Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в октябре-ноябре 2022 года

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Агропромышленный комплекс продолжает оставаться одним из локомотивов народного хозяйства страны. Объём сельскохозяйственного производства в России в январе — октябре 2022 года по предварительной оценке увеличился на 5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил 7,2 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в октябре и ноябре 2022 года было открыто более 20 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе 9 новых объектов крупные с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет почти 48 млрд рублей (по 2 объектам инвестиции не озвучены).

В обзор вошли:

— хранение и переработка зерна — 6

— хранение и переработка масличных культур — 4

— молочные комплексы — 4

— пищевая промышленность — 3

— свиноводство — 2

— птицеводство — 2

Введена в эксплуатацию вторая очередь комбикормового завода «Агроэко» в Тульской области

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«АГРОЭКО» продолжает наращивать производственные мощности. В рамках принятой в компании стратегии в строй введена вторая очередь комбикормового завода холдинга в Куркинском районе Тульской области. Мощности по производству и хранению зерна на этой площадке удвоились: ёмкость элеватора выросла до 180 тысяч тонн единовременного хранения зерна, ежегодное производство кормов увеличилось до 332,8 тыс. тонн.

Крупнейшее в Тульской области современное предприятие по производству кормов для животных открыто в марте 2020 года.

В 2022 году прошли работы по удвоению мощностей завода. Объём инвестиций в расширение составил 1,6 млрд рублей. Общий размер инвестиций в проект достиг 3,5 млрд рублей.

Мукомольные комплексы открылись в Курганской и Тюменской областях

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В г. Щучье Курганской области заработала вторая очередь мельничного комплекса АО «Муза».

Запуск комплекса позволил существенно увеличить мощности предприятия, объём переработки зерна вырос вдвое с 250 тонн в сутки до 500 тонн.

Объём инвестиций составил 3 млрд рублей. Создано 90 новых рабочих мест.

Мельничный комплекс состоит из нескольких отделений: в первом формируют партию и задают качество готовой продукции, во втором — происходит зерноочистительный процесс

Новую линию запустили на заводе напитков «Черноголовка» в Новосибирске

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25 октября на новосибирском заводе компании «Черноголовка» состоялся запуск новой линии.

Новосибирское предприятие запустило современную ПЭТ-линию, производственной мощностью 16 000 бутылок в час.

В оборудование вложили больше 300 млн рублей. Для него реконструировали цех, построили компрессорную станцию, подвели коммуникации, смонтировали трубопроводы и дополнительные ёмкости. После запуска объёмы производимой продукции увеличатся больше чем на треть.

Завод группы компаний «Черноголовка», расположенный на улице Петухова в Новосибирске, за 9 месяцев увеличил выпуск продукции на 20%, с конвейеров сошло больше 96 млн бутылок.

В Сараевском районе Рязанской области открыли свинокомплекс на 32,4 тыс. голов

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26 октября в Рязанской области открылся свинокомплекс на 32,4 тысячи голов. Новое предприятие в Сараевском районе поможет увеличить объёмы производства мяса в регионе на 10%.

Объём инвестиций компании «Вердазернопродукт» составил 1,3 млрд рублей. Предприятие позволило создать 36 новых рабочих мест.

Комплекс мощностью 9 тысяч тонн продукции рассчитан на 32 400 голов единовременного содержания. Выход на проектную мощность запланирован в первую половине 2023 года.

Компания «Отрада» запустила Центр по передаче генов

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27 октября компания «Отрада» запустила первый в России коммерческий Центр по передаче генов PIC Датские линии в д.Паленке Становлянского района Липецкой области. Это инновационный проект по производству семени элитных хряков датских пород с наивысшей генетической ценностью. На площадке мощностью до 350 тыс. доз семени в год одновременно будут содержаться 250 хряков датских пород Отрада Ландрас, Отрада Йоркшир и Отрада Дюрок.

Инвестиции в проект превысили 400 млн руб. Старт продаж семени запланирован на конец 2022 года.

ЗАО Племзавод «Семеновский» открыло молочную ферму на 420 голов

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ЗАО Племзавод «Семеновский» завершил строительство роботизированной фермы на 420 голов дойного стада в Марийской Республике.

2 ноября 2022 года состоялся торжественный пуск 6 доильных роботов. Тем самым к концу текущего года поголовье коров составит 4300 голов. Увеличение поголовья планируется за счёт собственных племенных нетелей голштинской породы.

Стоимость инвестиционных вложений составил 200 млн. рублей.

Новый молочный комплекс «Агропромкомплектации» в Курской области вышел на полную мощность

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ГК «Агропромкомплектация» летом 2021 года начала комплектацию крупного молочного комплекса «Троицкий-2» на 6000 тыс. голов КРС в Железногорском районе Курской области.

