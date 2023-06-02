Импортозамещение. Май 2023 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1869 проекта импортозамещения!

1. Уфимская компания «Алком», входящая в группу НПП «Буринтех», наладила выпуск первых отечественных поликристаллических алмазных резцов (PDC) с улучшенными характеристиками для бурения скважин со сложными геологическими условиями. Ранее такие резцы поставлялись из-за рубежа.

2. ООО «Пермские насосы» из столицы Прикамья провело дооснащение цеха механической обработки современным оборудованием для повышения технологических возможностей производства и увеличения номенклатуры выпускаемой продукции. Общий бюджет проекта составил 90,9 млн рублей, из которых 40,4 млн рублей были предоставлены в виде льготного займа Фондом развития промышленности (ФРП) РФ, а еще 30 млн рублей — Региональным ФРП Пермского края, сообщили в пресс-службе фонда.

При поддержке ФРП пермские промышленники организовали выпуск комплектующих изделий и запасных частей для производства и ремонта горизонтальных и вертикальных промышленных центробежных секционных насосов на замену импортным. Они используются в нефтегазовой, теплоэнергетической, химической и других отраслях промышленности.

3. С начала 2022 года под ограничения попали поставки различного иностранного ПО, в том числе программные пакеты для промышленной и научной томографии.

Ранее большинство коллег использовали ПО VolumeGraphics VGSStudio, признанного лидера в данной области. Однако теперь, даже ранее купленные лицензии этой программы, перестали работать.

Компания ПРОДИС.НДТ в экстренном порядке разработала аналог данного ПО под названием TOMO SDK. ПО позволяет использовать его как конечному пользователю, так и производителю систем томографии (SDK версия). Доступны различные геометрии сканирования/реконструкции и модули анализа/визуализации.

4. ПСК «Геодор» запустил в г. Энгельс Саратовской области линию по производству полипропиленовой ткани и становится первым предприятием на территории Саратовской области, на котором реализован полный цикл производства технических тканей, от изготовления полипропиленовых нитей до выпуска ткани 6-метровой ширины, крупногабаритной промышленной упаковки и противопаводковых грунто-заполняемых контейнеров для гидротехнического и гражданского строительства, сообщается в пресс-релизе Министерства экономического развития области.

«Внедрение нового направления позволит предприятию, участвующему в нацпроекте «Производительность труда», расширить ассортимент выпускаемой продукции и заменить импортные бренды, ушедшие с российского рынка. Производимые материалы включены в план мероприятий по импортозамещению химической промышленности.

5. На АО «ЧЭАЗ» в Чебоксарах открылся новый производственный участок.

Здесь будут производить опытные образцы микропроцессорных блоков серии БЭМП. На устройства, разработанные и выпускаемые ИПК «МПРЗА» вырос спрос и открытие нового участка — начало развития этого направления.

6. В Калужской области специалисты частного оружейного предприятия разработали и наладили серийный выпуск специализированных снайперских боеприпасов, для которых раньше требовались комплектующие из трех зарубежных стран.

До недавнего времени специализированные снайперские патроны 10,3×77 миллиметров к винтовкам калибра 375 Cheytac для стрельбы на большие дистанции комплектовались гильзами, сделанными в Америке и Австралии, а порох для них использовался либо американский, либо финский.

Как сообщает «РИА Новости», отечественные оружейники наладили серийный выпуск таких патронов, сделанных исключительно из российских комплектующих.

7. СИБУР в партнерстве с АвтоВАЗом и компанией «ДИПО», производителем топливных систем для автомобилей классов Евро 5 и Евро 6, разработал первую в России марку полиэтилена HD 60472 LB для производства топливных баков автомобилей. Локализованный материал станет основой топливной системы для новой модификации Lada Vesta NG 2023.

Ранее для производства топливных баков использовался полиэтилен европейского производства. Прекращение импорта ограничило возможности российских переработчиков в части обеспеченности сырьем и могло привести к остановке производства.

8. Компания «Руспласт» (г. Москва, входит в «МАС Групп») с целью удовлетворения растущего спроса на полимеры в России, а также импортозамещения зарубежных марок значительно увеличивает производство компаундов полимеров. В результате инвестиции мощность завода в Ногинске была увеличена в 2 раза — до 35 тыс. т/год, а также создано 60 новых рабочих мест.

