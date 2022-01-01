Обзор: в декабре 2021 года в России открылись 15 новых производств

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В декабре 2021 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 15 новых производств с затратами на строительство более 100 млн рублей, из них 5 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей каждое.

Общий известный объём инвестиций в запущенные в декабре предприятия оценивается в 130,4 млрд рублей (ещё по 1 производству объём вложений неизвестен).

В Вологодской области открыли первую очередь нового завода по производству фанеры

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8 декабря первую продукцию выпустили на заводе АО «Березник».

Фанерный завод расположен на территории индустриального парка «Сокол» в Вологодской области. Это первый резидент Сокольской промышленной площадки.

Объём инвестиций составил более 1 млрд рублей. На территории завода оборудовали производственные цеха, построили паровую котельную, установили линию по производству фанеры.

После завершения всех этапов объемы производства достигнут практически 85 тысяч кубометров фанеры, а численность работников увеличится до 300 человек.

В Пермском крае запустили производство крышек для молочных продуктов из использованных ПЭТ-бутылок

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Крупнейший производитель одноразовой посуды и упаковки в Уральском федеральном округе «Упакс-Юнити» запустил в Перми автоматизированную линию по выпуску крышек для сметаны, йогурта и творога из использованных ПЭТ-бутылок. Новое экологически направленное производство создано благодаря льготному займу от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Общий бюджет по созданию новой линии превысил 100 млн рублей. Благодаря запуску новой линии на предприятии создано 12 дополнительных рабочих мест.

Во Владимире открылась новая фабрика по производству матрасов

10 декабря во Владимире открылась новая фабрика компании «Аскона».

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Общая площадь владимирской фабрики составляет 13 751 м2. Здесь расположены производственные, складские и административно-бытовые помещения.

Общий объём инвестиций в производство составил более 400 млн рублей.

Проектная мощность фабрики на следующий год составляет 500 тысяч штук.

Сейчас на предприятии занято около 360 человек.

Орский ВРЗ запустил автоматизированную линию по выпуску чистовых железнодорожных осей

Орский вагоноремонтный завод из Оренбургской области запустил автоматизированную линию по выпуску чистовых железнодорожных осей, необходимых для колесных пар.

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Производственные мощности линии составляют 7 осей в час, в год — это около 28 тысяч осей.

«Новая вагоноремонтная компания» начала работу по запуску проекта в декабре 2020 года. Инвестиционные вложения составили более 122 млн рублей

«Нео-Пак» запустил четвертую производственную линию в Новосибирске

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Технологическая линия запущена в рамках реализации инвестиционного проекта «Запуск современного высокотехнологичного оборудования с удвоением объемов производства гибкой полимерной упаковки и пакетов» общей стоимостью 505 млн руб.

Технологическая линия по выпуску полимерной упаковки состоит из трёхслойной экструзионной выдувной линии, флексопечатной машины, ламинатора и продольной бобинорезки.

Реализация проекта позволяет увеличить долю рынка по гибкой упаковке в Сибирском федеральном округе, Урале и странах ближнего Зарубежья, по пакетам — по всей Российской Федерации и СНГ и увеличить мощности завода на 40% до 1000 тонн в месяц.

С запуском линии будет создано 46 рабочих мест.

В Узловой Тульской области открылось производство моющих средств для животноводства

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Предприятие компании «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» по производству моющих и гигиенических средств для молочного животноводства открылось 14 декабря на территории промышленного технопарка «Пластик» в Узловой Тульской области.

Проектная мощность нового производства — 10 тысяч тонн продукции в год, она будет доступна потребителям России, а также получит экспорт на рынки ближайшего зарубежья — в Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Белоруссия.

Объём инвестиций превышает 240 млн рублей. При реализации проекта в Тульской области создано 20 рабочих мест.

В Иркутской области запущена первая очередь Тайшетского алюминиевого завода

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17 декабря состоялось открытие Тайшетского алюминиевого завода. Это один из крупнейших объектов 2021 года.

Мощность первого пускового комплекса — почти 430 тыс тонн алюминия и сплавов в год.

Инвестиции в проект составляют около 100 млрд рублей.

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На заводе трудится 960 человек, две трети из них жители Тайшетского района. Штат будет увеличен до 1100 человек.

Продукция завода ориентирована как на российского потребителя, так и на экспорт.

Вторую очередь стекольного завода запустили в Воронеже

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ООО «Стекло и камень» запустило новый цех площадью 2700 кв. м, где будут производить закаленное стекло, триплексы (многослойное стекло), моллированное (гнутое) стекло, стеклопакеты для строительства и интерьерное стекло. Эта продукция применяется в строительстве и мебельном производстве.

Новые мощности позволят стеклозаводу производить 5000 кв. м закаленного стекла в сутки вместо прежних 1000−1200.