Департамент молочного и мясного животноводства предприятия завершил комплектацию поголовья животноводческой площадки племенными животными продуктивной голштинской породы. Результат полной производственной загрузки объекта — выход на максимальный валовый надой более 100 тонн в сутки. При этом средний суточный надой на дойную голову превысил 35 кг.

В Камчатском крае завершена модернизация рыбоперерабатывающих мощностей

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Компания «Вывенское», резидент ТОР «Камчатка», завершила второй этап реконструкции и техперевооружения береговых рыбоперерабатывающих мощностей в селе Вывенка Олюторского района Камчатского края.

Также инвестор, специализирующийся на промысле и переработке рыбы лососевых пород, построил современное общежитие и столовую.

В общей сложности в проект вложено около 420 млн руб.

«Аютинский хлеб» запустил производственно-складской комплекс

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Предприятие «Аютинский хлеб» (ИП Гуковская М.Ю.) ввело в эксплуатацию крупный логистический комплекс площадью более 12 тысяч квадратных метров с допустимой ежесуточной оборачиваемостью продукции в 200 тонн в пос. Аютино вблизи г. Шахты Ростовской области.

Новый центр включает в себя цех по переработке начинок и склад шоковой заморозки.

По данным компании, инвестиции в его строительство составили порядка 550 млн рублей.

«Агросила» ввела в эксплуатацию вторую очередь молочного комплекса «Азнакай» на 2000 голов КРС

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Все строительно-монтажные работы на молочно-товарном комплексе «Азнакай» в Азнакаевском районе Татарстана завершены. Вторая очередь МТК укомплектована поголовьем коров в количестве 2000 голов.

Вторая очередь молочно-товарного комплекса «Азнакай» включает в себя телятник, два коровника и галерейные переходы, лагуны № 2 и № 3, а также площадку для хранения кормов.

Сумма инвестиций АГРОСИЛЫ в строительство второй очереди молочно-товарного комплекса «Азнакай» составила 946 млн рублей.

В Ростовской области запущены две линии глубокой переработки кукурузы

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Компания «Амилко» запустила в Миллерово Ростовской области новую производственную линию цеха сушки крахмала. Оборудование позволит увеличить суточное производство до 300 тонн сухого товарного кукурузного крахмала.

Также завод «Амилко» наладил выпуск глюкозного сиропа. Продукт используется для производства кондитерских изделий и замещает на рынке импортный аналог.

Сироп выпускается в новом цехе мелкой фасовки, который позволяет фасовать сиропы в тару для розничных потребителей.

Первый в Бурятии зерносушильный комплекс запустили в Тарбагатайском районе

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Открытие зерносушильного комплекса прошло 19 ноября в хозяйстве ООО «Куйтунское», находящегося вблизи села Куйтун Тарбагатайского района.

Он рассчитан на хранение 4000 тонн зерна, зернобобовых и масленичных культур.

Строительство комплекса по переработке, сушке и хранению зерна — это инвестиционный проект, реализуемый ООО «Куйтунское» при поддержке государства. Предприятие занимается выпуском зерна и семян, а также разведением племенного скота и производством мяса.

В Тюменской области построен племенной репродуктор индейки

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В Исетском районе Тюменской области построено 10 птицеводческих площадок: пять — для ремонтного молодняка и столько же для родительского стада.

Новый комплекс по выращиванию и содержанию родительского стада индейки будет производить до 12 млн штук инкубационного яйца в год.

Стоимость проекта около 5 млрд рублей.

Предприятиие сократит импорт продукции в Россию в 10 раз. Выход репродуктора на проектную мощность состоится в IV квартале 2023 года.

«ЭкоНива» ввела в эксплуатацию молочный комплекс в Башкирии на 6000 голов КРС

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Крупнейший молочный холдинг в России ГК «ЭкоНива» объявил о вводе в эксплуатацию животноводческого комплекса «Семено-Макарово» в Ермекеевском районе Башкортостана. Это крупнейший проект в сфере молочного животноводства, реализованный на территории республики.

Комплекс рассчитан на 2800 коров и 3200 голов молодняка.

Общие инвестиции превысили 3,1 млрд руб.

В состав комплекса вошли три коровника, телятники, площадки для содержания молодняка, склад кормов, санпропускник. На предприятии внедрена система бережного беспривязного содержания животных. Для эффективного управления стадом и его кормления на комплексе используются современные специализированные программы, в том числе собственной разработки — EkoFeed. Идентификация животных происходит посредством считывания чипов с унифицированными номерами.

Все поголовье комплекса — это высокоудойные коровы голштинской породы. В настоящее время здесь производится 87,5 т молока в сутки. Среднесуточные надои составляют 31,2 кг молока в физическом весе на одну фуражную корову и 34,1 кг на одну дойную корову.

