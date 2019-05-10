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Транспорт и логистика

Москва стала лидером по числу электробусов в Европе

  •  © cdn22.img.ria.ru

Москва вышла на первое место среди европейских городов по количеству электробусов, в пятницу на линию вышел сотый электробус.

Сегодня у нас большое событие в жизни транспортного комплекса города Москвы — на линию выходит сотый электробус… Москва на сегодняшний день является теперь номером один в Европе по количеству электробусов, которые работают на маршрутах города.

Вся техника полностью соответствует техническому заданию.На сегодняшний день, если сравнивать троллейбус и электробус, уже по факту работы с сентября прошлого года, можно однозначно сказать, что расходы Мосгортранса сократились почти на 11%. Каждый день электробусы перевозят около 45-50 тысяч москвичей.

Поставиленная задача ежегодно покупать около 300 единиц, до конца года 300 единиц электробусов должны выйти на дороги Москвы. С 2021 года это количество будет примерно от 600 до 800 единиц в год.

Столичные электробусы вышли на первый маршрут 1 сентября 2018 года. Электробус имеет 30 мест для сидения, а в целом вмещает до 85 пассажиров. Низкий уровень пола, наличие пандуса и накопительная площадка обеспечивают комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.

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транспорт и логистика
  • Нет аватара termometrix
    10.05.1917:25:36

    Кто бы раньше поверил…

    #1128042
  • Денис Звягенцев Денис Звягенцев
    10.05.1918:52:19

    Пока в гейропе каждый год кричать про экологию, в России молча делают.

    #1128069
  • Андрей Карпушенков
    10.05.1920:19:42

    Действительно отличный транспорт. Я нечасто пользуюсь наземным, стараюсь больше ходить. Но несколько раз проехал и после этого сел в автобус и сразу ощущение шумной и неудобной тарахтелки. Прогресс налицо.

    #1128089
  • Нет аватара Toplevel
    10.05.1920:23:46

    Так автобусы наши или из-за бугра?

    #1128090
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