Обзор: в ноябре 2023 года в России открылись 20 новых производств

В России продолжается устойчивый рост промышленного производства. Согласно данным Росстата индекс промышленного производства в октябре составил 105,3% к октябрю прошлого года, за 10 месяцев индекс производства достиг 103,5%.

Опережающими темпами растёт обрабатывающий сектор — 109,5% в октябре (107,4% за 10 месяцев).

Наиболее высокие темпы развития показывают производства машиностроительного комплекса. И большинство новых мощностей в отчётном месяце также было введено в машиностроении и металлообработке — 9. На втором месте новые объекты химической промышленности — 7.

Всего в ноябре 2023 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открыты 20 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, в том числе 4 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

«Силовые машины» запустили новое производство литых турбинных лопаток стоимостью 6 млрд рублей

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Компания «Силовые машины» ввела в эксплуатацию уникальное высокотехнологичное производство литых лопаток, где впервые в России внедрена критически важная технология создания наиболее сложных деталей газовых турбин — отливок лопаток горячего тракта.

Новый комплекс создан на территории производства турбинных лопаток «Силовых машин» в Санкт-Петербурге.

Он оснащён уникальным технологическим оборудованием, значительная часть которого спроектирована и произведена по специальному заказу российскими предприятиями, специализирующимися на нестандартном оборудовании для промышленности.

В производство площадью более 6 тыс. кв. метров инвестировано свыше 6 млрд рублей, из которых 2,4 млрд рублей в форме двух льготных займов предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

© cdn5.vedomosti.ru

Мощности нового производства рассчитаны на изготовление 16 комплектов литых лопаток газовых турбин большой мощности в год с возможностью увеличения до 24 комплектов. В один комплект входит порядка 550 единиц литых лопаток. Это обеспечит необходимый объём лопаток для собственного производства «Силовых машин», а также для сервиса газовых турбин.

В Московской области запущен завод подшипников

В Подмосковье на территории экономической зоны «Дубна» запустили «Завод автомобильных подшипников № 1».

Завод занимает 1,5 тыс кв. метров площади и оснащён современным оборудованием для изготовления автоподшипников всех видов и типоразмеров. В здании предусмотрена оснащённая лаборатория для проведения контроля качества готовой продукции. Согласно проектной мощности на производстве будут выпускать до 380 тыс подшипников в год. Создано 30 рабочих мест.

Объём инвестиций в проект составил более 200 миллионов рублей.

«Газпром» запустил первый комплекс по сжижению природного газа в Южном федеральном округе

1 ноября 2023 состоялся запуск в работу малотоннажного комплекса по сжижению природного газа в Быковском районе Волгоградской области.

Это первое производство сжиженного природного газа в Южном федеральном округе. Комплекс располагается в Быковском районе. Производительность КСПГ — 1,5 тонны в час (12,6 тыс. тонн в год).

Завод спроектировали российские инженеры, а 70% оборудования принадлежит отечественным производителям.

В Боровском районе Калужской области запущен новый завод полимеров

В индустриальном парке «Ворсино» в Боровском районе введён в эксплуатацию новый завод компании «ИММИД».

Известно, что инвестиции в проект составили 470 млн рублей, здесь создано 50 рабочих мест.

В настоящее время завершены работы по строительству современного цеха площадью 1900 кв. м. Выполнены работы по устройству открытого склада готовой продукции. Закончен монтаж трёх производственных линий. В планах на следующих этапах вложить ещё 200 млн рублей.

В Подмосковье благодаря ФРП открыли цех по производству импортозамещающих кабелей

«Завод Москабель», входящий в группу «Москабельмет», открыл в Богородском городском округе Московской области новый цех по выпуску импортозамещающих кабелей для нефтегазовой промышленности, строительства, судостроения и судоремонта. Среди них геофизические, греющие и судовые кабели, а также кабели связи и управления.

Инвестиции в создание нового производства превысили 530 млн рублей.

В новом цеху после выхода на проектную мощность будут выпускать до 6 тыс. км кабелей в год, в том числе около 1 тыс. км из них — судовые кабели. Всю продукцию изготавливают полностью из отечественного сырья, уровень локализации составляет 100%.

Во Владимире открыт новый цех по выпуску герметиков

9 ноября в Северной промзоне Владимира в Промышленном проезде состоялось открытие нового цеха по производству герметиков компании «Адгезив». Будет создано 61 новое рабочее место.

С пуском нового цеха мощности «Адгезива» увеличатся в три раза. Инвестиции в проект составили около 110 млн рублей.

