысяч погонных метров цепей в год, используя отечественные стали и сырьё.

Общий объём инвестиций в проект достиг 87 млн рублей.

Первый крупный контракт завод конвейерных цепей «Стальное звено» заключил с лесоперерабатывающим предприятием «Русская Лесная Группа». По оценкам экспертов, российский рынок ежегодно потребляет до 180 тысяч погонных метров таких цепей, и спрос продолжает расти за счёт программ импортозамещения и планового обновления оборудования на предприятиях.

Конвейерные цепи — это критически важный расходный элемент, «кровеносная система» множества производств. Они отвечают за непрерывное движение сырья и материалов. Регулярная замена изношенных цепей необходима для бесперебойной работы предприятий. До недавнего времени значительная часть этой продукции поставлялась из-за рубежа. Локализация производства снижает риски остановки производств из-за санкционных ограничений, сокращает логистические издержки и сроки поставки.

7. Брянская компания ГКМП продемонстрировала первую отечественную дорожную фрезу.

В 2023 году проект получил поддержку Минпромторга России по линии НИОКР, а летом текущего года фреза уже отправится на опытную эксплуатацию на автомагистрали Москва — Бобруйск.

«ДЕСНА Ф» разрабатывается и будет проходить испытания в рамках совместной с Минтрансом России и Росавтодором рабочей группы по импортозамещению дорожно-строительной техники.

В числе особенностей модели то, что она основана на отечественной компонентной базе (в том числе двигатель ЯМЗ и гидромоторы «Пневмостроймашина»).

8. Новый цех полного цикла по выпуску связующих для литейной промышленности и индустриальных новолачных смол открыли на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

Инвестиции в проект составили 4 млрд руб.

Предприятие «Уралхимпласт» ежегодно будет производить 26 тыс. тонн литейных связующих и 9 тыс. тонн новолачных смол, которые заменят импортную продукцию для ключевых отраслей — автомобилестроения, станкостроения, строительства и других. В целом мощность завода увеличится на 25%, что позволит расширить рынок сбыта.

Серийно такая продукция до сих пор в России не выпускалась, чаще всего ее импортировали из Китая.

9. Компания «Моторскай», резидент Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), запустила роботизированное производство бесколлекторных электродвигателей для беспилотных авиационных систем (БАС). Новая автоматизированная линия полного цикла позволяет выпускать до 10 000 высококачественных электродвигателей в месяц.

Концепция производства основана на максимальном контроле качества на всех этапах, включая штамповку магнитопровода, литье корпусов, намотку, изоляцию и финальную сборку

10. Саратовское предприятие «Промэлектроника» запустило первое отечественное производство бесшовных тонкостенных трубок и гильз из тугоплавкого сплава молибдена и рения. Изделия используются при изготовлении плазменных двигателей для космических спутников связи, авиационных бортовых приборов и узлов электровакуумной аппаратуры.

Общие инвестиции превысили 40 млн рублей.

Предприятие внедрило разработанную собственными специалистами технологию производства бесшовных трубок и гильз по полному циклу. Она позволяет изготавливать изделия из сплава тугоплавких металлов молибдена и рения с толщиной стенок от 0,1 мм и более и длиной от 16 до 34 мм.

Ранее при изготовлении элементов плазменных двигателей, применяемых для вывода спутников на заданную орбиту, российские производители были вынуждены использовать зарубежные аналоги или трубки, изготовленные из молибден-рениевой фольги методом сварки.

11. Автозавод «Москвич» пересертифицировал единственный электромобиль в своей гамме — кроссовер Москвич 3e, об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Из нового ОТТС на модель следует, что электромобиль будет предлагаться и с китайской тяговой батареей, и с российской — производства компании «Рэнера», входящей в госкорпорацию «Росатом». До сих пор Москвич был доступен только в варианте с китайским аккумуляторным блоком.

12. Уральский завод гражданской авиации выбрал бортовые радиостанции для трех новых типов воздушных судов — легендарные отечественные разработки придут на смену импортным аналогам.

Легкий многоцелевой «Байкал», турбовинтовой пассажирский самолет «Ладога» и российско-белорусский «Освей» оснастят современным радиооборудованием, которое разработало и производит нижегородское НПП «Прима».

13. 16 февраля, в рамках празднования 50-летия со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ, в Набережных Челнах состоялось торжественное открытие завода мостов.

Общие инвестиции составили 6,5 млрд рублей, в том числе 5 млрд рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности по специальной программе «Автокомпоненты».

14. Холдинг «СТАН»из структуры Ростеха первым в России и всего за полгода освоил производство инструментальных магазинов для автоматической смены шлифовальных кругов массой до 60 килограммов.Ранее такие системы изготавливались только одной немецкой компанией и теперь Россия стала второй страной в мире, где умеют выпускать подобную продукцию.При создании изделия был сделан упор на импортонезависимость. Большинство компонентов — российского производства, программное обеспечение полностью отечественное. Инструментальный магазин рассчитан на 18 позиций и обеспечивает автоматическую установку кругов в мотор-шпиндель станка. Сейчас образец проходит испытания.

15. Компания «Совитал», входящая в «Полаир Групп», открыла новый завод в Нижнекамске Республики Татарстан по производству профессиональных холодильных шкафов для напитков. Такие холодильники используют в торговле и общественном питании.

В модельном ряду холодильные шкафы различных объемов — от 210 до 1510 литров. По данным компании, более 10% потребления таких шкафов в России приходится на импортные поставки.

После выхода на проектную мощность общий ежегодный объем выпуска холдингом «Полаир Групп» холодильников для напитков может составить до 100 тыс. единиц. Это позволит бренду Sovital занять до 20% в соответствующем сегменте российского рынка, частично заместив импорт.

16. Группа компаний РСК, ведущий в России и СНГ разработчик и интегратор энергоэффективных и высокоплотных HPC-решений для развития ИИ-инфраструктуры, и компания «ХайТэк», разработчик российских ИИ-ускорителей LinQ, представили на форуме «Микроэлектроника 2025» программно-аппаратный комплекс LinQ HPC совместной разработки — первую отечественную вычислительную систему для искусственного интеллекта с производительностью 1920 TOPS.

Ключевое преимущество LinQ HPC заключается в отсутствии сторонних интеллектуальных компонентов. ПАК создан на основе первого в России универсального ускорителя LinQ HPS с оригинальной архитектурой LinQ H, не использующей сторонние IP-ядра. Это решение кардинально отличается от существующих на рынке продуктов, которые зависят от зарубежных технологий и могут содержать скрытые уязвимости.

17. В особой экономической зоне «Доброград-1» во Владимирской области открылся новый завод компании «Интекс». Там будут выпускать эластичные компрессионные бинты — до 3,8 млн штук в год.

Общие инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей.

Компания рассчитывает после выхода на полную мощность занять около 40% российского рынка эластичных бинтов. По сути, это замещение импорта.