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Спортивные объекты

Итоги 2019 года: наиболее крупные новые спортивные объекты

Открылся стадион «Динамо» им. Льва Яшина

 © avclub.pro

 © sdelanounas.ru

 © s5o.ru

 © moscowbestproject.ru

 © sdelanounas.ru

ФОК с плавательным бассейном открыт в Удмуртии

 © sdelanounas.ru

В Перми открылся новый бассейн

 © sdelanounas.ru

Новый ФОК с плавательным бассейном открыт в Хабаровске

 © sdelanounas.ru

Центр пляжных видов спорта открыт в Архангельске

 © sdelanounas.ru

Ледовая арена открыта в Подмосковье

 © mst.mosreg.ru

В Бурятии открыт спортивный комплекс

 © sdelanounas.ru

В Кабардино-Балкарии открылся Центр спортивной подготовки сборных команд

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Нижегородской области открыт ФОК «Старт»

 © sdelanounas.ru

Новый Центр художественной гимнастики открылся в Туле

 © sdelanounas.ru

В Югорске открылся спортивный комплекс

 © admhmao.ru

В Кисловодске Ставропольского края открылся ледовый дворец спорта

 © sdelanounas.ru

 © yuga.ru

В Брянской области открыт ФОК с тремя бассейнами

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Северной Осетии открыт спортивный комплекс

 © alania.gov.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» открылся в подмосковном Солнечногорске

 © sdelanounas.ru

Новый биатлонный комплекс на юге Сахалина принял первые крупные соревнования

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Новороссийске состоялось открытие спортивного центра Надежда

 © sdelanounas.ru

В Курской области открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

 © sdelanounas.ru

В Иркутске открыли самый большой муниципальный спорткомплекс в городе

 © irk.today

В Лужниках открылся Дворец гимнастики

 © sdelanounas.ru

В Химках Московской области открыт центр фехтования и школа волейбола

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Новосибирске открыт спортивный центр и клуб «Академия бокса Сибирь»

 © sdelanounas.ru

В Ростове открыли 50-метровый плавательный бассейн Южного федерального университета (ЮФУ)

 © meridian.sfedu.ru

 © sdelanounas.ru

В Уфе открылся Центр спортивной подготовки

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Мирном Архангельской области появился крытый ледовый каток

 © sdelanounas.ru

В алтайском селе открылся новый спорткомплекс

 © sdelanounas.ru

В Вытегре Вологодской области открылся новый бассейн

 © sdelanounas.ru

В Адыгее открылись два физкультурно-оздоровительных комплекса

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В кузбасском поселке Бачатский открылся ледовый дворец

 © sdelanounas.ru

Спортивные комплексы открылись на Ставрополье, Курской, Вологодской областях, Санкт-Петербурге

 © sdelanounas.ru

В колымском поселке Палатка открылся новый бассейн

 © sdelanounas.ru

В Ачинске Красноярского края открыли Дворец борьбы им. Дмитрия Миндиашвили

 © sdelanounas.ru

Первый ледовый дворец открыли в Республике Алтай

 © sdelanounas.ru

В г. Тюмени открылся спортивный комплекс «Олимпия»

 © sdelanounas.ru

Всесезонный спортивный комплекс открыт в Карачаево-Черкесии

 © sdelanounas.ru

В Лужниках введен в эксплуатацию дворец водных видов спорта

 © unkproject.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Новосибирске открыт Центр фехтования Станислава Позднякова

 © sdelanounas.ru

В Москве открылся один из самых больших гимнастических залов России

 © sdelanounas.ru

В Якутии состоялось открытие нового бассейна

 © sdelanounas.ru

Спортивный комплекс «Юг-Арена» и легкоатлетический манеж открылись в Ставрополе

 © sdelanounas.ru

Новый спортивный комплекс открыли в Карелии

 © ptzgovorit.ru

В Свердловской области открыт тренировочный комплекс Академии хоккея с двумя ледовыми аренами

 © user67902.clients-cdnnow.ru

В подмосковном Раменском построен новый спортивный комплекс для игры в теннис

 © sdelanounas.ru

Центр гребли на байдарках и каноэ открыт в Воронеже

 © sdelanounas.ru

В Омске открыли хоккейную академию «Авангард»

 © sdelanounas.ru

Хоккейная академия имени В.В. Петрова открылась в Красногорске

 © mosreg.ru

В Уфе состоялось открытие Центра шорт-трека

 © sdelanounas.ru

Новая спортивная арена открыта в Москве

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru
Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/?id=170&page=0

итоги 2019, новые спортивные объекты
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