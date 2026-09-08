«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым медицинским учреждениям открываемым в России. В августе открыто новых — 15, это если не считать ФАПы — их мы не учитываем. Так же в обзоре мы считаем и реконструкцию, но только капитальную. В прошедшем месяце капитально реконструировано 3 объекта. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

64 тысячи квадратных метров медицины: новый комплекс открылся в Казани

Площадь центра 64 тысячи кв. м, поликлиника, стационар на 300 коек,работает 15 операционных, отделение реабилитации, гостиница на 171 место. В составе центра функционируют амбулаторно-поликлиническое отделение для детей и взрослых, многопрофильный хирургический стационар, отделение педиатрии и детской хирургии, гинекологическое отделение и стационар, отделение пластической хирургии и косметологии,МРТ,КТ, а также отделение спортивной медицины и реабилитации. Все эти подразделения работают в тесной взаимосвязи, обеспечивая комплексный и командный подход к профилактике и лечению заболеваний.

Поликлиника на 320 посещений открылась в Троицке

В Москве открыли новую поликлинику на Октябрьском проспекте в Троицке. Четырехэтажное здание пропускной способностью на 1,2 тыс. посещений в смену и общей площадью более 13,3 тыс. кв. м возведено по индивидуальному проекту. Новая поликлиника представляет собой многопрофильный медицинский центр, в котором пациенты могут получать полный спектр амбулаторной помощи: от профилактических осмотров и вакцинации до сложных диагностических исследований и восстановительного лечения. Прием ведут специалисты всех основных специальностей, работают женская консультация, травмпункт и аптечный пункт.

Новая поликлиника на 320 посещений открылась в Лосино-Петровском

Новый объект здравоохранения в Лосино-Петровском возвели по просьбам жителей в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».Поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену. В четырехэтажном здании развели потоки пациентов, предусмотрели комфортные зоны ожидания и игровые комнаты для малышей. Помимо этого, поликлиника оснащена современной диагностической базой: здесь можно сделать рентген, УЗИ, флюорографию и другие исследования.

Все детские медслужбы под одной крышей: новый центр открылся в Тарко-Сале

Новый центр в Тарко-Сале стал 35-м медучреждением, открытым на Ямале за последние восемь лет. Он объединил все службы помощи юным жителям Пуровского района, которые ранее находились в разных частях города. В здании созданы все условия для комфортного пребывания детей и родителей. Под одной крышей собрали все необходимые подразделения: диагностику, стационар, отделение патологии речи. Сделали всё по ямальским стандартам: с тёплой колясочной и игровыми зонами для малышей. Площадь здания составляет почти 17 тысяч квадратных метров, что делает его самым крупным детским медицинским центром Ямала. Он включает поликлиническое отделение, рассчитанное на 150 посещений в день, и стационар на 30 коек, оснащённый палатами интенсивной терапии и комнатами для совместного пребывания детей с родителями. Для комфорта пациентов каждый бокс оборудован отдельным санузлом с душевой кабиной и кнопкой вызова медсестры. Также в центре расположилась лабораторно-диагностическая служба.

В Свердловской области заработал Центр здорового долголетия

В Екатеринбурге на базе Свердловской областной больницы № 2 открылся Центр медицины здорового долголетия.

В центре установили оборудование для комплексной оценки здоровья — когнитивных функций, биологического возраста, выявления факторов риска. Соотношение паспортного и биологического возраста — уже признанная методика, которую применяют в таких учреждениях. Одна из ключевых задач системы здравоохранения — народопреумножение. Центры здорового долголетия помогают в этом за счёт комплексного подхода: выявлять болезни на ранних стадиях, давать советы по образу жизни и тем самым продлевать жизнь.

В Ноябрьске открылась крупнейшая поликлиника Ямала

В Ноябрьске открылась поликлиника на 1400 посещений в смену, это крупнейшее амбулаторно-поликлиническое учреждение региона. Здание стоит на территории действующего больничного городка, она соединена тёплым переходом с терапевтическим корпусом. Площадь нового медицинского объекта — порядка 13 тысяч квадратных метров. В больнице будет работать 110 врачей. Поликлиника объединит в себе всю амбулаторную помощь взрослому населению города.

