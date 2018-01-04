Обзор: В сентябре в России открылось 31 новое производство.

1. На АО «Щегловский вал» в Туле открылся новый цех по модернизации военной техники

29 сентября в Туле в АО «Щегловский вал» состоялось торжественное открытие нового цеха модернизации легкобронированной техники.

Цех площадью 5 тыс. квадратных метров будет использоваться для модернизации боевых машин БМП-2 и БМД-2 по контракту с Министерством обороны.

Это позволит создать более 150 новых рабочих мест.

2. В Ростовской области открыт литейный завод по переработке лома цветных металлов





© Фото из открытых источников

Новый литейный завод BAZL («Батайский завод литья») открыт в Батайске Ростовской области. Завод будет перерабатывать алюминиевые отходы промышленных предприятий не только Ростовской области, но и юга России.

Мощность предприятия составляет 2 тыс. тонн продукции в год, в дальнейшем планируется увеличение производства до 6 тыс. тонн в год.

Создано 49 новых рабочих мест.

3. ТЕХНОНИКОЛЬ открыла в Московской области завод по производству добавок в бетон

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ запустила в г. Воскресенске Московской области высокотехнологичное предприятие по производству современных добавок в бетон.

Производственная мощность нового предприятия — до 80 000 тонн готовой продукции в год.

Инвестиции в составили около 120 млн рублей.

4. В пригороде г. Сургута открылся новый корпус швейной фабрики





© Фото из открытых источников

В п.Белый Яр открылся крупнейший в Югре современный комплекс Сургутской швейной фабрики ОАО «Сургутнефтегаз».

Фабрика ОАО «Сургутнефтегаз» работает уже 26 лет. Здесь производят спецодежду для нефтяников.

Открыто более 300 рабочих мест.

5. В Севастополе открылся завод «Севхимпром» по производству реагентов для очищения воды

Завод по производству экологически безопасных реагентов для очистки и обеззараживания воды открылся в селе Штурмовом г. Севастополь.

Завод «Севхимпром» был построен на земельном участке «с нуля». В создание производства предприятие вложило более 51 млн рублей

Созданы 25 рабочих мест.

6. В технополисе «Москва» открылось производство ортопедической обуви компании «Ортомода»





© Фото из открытых источников

Компания «Ортомода» открыла производство ортопедической обуви на территории технополиса «Москва».

Фабрика стала 30-м открытым предприятием, профинансированным Фондом развития промышленности Минпромторга России.

Общая стоимость проекта составила 147 млн рублей, из которых 51 млн рублей — льготный заём Фонда под 5% годовых.

На фабрике будут работать 130 человек, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Компания «Ортомода» — крупнейший отечественный производитель ортопедической обуви и реабилитационной одежды.

7. В Новой Москве открыт завод измерительного оборудования

В Новой Москве открыт завод измерительного оборудования «Вика Мера».

Потребителями продукции завода станут отечественные промышленные предприятия, НИИ, торговые сети.

Инвестиции в строительство комплекса составили более 1 млрд рублей.

Завод «Вика Мера» выпускает, в частности, промышленные манометры и термометры.

8. Крупнейший в России завод по производству одноразовых шприцев открыт в Московской области





© Фото из открытых источников

На территории особой экономической зоны «Дубна» в Московской области 27 сентября открылась первая очередь завода по производству одноразовых медизделий «Паскаль Медикал».

Предприятие полного цикла будет изготавливать шприцы и иглы для них, а также другую медицинскую продукцию — в год планируется выпускать более 450 млн единиц продукции.

Инвестиции составят в общей сложности 2,3 млрд рублей,

Уже на первом этапе создано более 200 рабочих мест, позже число специалистов вырастит до 500.

9. В Ижевске открыт новый конструкторско-технологический центр концерна «Калашников»





© Фото из открытых источников

Концерн «Калашников» ввел в эксплуатацию новое здание конструкторско-технологического центра (КТЦ) общей площадью 20 тыс. кв. метров.

В новом КТЦ будет вестись цифровое проектирование для постановки на производство перспективных изделий. Уже сейчас в электронном виде выдаются задания на разработку 3D-моделей для присвоения им статуса подлинников конструкторской документации.

