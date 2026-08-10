Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2489 проектов импортозамещения!

1. Российский микроконтроллер Baikal U обгоняет STM32F7 в 1,5 раза, выпускается массово и доступен от 550 рублей

Как сообщили в российской компании «Байкал Электроникс», число выпущенных новых отечественных микроконтроллеров компании Baikal‑U с тремя отечественными IP-ядрами приближается летом 2026 года к одному миллиону штук. Микроконтроллер обошел по производительности зарубежные аналоги более чем на 50%. При этом цена для потребителя доступна и составляет 950 рублей, а при крупных заказах — от 550 рублей.

По информации разработчиков, Baikal-U построен на санкционно-независимой архитектуре RISC-V с использованием российских IP-ядер от отечественной компании CloudBEAR. В микроконтроллере 3 таких ядра — два высокопроизводительных BR-350 и одно BM-310. Одно ядро отвечает за задачи в реальном времени, второе — за системные, а третье обеспечивает программируемый ввод-вывод.

2. Компания «Искра Технологии» разработала и выпустила новый многофункциональный контроллер ИскраТехно МФК, предназначенный для создания и модернизации программно-технических комплексов (ПТК) автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП), систем сбора и передачи информации (ССПИ), а также замены оборудования иностранного производства. Это полностью российское решение, которое прошло всю необходимую сертификацию и аттестовано ПАО «Россети» для использования на объектах электроэнергетики.

3. Объединённая двигателестроительная корпорация Ростеха представила два новых поршневых двигателя для малой авиации и беспилотников. Первый — АПД-13 мощностью 13 лошадиных сил для гражданских БПЛА. Он уже прошёл наземные и лётные испытания и способен поднимать аппараты на высоту до 3000 метров.

По словам генерального конструктора ОДК Юрия Шмотина, опытный образец подтвердил технические характеристики и не уступает иностранным аналогам. В этом году разработчики планируют создать ещё одну версию — на 6 лошадиных сил.

Вторая новинка — двигатель М105 мощностью 115 лошадиных сил. Он предназначен для лёгких гражданских самолётов и автожиров. Это первый отечественный двигатель такого класса в современной России. В ближайшее время на него ожидается сертификат от Росавиации.

Обе разработки представлены на стенде Минпромторга в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2026. Всего Ростех показывает на форуме более 40 своих разработок для промышленности, энергетики, транспорта и медицины.

4. Группа «Синара» представляет новый двигатель на ИННОПРОМ-2026

Центральным экспонатом стенда группы «Синара» двенадцатицилиндровый двигатель 12ДМ-185 А, производства Уральского дизель-моторного завода. Он предназначен для эксплуатации в составе карьерных самосвалов, контейнерных электростанций и судовой техники. Двигатель, в частности, применяется для оснащения карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Одно из ключевых преимуществ разработки — полная импортозамещенность.

5. Холдинг «Швабе"Госкорпорации Ростех на Международной промышленной выставке «Иннопром-2026» впервые представляет анаморфотный объектив с фокусным расстоянием 80 мм. Это единственная отечественная разработка такого класса, которая заменит зарубежные аналоги в российской киноиндустрии. Благодаря особому строению линз анаморфотная видеотехника позволяет снимать уникальный сверхширокий кадр и создавать неповторимые кинематографические эффекты. Новинка будет запущена в производство уже в следующем году.

Анаморфотный объектив с фокусным расстоянием 80 мм стал первым в новой отечественной линейке. В нее также войдут объективы с фокусным расстоянием 40, 60 и 100 мм. Видеотехника разработана Лыткаринским заводом оптического стекла (ЛЗОС, входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех).

6. Компания «МАЯК» приступила к производству новой серии башенных кранов грузоподъёмностью 12 тонн. Ключевые элементы машины разработаны российским конструкторским бюро с учётом отечественных стандартов, доступного сортамента металла и практических требований российских строительных компаний.

Речь идёт не о косметической адаптации готовой импортной модели. Российские специалисты спроектировали основную поворотную часть крана: консоль, стрелу, грузовую каретку, крюковую подвеску, кабину, систему управления и безопасности.

Проект реализуется без финансирования со стороны государственных фондов и институтов развития. Компания вкладывает собственные средства и стремится максимально задействовать российских инженеров, конструкторов, производителей металлоконструкций и комплектующих.

