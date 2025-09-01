«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым медицинским учреждениям открываемым в России. В августе открыто новых — 12 , это если не считать ФАПы — их мы не учитываем. Так же в обзоре мы считаем и реконструкцию, но только капитальную. В прошедшем месяце капитально реконструировано 10 объектов. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Свердловском онкодиспансере открылось обновленное отделение реанимации после капремонта

В Свердловском областном онкологическом диспансере состоялось торжественное открытие полностью обновленного отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии. Масштабная реконструкция заняла площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, а общий объем финансирования превысил 120 миллионов рублей из федерального, регионального бюджетов и собственных средств медучреждения. Реконструкция позволила значительно увеличить мощности отделения. Количество операционных столов выросло с 13 до 23, а реанимационных коек — с 16 до 27. Это почти вдвое увеличивает объем оказываемой медицинской помощи. Особое внимание уделили эргономике пространства и оснащению: закуплены современные аппараты ИВЛ, видеобронхоскопы, системы мониторинга и функциональные кровати.

В Коми-Пермяцком округе открылось новое отделение реабилитации

В Кудымкаре на базе Больницы Коми-Пермяцкого округа открылось первое отделение реабилитации второго этапа. Оно рассчитано на 30 коек и позволит обеспечить непрерывный процесс восстановления пациентов после тяжелых заболеваний и травм. Новое отделение разместилось на двух этажах, первый из которых полностью оборудован для маломобильных пациентов. Здесь будут проходить лечение люди с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также с патологиями сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. На оснащение отделения было направлено более 66 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти средства закуплен современный реабилитационный комплекс, включая вертикализаторы, велоэргометры, беговые дорожки с обратной связью и аппараты для разработки суставов.

В новой поликлинике Качугской районной больницы приняли первых пациентов

В новом здании поликлиники Качугской районной больницы в Приангарье начали вести приём детей. Новое учреждение на 200 посещений в смену построено благодаря реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», ныне входящего в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

В поликлинике будут оказывать медицинскую помощь детям и взрослым. Пока в новом здании открылся приём педиатрических участков. В ближайшее время в медучреждение переедут остальные специалисты.

На масштабный проект из федерального и областного бюджетов затрачено свыше 1,3 млрд рублей. Строительство вели с 2022 года. Новая поликлиника — это современный медицинский комплекс, отвечающий всем необходимым требованиям. В учреждении предусмотрено два отдельных входа для детей и взрослых, современная регистратура, кабинеты узких специалистов. Детская поликлиника, расположенная на первом этаже, включает кабинеты участковых врачей-педиатров, процедурный и прививочный кабинет, фильтр-бокс для временной изоляции пациентов с подозрением на инфекционные заболевания. Во взрослой поликлинике, расположенной на первом этаже, находятся кабинеты врачей: инфекциониста, врача неотложной помощи, терапевта, невролога и фтизиатра, отделение медицинской визуализации с кабинетом врача-рентгенолога, кабинетом маммографии и рентгенодиагностики.

В Сарове открылась новая детская поликлиника

Открытие поликлиники связано с 80-летием атомной промышленности. Она будет работать при КБ № 50 ФМБА. Впервые в Сарове на базе детской поликлиники создан Центр репродуктивного здоровья детей и подростков. В его задачи входит профилактика, диагностика и лечение заболеваний органов репродуктивной системы у детей, формирование навыков ответственного репродуктивного поведения и здоровых взаимоотношений в семье.

В дневном стационаре общетерапевтического профиля смогут пройти лечение дети и подростки при заболеваниях нервной системы и желудочно-кишечного тракта. «Умная» палата позволяет за 10 минут определить более 100 физиологических параметров. На основании результатов обследования врач-педиатр дает рекомендации по здоровому питанию, образу жизни. В случае выявления отклонений юного пациента направят на консультацию к узкопрофильным специалистам.

В отделении реабилитации представлены все возможности для восстановления после заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, соматических патологий. Отделение оснащено роботизированными тренажерами, в том числе с биологической обратной связью, необходимым оборудованием для физио- и механотерапии.