На Алтае запущен завод по переработке масличных культур

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22 ноября Сибирский экспортный союз «SEUS» открыл новый завод на территории Заринского элеватора. Он будет производить 57 тонн растительного масла в сутки.

«Завод предназначен для переработки зерна масличных культур в количестве 150 тонн в сутки. На данный момент это лён и рапс. <…> Получается … растительное масло в объеме 57 тонн в сутки. Высокопротеиновый жмых, получаемый в качестве отходов, подходит для корма животных, а лузга для производства топливных брикетов для котельной маслозавода», — сообщил директор Заринского элеватора Роман Щипанов.

В строительство завода инвестировали 280 млн рублей. Создано 27 новых рабочих мест.

В Красноярском крае заработал первый завод по переработке рапса

ОПХ «Солянское» в Рыбинском районе Красноярского края запустило первый в регионе завод по переработке рапса. На предприятии работает три линии. Производительность составляет 30 тонн пищевого рапсового масла в сутки. Предприятию удалось создать предприятие полного цикла: рапс выращивается, делается из него масло, а жмых идёт на корм коровам.

Проект строительства завода по переработке рапса «Солянское» реализовывала на грант Министерства науки и высшего образования России совместно с Красноярским государственным аграрным университетом. Сумма гранта составила 160 млн рублей.

В Сосновском районе Тамбовской области открыли вторую очередь элеваторного комплекса

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23 ноября Агрофирма «Жупиков» запустила вторую очередь элеваторного комплекса в Сосновском районе Тамбовской области. Производительность объекта выросла в два раза.

Элеватор имеет 10 силосов вместимостью до 5 тысяч тонн для хранения зерновых.

Первый камень в строительство завода заложили в марте этого года. Тогда сообщалось, что агрофирма «Жупиков» инвестирует 850 млн рублей в строительство второй очереди элеватора.

Мукомольные комплексы открылись в Курганской и Тюменской областях

© Фото из открытых источников

— в г. Щучье Курганской области заработала вторая очередь мельничного комплекса АО «Муза»

Запуск комплекса позволил существенно увеличить мощности предприятия, объём переработки зерна вырос вдвое с 250 тонн в сутки до 500 тонн.

Объём инвестиций составил 3 млрд рублей. Создано 90 новых рабочих мест.

Мельничный комплекс состоит из нескольких отделений: в первом формируют партию и задают качество готовой продукции, во втором — происходит зерноочистительный процесс.

В Курской области заработал крупный маслоэкстракционный завод в Касторенском районе

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В Курской области заработал новый маслоэкстракционный завод в Касторенском районе — один из крупнейших в России. Здесь будут перерабатываться практически все масличные культуры: соя, подсолнечник, лён, рапс.

Предполагаемая мощность переработки составляет 2 миллиона тонн соевых бобов и подсолнечника в год.

Решение об инвестициях в размере порядка 20 млрд рублей в строительство завода агрохолдинга «Содружество» по переработке семян подсолнечника и сои в Курской области было принято в 2018 году.

С учётом планов по возведению второй очереди объём запланированных вложений увеличится до 28 млрд рублей. Отмечалось, что после выхода на проектную мощность завод станет крупнейшим в Европе среди маслоэкстракционных предприятий.

«Дамате» запустила второй птицеводческий блок в Пензенской области

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К 32 существующим птичникам добавилось ещё столько же.

Таких внушительных сумм удалось достичь за счёт поэтапного ввода птицеводческих площадок. Первые в Мокшанском районе заработали в прошлом году, и вот в 2022 году еще 32 корпуса готовы вместить тысячи индюшек. После выхода на полную мощность ежегодная масса производимого здесь мяса составит более 22 тысяч тонн.

Инвестиции во вторую очередь птичников составили более 2 млрд рублей. Создано 50 новых рабочих мест.

Крупный комбикормовый завод открыт в Пензенской области

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29 ноября компания «Дамате» открыла в Колышлейском районе Пензенской области крупнейший в Поволжье комбикормовый завод.

Новое предприятие будет производить 365 тысяч тонн полнорационных рассыпных и гранулированных комбикормов в год (более 1000 тонн в сутки).

Инвестиции в проект составили 4,5 млрд рублей.

Создано 225 рабочих мест. В основном здесь будут работать жители Колышлейского района.

СПК «Рассвет» запустило ферму на 400 голов в Ивановской области

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В сентябре 2022 года в СПК «Рассвет» благодаря господдержке ввели в эксплуатацию ферму на 400 голов в селе Непотягово.

С 2021 года в сельхозпредприятии приступил к реализации инвестиционного проекта по строительству коровника на 400 голов КРС.

Общий объём инвестиций составил почти 104,5 млн рублей.