7. 30 июня на производственной площадке АО «Пожгидравлика» в Миассе прошли демонстрационные испытания установок компрессионной пены собственной разработки. Гостями стали руководители и сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Челябинской области.

Компрессионная пена (CAFS — Compressed Air Foam System) — технология, при которой огнетушащее вещество подаётся в рукав под давлением сжатого воздуха. Результат: пена значительно легче воды, лучше держится на поверхностях и эффективнее подавляет горение.

8. В России создана установка электронно-лучевой литографии для изготовления фотошаблонов и формирования рисунка на подложках без использования маски. Оборудование с проектными нормами 150 нм разработал Зеленоградский нанотехнологический центр, сейчас опытные образцы проходят испытания.

Как выяснил CNews, АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) разработал установку электронно-лучевой литографии с проектными нормами 150 нм. О том, что опытные образцы установки созданы, стало известно из тендера на их транспортировку. Он был опубликован в июне 2026 г.

Оборудование предназначено для безмасковой литографии — изготовления фотошаблонов и формирования рисунка на кремниевых и других подложках без использования маски.

9. Компания «Росзарубежнефть» запустила защищённую систему корпоративных коммуникаций на базе российской платформы TrueConf Server. Решение развёрнуто в собственном ЦОД в закрытом контуре и соответствует требованиям политики информационной безопасности.

В рамках проекта сотрудники получили единый сервис для обмена сообщениями, аудио- и видеосвязи, совместной работы и проведения онлайн-встреч в приложении «Труконф» (на ПК и смартфонах).

Система интегрирована с каталогом пользователей и телефонией компании. Файлы, каналы и чаты теперь хранятся в защищённом мессенджере, доступном сотрудникам 24/7.

10. На территорииособой экономической зоны «Тольятти» началось производство светотехники для кроссовера Lada Azimut.

Светотехника для Азимута производится по инновационной технологии трехкомпонентного литья, инвестиции в выпуск только этих компонентов составили 3,5 млрд рублей, из которых 1,9 млрд — это льготный заем от Фонда развития промышленности.

Производство наружной светотехники для Азимута разместили на заводе «Лайтинг Солюшнс» в Тольятти, это предприятие принадлежит итальянскому предпринимателю Джорджио Вердучи. Вердучи — легендарная личность в узких профессиональных кругах, он начал сотрудничать с нашим автопромом еще во времена Брежнева.

Основа производственной линии — термопластавтомат с усилием смыкания 2800 тонн. Он позволяет, в частности, изготавливать цельный задний центральный фонарь во всю ширину машины (ширина фонаря 1400 мм). Такая машина для трехкомпонентного (трехцветного) литья крупногабаритных деталей применяется в России впервые.

11. Импортозамещение в России идет не просто, но со временем набирает обороты, а замещаемые компоненты становятся все более сложными и технологичными. Автодизель (ЯМЗ) приступил к собственному производству самых современных комплектов системы питания дизельных двигателей.

12. На предприятии «ПРОМТЕХ-Ульяновск» наладили серийный выпуск отечественных аварийных трапов для самолетов. Раньше такие изделия закупали за рубежом, теперь их будут производить в Ульяновске. Об этом пишет «Комсомольская правда — Ульяновск».

В региональном правительстве отметили, что «ПРОМТЕХ-Ульяновск» — один из ключевых резидентов портовой особой экономической зоны и важный участник программы импортозамещения в гражданской авиации.

13. Когда советскиецепочки поставок распались, отечественных производителей пожарных насосов почти не осталось. Именно тогда появилась Пожгидравлика — с фокусом на инженерную экспертизу и разработку решений под конкретные задачи рынка. С первых лет в основе работы лежит собственная конструкторская документация, собственная оснастка, полный контроль качества на всех этапах. За три десятилетия предприятие выросло из небольшой инжиниринговой компании в производителя с полностью локализованной линейкой и компетенциями в наиболее технологически сложных направлениях пожаротушения.

Что достигнуто:

Линейка пожарных насосов собственной разработки — 42 модели, 320 модификаций

Полная локализация производства: от литья до испытаний — без импортных комплектующих

14. НИИ электронной техники (входит в Группу компаний «Элемент», MOEX: ELMT) начал серийные поставки 32-разрядных микроконтроллеров К1921ВГ015 на базе открытой архитектуры RISC-V российским производителям электроники. Микросхемы могут применяться в измерительных приборах, счетчиках газа и электроэнергии, системах промышленной автоматизации, медицинской технике и других энергоэффективных встраиваемых устройствах. Поставки стали следующим этапом развития продукта после освоения серийного выпуска и запуска технологического участка по корпусированию микросхем. В феврале 2025 года на площадке НИИЭТ была выпущена первая серийная партия микросхем в пластиковых корпусах. Корпусирование изделий выполняется на собственном технологическом участке института.

