Итоги 2018 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть II)
В международном медкластере «Сколково» открыт диагностический корпус клиники
Хирургический корпус детской республиканской больницы открыт в Бурятии
Перинатальный центр открыт в Архангельске
Открытие детского реабилитационного центра состоялось в Удмуртии
Новая детская поликлиника открыта в Подмосковье
Поликлиника центра репродукции открыта в Ростовской области
Новая поликлиника открыта в Адыгее
В Калининграде открыли новый корпус больницы скорой медицинской помощи
В Ростове-на-Дону открылся центр национальной сети ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи»
Хирургический корпус больницы скорой помощи открыт в Красноярске
В Ставрополе открыт центр позитронно-эмиссионной томографии и циклотронно-радиохимический комплекс
В Дербенте открылся Центр амбулаторного диализа, оснащённый оборудованием российского производства
В Белгородской области открыт Центр семейной медицины
Новая поликлиника открылась в Москве
В Москве создан многопрофильный клинический медицинский центр МГМСУ
В Тобольске открыт новый медицинский центр
Новые корпуса онкологического диспансера открыли в Приморье
В Анапе открыт новый военный госпиталь
В Юрьев-Польском Владимирской области открыт новый корпус центральной районной больницы
В Улан-Удэ открылся перинатальный центр
В поселке Кутулик Иркутской области открылся стационар Аларской районной больницы
- termometrix
- 01.01.201921:35
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02.01.1901:02:39