Импортозамещение. Октябрь 2024 года

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2107 проекта импортозамещения!

1. Серийная сборка российских мобильных устройств НПО «Цифровые Телевизионные Системы» в Гусеве Калининградской области стартовала в начале сентября. Как подчеркнули в пресс-службе GS Group, производство ведётся со скоростью 1 смартфон в минуту, в результате 30 сентября завод отгрузил заказчику партию из 10 000 устройств.

Речь идет о защищенных корпоративных смартфонах R570E под управлением ОС Аврора. Устройства предназначены для автоматизации работы сотрудников, в том числе в сложных условиях.

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2. В сжатые сроки инженеры и технологи предприятия разработали технологические паспорта и процессы и запустили производство, чтобы создать первую в России линию по производству дверей для Superjet-100 — раньше эти агрегаты выпускались за рубежом. Двери, изготовленные на новой линии, отвечают самым современным стандартам авиационной безопасности.

В рамках центра специализации ОАК «Двери и люки» в Комсомольске-на-Амуре уже ведется выпуск агрегатов для самолета МС-21, а в перспективе планируется также наладить производство для проектов Ил-114 и Ту-214.

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3. Компания Sollers запустила собственное производство рам для всех версий малотоннажных грузовиков Argo. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Ульяновской области. Выпуск рам налажен на базе индустриального парка УАЗ на мощностях дочернего предприятия Ульяновского автозавода — ООО «УАЗ-Штамповочное производство».

Запуск новой линии позволит локализовать важнейший узел автомобилей Sollers Argo, причем для всех его модификаций (как дизельных, так и бензиновых), а также сократит время поставки компонентов на конвейер и поможет нарастить объемы производства.

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4. Российский смартфон разработан компанией «Аквариус», а все программное обеспечение — от «Лаборатории Касперского».

Сейчас «Лаборатория Касперского» проводит тестирование смартфона под управлением микроядерной операционной системы KasperskyOS. Устройство уже доступно некоторым заказчикам и поддерживает технологию NFC.

KasperskyOS это микроядерная операционная система, разработанная «Лабораторией Касперского». Она не является «клоном» других операционных систем, ее микроядро написано полностью с нуля и не использует код ядра Linux.

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5. ООО «ПК «Ландскрона», российский производитель посуды под маркой VARI, ввело новый автоматизированный комплекс на заводе в Конаковском округе Тверской области.

В марте ООО «ПК «Ландскрона» был предоставлен льготный заем по программе «Импортозамещение» в размере 50 млн рублей.

На выделенные средства компанией приобретен автоматизированный комплекс, который позволит выпускать более 180 тыс. единиц алюминиевой посуды с индукционным дном ежегодно. Это сковороды, в том числе секционные, блинные, WOK, сотейники, жаровни, противни, ковши, кастрюли, формы для выпечки и многое другое.

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6. Компания «РТ-Техприемка», входящая в состав Госкорпорации Ростех, представила веб-приложение «Онлайн-доска» — российский аналог Miro. Платформа предназначена для командной работы в реальном времени и визуализации данных на одном экране, с возможностью использования на мобильных устройствах.

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7. НПО «Керамет» организовало в Перми импортозамещающее серийное производство гидродинамических подшипников скольжения с композитным покрытием. Они используются в оборудовании для добычи нефти и газа. Ранее в Россию подобные подшипники поставляла одна компания из США, покинувшая российский рынок из-за санкций.

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8. Предприятие «Первая ткацкая фабрика» обеспечивает широкий ассортимент продукции, а такие ткани, как водостойкие и огнестойкие, выпускаются в России впервые. Об этом рассказала директор завода Надежда Аверина.

«Наше предприятие позволит обеспечить отечественных производителей мебели, специальной одежды и авиапроизводителей качественными тканями. Наше предприятие обеспечивает 100 миллионов погонных метров, и мы планируем занять до 30% рынка в нашем сегменте», — рассказала Аверина.

Современное оборудование, приобретенное при поддержке Фонда развития промышленности, позволяет конкурировать наравне с лучшими производителями тканей и активно замещать их на российском рынке.

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9. В РФ смогли создать аналог немецких и китайских топливных систем для моторов, которые устанавливали на российские тяжелые грузовики и спецтехнику. Об этом пишут «Известия».

Согласно публикации, в Барнауле начали производить топливную аппаратуру Common Rail взамен Bosch для дизельных силовых агрегатов. Об этом свидетельствуют материалы Фонда развития промышленности, который инвестировал в выпуск топливной аппаратуры 1,2 млрд руб. из потраченных на проект 1,5 млрд руб.