9. Великолукское предприятие запустило новую линию по производству пластиката. Раньше его ввозили из-за рубежа, теперь выпускают на собственных площадках. Причем материалы, сырьё и компоненты безопасны и экологичны. Великолукский завод выпускает пластикат в форме гранул. Продукция необходима для изготовления кабеля. Например, расплавленная гранула может стать его оболочкой.

10. В индустриальном парке «Руднёво» запустили серийное производство отечественных банкоматов.

Санкционная война показала, что даже эту, сугубо гражданскую продукцию, лучше делать самим в России. Недавно в индустриальном парке «Руднёво» мы наладили серийный выпуск российских банкоматов. Производитель — московская группа компаний BFS.

Производственная мощность предприятия составляет до 15 тыс. банкоматов в год и может быть увеличена в два раза. Это практически полностью покрывает потребности российского рынка. Компания уже получила предзаказы на 7 тыс. банкоматов.

Одним из преимуществ продукции BFS является независимость от иностранных компаний в части технического обслуживания и программного обеспечения.

Мозги банкомата — процессоры «Эльбрус» от российской компании АО «МЦСТ».

11. АО НПО «РИВС» выводит на российский рынок первую отечественную флотомашину объёмом 200 кубометров — РИФ-200.

В мае 2023 объединение произвело контрольную сборку флотомашины, оснащённую системами автоматизации и машинным зрением, и поставило её на промышленные испытания на площадке обогатительной фабрики Учалинского ГОКа (УГМК).

«Импортные большеобъёмные флотомашины (объёмом до 500 кубометров) используются давно, но отечественных аналогов объёмом более 100 кубометров никто не делал. РИФ-200 — не продукт реверс-инжиниринга, а оригинальная, полностью отечественная разработка. Это подтвердил Минпромторг РФ, выдавший в мае 2023 года соответствующее заключение о российском происхождении всей линейки обогатительного оборудования НПО «РИВС»», — отмечают в компании.

12. В Удмуртии запущено производство новых изделий из поликарбоната.

«В России подобные производства уже существуют, но их недостаточно. В основном импорт таких решеток идёт из Китая, Казахстана и других стран, но их технологические решения дороже ижевских более чем на 50%.

13. Четыре машины с высокой долей импортозамещённых компонентов представил российский производитель дорожно-строительной техники — компания UMG — в рамках первого в 2023 году показа новинок

Это «первые ласточки» в обновлённых линейках российского бренда, над локализацией которых производитель интенсивно трудился в прошлом году.

14. Компания «ИнноДрайв» запустила в 2023 году серийное производство отечественных высокоточных интегрированных сервоприводов ХАРЗА.

Таким образом «ИнноДрайв» ответил на запросы клиентов — в современных реалиях, ввиду ограничения поставок из Европы, большое количество компаний столкнулось с тем, что используемые ранее компоненты стали недоступны. Важной задачей стало создание линейки доступных компонентов, максимально готовых к производству и поставке.

15. В Набережных Челнах начало работу новое производство резиновых смесей компании «РТИ-Компонент» (входит в ГК «Ростар»). Инвестиции в проект составили 200 млн рублей, из них 70 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По данным ФРП, около 40% российского рынка резинотехнических изделий для грузовиков занимает зарубежная продукция. Ожидается, что запуск нового производства снизит эту долю минимум на 5%.

Резиновые смеси используются в изготовлении запасных частей для грузовых автомобилей и прицепной техники. Основной заказчик продукции предприятия «РТИ-Компонент» — ПАО «КАМАЗ». Новые линии позволят наладить выпуск резиновых смесей и полотна.

16. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех освоил серийное производство кабельных разъемов с использованием исключительно российских комплектующих. Это первые отечественные коммутационные кабели, стандартизированные по категории «приемка 5», которая предполагает их использование в наземной, морской и авиационной аппаратуре военного и двойного назначения.

17. Филиал «Ижевского завода тепловой техники» (ИЗТТ) в г. Киржач Владимирской области, который является резидентом технопарка «Русклимат ИКСЭл», завершил испытания и ввел в эксплуатацию оборудование кольцевой лазерной сварки для выпуска водонагревателей, что позволило увеличить производительность и повысить качество продукции.

Объем инвестиций в реализацию проекта модернизации ИЗТТ в Киржаче составляет 45 млн рублей. Завод успешно реализует государственную программу импортозамещения. Доля российских комплектующих и материалов при производстве водонагревателей составляет 78%.