2D-архивы и 3D-модели будут находиться в единой PLM-системе, обеспечивающей связь результатов работы конструкторов, технологов и разработчиков оснастки на протяжении всего жизненного цикла продукта.

КТЦ оснащен новейшими FDM-принтерами для создания трехмерных моделей.

10. Новый корпус завода по производству фармацевтического оборудования запущен в Кемеровской области





© Фото из открытых источников

В г. Юрга состоялось открытие нового корпуса завода по производству фармацевтического оборудования томской компании «Арт-Лайф-Техно».

Инвестировано 86 млн рублей.

Обновление производства позволило создать 20 новых рабочих мест.

11. В Удмуртии на концерне «Калашников» открыто новое кузнечное производство

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, представил «производственную линию 2020″, внедрив на этом участке технологии и бизнес-процессы индустрии 4.0.

„Старая кузница была построена еще в 1934 году и с тех пор никак не обновлялась. Новый цех — объект с качественно иным подходом к реализации технологии ковки и горячей объемной штамповки. Воссоздано и активно заработало конструкторско-технологическое бюро со специалистами кузнечно-прессовых производств, запущены новые штамповочные линии, существенно снижены затраты на энергоресурсы“, — прокомментировал генеральный директор концерна „Калашников“ Алексей Криворучко.

12. В Нижегородской области „Русполимет“ открыл цех радиальной ковки





© Фото из открытых источников

ПАО „Русполимет“ (Кулебаки, Нижегородская область) в завершило десятилетнюю программу модернизации производства, открыв цех радиальной ковки.

Оборудование, установленное в цехе, позволит производить деформацию высоколегированных сталей или специальных сплавов на основе никеля, кобальта, титана, циркония ивыпускать высококачественные прутки для авиации, энергетического и общего машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности.

Общая сумма вложенных инвестиций в проект составила почти 1 млрд рублей.

После полного ввода в эксплуатацию нового цеха радиальной ковки в нем будут работать порядка 55 человек.

13. Балтийская Промышленная Компания открыла в Санкт-Петербурге научно-производственный комплекс





© Фото из открытых источников

14 сентября в г. Санкт-Петербург состоялось открытие нового научно-производственного комплекса БПК-СЕВЕР (производство российских металлорежущих станков под торговой маркой F.O.R.T.)

На территории предприятия общей площадью более 22 000 кв.м. разместились инновационный центр, цех по производству металлообрабатывающих станков с ЧПУ, административный блок, новое конструкторское бюро Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого.

На сегодняшний на территории России производится литье и обработка станин, изготовление базовых деталей к ряду станков, изготовление механических частей и кабинетных защит для модельного ряда станков „F.O.R.T.“

Инвестиции в строительство производственного комплекса составили около 1,5 млрд рублей.

За время реализации проекта будет создано не менее 200 рабочих мест.

14. Компания „Сибелко“ открыла свой первый в России цех по измельчению минералов

14 сентября в Раменском районе Московской области состоялось открытие нового предприятия компании „Сибелко Россия“ — цеха по измельчению промышленных минералов. Новый цех расположен на территории Раменского горно-обогатительного комбината в с/п Чулковское.

Мощность цеха на начальном этапе составит 10 тысяч тонн измельченных минералов в год и уже в 2018 г. достигнет уровня 20 тыс. тонн продукции.

Инвестиции в строительство и ввод в эксплуатацию цеха составили около 400 млн рублей.

15. В Татарстане открыт завод „Драйлок-Технолоджиз“





© Фото из открытых источников

Завод „Драйлок Текнолоджиз“, построенный в ОЭЗ „Алабуга“, рассчитан на 14 линий с постепенным введением в эксплуатацию. Совокупная производственная мощность достигает 3,5 млрд подгузников в год.

Сумма инвестиций в проект бельгийской компания Drylock составила более 1,7 млрд рублей.

Пока на предприятии создано 200 рабочих мест, по мере роста производственных мощностей планируется довести число сотрудников до 350-400 человек.

