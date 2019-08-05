Обзор: в июне 2019 года в России открылось 24 новых производства

В июне было открыто сразу несколько крупных производств и как результат — рекордный объем заявленных инвестиций — около 130 млрд рублей.

В Татарстане открыт завод по производству химических средств защиты растений «Август-Алабуга»

Как сообщила пресс-служба портала «Официальный Татарстан», на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане открыт завод по производству средств защиты растений, а также полимерной тары для их упаковывания.

В проект, с планируемым объемом производства 50 млн литров жидких пестицидов и 8 млн канистр полимерной упаковки в год, направленный на импортозамещение зарубежных аналогов, процент которых в РФ на момент строительства завода в конце 2017 года составлял примерно 60%.

Инвестировано более 4,5 млрд руб.

Общее количество рабочих мест до конца года возрастет до 300.

КамАЗ запустил импортозамещающее производство алюминиевых баков

28 июня на прессово-рамном заводе «КАМАЗа» состоялось торжественное мероприятие по случаю запуска новой линии по производству алюминиевых топливных баков.

До запуска этой линии в России не производились алюминиевые топливные баки, которые соответствовали бы требованиям «КАМАЗа» по качеству и объёму, поэтому предприятие закупало продукцию за границей. В 2017 году «КАМАЗ» принял решение об организации собственного производства алюминиевых топливных баков.

В рамках проекта «КАМАЗ» начал выпуск алюминиевых топливных баков с объёмом от 200 до 800 литров. Мощность нового производства составляет 35 тысяч баков в год. При этом линия является универсальной и позволяет производить как алюминиевые, так и стальные топливные баки.

Общий бюджет проекта составил 544 млн. рублей

Два новых завода открыты в ОЭЗ «Дубна»





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В ОЭЗ «Дубна» состоялась церемония открытия двух новых предприятий резидентов — «Фабрики РТТ» по производству медицинских линейных ускорителей для лечения онкологии и «Биофармлаб», на котором приступили к выпуску парфюмерно-косметической продукции.

Биофармлаб — объем инвестиций порядка 500 млн рублей.

Фабрики РТТ — объем инвестиций 900 млн рублей.

Новое предприятие Росатома — ООО «АРМЗ Горные машины» — начало свою работу





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Новое предприятие ООО «АРМЗ Горные машины» (входит в контур управления АО «Атомредметзолото"/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») по производству горной шахтной техники в Забайкалье начало свою работу. Совместный проект французской компании «Aramine» и АО «Атомредметзолото» вышел на новый уровень развития. Высокотехнологичная горношахтная техника будет производиться под российским брендом ARGO.

В Самарской области открылось новое производство на заводе «Taркетт»





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26 июня в пос. Отрадный Самарской области открылось производство жёстких модульных напольных покрытий на заводе группы компаний «Таркетт».

Решение о запуске собственного производства этой продукции было принято в конце 2017 года. Для работы на новой линии открыто 15 рабочих мест. Когда она выйдет на полную мощность понадобиться еще 44 специалиста.

Инвестиции в производство составили 160 млн рублей.

Группа «Акрон» ввела в эксплуатацию новый агрегат азотной кислоты мощностью 135 тыс. тонн в год





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Группа «Акрон запустила на своей новгородской площадке новый агрегат по производству азотной кислоты мощностью 135 тыс. тонн в год. Это второй по счету агрегат, построенный на новгородской площадке за последние два года. В начале 2019 года был пущен первый агрегат с аналогичной проектной мощностью — 135 тыс. тонн в год.

Объем инвстиций в установку порядка 1 млрд рублей.

Холдинг «Алтайлес» открыл Павловский деревообрабатывающий комбинат

Первое за Уралом производство древесноволокнистых плит (MDF) запустили в Алтайском крае. Торжественное открытие еще одного перерабатывающего предприятия лесной холдинговой компании «Алтайлес» состоялось во вторник, 25 июня.

Комбинат площадью 54 га под Павловском обошелся в 6 млрд рублей.

На комбинате будут работать 200 человек

В Саратовской области запущен завод по производству компонентов турбин для гидроэлектростанции





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В Балакове запущен новый завод по производству компонентов турбин для гидроэлектростанций «ВолгаГидро». Строительство предприятия было начато в 2013 году при участии федеральной гидрогенерирующей компании ПАО «РусГидро» и австрийской компании Voith Hydro.

Общий объем инвестиций составил 2,5 млрд рублей.

На производстве будет создано около 200 высокотехнологичных рабочих мест.

Новое производство гофрокартона и бумажной тары открыли в Подмосковье





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В Клину Московской области, на территории индустриального парка «КлинАвтоТранс» открылось новое предприятие по производству гофрированного картона и бумажной тары ООО «ЧелныУпак».

Производство расположилось на площади около 18 тыс. м2. Сейчас на предприятии создано 80 рабочих мест, а после выхода на полную мощность их количество увеличится до 170.

Инвестиции составили 284 млн рублей.

В Подмосковье открылось новое металлообрабатывающее производство





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Предприятие полного цикла обработки листового металла и труб «Лазер Процессинг» открыто в Богородском городском округе, на территории индустриального парка «Успенский» .

Современное оборудование, в том числе роботы, для резки, сгибания металлических листов и труб, сварочных работ. Продукция предприятия используется в авиа-машиностроении, медицинской и других сферах, оборонной промышленности.

Это предприятие стало восьмой производственной площадкой в индустриальном парке «Успенский».

Общий объем инвестиций в проект составил 250 млн рублей.

Планируется создать 70 рабочих мест.