В посёлке Трудовое под Владивостоком открыли новую детскую поликлинику

Новая поликлиника стала структурным подразделением «Владивостокской детской поликлиники № 3». Учреждение здравоохранения полностью укомплектовано участковыми врачами-педиатрами и участковыми медицинскими сёстрами. Здесь ведут прием пять педиатрических участков. Каждый специалист имеет отдельный кабинет в соответствии с порядком оказания педиатрической помощи. Также в поликлинике находятся пункт забора биологического материала, прививочный и процедурный кабинеты, физиотерапевтический кабинет.

В селе Частые Пермского края после ремонта открылась обновленная поликлиника

В Частых после ремонта открылась обновленная поликлиника. В рамках контракта проведён капитальный ремонт двухэтажного здания поликлиники. Подрядчик заменил систему отопления и водоснабжения, обновил систему электроснабжения и пожарную сигнализацию, реконструировал кровлю. Созданы комфортные условия для маломобильных граждан: для них устроены входные пандусы, оборудованы санузлы, установлены специальные тактильные знаки. Кроме того, проектом предусмотрена частичная перепланировка первого этажа, потоки взрослых и детей разделены. Появился отдельный вход для детской консультации с собственной регистратурой, и мамам с детьми намного удобнее посещать медучреждение.

В Павловске после капитального ремонта открылось педиатрическое отделение детской поликлиники

В Павловске состоялось торжественное открытие здания педиатрического отделения № 6 детской городской поликлиники № 49 после капитального ремонта.

Для юных пациентов полностью преобразились внутренние помещения. В здании заменили инженерные сети и систему отопления, отремонтировали крышу и фасад. Установлены пандусы для маломобильных граждан, а безопасность обеспечивают современные системы видеонаблюдения и контроля доступа. Отделение оснастили новым медицинским оборудованием, включая российский аппарат УЗИ экспертного класса для точной диагностики. Для удобства маленьких пациентов здесь открыли дневной стационар и кабинет охраны зрения, соответствующий передовым медицинским стандартам.

Поликлинику в рабочем поселке Лесогорск Чунского муниципального округа открыли после капитального ремонта.

Проведение капремонта поликлиники поселка Лесогорск Чунской районной больницы стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», ныне входящего в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». В здании полностью заменили инженерные системы: электрику, водоснабжение, отопление и вентиляцию. Также установили современные системы безопасности — пожарную сигнализацию, видеонаблюдение и контроль доступа. Не забыли и про косметический ремонт всех помещений.

В Ростове-на-Дону открылся новый медицинский центр

Построено и запущено в эксплуатацию современное 4-этажное медицинское учреждение общей площадью свыше 4500 кв.м . Клиника располагает арсеналом последнего медицинского оборудования высшего класса, включая оборудование для маммографии, компьютерной томографии, функциональной, ультразвуковой диагностики, а также для эндоскопических методов исследования. От передовых аппаратов ультразвукового исследования, компьютерной томографии, аппарата литотрипсии до инновационных минимально инвазивных хирургических инструментов. Среди нововведений — операционный блок из трёх операционных, стационары круглосуточного и дневного пребывания, отделения компьютерной томографии, гастроскопии и колоноскопии, оснащенные передовым оборудованием по последнему слову техники, что позволяет проводить быструю и точную диагностику, так важную для эффективного лечения.

Новый лечебный корпус больницы открыли к 175-летию Николаевска-на-Амуре

Лечебный корпус Центральной районной больницы открылся в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края к 175-летию города.

В новом лечебном корпусе Николаевской ЦРБ — хирургия, акушерское отделение и интенсивная терапия для новорожденных, лучевая диагностика и многое другое.

Возвели больничный корпус на средства президентской единой субсидии и деньги краевого бюджета, общие затраты составили около 4 млрд рублей. Параклиническое отделение полностью укомплектовано современным российским оборудованием: МРТ, КТ, маммограф и рентген-аппарат.

