Импортозамещение: апрель 2020 года. Реализовано 9 проектов

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Уважаемый читатель! Сегодня я несколько изменю привичный стиль обзора. А все из-за неё, из-за этой пагубной напасти нового морового поветрия, что терзает и по сей день наше любимое Престол-Отечество — из-за «коронки»! И подивись, как быстро может перестраиваться экономика на новые жизненно важные потребности. Я называю это «трудовыми буднями пандемии», когда в самые сжатые сроки в России налажен и начат выпуск самой необходимой продукции:

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1. В Московской области на заводе холдинга «Швабе» начат выпуск стационарных медицинских тепловизоров.

https://sdelanounas.ru/blogs/131632/

2. Новый тепловизионный комплекс для эпидемиологического контроля.

https://sdelanounas.ru/blogs/131629/

3. Завод «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» создал новую линию для упаковки антисептиков.

https://sdelanounas.ru/blogs/131623/

4. Компания «Экопорт» производит ультрафиолетовые очистители воздуха «Экопорт 140».

https://sdelanounas.ru/blogs/131583/

5. «КамАЗ» и «Татнефть» начали производство защитных костюмов и масок.

https://sdelanounas.ru/blogs/131595/

6. В Ставропольском крае налажено производство оборудования для фасовки антисептиков.

https://sdelanounas.ru/blogs/131580/

7. Росатом готов приступить к 3D-печати клапанов для аппаратов ИВЛ.

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rosatom-gotov-pristupit-k-3d-pecati-klapanov-dla-apparatov-ivl

8. Курский завод Polymerium открыл цех по производству антисептиков и дезинфицирующих средств.

https://sdelanounas.ru/blogs/131532/

9. Машиностроительный завод «Профитэкс» в городе Пятигорске Ставропольского края приступил к производству обеззараживающих устройств в условиях ситуации с распространением коронавируса.

https://sdelanounas.ru/blogs/131690/

10. Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех разработал полностью отечественную технологию для организации удаленной работы сотрудников.

https://sdelanounas.ru/blogs/131684/

11. Биофармацевтическая компания «Генериум» (Владимирская область) зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, разработанный группой компаний «Медико-биологический союз». Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

https://sdelanounas.ru/blogs/131648/

12. Завод детских игрушек в Тамбовской области начал производство антисептика для борьбы с COVID-19.

https://sdelanounas.ru/blogs/131637/

13. Завод им. Петровского запустил серийное производство бактерицидных рециркуляторов воздуха.

https://sdelanounas.ru/blogs/131741/

14. «Росэлектроника» разработала телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов.

https://sdelanounas.ru/blogs/131731/

15. Кто и как делает в Челябинской области боксы для перевозки больных коронавирусом.

https://youtu.be/7ugH6d19tHg

16. В Нижегородской и Пензенской областях запущено производство защитных костюмов для медучреждений.

https://sdelanounas.ru/blogs/131993/

17. Ростех запустил производство новых клапанных систем для аппаратов ИВЛ.

https://sdelanounas.ru/blogs/132019/

18. Производство многоразовых защитных костюмов запустили в Калужской области.

https://sdelanounas.ru/blogs/132070/

19. Кемеровский опытный ремонтно-механический завод (ОАО «КОРМЗ») выпустил и передал муниципальных округам Кузбасса первые 10 комплектов многофункционального оборудования собственной разработки, которое будет применяться для дезинфекции улиц и общественных пространств в рамках противодействия коронавирусной инфекции.

https://sdelanounas.ru/blogs/132169/

И это, уверен — далеко не полный список!

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А теперь перехожу к самому обзору:

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России

реализованы более 1422 проекта импортозамещения!

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Апрель 2020 года- 9 проектов:

1. Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех выводит на рынок портативный ультразвуковой диагностический сканер экспертного класса, не имеющий аналогов в линейке отечественного оборудования. Созданы опытные образцы УЗИ-аппаратов экспертного класса «РуСкан 65» и «РуСкан 65М».

Это первые отечественные УЗИ-сканеры экспертного класса с российским программным обеспечением. Сейчас приборы проходят процедуру получения регистрационных удостоверений.

Новинка будет выпускаться на производственных мощностях концерна «Автоматика» — предприятии «Калугаприбор». Старт первых поставок оборудования возможен с конца 2020 года.

https://sdelanounas.ru/blogs/131570/

2. Буровую установку СБГ-6 выпустил завод «Алтайгеомаш». Для ее создания разработчики использовали в основном отечественные комплектующие, что на 20-25% снизило ее стоимость в сравнении с импортными машинами.

