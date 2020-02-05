Итоги 2019 года: наиболее крупные новые спортивные объекты
Открылся стадион «Динамо» им. Льва Яшина
ФОК с плавательным бассейном открыт в Удмуртии
В Перми открылся новый бассейн
Новый ФОК с плавательным бассейном открыт в Хабаровске
Центр пляжных видов спорта открыт в Архангельске
Ледовая арена открыта в Подмосковье
В Бурятии открыт спортивный комплекс
В Кабардино-Балкарии открылся Центр спортивной подготовки сборных команд
В Нижегородской области открыт ФОК «Старт»
Новый Центр художественной гимнастики открылся в Туле
В Югорске открылся спортивный комплекс
В Кисловодске Ставропольского края открылся ледовый дворец спорта
В Брянской области открыт ФОК с тремя бассейнами
В Северной Осетии открыт спортивный комплекс
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» открылся в подмосковном Солнечногорске
Новый биатлонный комплекс на юге Сахалина принял первые крупные соревнования
В Новороссийске состоялось открытие спортивного центра Надежда
В Курской области открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Иркутске открыли самый большой муниципальный спорткомплекс в городе
В Лужниках открылся Дворец гимнастики
В Химках Московской области открыт центр фехтования и школа волейбола
В Новосибирске открыт спортивный центр и клуб «Академия бокса Сибирь»
В Ростове открыли 50-метровый плавательный бассейн Южного федерального университета (ЮФУ)
В Уфе открылся Центр спортивной подготовки
В Мирном Архангельской области появился крытый ледовый каток
В алтайском селе открылся новый спорткомплекс
В Вытегре Вологодской области открылся новый бассейн
В Адыгее открылись два физкультурно-оздоровительных комплекса
В кузбасском поселке Бачатский открылся ледовый дворец
Спортивные комплексы открылись на Ставрополье, Курской, Вологодской областях, Санкт-Петербурге
В колымском поселке Палатка открылся новый бассейн
В Ачинске Красноярского края открыли Дворец борьбы им. Дмитрия Миндиашвили
Первый ледовый дворец открыли в Республике Алтай
В г. Тюмени открылся спортивный комплекс «Олимпия»
Всесезонный спортивный комплекс открыт в Карачаево-Черкесии
В Лужниках введен в эксплуатацию дворец водных видов спорта
В Новосибирске открыт Центр фехтования Станислава Позднякова
В Москве открылся один из самых больших гимнастических залов России
В Якутии состоялось открытие нового бассейна
Спортивный комплекс «Юг-Арена» и легкоатлетический манеж открылись в Ставрополе
Новый спортивный комплекс открыли в Карелии
В Свердловской области открыт тренировочный комплекс Академии хоккея с двумя ледовыми аренами
В подмосковном Раменском построен новый спортивный комплекс для игры в теннис
Центр гребли на байдарках и каноэ открыт в Воронеже
В Омске открыли хоккейную академию «Авангард»
Хоккейная академия имени В.В. Петрова открылась в Красногорске
В Уфе состоялось открытие Центра шорт-трека
Новая спортивная арена открыта в Москве
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