Итоги выступлений российских школьников на международных предметных олимпиадах в 2018 году
Российские школьники завоевали пять золотых медалей Международной математической олимпиады
Российские школьники завоевали шесть золотых медалей и первое место на Международной естественнонаучной олимпиаде
Российские школьницы взяли «золото» и первое место на Европейской математической олимпиаде
Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию ICPC
В Пекине завершился финал чемпионата мира по программированию ACM ICPC. Российские вузы традиционно показали высокие результаты: команда МФТИ взяла золото и заняла второе место, команда МГУ — первое. Команды Университета ИТМО и Уральского федерального университета получили бронзовые медали.
Все российские команды завоевали 4 медали из 13 — это больше, чем у других стран.С 2000 года команды из нашей страны побеждают в ICPC уже в 13 раз.
Студенты СПбГУ выиграли Международную студенческую математическую олимпиаду IMC 2018
Один из членов команды — Даниил Клюев — и вовсе стал абсолютным чемпионом олимпиады в индивидуальном зачете. Студент набрал 97 баллов. Победу в олимпиаде парень одерживает уже в третий раз — ранее он выигрывал в олимпиадах 2015 и 2017 года.
Российский аспирант ИТМО пятый раз подряд выиграл олимпиаду Google
23-летний программист Геннадий Короткевич,пятый раз подряд стал победителем международного состязания по программированию Google Code Jam.
Он первый в мире обладатель «большого шлема» в спортивном программировании (личные турниры TopCoder Open, Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, Russian Code Cup, «Яндекс.Алгоритм») и двукратный чемпион мира ACM ICPC среди университетских команд
Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике
Российские школьники завоевали в общей сложности 8 медалей: 6 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. Россия участвует в Азиатской олимпиаде с 2011 года, и этот результат — самый лучший, который показывала наша сборная.Результат сборной стал лучшим в экспериментальном туре и вторым в общем командном зачёте.
Сборная России выиграла Международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии в Минске
Школьники из России завоевали девять призовых мест на научном конкурсе в США
Российские школьники завоевали 7 медалей на II Европейской олимпиаде по физике EuPhO-2018
Сборная России завоевала на Международной олимпиаде по биологии три золотые и одну серебряную медаль
Четыре золота российских школьников на олимпиаде по физике
Сборная российских школьников продемонстрировала хороший результат на международной олимпиаде по физике. Российские участники завоевали пять наград в рамках IPO International Physics Olympiad: одна серебряная медаль и четыре награды высшего достоинства.
Сборная России выиграла две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по химии
Российский школьник Алексей Коноплев занял второе место на 50-й Международной химической олимпиаде в Чехии и Словакии
На чемпионате Европы EUROSKILLS 2018 победила сборная России
Сборная команда России по профессиональному мастерству заняла первое место на чемпионате EuroSkills-2018 по количеству медалей и по количеству набранных баллов.
Российские школьники установили мировой рекорд на олимпиаде роботов
Российские школьники выиграли золото на соревнованиях по робототехнике в Пекине
17-летний Ален Коспанов стал абсолютным чемпионом Международной географической олимпиады в канадском Квебеке. Всего у сборной российских школьников четыре медали: золото, серебро и две бронзы
Российская сборная второй раз подряд победила на Европейской олимпиаде юниоров по информатике
Школьники из России завоевали две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике в Цукубе Японии
Российская сборная заняла второе место на Международной экономической олимпиады
Российские школьники завоевали 12 золотых медалей на Международной выставке юных изобретателей
Российские шестиклассники завоевали золотые медали на олимпиаде по робототехнике в Китае
Российские школьники выиграли Международную олимпиаду Romanian master of Informatics
Российские школьники завоевали 2 золотые медали на Международной выставке молодых изобретателей
Сборная команда России завоевала на олимпиаде 4 золотые и 1 серебряную медаль на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. При этом Станиcлав Цапаев стал абсолютным чемпионом, показав самый высокий результат
Сборная России завоевала два золота и бронзу на Всемирной олимпиаде роботов
Российские школьники завоевали 11 золотых медалей и первое место на международном турнире по информатике в Болгарии
Шесть медалей завоевала российская сборная на естественнонаучной олимпиаде юниоров
Российская сборная привезла с состязания шесть медалей
Золотую медаль на XV Международной естественнонаучной олимпиады юниоров завоевал Даниил Житов из Москвы. Остальные члены сборной команды России — Илья Береговский, Иван Клигунов, Георгий Жомин, Даниил Помогаев и Данила Самоделкин — получили серебряные медали
- termometrix
- 02.01.201901:18
- 1
02.01.1906:46:13