Городская поликлиника № 4 в Омске открылась после капитального ремонта

Медицинское учреждение полностью обновили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В поликлинике заменили системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновили инженерные коммуникации и напольные покрытия. Во всех кабинетах выполнен качественный ремонт.

Обновлённые помещения создают комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Прочные керамогранитные покрытия в коридорах повысили износостойкость помещений, а современные инженерные системы обеспечивают надежную работу учреждения. Ремонт проведён в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Омской области.

В донской столице открыт новый корпус областного перинатального центра

В Ростове-на-Дону открыт новый корпус областного перинатального центра. Он расположен по ул. Мадояна, 32.

В новом корпусе будут принимать беременных Железнодорожного и Октябрьского районов Ростова-на-Дону, а также других районов города и области при наличии показаний и входящих в группы акушерского риска. Общая вместимость стационаров перинатального центра составляет 290 коек, в том числе 90 коек для детей и 200 коек для взрослых, а также есть акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной помощи.

Новая детская поликлиника открылась в Зеленограде

Новая детская поликлиника на 320 пациентов в смену открылась в московском районе Крюково. Четырехэтажное здание площадью около шести тысяч квадратных метров возвели за счет городского бюджета. Поликлиника соответствует новому московскому стандарту. В ней созданы зоны реабилитации, отделения функциональной и лучевой диагностики. Прием ведут педиатры, а также узкие специалисты — оториноларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи. Медучреждение оснастили современным оборудованием для диагностики.

В Москве открылся обновлённый Межокружной ревматологический центр в ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова

В ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова завершилась реконструкция Межокружного ревматологического центра, который теперь располагается в корпусе № 12 1924 года постройки. Площадь центра увеличилась в 2,5 раза, что позволило создать современную инфраструктуру для комплексного оказания специализированной помощи пациентам.

Центр оснащён 30 койками стационара, кабинетами генно-инженерной биологической терапии, консультативно-диагностическим отделением, а также новейшим оборудованием, включая рентгенодиагностический аппарат и денситометр. В здании обустроена безбарьерная среда для комфортного пребывания пациентов.

В Томске открылся обновленный корпус больницы № 3 после капитального ремонта

После масштабной реконструкции в Томске начал работу обновленный трехэтажный переходной корпус городской больницы № 3. В ходе работ строителям пришлось полностью заменить перекрытия и потолки, а также модернизировать все инженерные системы здания.

Особое внимание уделили удобству пациентов: рентгенологическое отделение с кабинетами флюорографии, маммографии и рентгенодиагностики перенесли на первый этаж. Это решение сделало диагностику доступнее для маломобильных граждан и пациентов с травмами.

В Липецке открылась обновленная поликлиника после капитального ремонта

В микрорайоне Тракторный Липецка завершился капитальный ремонт городской поликлиники № 4 «Липецк-Мед». Обновленное медучреждение объединяет взрослое и детское отделения, способные принимать до 1600 пациентов в смену. Поликлиника размещается в трех корпусах — семиэтажном и двух трехэтажных. В ходе ремонта полностью обновили фасады, кровлю и инженерные коммуникации. Во всех кабинетах установили кондиционеры, в торцевых помещениях — дополнительные радиаторы. Медицинские кабинеты оснащены новой мебелью и современным оборудованием.

Среди новшеств — отделение лазерной сосудистой хирургии для малоинвазивного лечения варикоза и современные офтальмологические операционные.

В Ставропольском крае досрочно завершили капитальный ремонт участковой больницы

В селе Побегайловка Минераловодского округа завершился капитальный ремонт местной участковой больницы. Работы выполнены на два месяца раньше запланированного срока в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

За два года реконструкции специалисты полностью обновили инженерные системы здания, включая теплоснабжение, электрику, водопровод и канализацию. Проведены работы по замене окон и дверей, отделке помещений, укладке новых полов и плитки. Особое внимание уделено безопасности — установлена современная система пожарной сигнализации. Обновлённое медучреждение будет оказывать помощь 4229 жителям прикреплённых территорий. В больнице организованы 23 койки круглосуточного стационара и 5 коек дневного пребывания. Приём будут вести участковый терапевт, педиатр, стоматолог и акушерка.

