Итоги 2018 года: Наиболее крупные новые спортивные сооружения, кроме объектов ЧМ по футболу
В Красноярском крае появилась ледовая арена на 7000 мест
В Санкт-Петербурге открыли ледовую арену
Самый крупный бассейн г. Иркутска открыл свои двери для всех жителей Приангарья
Ледовую арену открыли в Челябинской области
Спортивный комплекс с бассейном открыли в селе Мильково на Камчатке
Новый ФОК открыт в Карачаево-Черкесии
В Южно-Сахалинске открыт многофункциональный спортивный комплекс
ФОК с плавательным бассейном открыт в Подмосковье
Ледовая арена открылась в Белгородской области
ФОК с бассейном открыт в Рязанской области
ФОК с ледовой ареной и бассейном открыт в Нижегородской области
Конноспортивная школа открыта в Курске
В Пензе открылся теннисный комплекс
ФОК с плавательным бассейном открыт в Воронежской области
Физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в одном из аулов КЧР
ФОК с плавательным бассейном открыт в Рязани
Новая ледовая арена открыта в Архангельской области
В Туве состоялось открытие плавательного бассейна
В г. Муравленко (Ямал) открылся ледовый дворец
В Новокуйбышевске Самарской области открыт первый в городе ледовый дворец
Ледовая арена открыта в Воронежской области
Ледовая арена открылась во Владимирской области
Крытый футбольно-легкоатлетический манеж открыт в Мордовии
Плавательный бассейн открыт в Пензенской области
ФОК с плавательным бассейном открыт в Самарской области
В Рязани открыли «Академию единоборств»
ФОК с плавательным бассейном открыт в Белгородской области
Ледовая арена имени Всеволода Боброва открыта в Санкт-Петербурге
В Екатеринбурге открыта первая на Урале академия единоборств
Корпус спорткомплекса с искусственным серфингом и скалодромом открыт в Саратовской области
ФОК с плавательным бассейном открыт в Ростовской области
На Сахалине после реконструкции открылся детский спортивный лагерь «Восток»
В Ленинградской области открылся новый спортивный комплекс с бассейном
В Москве открылся новый спортивно-оздоровительный центр
В Татарстане одновременно открыли семь новых бассейнов
Новый ФОК открыли в подмосковных Котельниках
В чувашском поселке Вурнары открыт плавательный бассейн
В Венёве Тульской области открылся физкультурно-оздоровительный комплекс
Во Владимире открылся ледовый дворец
В Свердловской области открылась ледовая арена
В Свердловской области открыли ледовую арену
В Санкт-Петербурге, в СЗГМУ им. И.И. Мечникова открылся спортивный комплекс с бассейном
В Красноярске открыли объект зимней Универсиады-2019 — ледовый дворец «Кристалл Арена»
В Петербурге открыли новую ледовую арену
В Липецкой области открыт спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант»
В Карелии открыли центр спортивной гимнастики
- termometrix
- 02.01.201902:54
- 1
02.01.1903:39:19