На заводе Группы ПОЛИПЛАСТИК освоен выпуск стеклокомпозиционной ленты для нефтегазовых труб

На московском «Заводе АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» после модернизации и создания дополнительного производственного участка налажен выпуск собственной термопластичной однонаправленной стеклокомпозиционной ленты. Она используется для формирования армирующего слоя новой линейки ГПАТ от Группы ПОЛИПЛАСТИК, получившей название ПОЛИФИБРОН.

Инвестиции в проект составили около 150 млн рублей.

На сегодняшний день на «Заводе АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» смонтирована высокотехнологичная линия, которая может выпускать до 3000 км ленты в год. Этого объема достаточно для производства от 1000 до 1500 км ГПАТ, в зависимости от их диаметра.

В Москве открылось новое производство ветеринарных препаратов

Компания «Ветбиохим» запустила завод по производству иммунологических лекарственных средств для животных.

Предприятие располагается на территория особой экономической зоны «Технополис «Москва». Завод будет выпускать около 5,5 миллиона флаконов живых вакцин, 10 миллионов флаконов жидких иммунобиологических препаратов и более 1,5 миллиона флаконов химико-фармацевтических средств в год.

Площадь производства ветпрепаратов превышает 6,5 тысячи квадратных метров, из которых более четырех тысяч квадратных метров — это чистые помещения.

Инвестиции в реализацию проекта составили два миллиарда рублей.

Завод позволил создать более 100 рабочих мест и увеличить вдвое мощности компании.

В Ростовской области завод котельного оборудования запустил новый цех

ООО «Ростовский завод котельного оборудования» в Аксае Ростовской области ввело в эксплуатацию цех по производству техники, который позволит удвоить объём производства и наладить выпуск блочно-модульных котельных.

В цехе происходит сборка котлов наружного размещения, блочно-модульных котельных, воздухонагревателей.

В Татарстане при поддержке ФРП запустили новый завод электроники

Группа компаний ICL открыла новый завод по производству многослойных материнских плат для настольных, мобильных и серверных систем на территории особой экономической зоны «Иннополис» в Лаишевском районе Республики Татарстан.

На новом предприятии будут производить поверхностный монтаж печатных плат с установкой процессоров Intel, AMD, «Байкал» и «Эльбрус».

На первом этапе новое предприятие ежегодно будет выпускать 300 тыс. плат с увеличением до 1 млн плат в перспективе 3 лет, что позволит компании занять до 9% отечественного рынка материнских плат, частично заместив импорт.

Инвестиции в проект завода составили 2 млрд рублей.

На новом производстве материнских плат создано 80 высокопроизводительных рабочих мест. В перспективе на заводе будут работать 400 человек.

В Якутии запущен новый судокорпусный цех Ленского объединённого речного пароходства

В Жатае открыли судокорпусный цех Ленского объединённого речного пароходства, призванный обновлять судокорпусные детали. Объект имеет общую площадь 1296 квадратных метров.

В новом цеху будут производить судокорпусные детали, то есть нишевую обшивку, кницы и другие наборы корпуса судна.

«Босла» запустила под Воронежем завод самоклеящихся материалов

Под Воронежем, в селе Бабяково Новоусманского района, компания «Босла» запустила завод по производству самоклеящихся материалов полного цикла.

Максимальный объем выпуска продукции на новом производстве превысит 15 млн кв. м материалов в месяц.

Это позволит обеспечить непрерывный процесс маркировки на стратегически важных предприятиях Черноземья и других регионов страны.

Затраты на проект составили более 100 млн рублей, общая сумма инвестиций в производство превысила 200 млн рублей.

«РариТЭК» запустил в Набережных Челнах производство импортозамещающих криогенных баков

Компания «РариТЭК-Газомоторные топливные системы», дочернее предприятие АО «РариТЭК Холдинг», запустила в Набережных Челнах уникальную линию по изготовлению криогенных баков. Это первый подобный проект в промышленной отрасли не только города, но и региона.

Инвестиции в проект, созданного в рамах импортозамещения, составили 250 млн рублей. На подготовку производства площадью в 1,5 тысячи кв.м и разработку технической документации у предприятия ушел год. Благодаря реализации проекта создано 25 новых рабочих мест.

В Пермском крае запустили производство оборудования для шельфовых и СПГ-проектов

Компания «Альянсспецмаш» (входит в консорциум «БАКС-Технология») наладила в городе Чайковском Пермского края серийный выпуск технологического оборудования для проектов средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ) и шельфовых проектов.

Предприятие будет производить комплектующие для аппаратов воздушного охлаждения вытяжного типа, соединительные детали трубопроводов и емкостного оборудования, а также узлы учета газа, насосные станции и элементы теплообменного оборудования, в том числе колонны и сепараторы.

