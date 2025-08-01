Обзор: В июле 2025 года в России были открыты и реконструированы 24 медучреждения

«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым медицинским учреждениям открываемым в России. В июле открыто новых — 14, это если не считать ФАПы — их мы не учитываем. Так же в обзоре мы считаем и реконструкцию, но только капитальную. В прошедшем месяце капитально реконструировано 10 объектов. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Республиканской больнице Алтая открылось новое приемно-диагностическое отделение

В больнице Республики Алтай начал работу объединенный приемный покой, уже принимающий первых пациентов. На его строительство и оснащение было направлено более 564 млн рублей. Новое отделение занимает 1,5 тыс. квадратных метров и оснащено более чем 400 единицами современного оборудования. Ежедневно здесь смогут оказывать помощь до 50 экстренных пациентов.

В посёлке Баранчинский открылась обновлённая поликлиника

Жители посёлка Баранчинский в Свердловской области теперь могут получать медицинскую помощь в полностью обновлённой поликлинике. Учреждение, входящее в состав Центральной районной больницы Кушвы, открылось после капитального ремонта.

На реконструкцию здания и закупку современного оборудования было направлено более 31 миллиона рублей. В поликлинике полностью заменили кровлю, фасад, окна и двери, обновили внутренние помещения. Установлены новые системы вентиляции, отопления и водоснабжения, что создаст комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

После реконструкции открылось головное здание детской поликлиники в Восточном Измайлове

В Восточном Измайлове завершилась масштабная реконструкция головного здания детской поликлиники. Теперь здесь созданы комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей: современные зоны ожидания с электронной очередью, игровые уголки и удобная навигация. При входе оборудовано тёплое помещение для колясок.

Медицинское учреждение оснастили новейшим диагностическим оборудованием, включая аппараты УЗИ, кардиомониторы, офтальмологическую и ЛОР-аппаратуру. Все системы объединены в единую цифровую сеть, что ускоряет процесс обследования и повышает эффективность работы врачей.

В Петербурге открылся Городской центр дегенеративных заболеваний и ботулинотерапии

Во Всемирный день мозга в Санкт-Петербурге на базе поликлиники № 81 в Адмиралтейском районе начал работу Городской центр дегенеративных заболеваний и ботулинотерапии. Новое медучреждение оснащено современным оборудованием, включая рентген, КТ и МРТ-аппараты, установленные в 2022 году. Дополнительные возможности для пациентов обеспечивает отделение медицинской реабилитации, созданное в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В центре работают ведущие неврологи города, специализирующиеся на нейродегенеративных заболеваниях. Основные задачи учреждения — диагностика, лечение и консультирование пациентов, научно-исследовательская деятельность, а также координация помощи больным с двигательными нарушениями.

В Белогорской ЦРБ завершен капитальный ремонт инфекционного отделения

В Белогорской центральной районной больнице (Республика Крым) завершился капитальный ремонт инфекционного отделения. Работы проводились в отдельно стоящем двухэтажном здании, где теперь оборудованы 13 современных боксов на 25 коек, включая специальный бокс для маломобильных пациентов.

В ходе ремонта полностью обновили кровлю, окна и двери, провели внутреннюю и внешнюю отделку, заменили инженерные коммуникации и установили приточно-вытяжную вентиляцию. Каждая палата теперь имеет отдельный санузел, а рабочие места врачей и медперсонала оснащены автоматизированными системами.

В Калуге открылась новая детско-взрослая поликлиника

На Правобережье в Калуге прошло долгожданное открытие новой поликлиники.

В смену туда сможет прийти 650 человек: 400 из которых — во взрослое отделение, а остальные 250 — в блок для детей. Ещё одним отделением стала женская консультация.

Оснащено здание более чем восьмью тысячами единиц различного медицинского оборудования и изделий медназначения. Закупили их на субсидии в размере 1,588 миллиарда рублей. Среди них: томографы, маммограф, флюорограф, рентгеновский аппарат и многое другое.

