Итоги выступлений российских школьников на международных предметных олимпиадах в 2018 году

Российские школьники завоевали пять золотых медалей Международной математической олимпиады

Российские школьники завоевали шесть золотых медалей и первое место на Международной естественнонаучной олимпиаде





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Российские школьницы взяли «золото» и первое место на Европейской математической олимпиаде





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Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию ICPC

В Пекине завершился финал чемпионата мира по программированию ACM ICPC. Российские вузы традиционно показали высокие результаты: команда МФТИ взяла золото и заняла второе место, команда МГУ — первое. Команды Университета ИТМО и Уральского федерального университета получили бронзовые медали.

Все российские команды завоевали 4 медали из 13 — это больше, чем у других стран.С 2000 года команды из нашей страны побеждают в ICPC уже в 13 раз.





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Студенты СПбГУ выиграли Международную студенческую математическую олимпиаду IMC 2018

Один из членов команды — Даниил Клюев — и вовсе стал абсолютным чемпионом олимпиады в индивидуальном зачете. Студент набрал 97 баллов. Победу в олимпиаде парень одерживает уже в третий раз — ранее он выигрывал в олимпиадах 2015 и 2017 года.





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Российский аспирант ИТМО пятый раз подряд выиграл олимпиаду Google

23-летний программист Геннадий Короткевич,пятый раз подряд стал победителем международного состязания по программированию Google Code Jam.

Он первый в мире обладатель «большого шлема» в спортивном программировании (личные турниры TopCoder Open, Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, Russian Code Cup, «Яндекс.Алгоритм») и двукратный чемпион мира ACM ICPC среди университетских команд





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Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Российские школьники завоевали в общей сложности 8 медалей: 6 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. Россия участвует в Азиатской олимпиаде с 2011 года, и этот результат — самый лучший, который показывала наша сборная.Результат сборной стал лучшим в экспериментальном туре и вторым в общем командном зачёте.





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Сборная России выиграла Международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии в Минске





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Школьники из России завоевали девять призовых мест на научном конкурсе в США





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Российские школьники завоевали 7 медалей на II Европейской олимпиаде по физике EuPhO-2018





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Сборная России завоевала на Международной олимпиаде по биологии три золотые и одну серебряную медаль





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Четыре золота российских школьников на олимпиаде по физике

Сборная российских школьников продемонстрировала хороший результат на международной олимпиаде по физике. Российские участники завоевали пять наград в рамках IPO International Physics Olympiad: одна серебряная медаль и четыре награды высшего достоинства.





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Сборная России выиграла две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по химии

Российский школьник Алексей Коноплев занял второе место на 50-й Международной химической олимпиаде в Чехии и Словакии





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На чемпионате Европы EUROSKILLS 2018 победила сборная России

Сборная команда России по профессиональному мастерству заняла первое место на чемпионате EuroSkills-2018 по количеству медалей и по количеству набранных баллов.





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Российские школьники установили мировой рекорд на олимпиаде роботов





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Российские школьники выиграли золото на соревнованиях по робототехнике в Пекине





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17-летний Ален Коспанов стал абсолютным чемпионом Международной географической олимпиады в канадском Квебеке. Всего у сборной российских школьников четыре медали: золото, серебро и две бронзы





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Российская сборная второй раз подряд победила на Европейской олимпиаде юниоров по информатике





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Школьники из России завоевали две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике в Цукубе Японии





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Российская сборная заняла второе место на Международной экономической олимпиады





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Российские школьники завоевали 12 золотых медалей на Международной выставке юных изобретателей





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Российские шестиклассники завоевали золотые медали на олимпиаде по робототехнике в Китае





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Российские школьники выиграли Международную олимпиаду Romanian master of Informatics

Российские школьники завоевали 2 золотые медали на Международной выставке молодых изобретателей





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Сборная команда России завоевала на олимпиаде 4 золотые и 1 серебряную медаль на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. При этом Станиcлав Цапаев стал абсолютным чемпионом, показав самый высокий результат





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Сборная России завоевала два золота и бронзу на Всемирной олимпиаде роботов





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Российские школьники завоевали 11 золотых медалей и первое место на международном турнире по информатике в Болгарии





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Шесть медалей завоевала российская сборная на естественнонаучной олимпиаде юниоров

Российская сборная привезла с состязания шесть медалей

Золотую медаль на XV Международной естественнонаучной олимпиады юниоров завоевал Даниил Житов из Москвы. Остальные члены сборной команды России — Илья Береговский, Иван Клигунов, Георгий Жомин, Даниил Помогаев и Данила Самоделкин — получили серебряные медали