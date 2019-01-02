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Спортивные объекты

Итоги 2018 года: Наиболее крупные новые спортивные сооружения, кроме объектов ЧМ по футболу

В Красноярском крае появилась ледовая арена на 7000 мест

  •  © sdelanounas.ru

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  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Санкт-Петербурге открыли ледовую арену

  •  © sdelanounas.ru

Самый крупный бассейн г. Иркутска открыл свои двери для всех жителей Приангарья

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  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

Ледовую арену открыли в Челябинской области

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Спортивный комплекс с бассейном открыли в селе Мильково на Камчатке

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Новый ФОК открыт в Карачаево-Черкесии

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В Южно-Сахалинске открыт многофункциональный спортивный комплекс

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ФОК с плавательным бассейном открыт в Подмосковье

  •  © sdelanounas.ru

Ледовая арена открылась в Белгородской области

  •  © sdelanounas.ru

ФОК с бассейном открыт в Рязанской области

  •  © sdelanounas.ru

ФОК с ледовой ареной и бассейном открыт в Нижегородской области

  •  © sdelanounas.ru

Конноспортивная школа открыта в Курске

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  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Пензе открылся теннисный комплекс

  •  © sdelanounas.ru

ФОК с плавательным бассейном открыт в Воронежской области

  •  © sdelanounas.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в одном из аулов КЧР

  •  © sdelanounas.ru

ФОК с плавательным бассейном открыт в Рязани

  •  © sdelanounas.ru

Новая ледовая арена открыта в Архангельской области

  •  © ulkust.ru

В Туве состоялось открытие плавательного бассейна

  •  © sdelanounas.ru

В г. Муравленко (Ямал) открылся ледовый дворец

  •  © sdelanounas.ru

В Новокуйбышевске Самарской области открыт первый в городе ледовый дворец

  •  © sdelanounas.ru

Ледовая арена открыта в Воронежской области

  •  © sdelanounas.ru

Ледовая арена открылась во Владимирской области

  •  © sdelanounas.ru

Крытый футбольно-легкоатлетический манеж открыт в Мордовии

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  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

Плавательный бассейн открыт в Пензенской области

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

ФОК с плавательным бассейном открыт в Самарской области

  •  © sdelanounas.ru

В Рязани открыли «Академию единоборств»

  •  © sdelanounas.ru

ФОК с плавательным бассейном открыт в Белгородской области

  •  © sdelanounas.ru

Ледовая арена имени Всеволода Боброва открыта в Санкт-Петербурге

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В Екатеринбурге открыта первая на Урале академия единоборств

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  •  © sdelanounas.ru

Новый ФОК открыт в Адыгее

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Корпус спорткомплекса с искусственным серфингом и скалодромом открыт в Саратовской области

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  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

ФОК с плавательным бассейном открыт в Ростовской области

  •  © sdelanounas.ru

На Сахалине после реконструкции открылся детский спортивный лагерь «Восток»

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Ленинградской области открылся новый спортивный комплекс с бассейном

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Москве открылся новый спортивно-оздоровительный центр

  •  © sdelanounas.ru

В Татарстане одновременно открыли семь новых бассейнов

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

Новый ФОК открыли в подмосковных Котельниках

  •  © sdelanounas.ru

В чувашском поселке Вурнары открыт плавательный бассейн

  •  © sdelanounas.ru

В Венёве Тульской области открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

  •  © sdelanounas.ru

Во Владимире открылся ледовый дворец

  •  © sdelanounas.ru

В Свердловской области открылась ледовая арена

  •  © sdelanounas.ru

В Свердловской области открыли ледовую арену

  •  © sdelanounas.ru

В Санкт-Петербурге, в СЗГМУ им. И.И. Мечникова открылся спортивный комплекс с бассейном

  •  © sdelanounas.ru

В Красноярске открыли объект зимней Универсиады-2019 — ледовый дворец «Кристалл Арена»

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Петербурге открыли новую ледовую арену

  •  © sdelanounas.ru

В Липецкой области открыт спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант»

  •  © sdelanounas.ru

В Карелии открыли центр спортивной гимнастики

  •  © sdelanounas.ru

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итоги 2018, спортивные объекты, обзор
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