В результате реализации проекта доля импорта в сегменте аппаратов воздушного охлаждения вытяжного типа сократится до 85%, соединительных деталей трубопроводов — до 71%, емкостного оборудования — до 6,3% .

Общие инвестиции в проект составили 2,8 млрд рублей.

На «Фотопринт-Иваново» построены два новых цеха

Компания «Фотопринт-Иваново» продолжает расширять производство спабонда — тонкого нетканного материала.

На предприятии запущен новый цех по производству готовой продукции из своего спанбонда. Это одноразовые простыни, различных видов упаковки, также укрывной материал для садоводов-огородников.

Также откры цех по производству пластика: фурнитура для сумок, пластиковый кант, лотки, одноразовая посуда, мыльницы, ленты из спабонда.

В Москве открыли площадку для производства беспилотных авиасистем

В индустриальном парке «Руднево» открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС).

Это первая подобная площадка в России для опытного и мелкосерийного контрактного производства. Здесь разработчикам предоставляют услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В Центре коллективного пользования установлено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры, токарные, электроэрозионные, лазерные, механообрабатывающие и фрезерные станки. Есть зона механообработки, участки покраски, сварки, аддитивной обработки, заготовки материала, термообработки и зона химического оксидирования.

«Полимертехком» запустил в Подмосковье линию по производству полимерного рукава

Компания «Полимертехком"запустила на полную мощность первую линию производства полимерного рукава в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском округе Московской области.

Тестовые партии продукции компания получила ранее в мае этого год. На первом этапе компания будет выпускать полимерный рукав для ремонта труб диаметром от 40 до 800 мм. Во втором квартале 2024 года планируется запуск ещё двух линий. Запуск новых линий позволит увеличить производственные мощности предприятия минимум в 3 раза.

Общий объем инвестиций в реализацию импортозамещающего проекта в Солнечногорском городском округе составит более 550 млн руб.

Новые асфальтобетонные заводы запущены в ДНР и Херсонской области

Асфальтовый завод введён в эксплуатацию в Шахтёрском округе Донецкой Народной Республики

Ремонт асфальтового покрытия произведён на улице Тургенева.

В первой очереди работ — 10 улиц города и района.

В Правительстве Херсонской области сообщили о запуске работы третьего асфальтобетонного завода, который полностью покроет потребности херсонских дорожников в материале для проведения ремонта и обновления трасс.

За сутки на предприятии выпускают до 2,4 тысячи кубометров асфальтовой смеси и 1,3 тысячи кубометров бетона.

В Саратовской области запустили производство запчастей для иномарок

Производство запчастей для автомобилей зарубежных марок Renault, Nissan и Mitsubishi освоили в Саратовской области.

На рынок производителей автозапчастей для иномарок вышло предприятие «Резинотехника» в городе Балакове. В этом году освоили выпуск сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок Renault, Nissan, Mitsubishi.

Кроме того, после введения санкций в течение года АО «Резинотехника» открыло опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий автопрома — заводов «Камаз», «Урал», ЯЗДА, «Автодизель» (ЯМЗ) и других производителей. Это сальники двигателей внутреннего сгорания, узлов трансмиссии — редукторов, раздаточных коробок, ступичных узлов и топливной аппаратуры. В серийное производство для конвейеров запущено шести изделий. Также возобновлен выпуск четырех изделий для «Автоваза» на замену импортных.

В Туве открылся новый завод по производству компонентов промышленной взрывчатки

Госкорпорация Ростех открыла в Туве новый завод по производству компонентов для эмульсионных взрывчатых веществ.

Продукция необходима для проведения буровзрывных работ и будет поставляться крупнейшим компаниям горнодобывающей промышленности республики.

Общая стоимость проекта составила более 400 млн рублей.

В Екатеринбурге открыли производство буровых установок

В Екатеринбурге открылся новый цех НИПИГОРМАШ по производству импортозамещающих буровых установок, который будет производить до 100 крупногабаритных бурильных машин в год.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в производство было инвестировано 200 млн рублей.

НИПИГОРМАШ занимается проектированием и производством горно-шахтного оборудования. Штаб-квартира компании находится в Екатеринбурге.

Итого за ноябрь 2023 года открыто 20 новых производств:

— из них 4 крупных производства с общими инвестициями более 12,8 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил более 15,5 млрд рублей

— по 7 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлругия и металлобработка — 9

— Химическая промышленность — 6

— Электроника и электрооборудование — 1

— Производство стройматериалов — 1

— Кабельная промышленность — 1

— Газопереработка — 1

— Медицина и медицинская техника — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 20

— иностранный и смешанный — 0

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