В Липецке открылся центр амбулаторной реабилитации на базе обновлённой поликлиники

На базе поликлиники № 2 в Липецке начал работу новый центр амбулаторной реабилитации, соответствующий задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Попасть в центр можно по направлению врача — среди пациентов проходят реабилитацию в том числе ветераны специальной военной операции.

Центр предлагает комплекс восстановительных процедур, включая магнитотерапию, электротерапию, ультразвуковое и светолечение. Поликлиника, где разместился центр, недавно завершила капитальный ремонт. В рентген-кабинете установили три современных аппарата, позволяющих проводить полный спектр обследований. Результаты исследований теперь доступны пациентам в личном кабинете на портале госуслуг, а врачам — в единой медицинской информационной системе.

В Калининграде открылось новое отделение реанимации для тяжелых пациентов

В Больнице скорой медицинской помощи Калининграда заработало новое шестикоечное отделение реанимации. Оно будет принимать пациентов с инсультами, острыми отравлениями и тяжелыми сердечными заболеваниями.

Отделение оснащено современным оборудованием, включая аппараты для экстракорпоральной гемокоррекции. В ближайшее время больница получит новую партию медицинской техники, в том числе ангиографическую установку. Для повышения качества медицинской помощи в больнице начали подготовку специалистов по рентгенохирургическим методам диагностики и лечения. В перспективе на базе учреждения планируется создать региональный сосудистый центр, куда войдет и новое реанимационное отделение.

Новая врачебная амбулатория открылась в поселке Борок Ярославской области

В поселке Борок, расположенном в 107 км от Ярославля, начала работу новая врачебная амбулатория. Теперь более 1,3 тысячи жителей поселка и близлежащих деревень смогут получать медицинскую помощь в современных условиях.

Новая амбулатория оснащена всем необходимым для оказания качественной помощи. Прием будут вести терапевт, педиатр, стоматолог и акушер-гинеколог. Медучреждение подключено к интернету, а персонал обучен работе в цифровых системах.

В Москве открылась новая поликлиника

В жилом комплексе «Бунинские луга» начала работу поликлиника для обслуживания взрослого населения. В новом медучредении пациентов будут принимать терапевт, а также узкие специалисты, среди которых хирург, кардиолог, эндокринолог и т. д. Есть стоматологический кабинет, УЗИ, женская консультация, рентген и т. д. Общая площадь здания превышает 5 000 квадратов. Оно построено с учетом принципов безбарьерной среды.

В Московской области открылась новая поликлиника

Начала работу новая поликлиника в деревне Сапроново Ленинского округа, она рассчитана на 750 посещений в смену.Объект построили в рамках нацпроекта «Модернизация первичного звена», Возведение поликлиники стоило 3,13 млрд рублей. Медучреждение будет обслуживать жителей шестого микрорайона, всего 74 тыс. человек. В новой поликлинике будут оказывать первичную помощь детям и взрослым по целому ряду профилей — терапии, педиатрии, гастроэнтерологии, кардиологии, медицинскому массажу, неврологии, нефрологии, оториноларингологии, офтальмологии, пульмонологии, ревматологии, терапии, эндокринологии, хирургии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, урологии.

Во взрослом и детском отделениях предусмотрены отдельные входы, регистратуры и гардеробы.

Поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием. Здесь есть возможность рентгенологической, в том числе флюрографической, маммографической, МРТ и КТ, функциональной, ультразвуковой диагностики заболеваний.

Всего было построено или модернезированно медучреждений 22, среди них новых — 12, отремонтированно — 10.

поликлиники — 12 (новых — 6, реконструировано — 6)

медицинские и диагностические центры — 8 (новых - 4, реконструкция — 4)

другие медучреждения — 2 (новых)