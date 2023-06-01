Обзор: в мае 2023 года в России открылись 20 новых производств

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Российская экономика преодолела спад и вошла в фазу роста.

В мае 2023 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открыты 20 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, в том числе 4 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается в 19 млрд рублей (по 6 объектам объём вложенных средств не озвучен, один возможно крупный).

По отраслям в лидерах машиностроительный комплекс — 9 новых производств.

«Завод деревоизделий» открыл новый цех в Москве

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Завод ввёл в эксплуатацию производственное здание площадью 1,3 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе Москвы. На новом производстве будут выпускать маркировочные и упаковочные материалы для широкого ассортимента готовой продукции — деревянных и металлических дверей, дверных коробок, наличников и фурнитуры.

На предприятии работают около 1,5 тысячи человек, а в новом корпусе будет создано еще более 40 рабочих мест.

Новое предприятие по производству электросварных труб открылось в Нижегородской области

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Новое производство электросварных прямошовных труб открыла нижегородская компания ООО «Проф-НН».

Компания занимается производством профнастила, металлочерепицы, металлического сайдинга, комплектующих элементов для кровли и заборов. На новом производстве планируется выпускать около 30 видов труб — круглых, квадратных, прямоугольных, плоскоовальных.

Сейчас предприятие запустило две линии по производству электросварных труб.

В новое производство было инвестировано более 100 млн рублей.

В Подмосковье запущено производство воротных и дверных систем

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В Щёлково введены в эксплуатацию два промышленных здания по производству воротных и дверных систем. Застройщиком выступил ООО «Машдеталь Плюс», инвестировавший в проект 120 млн рублей.

Продукция изготавливается на современном оборудовании из высококачественных материалов и комплектующих. Создано 50 рабочих мест.

В Московской области запущено производство пластиковых потребительских тележек

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Компания «Реклайм» реализовала в подмосковном Королёве проект по производству покупательских тележек из пластмасс объёмом 100 литров.

Инвестиции в проект составили 130 млн руб. На производстве будет создано около 40 рабочих мест для жителей Королёва.

На Казаньсельмаше открыли три новых производственных цеха

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Уникальное предприятие, расположенное в Высокогорском районе, выпускает сельскохозяйственную технику для защиты урожая. Специализируется на опрыскивателях и машинах, смешивающих растворы.

5 мая состоялось торжественное открытие новых заводских цехов. Это здание для производства электронных компонентов для опрыскивателей (512 кв.м), сварочный цех (1490 кв.м) и цех по изготовлению стеклопластиковых изделий (802 кв.м).

Производство одежды для спорта открылось в башкирской ОЭЗ «Алга

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Фабрика ZASPORT открыла своё производство в Башкирии на базе особой экономической зоны «Алга». Планируется создать свыше 300 рабочих мест.

Уже осенью нынешнего года предприятие планирует выйти на полную мощность, которая составит до 2250 единиц товара в сутки.

Фабрика ZASPORT имеет оснащение самым современным оборудованием ведущих фирм. Объём готовой продукции может быть достигнут 562 тысяч единиц в год. Сейчас на предприятии уже трудятся трудоустроено 42 человека, по словам руководителя, вцелом планируется создать свыше 300 рабочих мест. У компании уже открыт фирменный магазин в Уфе, объёмы продаж в котором являются одними из лучших в стране.

Объём инвестиций составил 429 млн рублей.

В Петербурге запущено новое фармацевтическое производство за два миллиарда рублей

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В Санкт-Петербурге фармацевтическая компания Solopharm открыла новые очереди завода жидких лекарственных форм и производства БАДов.

На новом объекте специалисты установили пять новых линий, благодаря которым завод может производить 60 миллионов упаковок препаратов в год. На реализацию строительства объекта было выделено в виде инвестиций 1,5 миллиарда рублей.

Также компания запустила вторую очередь завода БАДов, что предоставит возможность выпускать более 100 миллионов капсул в год. Стоимость вложенных средств составила 640 миллионов рублей.

В Московской области открыт завод скважинного оборудования

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19 мая в индустриальном парке «М-8» вблизи с. Сватково городского округа Сергиев Посад открылся новый завод.

На новом предприятии «Меттойл» (Группа «ТСС») намерены заняться выпуском внутрискважинного оборудования, которое является критически важным для нефтегазодобычи — одной из опорных отраслей российской экономики. Ключевыми заказчиками этой продукции выступают компании — «Роснефть», «Газпром нефть», «Новатэк», «ННК», «Газпром».

Инвестиции в новый завод составили более 1 млрд рублей. На предприятии создано свыше 160 рабочих мест.

В Дагестане открыли завод по производству окон

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Второй комплекс компании «Фасадные системы» начал работу в Дагестане. Инвестиции в проект составили 150 млн рублей.

На заводе будут выпускать окна различного предназначения. При этом производство максимально автоматизировано. Отмечается, что, работая в полную мощность, предприятие готово закрыть потребности большей части республики. Ежегодно на заводе будут выпускать 25 тыс. окон.

В Самаре открыли производство вентиляционного оборудования

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Новосибирская компания «Лиссиб», работающая под брендом «Неватом», запустила в Самаре производство вентиляционного оборудования и комплектующих. Другие площадки компании по выпуск таких изделий расположены в Новосибирске и Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Отмечается, что инвестиции в открытие новой производственной площадки составили около 240 млн рублей.

