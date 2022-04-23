Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в декабре 2021 года

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Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в декабре 2021 года в России открыто 16 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе 9 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет около 31 млрд рублей.

В обзор вошли:

— молочные комплексы — 2

— тепличные комплексы — 3

— переработка молока — 2

— птицеводство — 1

— свиноводство — 1

— пищевая промышленность — 4

— переработка зерна — 2

— семеноводство — 1

В Калужской области открылся крупнейший в России цветочный комплекс

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6 декабря в с. Неделькое Малоярославецкого района состоялось открытие крупнейшего в России тепличного комлекса по производству цветов.

Общая площадь выращивания цветов в теплицах ООО «Калужский цветочный холдинг» 27 гектаров закрытого грунта и 23 гектара открытого грунта.

Объём инвестиций в проект составил около 2,6 млрд рублей.

На производстве работают 258 местных жителей, поскольку в работе с цветами ручной труд до сих пор незаменим.

В ассортименте — более 40 сортов роз, более 50 сортов гербер, 10 сортов хризантем, множество сортов сезонных цветов — тюльпаны, лилии, ирисы, однолетние растения.

На Сахалине заработал новый молочный завод

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В с. Троицкое Анивского района Сахалинской области в тестовом режиме заработал завод по переработке молока компании «Грин Агро-Сахалин». Новое производство входит в состав территории опережающего социально-экономического развития «Южная».

Дойное стадо — 1628 голов. Валовое суточное производство составляет 33‑34 тонны. В дальнейшем объемы будут расти.

С запуском завода будет создано 145 рабочих мест.

Пятая очередь тепличного комплекса «Агрокультура Групп» введена в работу в Подмосковье

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В городском округе Кашира Московской области введена в эксплуатацию пятая очередь тепличного комплекса предприятия «Агрокультура Групп».

«Мы ввели в эксплуатацию пятую очередь тепличного комплекса ООО „Агрокультура Групп“ площадью 20 га. Общий объём финансирования проекта по строительству пятой очереди тепличного комплекса составил порядка 5,5 млрд рублей», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. «Объём выпускаемой продукции будет составлять порядка 6 080 тонн овощей и ягод, из них 5 630 тонн/год — томат, 450 тонн/год — клубника».

В настоящее время в тепличном комплексе работают более 1,5 тыс. сотрудников. Ввод в эксплуатацию пятой очереди позволит увеличить данный показатель до 2000 человек.

В Чердаклинском районе Ульяновской области после семилетнего перерыва открылась птицефабрика

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10 декабря в Чердаклинском районе Ульяновской вновь открылась птицефабрика, которая будет поставлять каждые два дня 50 тонн куриного мяса на рынки области и за её пределы.

Прежняя птицефабрика была открыта вблизи поселка Мирный Чердаклинского района в 70-е годы прошлого столетия, и период своего расцвета являлась крупнейшей на территории региона. Тогда здесь одновременно выращивалось более 1,5 миллиона птиц. Кризис настиг предприятие в 2000 году, что стало причиной банкротства и полного закрытия в 2015 году.

КФХ «Возрождение» полностью расчистило территорию от зарослей, закупило высокотехнологичное оборудование, запустило инкубатор.

Вложения в восстановление птицефабрики составили около 0,5 млрд рублей.

Кировский колхоз «Искра» открыл молочную ферму на 500 голов

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Молочно-товарный комплекс на 500 голов открылся в колхозе «Искра» Котельнического района Кировской области. На ферме предусмотрено беспривязное содержание коров.

Будет создано 12 рабочих мест, а в год на объекте планируется производить около 3,5 тысяч тонн молока. Инвестиции в проект составили порядка 170 млн рублей.

Сегодня в «Искре» содержат 3240 голов, в том числе 1311коров.

В Кировской области запущено производство сыра

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14 декабря в с. Вожгалы Кировской области открыто сырное производство.

При выходе производства на полную мощность здесь могут выпускать свыше 7 тыс. тонн продукции в год. Для этого понадобится порядка 260 тонн сырья в день. Оно на завод поставляется в том числе сельхозпредприятиями Кумёнского района — одного из лидеров региона по объёму производства и продуктивности дойного стада.

Суммарный объем освоенных инвестиций составляет 850 млн рублей. На данный момент создано 50 рабочих мест.

Большая часть технологического оборудования произведена кировскими предприятиями.

В Челябинской области открылась молочно-товарная ферма на 800 голов КРС

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Новая ферма крестьянского хозяйств «Карсакбаев КБ» расположена в Агаповском районе Челябинской области.

Ферма включает два коровника с беспривязным содержанием животных, доильно-молочный блок и административное помещение.

Инвестиции в строительство составили 500 млн рублей.

В Ингушетии запустили завод по переработке мяса индейки

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Птицекомплекс «Южный запустил завод по переработке мяса индейки в Малгобекском районе Ингушетии.

