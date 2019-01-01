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Медучреждения

Итоги 2018 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть II)

В международном медкластере «Сколково» открыт диагностический корпус клиники

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Хирургический корпус детской республиканской больницы открыт в Бурятии

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Перинатальный центр открыт в Архангельске

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Открытие детского реабилитационного центра состоялось в Удмуртии

  •  © sdelanounas.ru

Новая детская поликлиника открыта в Подмосковье

  •  © sdelanounas.ru

Поликлиника центра репродукции открыта в Ростовской области

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Новая поликлиника открыта в Адыгее

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В Калининграде открыли новый корпус больницы скорой медицинской помощи

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  •  © sdelanounas.ru

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В Ростове-на-Дону открылся центр национальной сети ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи»

  •  © cdn24.img.ria.ru

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Хирургический корпус больницы скорой помощи открыт в Красноярске

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В Ставрополе открыт центр позитронно-эмиссионной томографии и циклотронно-радиохимический комплекс

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  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Дербенте открылся Центр амбулаторного диализа, оснащённый оборудованием российского производства

  •  © sdelanounas.ru

В Белгородской области открыт Центр семейной медицины

  •  © sdelanounas.ru

Новая поликлиника открылась в Москве

  •  © sdelanounas.ru

В Москве создан многопрофильный клинический медицинский центр МГМСУ

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Тобольске открыт новый медицинский центр

  •  © sdelanounas.ru

Новые корпуса онкологического диспансера открыли в Приморье

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Анапе открыт новый военный госпиталь

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В Юрьев-Польском Владимирской области открыт новый корпус центральной районной больницы

  •  © sdelanounas.ru

В Улан-Удэ открылся перинатальный центр

  •  © sdelanounas.ru

  •  © sdelanounas.ru

В поселке Кутулик Иркутской области открылся стационар Аларской районной больницы

  •  © sdelanounas.ru

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модернизация здравоохранения, итоги 2018, новые медучреждения
  • Нет аватара 3a_Pycb
    02.01.1901:02:39

    Как много уродцев( но есть и на удивление неплохие проекты

    #1097239
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