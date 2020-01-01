Итоги 2019 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)
Центр протонной терапии в Димитровграде Ульяновской области начал принимать пациентов
В Москве начал работу Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта
В Ленинградской области открыта новая поликлиника
В Дагестане открылась крупнейшая на юге России централизованная лаборатория
В Омске открыли новую поликлинику
В г. Тюмени открылся госпиталь «Мать и дитя»
В Москве открыт новый корпус Федерального центра трансплантологии им. акад. Шумакова
В Магаданской области открыли новый корпус районной больницы
В Грозном открыли пусковой комплекс клинической больницы
Два высокотехнологичных медцентра открыли в Свердловской области
Достроен психоневрологический интернат № 3 в Луговом Дмитровского района Московской области
В Удмуртии открылась новая поликлиника
Первый российский детский центр протезирования открылся в Подмосковье
В Орле состоялось открытие хирургического корпуса больницы Скорой медицинской помощи им. Семашко
Центр семейной медицины открылся в Белгородской области
В Грозном открылся новый корпус Клинической больницы № 1
В Алтайском крае открыт новый реабилитиационный центр ортопедо-травматологического профиля
В Оренбурге открыт новый центр гемодиализа
В Омске открылся хирургический стационар детской больницы
В Кемерове открылся новый диализный центр на 40 аппаратов «искусственная почка»
В Московской области открыта новая поликлиника
В Усмани Липецкой области состоялось открытие новой детской поликлиники
В Северной Осетии открылся новый корпус районной поликлиники
В Иркутске открылся новый медицинский центр
В Новом Осколе Белгородской области открыли клинико-диагностический центр
Новая подстанция Скорой помощи открылась в Екатринбурге
Открыт новый корпус Тульской областной детской клинической больницы
В Московской области открыта Ильинская больница
В Москве открыли новый корпус ГНЦК им. А. Н. Рыжих
В Чечне открыты новые корпуса психиатрической больницы «Дарбанхи»
В Москве открыт Центр здоровья семьи при ГКБ им. Плетнёва
В Адыгее открыт диализный центр и медцентр онкологической помощи для сельских жителей
В Екатеринбурге открыли вторую очередь медицинского центра «УГМК-Здоровье»
В Нижнем Ломове Пензенской области открыли детскую поликлинику
В Новосибирске открыли Центр ядерной медицины
В Красноярске открылся новый хирургический корпус краевой больницы
В Грозном открыли детскую поликлинику
Новая сельская поликлиника открылась в Брянской области
В Курске открылась третья очередь онкоцентра
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