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Медучреждения

Итоги 2019 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)

Центр протонной терапии в Димитровграде Ульяновской области начал принимать пациентов

 © sdelanounas.ru

 © cs13.pikabu.ru

В Москве начал работу Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта

 © sdelanounas.ru

В Ленинградской области открыта новая поликлиника

 © sdelanounas.ru

В Дагестане открылась крупнейшая на юге России централизованная лаборатория

 © sdelanounas.ru

В Омске открыли новую поликлинику

 © sdelanounas.ru

В г. Тюмени открылся госпиталь «Мать и дитя»

 © sdelanounas.ru

В Москве открыт новый корпус Федерального центра трансплантологии им. акад. Шумакова

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Магаданской области открыли новый корпус районной больницы

 © sdelanounas.ru

В Грозном открыли пусковой комплекс клинической больницы

 © sdelanounas.ru

Два высокотехнологичных медцентра открыли в Свердловской области

 © sdelanounas.ru

Достроен психоневрологический интернат № 3 в Луговом Дмитровского района Московской области

 © pni3-mos.ru

 © sdelanounas.ru

В Удмуртии открылась новая поликлиника

 © sdelanounas.ru

Первый российский детский центр протезирования открылся в Подмосковье

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Орле состоялось открытие хирургического корпуса больницы Скорой медицинской помощи им. Семашко

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

Центр семейной медицины открылся в Белгородской области

 © sdelanounas.ru

В Грозном открылся новый корпус Клинической больницы № 1

 © sdelanounas.ru

В Алтайском крае открыт новый реабилитиационный центр ортопедо-травматологического профиля

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Оренбурге открыт новый центр гемодиализа

 © sdelanounas.ru

В Омске открылся хирургический стационар детской больницы

 © static.ngs.ru

 © sdelanounas.ru

В Кемерове открылся новый диализный центр на 40 аппаратов «искусственная почка»

 © sdelanounas.ru

В Московской области открыта новая поликлиника

 © sdelanounas.ru

В Усмани Липецкой области состоялось открытие новой детской поликлиники

 © sdelanounas.ru

В Северной Осетии открылся новый корпус районной поликлиники

 © sdelanounas.ru

В Иркутске открылся новый медицинский центр

 © static.irk.ru

В Новом Осколе Белгородской области открыли клинико-диагностический центр

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

Новая подстанция Скорой помощи открылась в Екатринбурге

 © sdelanounas.ru

Открыт новый корпус Тульской областной детской клинической больницы

 © sdelanounas.ru

В Московской области открыта Ильинская больница

 © i.ytimg.com

 © ihospital.ru

В Москве открыли новый корпус ГНЦК им. А. Н. Рыжих

 © sdelanounas.ru

В Чечне открыты новые корпуса психиатрической больницы «Дарбанхи»

 © sdelanounas.ru

В Москве открыт Центр здоровья семьи при ГКБ им. Плетнёва

 © sdelanounas.ru

В Адыгее открыт диализный центр и медцентр онкологической помощи для сельских жителей

 © sdelanounas.ru

В Екатеринбурге открыли вторую очередь медицинского центра «УГМК-Здоровье»

 © retina.news.mail.ru

В Нижнем Ломове Пензенской области открыли детскую поликлинику

 © sdelanounas.ru

В Новосибирске открыли Центр ядерной медицины

 © sdelanounas.ru

В Красноярске открылся новый хирургический корпус краевой больницы

 © medgorod.ru

 © static.ngs.ru

В Грозном открыли детскую поликлинику

 © sdelanounas.ru

Новая сельская поликлиника открылась в Брянской области

 © sdelanounas.ru

В Курске открылась третья очередь онкоцентра

 © sdelanounas.ru
Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/?id=104

итоги 2019, новые медучреждения
  • 7
    Нет аватара burovik
    01.01.2020:12:16

    Большое спасибо за обзор   

    С наступившим Новым Годом!

    #1182186
  • 2
    Нет аватара Байкал57
    02.01.2007:33:59

    80% оборудования импортные, как бы кому в Минздраве присосаться нашим ВПКашникам.

    #1182207
  • 1
    Нет аватара gadyuka
    02.01.2015:36:04

    Особенно порадовало про протонный центр в Димитровграде.

    Руководство области во главе с губером Морозовым (которого самарские пропихнули, теперь не избавиться никак) уже так оптимимзировали медицину в Ульяновске, что дальше некуда уже. Но они, поганцы, стараются. Сестра говорит, что в поликлиниках уже лора не найти. Стало как на проклятом западе: за месяцы надо запиываться. Если успеешь и не сдохнешь раньше. Сволочи рапортуют всяким скворцовым-голиковым, а мы тут умираем (слова родственников).

    Сейчас общество бьётся за поликлинику и больницу на Нижней Террасе, которые эти самарские уроды хотят оптимизировать. Если тварям удастся, то куче народу придётся ездить к чёрту на куличики за медицинской помощью. А самарские место под застройку пустят. И неважно, что там высотки строить нельзя(под землей течет целая подземная река). Они своими стройками склон в обвалили, на 1 млрд. бюджету влетело. Но с них как с гуся вода…

    #1182226
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