В Бурятии открылся Центр хирургии и ЭКО

13 августа состоялось торжественное открытие многопрофильного центра вспомогательных репродуктивных технологий в Улан-Удэ. Центр хирургии и ЭКО в Бурятском клиническом госпитале Диагрупп — это почти 5 тысяч кв метров высоких технологий — он включает отделение вспомогательных репродуктивных технологий, хирургическое и реанимационное отделения. Бурятский клинический госпиталь с 2020 года является резидентом ТОР «Бурятия». В рамках реализации этого проекта республикой предоставлена субсидия в размере 21,8 млн рублей как резиденту территории опережающего развития для возмещения затрат на создание объектов инфраструктуры. В центре вспомогательных репродуктивных технологий можно пройти лечение по полису ОМС. Объем квот на бесплатное лечение только в 2026 году составил более 400 процедур.По данным ВОЗ частота бесплодия составляет около 17,5% взрослого населения планеты. С проблемой бесплодия сталкивается примерно каждый шестой человек в мире.

В Нязепетровске Челябинской области открыли новый хирургический корпус больницы

В Нязепетровске завершено строительство четырехэтажного хирургического корпуса районной больницы. Новая инфраструктура позволила создать современные условия для пациентов и медицинского персонала, обновить оборудование и расширить возможности диагностики. Новый хирургический корпус стал долгожданным объектом для Нязепетровска. Ранее отдельные подразделения районной больницы размещались в приспособленных помещениях, теперь же здесь создан современный медицинский комплекс с новой инфраструктурой и оборудованием. По своим возможностям учреждение фактически вышло на уровень медицинских организаций областного значения.

В Орске после капремонта открылась поликлиника на проспекте Никельщиков

В Орске возобновила работу поликлиника, обслуживающая почти 15,5 тысячи человек. Здание на проспекте Никельщиков отремонтировали по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Капремонт начался ещё в 2024 году, но из-за паводка, который частично затопил учреждение, объём работ пришлось увеличить, а сроки сдвинуть. Тем не менее поликлиника не закрывалась ни на один день: ремонт вели поэтапно, и врачи продолжали принимать пациентов — им не пришлось ездить в другие медучреждения.

В Дедовичском филиале Порховской больницы открылась обновлённая женская консультация

В её структуре — кабинет врача акушера-гинеколога, смотровой кабинет, кабинет УЗИ и манипуляционная. Учреждение оснащено современными ультразвуковыми сканерами и аппаратом КТГ для мониторинга состояния плода. В зоне ожидания транслируются ролики о здоровом образе жизни платформы Минздрава РФ «Так здорово».

В Москве завершилась масштабная реконструкция ЦВКГ имени П. В. Мандрыка

Специалисты Военно-строительной компании (ВСК) возвели новый 5-этажный лечебно-диагностический корпус (ЛДK), а также полностью обновили историческое здание корпуса «Г». Построен современный 5-этажный ЛДК, полностью укомплектованный передовой медицинской техникой и мебелью. Исторический корпус «Г» восстановили по архивным чертежам и эскизам. Строители сохранили лепнину, метлахскую плитку и вернули стенам оригинальный цвет.

В двух районах Кубани открыли 2 новые детские поликлиники

Современные медицинские учреждения для детей появились в Староминском и Кущевском районах Краснодарского края. Их возвели в рамках региональной программы по обновлению первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Каждая трехэтажная поликлиника рассчитана на прием до 250 пациентов за смену.

В новых зданиях предусмотрены кабинеты первичного приема и профилактики, помещения для консультаций профильных специалистов, а также проведения восстановительных и реабилитационных процедур.

Кроме того, в поликлиниках будут работать дневные стационары и собственные лаборатории, что позволит проводить часть необходимых обследований непосредственно на месте.