На заводе стартовало производство, на базе которого мясоперерабатывающий цех будет производить от 20 до 40 тонн продукции ежедневно. Предприятие выпускает тушки, филе грудки и другие части, а также предусмотрено производство субпродуктов, полуфабрикатов, продуктов глубокой переработки (сосиски, сардельки, колбаса), копчено-вареной продукции.

Завод предлагает изделия в охлаждённом и замороженном виде. Имеются промышленные камеры шоковой заморозки.

Общие инвестиции в строительство и запуск птицекомплекса «Южный» составляют 3,8 млрд рублей.

«Агроэко» запустило в Верхнемамонском районе Воронежской области новый свинокомплекс

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Группа «Агроэко» ввела в эксплуатацию свинокомплекс возле села Гороховка Верхнемамонского района Воронежской области.

Объём инвестиций составил 2,5 млрд руб.

Свинокомплекс «Гороховский» будет производить в год 16 тысяч тонн свинины в живом весе. На новой ферме будут трудоустроены более 90 человек. Штат практически укомплектован — в основном это жители местных сел.

В Воронежской области «Сингента» открыла в России Институт защиты семян

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В Рамонском районе Воронежской области прошла торжественная церемония открытия Института защиты семян.

Открытый в России Институт защиты семян стал семнадцатым по счету в глобальной сети институтов, которые швейцарская компания «Сингента» развивает по всему миру.

Сингента инвестировала 300 млн рублей в строительство и оснащение этого центра.

«Ярославский бройлер» запустил завод комбикормов

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В Ярославской области на территории птицефабрики «Ярославский бройлер» открылся завод по производству комбикормов.

Производственная мощность завода — 40 тонн комбикормов в час (288 тыс. готовых комбикормов в год).

В него инвестировали 2,4 млрд рублей. Налоговые отчисления составят 240 млн рублей ежегодно.

В Калининградской области начало работу новое предприятие по переработке мясной продукции

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В Правдинске Калининградской области открылся цех по выпуску полуфабрикатов ООО ПКО «Отечественный продукт» (Группа «Черкизово»).

Новая производственная площадка специализируется на выпуске говяжьих котлет для бургеров мощностью 14 000 тонн готовой продукции в год.

Проект, инвестиции в который составляют 1,1 млрд рублей, обеспечил создание более 100 новых рабочих мест.

В Прикамье открылся тепличный комплекс «Пермский» по выращиванию свежих овощей

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21 декабря открылся крупнейший в Прикамье тепличный комплекс «Пермский» по выращиванию свежих овощей.

Объект расположен вблизи Чусового, в границах одноименной территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), и занимает площадь более 70 гектаров со всеми инфраструктурными объектами, в том числе 24,5 гектаров теплиц.

Это самый масштабный инвестиционный проект по производству овощей в закрытом грунте за всю историю региона.

Совокупный объем частных инвестиций в него составляет более 7,8 млрд рублей.

Новый рыбоперерабатывающий завод открыли на Камчатке

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Новый завод построен в нижнем течении реки Кехта Соболевского района Камчатского края, его мощности рассчитаны на производство от 200 до 250 тонн готовой продукции в сутки.

Инвестиции в проект составили 200 млн рублей, общие вложения резидента в создание завода достигли 1,8 млрд рублей.

На рыбохозяйственном предприятии, поселкообразующем для села Устьевое Соболевского района, создано 206 новых рабочих мест.

Компания «Технониколь» начала выпуск субстратов для тепличных хозяйств

ТЕХНОНИКОЛЬ приступила к выпуску новой продукции — субстратов из каменной ваты SPELAND ECO для выращивания растений в тепличных хозяйствах. Материал изготавливается с применением биополимерного связующего. Его уникальный состав разработан и запатентован компанией ТЕХНОНИКОЛЬ. В создание продукта Корпорация вложила 530 млн рублей.

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Выпуск субстратов из каменной ваты SPELAND ECO стартовал на рязанском «Заводе ТЕХНО». Здесь изготавливают кубики для рассады и вегетационные маты для выращивания растений на биополимерном связующем. Затем компания начнет производство пробок для сеянцев SPELAND ECO. Это позволит применять экосубстраты на протяжении всего вегетационного периода. В дальнейшем возможно открытие производства экопродукции для сельского хозяйства и на других заводах каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ — в Татарстане и Ростове-на-Дону.

В Тульской области запустили завод по производству глюкозы и лизина

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В Ефремове запустили первую очередь завода глубокой переработки фуражных зерновых культур для производства аминокислот и других добавок. Предприятие будет третьим в России производителем лизина сульфата и вторым — кристаллической глюкозы. Часть продукции компании будет поставляться на экспорт.

Сейчас на предприятии ООО «ПромБиТ» трудятся больше 70 человек, но это только первая очередь завода. После запуска второй очереди компания будет сама производить крахмальное молочко, которое пока покупают у партнёров по бизнесу — местного завода.

Общие инвестиции в строительство завода оцениваются в 2,9 млрд рублей.