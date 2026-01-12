Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В декабре 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 18 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей из них 5 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Обеспечение социальных нужд: в Москве заработало производство абсорбирующего белья

На площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» резидент начал выпуск абсорбирующего белья — медицинской продукции, необходимой для ухода. Проект реализован в рамках офсетного контракта между правительством Москвы и компанией «КамиллаМед». Инвестор вложил 200 миллионов рублей в организацию производства. В свою очередь, город взял на себя обязательство закупать в среднем 39 миллионов изделий в год на протяжении десяти лет, обеспечивая предприятию долгосрочный гарантированный сбыт.

На площадке индустриального парка «Курган Энергомаш» запущен новый цех для металлообработки

Предприятие располагается в новом здании площадью 1500 квадратных метров, строительство и оснащение которого велось при государственной поддержке. В цехе уже работают четыре сталелитейные печи, которые производят до 750 тонн продукции в месяц в круглосуточном режиме. После установки ещё двух печей мощность планируется увеличить до 1200 тонн ежемесячно. На данный момент создано 70 рабочих мест, а в перспективе будет открыто ещё 50. Основная продукция цеха — стальные круги, плоские фланцы и заглушки — поставляется как местным предприятиям, так и в другие регионы. Изделия используются при производстве трубопроводной арматуры и машиностроительной продукции. Часть продукции сразу отправляется на соседнее предприятие «Темпер», формируя замкнутый производственный цикл: от переплавки металлических отходов до механической обработки готовых деталей, что снижает их себестоимость.

Общий объём инвестиций в развитие парка превысил300 миллионов рублей, из которых порядка 215 миллионов было выделено государством на закупку оборудования по лизингу, без учёта субсидий на строительство инфраструктуры.

На предприятии «КМ-Техно» в Шуе Ивановской области запущено новое производство

Компания «КМ-Техно», специализирующаяся на выпуске инженерных систем для прокладки кабельных сетей на объектах промышленности и стратегических объектах, создает новые производственные мощности рядом с действующим производством.

Как сообщил директор по стратегическому развитию компании Михаил Головтеев, менее чем за восемь месяцев с момента старта проекта построен и введен в эксплуатацию 10-й производственный цех. Одновременно с этим приобретено современное высокотехнологичное оборудование, в том числе роботизированные производственные комплексы. Поступившее оборудование проходит этап монтажа и пуско-наладочных работ.

Новые мощности предназначены для выпуска лестничных и листовых кабельных лотков новых серий, что позволит расширить ассортимент и повысить конкурентоспособность продукции.

Проект позволит создать 200 новых высокопроизводительных рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составил 387 млн рублей.

В Смоленске начал работать новый завод сельхозтехники

В Смоленске запустили производство техники для животноводства. Новый завод «Коблик Смоленск» разместился в индустриальном парке «Феникс» и будет выпускать прицепы и миксеры-кормораздатчики для крупных животноводческих ферм. Решение о создании производства было принято летом 2024 года. Объём инвестиций в проект составил около 1 миллиарда рублей. Мощности предприятия позволят производить до 600 единиц техники ежегодно.

В ОЭЗ «Дубна» открыли новый цех по производству косметики

Компания «Полекс Бьюти» получила разрешение на ввод в эксплуатацию очередного производственного здания в рамках реализации инвестпроекта по созданию производства косметики. Проект реализуется на территории подмосковной особой экономической зоны «Дубна».

На предприятии, которое выпускает широкий ассортимент косметической продукции, создано почти 200 рабочих мест.

Общий объем инвестиций компании «Полекс Бьюти» в создание производственного комплекса в ОЭЗ «Дубна» превысил 1,8 млрд рублей.

Тюменская строительная компания «Паритет» открыла новый цех по производству сухой шпатлевки

Новый цех по производству сухой шпатлевки построила и ввела в эксплуатацию одна из строительных компаний Тюмени по ул. Воронинские горки. Пока рабочие выпускают сухую шпатлевку под брендом «Меланж» на 50% от полной мощности. Наращивать производство начнут ближе к строительному сезону. Это будет по 40 тонн в сутки. Помощь в реализации проекта оказало инвестиционное агентство Тюменской области.

Общий объем инвестиций составил более160 млн рублей.

Больше не импорт: в Мытищах запустили линию для ключевых компонентов вагонов метро

На заводе «Метровагонмаш» в Мытищах запустили новое высокотехнологичное оборудование. Оно станет основой для производства вагонов метро с повышенным уровнем локализации. Главная задача — наладить собственный, «суверенный» выпуск вагонов метро, включая производство ключевых компонентов. В 2025 году для механосборочного цеха № 416 приобрели 16 современных станков с ЧПУ. Среди них — фрезерно-расточные и токарные обрабатывающие центры, шлифовальные станки. Также в цехах появился универсальный стенд для сварки кузова вагона и линейный трансбордер. На модернизацию было направлено 3,7 млрд рублей.

В России запущено первое полномасштабное производство аккумуляторов⁠

Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (АО «ТВЭЛ») ввёл в опытно-промышленную эксплуатацию первое в стране предприятие полного цикла по выпуску литий-ионных накопителей энергии. Производство, расположенное в Неманском районе Калининградской области, получило неофициальное название «гигафабрика» из-за своей проектной мощности — 4 гигаватт-часа аккумуляторов в год. Новое предприятие — уникальный для России проект, охватывающий всю производственную цепочку: от сырья для химии ячеек до сборки готовых батарейных модулей. Его мощность эквивалентна производству примерно 50 тысяч тяговых аккумуляторов для электромобилей ежегодно.