В Волгограде после капитального ремонта открылось обновлённое подразделение детской поликлиники

В Волгограде состоялось открытие третьего консультативно-диагностического отделения детской поликлиники № 1, после капитального ремонта. Модернизация учреждения проведена в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В медицинском учреждении полностью обновили окна и двери, выполнили внутреннюю отделку с использованием современных безопасных материалов.

В Уссурийске завершена масштабная реконструкция приёмного отделения больницы

Приёмное отделение Уссурийской центральной больницы готово принять первых пациентов. Реконструкция, начавшаяся в сентябре 2024 года, полностью преобразила ключевое подразделение медучреждения.

Особое внимание при модернизации уделили организации удобных маршрутов для пациентов и созданию доступной среды. Теперь отделение оборудовано современными пандусами, обеспечивающими комфортный подъезд для маломобильных граждан и транспортировку пациентов на каталках.

В Московской области открылась новая детско-взрослая поликлиника

В Котельниках начала работу новая детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на 400 посещений в смену, из них 330 взрослых и 70 детей. Поликлиника построена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по программе «Модернизация первичного звена».

Важно уделять внимание первичному звену, так как это позволяет сделать медицинскую помощь более доступной для населения региона. Сегодня в Котельниках начала работу новая детско-взрослая поликлиника. Она полностью укомплектована высококвалифицированными специалистами, а также медицинским оборудованием. В том числе, в новой поликлинике установлены КТ- и рентген-аппараты, флюорограф и другая тяжелая медтехника. Благодаря открытию новой поликлиники, качественную медицинскую помощь сможет получать 41 тыс. жителей округа.

Цифровые технологии и удобство: в Зябликово завершили реконструкцию поликлиники

Филиал № 1 ГП № 214 на Ореховом бульваре вновь начал принимать пациентов после масштабного обновления. В здании полностью заменили инженерные сети, создали просторные светлые помещения и удобные кабинеты для врачей. Интерьеры соответствуют новому московскому стандарту: комфортные зоны ожидания, современная навигация и доступная среда.

Поликлиника оснащена цифровыми офтальмологическими комплексами, аппаратами УЗИ последнего поколения, хирургическим оборудованием, цифровым рентгеном, флюорографом и маммографом.

В селе Фролы Пермского края открылась новая поликлиника

В Пермском крае начала работу новая поликлиника Пермской центральной районной больницы. Современное двухэтажное здание площадью 2000 квадратных метров заменило прежнюю сельскую амбулаторию и теперь сможет оказывать медицинскую помощь жителям на качественно новом уровне.

Новая поликлиника предлагает полный спектр медицинских услуг для взрослых и детей. В здании оборудованы кабинеты участковых терапевтов и педиатров, приемные узких специалистов, стоматологическое отделение и кабинет УЗИ-диагностики. Отдельное внимание уделено женскому здоровью — здесь работает консультация с дневным стационаром. Также в поликлинике доступны хирургическая и неотложная медицинская помощь.

В селе Октябрьское Челябинской области завершили капремонт детской поликлиники

В селе Октябрьское Челябинской области завершился капитальный ремонт детского поликлинического отделения районной больницы. Обновлённое медучреждение теперь соответствует современным стандартам комфорта и функциональности.

В ходе работ полностью заменили напольные покрытия, установили новые подвесные потолки, модернизировали систему освещения и отремонтировали санузлы. В здании появились современные системы кондиционирования, новые двери, а также удобная крытая колясочная.

В Марий Эл открылся Эндокринологический центр после капремонта

8 июля 2025 года в Республиканской клинической больнице Марий Эл начал работу модернизированный Эндокринологический центр. Капитальный ремонт и переоснащение помещений позволили создать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

На реконструкцию и закупку оборудования из бюджета региона было направлено около 23 млн рублей. В центре оборудованы 35 круглосуточных и 4 дневных койки, палаты повышенной комфортности, специализированные кабинеты, в том числе для занятий Школы сахарного диабета и лечения диабетической стопы. Также создана доступная среда для маломобильных пациентов.