Уточняется, что речь идет о производстве топливного насоса высокого давления, аккумуляторов, соединительные трубопроводов, электроуправляемых инжекторов, электронного блока управления, датчиков, а также коммутационных жгутов. Такая аппаратура нужна для новых и модернизированных двигателей, которые устанавливаются в том числе на грузовики «КамАЗ» К5, «Урал», МАЗ и тепловозы «Синары».

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10. На территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске Нижегородской области открылось производство суперконцентратов, концентратов и ингибирующих присадок для спецжидкостей ООО «Феликс ТС» (входит в ГК «Тосол-Синтез»).

Производство создавалось около года и размещено на территории ООО «Синтез ОКА», частной площадки, входящей в состав особой экономической зоны. В настоящее время в проект вложено более 161 млн рублей, всего планируется инвестировать 212 млн рублей. Мощность производства составит 15 тысяч тонн продукции в год. При выходе предприятия на полную мощность будет создано 35 рабочих мест.

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11. Кировский завод «Маяк» (концерн «Калашников») освоил производство безмасляных компрессорных установок из российских комплектующих для оснащения автомобильных газонаполнительных станций (АГНКС).

Компрессорные блоки, сжимающие метан без применения масла, сразу позволяют добиться чистоты газа и отказаться от дополнительных механизмов для его очистки после сжатия. В результате использования данного, к слову, запатентованного оборудования получается экологичное газомоторное топливо высокого качества, которое увеличивает мощность и ресурс автомобильного двигателя. При этом сама уникальная установка экономична в обслуживании.

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12. Погрузчики «Силант» получили отечественную систему управления тяговым электроприводом.

Импортозамещение компонентов электропогрузчиков «Силант» начались ещё в 2023 году. Первый образец электропогрузчика ПЭ2,0 с системой управления электроприводом производства Конструкторского Бюро «Электромаш» был представлен уже в мае этого года на главной выставке строительной техники и технологий «CTT Expo 2024», что привлекло внимание потенциальных потребителей.

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13. Производство огнестойкого турбинного масла открылось в Тульской области в четверг, 24 октября. Первую очередь завода открыла Группа «НЭК» в соответствии с соглашением, заключенным на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.

В площадку инвестировано свыше 1 млрд рублей, создано 80 новых рабочих мест. На территории Российской Федерации аналогичные производства отсутствуют, а зарубежные поставки в условиях санкционного давления ограничены.

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14. Катализатор, который используется для производства дивинила — сырья для синтетических каучуков и пластика, разработали и внедрили на тобольском «ЗапСибНефтехиме» вместе с НПК «Синтез». Раньше его покупали у единственного производителя в мире. СИБУР с партнером стал первым таким производителем в России. От доступности этих компонентов зависит выпуск до 1 миллиона тонн продукции в год, а также развитие ключевых отраслей российской промышленности.

Это значит, что производство множества видов каучука, необходимых для изготовления автомобильных шин, кровельных материалов, резинотехнических изделий и компонентов для строительства дорог больше не зависит от импорта.

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15. Компания «Петерпайп» открыла на территории ТОСЭР в городе Боровичи Новгородской области три цеха по производству электросварных фитингов и спигот. Они используются в газораспредительных системах «Газпрома».

Инвестиции превысили около 400 млн рублей. Из них 180 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 20 млн рублей — ФРП Новгородской области. Эти средства компания получила по федерально-региональной программе «Проекты развития».

Предприятие выпускает три типа фитингов: электросварные с электронагревательным элементом для более надежного соединения; седловые для присоединения дополнительных элементов и литые фитинги (спигот).

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16. Компания «Иртея», которая является частью МТС, начала серийное производство базовых станций для сетей 4G и 5G. Об этом рассказал гендиректор компании Дмитрий Лаконцев на форуме «Спектр-2024» в Сочи. В настоящее время идёт тестирование нового оборудования, и вскоре оно будет продемонстрировано в действии в сетях оператора.

В ассортимент выпускаемого оборудования входят цифровые и приёмопередающие модули. В 2024 году «Иртея» сосредоточится на производстве оборудования для российского 5G-диапазона, от 4,4 до 4,99 ГГц, а также для LTE и 5G на частотах 1800 МГц и 800 МГц. В начале ноября компания планирует подать документы для получения статуса ТОРП, который подтверждает российское происхождение телеком-оборудования.

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17. 29 октября 2024 года в Лаишевке состоялось открытие второго корпуса завода компании «ХАЛТЕК» площадью 1 тыс. м2.

На новом заводе налажено производство высокоточного инструмента для обработки титановых и жаропрочных сплавов. Это одно из крупнейших производств антивибрационного инструмента в России.

Ожидается, что ежегодная мощность завода составит примерно 100 000 фрез, что позволит значительно сократить зависимость от импорта.

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