15. В Твери и Торжкезавершается техническое перевооружение трёх площадок компании «КСК Металлкомплект». Предприятие освоило серийный выпуск компонентов для двухэтажных пассажирских вагонов и одноэтажных вагонов нового поколения. Общие инвестиции в проект составили 2,5 миллиарда рублей, из которых 2 миллиарда — льготный заём Фонда развития промышленности.

16. Разработанный в России тяговый асинхронный двигатель ТАЭД72 мощностью 72 кВт успешно прошел испытания на трамваях «Витязь-М», наработав 90 000 км. В 2026 году сообщается о закупках ТАЭД7, отличающегося большей мощностью при меньших габаритах.

Научно-производственное объединение «Электромашина» в июле 2026 года заключило соглашение с «ПК Транспортные системы» о поставках новых тяговых асинхронных электродвигателей ТАЭД7 для серийных российских трамваев.

Эта модель представляет собой новое поколение моторов, которое отличается повышенной удельной мощностью: при меньших габаритах, чем у аналогов, двигатель развивает большую мощность. Разработка ведется в рамках стратегии по замещению импортных компонентов и расширению линейки силовых установок для городского рельсового транспорта.

17. На Урале запустили промышленное производство автомобильных катализаторов для грузового транспорта стандартов Евро-5 и Евро-6. Линию открыла компания «Экоальянс» (входит в топливный дивизион «Росатома» «ТВЭЛ»). Мощности позволяют выпускать более 200 тысяч каталитических элементов в год — этого достаточно, чтобы полностью закрыть потребности российских автопроизводителей.

До этого момента отечественные производители грузовой техники могли обеспечить локализацию катализаторов лишь на 20-30 процентов. Промышленного выпуска катализаторов для дизельных двигателей стандарта Евро-5 и Евро-6 в России не было — существовали только единичные производства для более низкого стандарта. Теперь цепочка замкнута внутри страны.

18. В Москве запустили первое в России промышленное производство жидкокристаллических дисплейных модулей. Линия полного цикла заработала на площадке ОЭЗ «Технополис Москва». Вместе с ней открыли производство высокоскоростных оптических трансиверов — устройств, критически важных для работы дата-центров, банков и сетей связи.

Дисплейные модули диагональю от 11 до 86 дюймов раньше полностью поставлялись из-за рубежа. Теперь их будут делать в России. Продукция предназначена для авиации, транспорта, автомобилестроения, промышленной автоматизации, медицинской техники, банковского и лифтового оборудования, телекоммуникаций и потребительской электроники.

19. Крупная российская компания, занимающаяся разработкой и производством газотурбинных двигателей для авиации, энергетики, газовой отрасли и морских объектов, начала использовать EFELE SO-704 в качестве рабочей жидкости для диффузионных вакуумных насосов.

В технологических процессах данные насосы обеспечивают создание глубокого вакуума, необходимого для выполнения ответственных операций при изготовлении и испытаниях узлов газотурбинных двигателей. Ранее в оборудовании применялись импортные жидкости, предусмотренные технической документацией производителей установок. Однако в условиях ограниченной доступности зарубежных материалов и нестабильных поставок возникла необходимость подбора альтернативы, полностью соответствующей установленным требованиям.

20. В Ижевске запустили производство вспененного полиэтилена, который используют автозаводы, строители и производители спортинвентаря. «Ижевский завод пластмасс» открыл новую линию на средства около 300 млн рублей — почти 200 из них дали фонды развития в виде льготных займов. На оборудование (экструзионные линии, печь для вспенивания, ускоритель электронов) потратили по программе «Проекты развития».

Пенополиэтилен марки Isolon идёт на уплотнители и шумоизоляцию для «ЛиАЗа», «НЕФАЗа», «АвтоВАЗа» и других автозаводов. В строительстве из него делают подложки для полов, стяжек, шумоизоляционные маты и уплотнительные ленты. Упаковка для техники, туристические коврики, спасательные жилеты, татами и маты для единоборств — тоже из этого материала.