В Торезе впервые за полвека капитально отремонтировали медицинский колледж

В Торезе капитально отремонтировали четырехэтажное здание учебного корпуса медицинского колледжа — впервые за последние полвека. Площадь объекта составляет около 3 тысяч квадратных метров.

Специалисты выполнили весь комплекс работ: отремонтировали и усилили несущие конструкции, заменили кровлю и остекление, утеплили и привели в порядок фасад. Внутри здания проведены все отделочные работы, а также полностью обновлены инженерные сети и коммуникации.

Обновленные строителями площади позволили создать современную образовательную среду для более чем 800 учащихся колледжа.

В Южно-Сахалинске открыли новую детскую поликлинику на 11 тыс. человек

Медучреждение рассчитано на обслуживание порядка 11 тысяч детей, здесь готовы проводить до 250 посещений в смену. Новое здание разгрузит главный корпус детской поликлиники на улице Емельянова.

Медицинскую помощь в регионе развивают в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В новом корпусе детской поликлиники пациенты смогут получить комплексную медицинскую помощь. Здесь открыт прием педиатра, невролога, оториноларинголога, гинеколога, хирурга, эндокринолога, аллерголога и травматолога-ортопеда. Впервые в штате учреждения на базе нового корпуса будут работать врачи редких профилей — ревматолог, мануальный терапевт, остеопат и уролог-андролог. При острых заболеваниях пациентов готовы принимать в кабинете неотложной помощи и доврачебном кабинете.

В Иркутске открылась новая поликлиника № 15

Медучреждение поэтапно приступает к полноценной работе. Объект возведён в рамках регпроекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная активная жизнь». Объём финансирования превысил 2 млрд рублей, из которых более 853 млн рублей — средства федерального бюджета, более 1,1 млрд рублей — областного. Ранее здание медучреждения находилось в аварийном состоянии, врачи просили помочь. За три года подрядчик выполнил качественную работу. Иркутск получил современный межрайонный медицинский центр, оснащённый по самым высоким стандартам. Открытие поликлиники № 15 повысит доступность и качество медпомощи для 40 тысяч жителей предместья Рабочее.

Врачебная амбулатория в иркутском посёлке Кирова начала принимать пациентов.

В поселке Кирова Ленинского округа Иркутска открылась новая врачебная амбулатория. Она рассчитана на 50 посещений в смену, сообщает пресс-служба минздрава Иркутской области. Медики будут оказывать помощь жителям поселков Кирова, Горького и 13 близлежащих садоводств. Объект вошел в состав медсанчасти ИАПО. Амбулаторию построили за несколько лет на средства регионального бюджета. Всего на работы направили 48,7 миллиона рублей.

Внутри обустроены регистратура, кабинеты неотложной помощи, функциональной диагностики, приема, а также смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, фильтр-бокс, помещение для приема и регистрации биоматериала и стерилизационная. Новое учреждение обеспечивает комплексное оказание первичной медико-санитарной помощи взрослым и детям.

В Прибайкалье начала работу первая модульная женская консультация.

В деревне Грановщина Иркутского округа состоялось открытие первой в Прибайкалье модульной женской консультации, построенной по федеральному проекту «Охрана материнства и детства». Новое медучреждение будет обслуживать более 25 тыс. женщин из Уриковского, Хомутовского, Усть-Кудинского, Ширяевского и других соседних округов.

Всего было построено или модернезированно медучреждений -18, среди них новых —15, отремонтированно — 3

Поликлиники — 8 (новых — 7, реконструировано — 1)

Медицинские и диагностические центры — 5 (новых — 4, реконструкция — 1)

Госпитали — 1(новых — 1, реконструировано — 0)

Женская Консультация — 2 (новых — 1, реконструировано — 1)

Амбулатория — 1(новых — 1, реконструировано — 0)

Другие медучреждения — 1 (новых — 1, реконструкция — 0)