Общий объем инвестиций в возведение новой очереди и её оснащение оборудованием составил 250 млн рублей.

В Калуге открыли деревоперерабатывающий завод «Кроношпан»

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17 декабря в Калужской области открыт завод по производству древесноволокнистых плит «Кроношпан Калуга» австрийской компании «Кроношпан Холдингс Ист Лимитед».

На первом этапе реализации проект будет специализироваться на производстве МДФ плит. Завод будет производить в год не менее 600 тысяч кубометров древесноволокнистых плит, которые используются при производстве мебели и ламината.

Запущенная сегодня в Калуге линия является одной из самых мощных в мире.

Объём инвестиций составил более 15 млрд рублей.

На производстве создано свыше 200 рабочих мест.

В Башкирии запущен завод по производству светодиодных осветительных ламп

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На площадке особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском районе заработало предприятие по производству светодиодных ламп и осветительного оборудования. Компания «ЗУР» планирует выпускать широкий спектр светодиодной осветительной техники, представленной на рынке на сегодняшний день. Это светильники для освещения улиц, дорог, парковок, внутриквартального освещения, для паркового, городского и магистрального освещения, а также общественных пространств.

Объём инвестиций оценивается в 500 млн рублей.

В Башкирии запущена фабрика по пошиву рабочей одежды

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На первой площадке особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском районе состоялся запуск первого производства. Здесь заработала современная автоматизированная швейная фабрика по производству рабочей одежды.

Общий объем инвестиций в проект составит 680 млн рублей, планируется, что на предприятии будут работать около 800 человек. На фабрике компании «Аркада» будут выпускать широкий ассортимент рабочей одежды, производительность фабрики до 220 тысяч изделий в год.

Метафракс увеличил мощности по производству формалина на 40%

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«Метафракс Кемикалс» — входит в химический холдинг «Метафракс Групп» — запустил в городе Губахе Пермского края новую установку по производству концентрированного формалина. Это стало возможным благодаря льготному займу в размере 500 млн рублей от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Новая установка по производству 55-процетного формалина увеличит суммарные мощности компании на 181 тысячу тонн — до 450 тысяч тонн в год. Продукция новой установки формалина будет использоваться для собственного производства параформа и смол

Общие инвестиции предприятия в увеличение производства формалина и запуск производства параформальдегида составили 6,3 млрд рублей.

Сухой док судостроительного комплекса «Звезда» введён в эксплуатацию

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Новый док является одним из крупнейших в мире, его габариты (480 на 114 метров, глубина — 14 метров) позволяют строить суда любых габаритов и сложности.

Сухой док сдан в эксплуатацию на три года раньше первоначально обозначенного срока, рассказали в пресс-службе Судостроительного комплекса «Звезда». Совместно с представителями «Ростехнадзора» и «Госэкспертизы» специалисты ССК «Заезда» провели проверку сухого дока и оборудования объекта на предмет готовности всех механизмов к работе.

ОДК запустила в Самаре новое производство компрессоров двигателей

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21 декабря Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха запустила на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» новое производство компрессоров газотурбинных двигателей. Инвестиции в реализацию масштабного проекта составили 4,8 млрд рублей, в корпусе будет сконцентрирована вся цепочка изготовления деталей компрессора — от заготовки до готового узла. Новые производственные мощности увеличат пропускную способность предприятия вдвое.

Новый комплекс площадью 16,5 тыс. квадратных метров, войдет в состав центра специализации «Компрессор и турбина», который создается на предприятии, и обеспечит полный технологический цикл изготовления компрессоров и всех требуемых для их производства компонентов — роторов, статоров и других, всего порядка 1000 различных наименований изделий.

В Белгородской области запущен завод вентиляционного оборудования

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24 декабря в Разумном Белгородского района состоялось открытие завода вентиляционного оборудования «ТехноГрупп Белгород». Запуск предприятия позволить создать более 200 рабочих мест.

На заводе будут производить современные системы вентиляции: оборудование противопожарной вентиляции; радиальные вентиляторы в спиральном корпусе и рабочие колёса для них; противопожарные клапаны.

Площадь нового завода составляет 6,2 тыс. м2. Производственная мощность завода составляет 62 000 единиц изделий в год.

Объём инвестиций составляет 505 млн рублей.

Итого за декабрь 2021 года открыто:

15 новых производств:

— из них 5 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (всего 127 млрд рублей)

— общий объём объявленных инвестиций около 130,4 млрд рублей

— по 1 объекту объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка и металлургия — 4

— Химическая промышленность — 4

— Судостроение — 1

— Электротехника — 1

— Стекольная промышленность — 1

— Деревообрабатывающая промышленность — 2

— Лёгкая промышленность — 2

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 13 (115,2 млрд рублей, по 1 объекту инвестиции не раскрыты),

— иностранный — 2 (15,2 млрд рублей).