Горно-обогатительный комбинат на месторождении «Тэутэджак» запустили на Колыме

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ООО «Рудник Тэутэджак» (входит в концерн «Арбат») приступило к добыче и переработке драгметаллов на одноименном месторождении в Магаданской области.

Новое предприятие построено на непростых территориях Магаданской области. Благодаря проекту объемы добычи предприятий концерна «Арбат» увеличатся в два раза (сейчас «Арбат» выпускает порядка 3 тонн золота в год — ИФ). Создано 300 высокооплачиваемых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект оценивался в 11 млрд рублей.

В индустриальном парке «Руднёво» запустили серийное производство отечественных банкоматов

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В индустриальном парке «Руднёво» мы наладили серийный выпуск российских банкоматов. Производитель — московская группа компаний BFS.

Производственная мощность предприятия составляет до 15 тыс. банкоматов в год и может быть увеличена в два раза. Это практически полностью покрывает потребности российского рынка. Компания уже получила предзаказы на 7 тыс. банкоматов.

Одним из преимуществ продукции BFS является независимость от иностранных компаний в части технического обслуживания и программного обеспечения.

Мозги банкомата — процессоры «Эльбрус» от российской компании АО «МЦСТ». BFS совместно с МЦСТ разработала системный блок, включающий все необходимые интерфейсы.

Новая производственная линия заработала на фабрике Маломырского рудника в Амурской области

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ГК «Атлас Майнинг» запустила флотационную линию № 3 на фабрике Маломырского золоторудного месторождения в Амурской области.

Третья линия флотации позволит перерабатывать 2,24 миллиона тонн упорных (труднобогащаемых) руд в год и увеличит производственную мощность предприятия в полтора раза.

Общий объём инвестиций в три линии составил 8,5 млрд рублей.

Открытие новой производственной линии позволит трудоустроить 124 человека.

«Полиметал» начал переработку богатых руд на Амурском горно-металлургическом комбинате

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Компания «Полиметалл» ввела в промышленную эксплуатацию первый корпус гидрометаллургического цеха № 2 по переработке богатых продуктов и произвела первую плавку на Амурском ГМК в Хабаровском крае.

На новом участке комбинат сможет перерабатывать 6 тысяч тонн концентрата в год, производя из него около 2 тонн драгоценного металла.

РТИ-Компонент запустил производство резиновых смесей для автокомпонентов

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В Набережных Челнах начало работу новое производство резиновых смесей компании «РТИ-Компонент» (входит в ГК «Ростар»). Инвестиции в проект составили 200 млн рублей, из них 70 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По данным ФРП, около 40% российского рынка резинотехнических изделий для грузовиков занимает зарубежная продукция. Ожидается, что запуск нового производства снизит эту долю минимум на 5%.

Крупный вагоноремонтный завод открылся в Ленинградской области

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24 мая в Волосовском районе Ленинградской области открылся Балтийский вагоноремонтный завод, который обеспечит работой 1,5 тысячи человек.

Завод станет одним из крупнейших вагоноремонтных предприятий в России, позволит осуществлять техническое и сервисное обслуживание порядка 30 тыс. железнодорожных вагонов и 36 тыс. колесных пар в год.

Общие инвестиции в строительство завода составили 2,5 млрд рублей.

В Красноярском крае запущено мебельное производство

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Седьмой по счёту цех запустила красноярская компания «М-Кит» (ООО «МК Мастер»), специализирующаяся на производстве как мебельных комплектов и фасадов для оптовой продажи, так и корпусной мебели на заказ.

Как уточнил генеральный директор компании Юрий Макаренков с момента закладки фундамента до запуска прошло около года. Общая площадь нового производственного цеха — около 3 000 м2.

Всего планируется создать до 80 рабочих мест.

В Санкт-Петербурге запущено производство металлоконструкций для фармацевтических производств

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Фармацевтическая компания Solopharm открыла производство металлоконструкций для стерильных помещений на своём новом заводе Matrix Wall.

Промышленный объект начали возводить ещё в 2022 году. Всего удалось реализовать 4 производственных участка. За год на предприятии площадь которого составляет 1,8 тыс. кв.м., будут производить до 6 тыс. кв.м. чистых помещений.

«Итэлма» открыла предприятие по производству автокомпонентов

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Компания «Итэлма» открыла новое предприятие в Костромской области, на котором выпускаются комбинации приборов, модули дверей водителя, интерфейсы пользователя, блоки переключателей и другие автокомпоненты.

В ближайшее время в этом филиале будет построена автоматизированная линия для производства антиблокировочной системы тормозов (ABS).

Инвестиции в проект составили более 300 млн рублей.

В Калужской области открылось новое производство бумажных полотенец

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Новую линию по производству бумажных полотенец для сферы услуг, а также различных учреждений и предприятий запустила компания «ХАЯТ Россия» на своем заводе в ОЭЗ «Калуга» Боровского района Калужской области.

Новая автоматизированная линия позволит выпускать из российской целлюлозы бумажные полотенца V-образного сложения для гостиниц, ресторанов, бизнес-центров и других общественных мест.

Общие инвестиции в строительство новой линии составили более 150 млн рублей.

Итого за май 2023 года открыто 20 новых производств:

— из них 4 крупных производства с общими инвестициями более 17,5 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил почти 19 млрд рублей

— по 6 объектам размер инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Машиностроение и металлобработка — 9

— Цветная металлургия — 3

— Лесная, деевообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность — 3

— Химическая промышленность — 2

— Медицинская промышленность — 1

— Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность — 1

— Лёгкая промышленность — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 19

— иностранный и смешанный — 1