16. В Пензенской области открылся новый цех ПО „Старт“

На ПО „Старт“ им. M.B.Проценко в г. Заречный Пензенской области открылся новый цех по сборке приводов. Изделие относится к оборонной тематике Росатома и предназначено для нужд атомного флота.

В перспективе здесь будут трудиться 28 человек в трехсменном режиме.

17. В ТОР „Хабаровск“ запущена первая очередь завода по выпуску дезинфицирующих средств





© Фото из открытых источников

В ТОР „Хабаровск“ запущена первая очередь первого на Дальнем Востоке завода по выпуску дезинфицирующих средств. Общий период реализации проекта рассчитан на пять лет.

Объем заявленных инвестиций в развитие за это время составит 120 млн рублей.

18. ПАО „Нижнекамскнефтехим“ ввело в эксплуатацию установку по выпуску формальдегида





© Фото из открытых источников

ПАО „Нижнекамскнефтехим“ запустило в эксплуатацию новую установку по производству высококонцентрированного формальдегида.

Новая установка мощностью в 100 тыс. тонн в год — первый из трех проектов, реализуемых в рамках программы по наращиванию производства изопренового каучука. Уже до конца этого года будет завершено строительство еще двух установок — по производству изобутилена и изопрена.

Всего в реализацию этого этапа было вложено порядка 4,5 миллиарда рублей»,

19. В Калужской области открыта вторая очередь производства косметических средств «Лореаль»





© Фото из открытых источников

8 сентября на территории индустриального парка «Ворсино» состоялось официальное открытие новой производственной площади завода компании L’Oréal и запуск новых линий по производству продукции.

Компания L’Oréal инвестировала более 2,5 млрд рублей в расширение завода

20. На иркутском заводе «Фармасинтеза» открылся новый цех

На иркутском заводе «Фармасинтеза» 8 сентября открылся новый цех, в котором будут выпускать небольшие партии лекарств. Препараты будут использоваться, в том числе, и для клинических исследований.

Инвестиции составляют около 500 млн. рублей.

Новый цех создал более 100 рабочих мест.

21. На «Сарансккабеле» открылось металлургическое производство

На заводе «Сарансккабель» открылось металлургическое производство по выпуску алюминиевой и медной катанки для нужд кабельной промышленности.

Запуск нового металлургического производства позволит на 100 процентов обеспечить мордовских кабельщиков собственным сырьем, а также отправлять продукцию потребителям из других регионов и даже на экспорт.

Мощность нового предприятия — 10 тысяч тонн алюминиевой катанки и 5 тысяч тонн медной катанки в год.

Сейчас на производстве заняты около 100 человек.

22. В Саранске на предприятии «ЭМ-Кабель» открыли линию по выпуску уникальных для России кабелей

В Саранске на предприятии «ЭМ-Кабель» открыли новую линию по выпуску силового кабеля нового поколения на напряжение 10-110 кВ. Запуск первой очереди позволит производить 300 километров кабелей в месяц — это 3,6 тысячи километров в год.

С выходом на проектную мощность объемы производства увеличатся в три раза, ежегодно предприятие будет выпускать продукции на 3 млрд рублей.

Благодаря реализации нового проекта на заводе было создано 100 новых рабочих мест,

23. KGK открыла в Приморье фабрику по огранке алмазов

Резидент Свободного порта Владивосток — индийская группа компаний «KGK», известная во всем мире как крупнейший производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий, открыла в Приморье фабрику по огранке алмазов.

Общий объем инвестиций в проект составил 496 млн рублей.

В перспективе компания сможет трудоустроить до 500 приморцев.

24. В Хабаровском крае заработал центр по глубокой обработке древесины





© Фото из открытых источников

В Амурске Хабаровского края заработал завод по производству сухих пиломатериалов из ели и пихты. В дни третьего Восточного экономического форума его запустила «Амурская лесопромышленная компания», которая является резидентом ТОР «Комсомольск».

Лесопильный завод является частью единого инвестиционного проекта по глубокой переработке древесины. При выходе на полную мощность дочернего предприятия RFP Group планируется наладить производство 300 тысяч куб м лущеного шпона, 230 тысяч куб м пиломатериалов и 100 тысяч тонн топливных гранул в год. Результатом реализации проекта станет выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью: клееного бруса, мебельных щитов, фанеры и древесных плит, биотоплива, деревянных оконных и дверных блоков, напольных покрытий и др.