Новая поликлиника на Ключ-Камышенском плато г. Новосибирска начала работу

В Октябрьском районе заработала современная поликлиника № 7, рассчитанная на обслуживание жителей Ключ-Камышенского плато. Медицинское учреждение уже принимает пациентов и готово оказывать полный спектр услуг.

Поликлиника оснащена современным диагностическим оборудованием, включая МРТ, КТ, маммограф и цифровые рентген-аппараты. Это позволяет проводить комплексные обследования без необходимости направлять пациентов в другие медучреждения. Для удобства посетителей организована транспортная инфраструктура и парковочные места.

В Москве открылись шесть центров женского здоровья

7 июля шесть центров женского здоровья, работающих по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, открылись в Москве:

— центр женского здоровья ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова на ул. Багрицкого,

— ГКБ им. А. К. Ерамишанцева на улице Полярная,

— ГКБ № 15 им. О. М. Филатова на Федеративном проспекте,

— ММКЦ «Коммунарка» в Щербинке

— два центра ГКБ им. С. С. Юдина — на улицах Бирюлевская и Затонная.

В Забайкалье открыли новую амбулаторию для взрослых и детей

В селе Новая Кука Читинского округа завершилось строительство современной амбулатории в рамках программы модернизации здравоохранения. Медицинское учреждение включает два автономных отделения — для взрослых и детей, каждое с собственной регистратурой и зоной ожидания.В амбулатории оборудованы кабинеты терапевтов, педиатров, стоматолога, акушерки и фельдшера, а также процедурная, прививочная и дневной стационар. Особое внимание уделено инфекционной безопасности — созданы фильтр-боксы для приема пациентов с симптомами ОРВИ. Учреждение будет обслуживать более 5 тысяч жителей.

В Московской области открылась поликлиника после реконструкции

© ramtv.ru

В календаре жителей залинейной части города Раменское отметился знаковым событием — открытием поликлиники.

Медучреждение полностью соответствует региональному стандарту «Наша поликлиника», который включает оснащенность здания, комфорт, функциональность и благоустройство территории. Мощность данной поликлиники составит 250 посещений в смену (150 посещений для взрослого и 100 посещений для детского населения).

В Адлере начал работу новый лечебно-диагностический центр

1 июля 2025 года в Адлере начал работу новый лечебно-диагностический центр крупнейшей медицинской сети юга России — Клиники Екатерининская.

Медицинский центр расположен по адресу: улица Гастелло, 26/1, и станет точкой притяжения для жителей и гостей города, ищущих современную, качественную и доступную медицинскую помощь.

Это уже 12-й центр сети, признанной за высокий стандарт диагностики, лечения и сервиса. Новый филиал — это свыше 1400 квадратных метров передовой медицинской инфраструктуры. Центр способен ежегодно обслуживать до 50 тысяч пациентов — как взрослых, так и детей.

В Москве после комплексного обновления открылась поликлиника

После завершения масштабной реконструкции в Нагорном районе Москвы открылась новая поликлиника. Главное здание городской поликлиники № 2, расположенное на Фруктовой улице, было полностью модернизировано в соответствии с современными московскими стандартами. В рамках обновления были проведены ремонтные работы внутри учреждения, а также заменены инженерные системы. Кроме того, объект оснащен передовым медицинским оборудованием.

Сделали поликлинику не только удобной для пациентов и врачей, но и технологичной. Установлены КТ, МРТ, денситометр, эндоскопическое оборудование — можно пройти диагностику и лечение в одном здании.

На территории учреждения создан терренкур — специально оборудованная дорожка для лечебной ходьбы. Такой маршрут способствует восстановлению при сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с легкими, сахарном диабете и других хронических недугах.

Всего было построено или модернезированно медучреждений, среди них новых — 14, отремонтированно — 10.

поликлиники — 11 (новых — 4, реконструировано — 7)

медицинские и диагностические центры — 6 (новых — 2, реконструкция — 3)

другие медучреждения — 7 (новых)

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