В Усть-Лабинске расширили производство консервированных грибов

В Краснодарском крае, на грибном комплексе «Кирпильский» в Усть-Лабинске, запущена вторая очередь консервного завода. Новое производство позволит значительно увеличить выпуск консервированной продукции. Запуск линии создал 40 новых рабочих мест для жителей района. На реализацию этого этапа было направлено почти 840 миллионов рублей инвестиций.

КАМАЗ открыл сборочную линию тормозных механизмов дискового тормоза

12 декабря, в ООО «КАМАЗ тормозные системы» (КТС) состоялось торжественное открытие сборочной линии тормозных механизмов дискового тормоза. Линия запущена в рамках проекта по локализации производства дисковых тормозов на территории РФ. В результате планомерной плодотворной работы совместно со специалистами ПАО «КАМАЗ» была спроектирована и изготовлена современная автоматизированная линия сборки тормозных механизмов дискового тормоза моделей 17,5″, 19,5″ и 22,5″, которые будут устанавливаться на грузовые автомобили КАМАЗ поколения К5, перспективное семейство автомобилей Компас, пассажирский транспорт, а также на прицепную технику. Данная сборочная линия позволит собирать до 90 тысяч тормозных механизмов в год с уровнем качества, соответствующего лучшим мировым стандартам.

В Калужской области открыто пятое производство «Ультрадекор»

12 декабря на людиновской площадке ОЭЗ «Калуга» состоялось официальное открытие нового высокотехнологичного завода связующих материалов и Центра дизайна ГК «Ультрадекор». Это второе производство группы, введенное в эксплуатацию в регионе в текущем году.

Центр дизайна, открытый в структуре производства, будет заниматься разработкой новых решений для деревообработки.

Проект предусматривает выпуск 216 тыс. тонн связующих материалов в год. Фактический объем инвестиций составил6,87 млрд рублей.

В Подольске открылся завод полного цикла релейной защиты

В Подольске официально открылся новый завод российской компании innel, специализирующийся на выпуске передовых систем релейной защиты, ориентированных на профессиональных электромонтажников и конечных потребителей.

Производство площадью 1000 кв. м организовано по принципу полного цикла и включает около десяти участков: от разработки, литья корпусов и поверхностного монтажа плат до программирования и финальных испытаний.

«Мощности предприятия позволяют производить около 30 тысяч изделий в месяц, сейчас, на начальном этапе, мы выпускаем семь тысяч», — рассказал операционный директор Роман Штанько.

На новом заводе в Татарстане начали выпускать аккумуляторы для современных автомобилей

В Елабуге (Республика Татарстан) на местном аккумуляторном заводе запущено серийное производство современных свинцово-кислотных аккумуляторов по технологии EFB. Мощности предприятия позволяют выпускать до 80 тысяч таких батарей в год для легкового и грузового транспорта. Проект реализован с общим объёмом инвестиций около 157 млн рублей. Значительную часть финансирования составил льготный заём по программе «Проекты развития», предоставленный федеральным Фондом развития промышленности и Инвестиционно-венчурным фондом Татарстана.

ООО «БентИзол» открыло новое производство в Кетовском округе Курганской области

В Кетовском округе Курганской области открыли новый завод компании «Бентизол». На предприятии создано 76 новых рабочих мест. Новое производство расположено в поселке Введенское рядом с действующим заводом «Бентизол». Обсуждается создание еще одного производства здесь же более чем на 50 рабочих мест. Сумма инвестиций составила почти500 млн руб.

В Орске запустили производство сэндвич-панелей и договорились о поддержке хоккея

В Орске на заводе «СМК» запустили линию по производству сэндвич-панелей. Мощность новой линии позволяет выпускать более тысячи метров готовой продукции в сутки. Это создало на предприятии новые рабочие места. Кроме производственных планов, компания «Полипласт» договорилась с регионом о сотрудничестве в развитии спорта. Компания возьмёт под свою опеку хоккейный клуб «Южный Урал». Запуск производства приурочен к 90-летию завода «СМК Орск».

На Урале открылся цех полного цикла по титану

На территории особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде начал работу современный металлургический цех, построенный Исетским кузнечно-механическим заводом.

На площади в пять тысяч квадратных метров создано высокотехнологичное производство полного цикла: от выплавки до механической обработки титановых заготовок. Продукция цеха предназначена для обеспечения потребностей крупных российских промышленных предприятий. Инвестиции в проект превысили 1,17 миллиарда рублей.

В Костромской области открылся завод по производству березового шпона

В Костромской области открылся завод по производству березового шпона ООО «ВетлугаФанПром» При выходе на полную проектную мощность объём производства шпона в Костромской области увеличится более чем на 20%. По прогнозам, объём поступлений в бюджет в период с начала реализации проекта до окончания режима наибольшего благоприятствования составит 161 млн рублей.

В подмосковном Видном открылся завод по выпуску префаб-конструкций

В производственно-складском комплексе «МОСМЕК», расположенном в подмосковном Видном, открылось производство по изготовлению префаб-конструкций, которое позволит ежегодно изготавливать конструкции для возведения не меньше 500 тыс. кв. м жилья.

Завод открылся на территории арендатора комплекса — многопрофильной генподрядной организации ГК «Строительное управление — 555» (СУ-555).

Новый завод позволил создать свыше 500 рабочих мест более чем по 35 специальностям.

Итого за декабрь 2025 года открыто 18 производств:

— общий объём объявленных инвестиций составил около 17.7 млрд рублей

— из них 5 крупных производствв с общими инвестициями более 1 млрд рублей ( общий обьем 15.07 млрд рублей)

— по 5 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка, металлургия — 6

— Электроника — 3

— Фармацевтика — 0

— Производство стройматериалов — 5

— Химическая промышленность — 1

— Легкая промышленность — 2

— Пищевая промышленность — 1

— Другое — 0

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 18