Техностиль запустил производство сэндвич-панелей в Самаре





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Компания «Техностиль» ввела в строй линию по производству сэндвич-панелей на новом заводе в Самаре. На предприятии установлена современная автоматическая линия по производству панелей с минеральной ватой и пенополистиролом.

Теперь Техностиль в Самаре может выпускать до 1,5 млн. кв. м панелей в год. А общая производительность компании выросла до 6 млн. кв.м. сэндвич-панелей в год.

Новый фармацевтический завод открылся в Ярославской области





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18 июня новый фармацевтический завод «Безен Хелскеа» открылся в индустриальном парке «Новоселки» в Ярославле.

В феврале этого года на предприятии была выпущена валидационная серия оригинального лекарственного препарата микронизированного прогестерона, идентичного природному гормону организма.

Компания «Безен» инвестировала в его реализацию более 700 млн рублей.

Шведская SKF запустили линию закалки узлов для железнодорожного транспорта в Твери





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11 июня на тверском заводе SKF запущена первая в мире линия индукционной закалки буксовых узлов SKF CTBU для железнодорожного транспорта. Инвестиции в проект составили около 300 млн рублей.

В Ивановской области открыто новое ткацкое производство





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В г. Фурманов Ивановской области открылся новый ткацкий цех.

ХБК «Шуйские ситцы» реализует масштабный инвестиционный проект. Первая его часть — ткацкое производство. Закуплено и установлено 97 ткацких станков.

Это даст возможность выпускать более тонкие, легкие и прочные ткани для домашнего текстиля и ткани специального назначения для расширения ассортиментных возможностей комбината. В рамках проекта компания наладила производство натуральных тканей сложных структурных переплетений — сатина, атласа, перкаля, тканей одежной группы.

Стоимость первого этапа инвестпроекта составляет 900 млн рублей. Создано 106 рабочих мест.

Компания «Формматериалы» запустила в Воронеже новое производство строительных смесей





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ООО «Формматериалы» запустило новое предприятие в Воронеже мощностью более 250 тысяч тонн в год при участии финской компании «Lahti Precision». Высокая точность дозировки компонентов смесей и исключение из производственного цикла «человеческого фактора» позволят достичь высокого качества продукции. На новом заводе роботизированы абсолютно все этапы производства.

Компания «ЕвроХим» открыла новый завод по производству аммиака в Ленинградской области





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Один из крупнейших мировых производителей удобрений, компания «ЕвроХим» на полях Петербургского международного экономического форума запустил завод по производству аммиака в Кингисеппе Ленинградской области, строительство которого началось в 2015 году.

Объем инвестиций превысил 78 млрд. р.

Создано 150 новых рабочих мест.

Комбинат «Свеза» в Санкт-Петербурге запустил производство особо прочной фанеры

Компания «Свеза» одна из немногих в мире начала выпуск продукции с нанесением лаковых покрытий, обработанных ультрафиолетовыми лучами.

Уникальная технология делает фанеру особо прочной, устойчивой к механическим повреждениям и воздействию солнечных лучей. Также покрытие абсолютно экологично.

Great Wall открыла в России новый автозавод Haval





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Китайский автоконцерн Great Wall открыл на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области новый автозавод Haval.

Строительство первого этапа автомобильного завода мощностью 80 тысяч автомобилей в год началось осенью 2015 года. К 2020 году планируется выйти на максимальную мощность — 150 тыс. автомобилей в год.

Предприятие включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.

Общий объем инвестиций в проект составил более 32 млрд рублей

На первом этапе общее количество сотрудников составит до 1000 человек.

В Рязанской области на предприятии «Топтех» открыт цех по производству топливных брикетов





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Цех по производству топливных пеллет и брикетов запустили в Сасовском районе на базе лесоперерабатывающего предприятия «Топтех». Продукция пойдёт на экспорт в страны Европы.

Объем инвестицийв проект ООО «Топливные технологии» по созданию нового лесозаготовительного и деревоперерабатывающего предприятия превысил 522 млн рублей.

Создано порядка 170 новых рабочих мест.

На руинах Рогаческой фабрики в Ивановской области открыто трикотажное производство

На базе всемирно известного Яковлевского льнокомбината, одного из старейших в Ивановской области, сегодня работают два предприятия, но оба занимают старые корпуса дореволюционной Василёвской фабрики, а Рогачевская до недавних пор представляла собой пустующие здания.

В марте 2019 года была завершена реконструкция одного из пустующих корпусов Рогачевской фабрики, здесь запущено современное трикотажное производство и создано 35 рабочих мест. За пять месяцев текущего года в проект вложены 120 миллионов рублей

В 2018 году ГК «ПОЖПЕНА» запустила 3-й цех по производству противопожарного оборудования



завод "Пожпена"

© Фото из открытых источников

1 октября 2018 года на заводе компании в Рязани запущен третий цех по производству технологического противопожарного оборудования.

Новый цех оснащён самым современнымы роботизированными установками и обрабатывающими центрами с ЧПУ. Выходной контроль производится на новейшем ультразвуковом оборудовании.

Небольшие производства

В Северной Осетии запущено производство железобетонных конструкций и шпалер для садоводства

В Кировской области запущено новое производство домов из клееного бруса

Итого за июнь 2019 года

24 новых производства

из них 6 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (124 000 млн)

общий объем объявленных инвестиций около 130 млрд рублей

у шести производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 7

Металлургия — 1

Стройматериалы и ремонт — 7

Химическая промышленность — 3

Электроника и электротехника — 1

Медицина и фармацевтика — 1

Текстильная промышленность — 2

Другое — 2

По источникам инвестиций

иностранный — 4

российский или смешанный — 20