Сумма заявленных инвестиций составляет более 12 млрд рублей.

На данный момент на предприятии создано 300 рабочих мест.

25. Новая площадка по производству элетротехнического оборудования запущена в г. Салават Башкортостана



www.promenergostr.ru

© Фото из открытых источников

На собственной производственной площадке ООО «Промэнергосервис» начал выпуск промышленного электротехнического оборудования.

26. Первый в России Центр по обеспечению биобезопасности открыт в Калужской области





© Фото из открытых источников

15 сентября на территории индустриального парка «Агропромышленный парк К-Агро» Калужской области состоялось официальное открытие уникального Центра разработки и внедрения технологий обработки ускоренными электронами компании «Теклеор».

Запланированная производительность 30 тыс. тонн в год обеспечит обработку более 100 видов продуктов с учетом типа упаковки, температурной и газовой среды.

Создано около 60 новых рабочих мест.

27. В Московской области запущена вторая линия сетевязальной фабрики «Люксол»

В Солнечногорске Московской области открылась вторая линия по производству капроновой и полипропиленовой сетки безузловым методом вязки. Основное направление производства, на сегодняшний день, изготовление сетных камер (садков) для разведения рыбы. Основной потребитель сетки — рыбоводные хозяйства России.

Сетевязальная фабрика Люксол допущена к строительтву спортивных объектов к ЧМ по футболу 2018 г. Компания поставляет на спортивные объекты как строительные защитные сетки, так и оградительные сетки.

Стадион Открытие-Арена полностью оборудован спортивными защитными сетками производства РФ. Спортивные сетки обработаны негорючим веществом, которое, в свою очередь, разработка компании из России.

28. На Кубани открылся завод по производству металлоконструкций

8 сентября в Павловском районе Краснодарского края открылся завод по производству металлоконструкций.

Объем инвестиций по проекту составил 100,7 млн рублей.

Открытие завода позволило создать 150 новых рабочих мест.

29. В Кировской области запущен лифтостроительный завод

7 сентября в г. Вятские Поляны состоялось открытие производство резидента промышленного парка — ООО «ВЫСОТА 43».

Предприятие будет производить лифтовое оборудование и подъёмные механизмы для предприятий и организаций, в том числе осуществляющих строительство многоквартирных жилых домов.

Лифтостроительный завод занимает два корпуса промышленного парка.

Общий объём инвестиций по проекту составит 245 млн рублей

В 2017 году на заводе будет работать порядка 80 человек, в 2018 году количество работающих вырастет до 120 человек, а к 2022 году — до 150-200 человек.

30. В Ленинградской области открыто производство материалов для респираторов и фильтров

Во Всеволожском районе Ленинградской области открылось производство импортозамещающей продукции — рулонных угленаполненных материалов для респираторов, промышленных и бытовых фильтров.

Выпуск продукции, которая ранее ввозилась из зарубежа, налажено в Ленинградской областина заводе ООО «Респираторный комплекс» в поселке им. Морозова Всеволожского района.

Основу производственной линии составляет новая уникальная автоматическая установка, изобретенная российской инжиниринговой компанией и пока не имеющая аналогов.

Инвестиции около 20 млн рублей.

31. Линия по производству контейнеров для сельхозпродукции запущена в Нижегородской области





© Фото из открытых источников

Линия, предназначенная для выпуска контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции на крупных складах, запущена на новом деревообрабатывающем предприятии в Дзержинске.

Первоначально на предприятии ООО «ДОК» будет занято 100-120 работников

Итого за сентябрь 2017 года

31 новое производство

из них 8 новых производств с инвестициями более 1 млрд рублей

общий размер заявленных инвестиций более 28 млрд руб.

у двенадцати производств размер инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 8

Станкостроение — 1

Медицина и фармацевтика — 2

Стройматериалы и ремонт — 1

Электроника и электротехника, оборудование — 5

Текстильная промышленность — 3

Химическая промышленность — 3

Другие — 8

По источникам инвестиций

иностранный — 5

российский — 26