Новая и конкурентоспособная установка СБГ-6 полностью попадает под программу импортозамещения и соответствует всем современным требованиям к буровым установкам. В настоящее время на базе СБГ-6 планируется разработка и изготовление целой линейки бурового оборудования большей и меньшей грузоподъемности с различной степенью автоматизации. Узлы и агрегаты СБГ-6 на 90% произведены на заводе «Алтайгеомаш», входящем в группу компаний «Союз».

https://sdelanounas.ru/blogs/131563/

3. Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех разработал полностью отечественную технологию для организации удаленной работы сотрудников. Новинка, получившая название VeiL VDI, предназначена для создания виртуальных рабочих столов со всей необходимой IT-инфраструктурой. Разработка позволяет организовать рабочие процессы, обеспечивает безопасность доступа в корпоративную сеть.

Это универсальное решение с полностью российским исходным кодом, производительность которого оптимизируется под конкретные задачи организации.

https://sdelanounas.ru/blogs/131684/

4. Инженеры воронежского Научно-исследовательского института электронной техники (АО «НИИЭТ») разработали новые микросхемы. С точки зрения специалистов предприятия, данные микроконтроллеры превосходят по качеству импортные аналоги. Шифры — К1921ВК028 и К1921ВК035.

Команда АО «НИИЭТ» шла к созданию этих микроконтроллеров с 2012 года. Новации предназначены для применения в промышленных и потребительских приложениях: системах дистанционного мониторинга, сетевых устройствах, авиационной и автомобильной электронике, системах управления электродвигателями.

«Превосходство данных микросхем над зарубежными аналогами заключается в сочетании высокой производительности, развитой периферии, в том числе специализированной под задачи управления электродвигателями, большом объеме запоминающих устройств, достаточном для реализации разработчиками любых алгоритмов управления.

https://sdelanounas.ru/blogs/131677/

5. Пилотируемый корабль «Союз МС-16» с тремя членами экипажа на борту пристыковался в автоматическом режиме к модулю «Поиск» Международной космической станции (МКС).

«Союз МС-16» стал первым пилотируемым кораблем, который отправился на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1а» с полностью российской системой управления. До этого все пилотируемые пуски осуществлялись на ракете «Союз-ФГ» с украинской системой управления.

https://sdelanounas.ru/blogs/131725/

6. Маточная ферма по выращиванию сельскохозяйственных птиц заработала на площадке «Сибирского подворья» недалеко от Белокурихи. Аналогов предприятию, которое в производственных масштабах готово поставлять птенцов разного возраста фермерам со всего края, до сих пор в регионе не было.

https://sdelanounas.ru/blogs/131889/

7. На свиноводческих площадках Группы компаний «Талина» Республики Мордовия-пополнение. 15 апреля дан старт работе 6-й очереди ООО «Мордовский племенной центр». Завезены и размещены в корпусе репродуктора на участке осеменения первые животные: 600 двухпородных ремонтных свинок и 12 хряков. Через 16 недель, в первой декаде августа планируется первый опорос. А уже в конце января следующего года ожидаются первые промышленные сдачи с новых свиноводческих комплексов на мясокомбинат. Вес каждого животного составит 125-130 кг.

«Мордовский племенной центр» является приоритетным проектом холдинга в свиноводческой отрасли. Он направлен на реализацию программы импортозамещения в сфере племенного свиноводства. Многим сельхозпроизводителям приходится закупать животных в других странах. Создание же собственной полноценной базы позволяет самостоятельно развивать отрасль, не зависеть от сторонних поставщиков.

https://sdelanounas.ru/blogs/131960/

8. Производство мобильных банковских терминалов для приема платежей по карте и проведения финансовых транзакций запустило подмосковное предприятие холдинга «Швабе». В настоящее время изготовлено и отгружено заказчику порядка 23 тысяч устройств.

Пинпад Yarus L7150 — это мобильное решение для торгового эквайринга. Устройство автоматически формирует документ, подтверждающий прием денежных средств. Терминал работает с картами платежных систем VISA, MasterCard, «Мир», в том числе с магнитной полосой, чипом и их бесконтактными версиями.

В рамках проекта по локализации производство освоил Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) «Швабе».

https://sdelanounas.ru/blogs/132081/

9. «Уфимское агрегатное производственное объединение» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех пополнило линейку взрывозащищенных сейсмостойких электродвигателей серии АИМ.

Новая версия отличается повышенной мощностью, от 5,5 до 7,5 кВт, что позволяет устанавливать их на более мощные задвижки запорной арматуры нефтяных и газовых магистралей. АИМ А-112 может применяться во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса и в тех зонах, где есть опасность сейсмической активности величиной до 10 баллов

«На сегодняшний день на российском рынке взрывозащищенных электродвигателей в сегменте от 0,37 кВт до 7,5 доля нашей продукции составляет примерно 30%. В наших планах эту цифру поэтапно увеличивать. Расширение линейки электродвигателей серии АИМ — это еще один шаг в развитии отечественного машиностроения и замещения иностранных аналогов современными российскими конструкторскими разработками, —отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.

https://sdelanounas.ru/blogs/132189/