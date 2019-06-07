Обзор: в апреле 2019 года в России открылось 18 новых производств

В апреле открылся крупный автомобильный завод компании Mercedes-Benz, но есть еще один, очевидно крупный проект — на «Нижнекамскнефтехим» состоялся ввод в эксплуатацию установки экстракции бензола. К сожалению размеров инвестиций в новую установку нигде обнаружить не удалось, а обычно это миллиарды рублей.

В индустриальном парке «Есипово» Московской области открыт завод Mercedes-Benz



фото: Константин Завражин/РГ

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Строительство предприятия началось в июне 2017 года. Проектная мощность завода — 25 000 автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке предприятия превысит 1000 человек. Общие инвестиции в завод составили 19 млрд рублей

«Дятьковский Хрустальный завод плюс» запустил новый цех по выпуску хрустальных изделий

«Дятьковский Хрустальный завод плюс» запустил новый цех по выпуску хрустальных изделий. В нём предприятие наладило выпуск новой линейки хрустальной продукции, среди которой посуда для напитков, вазы, светильники чаши и блюда. Также в нём будут выпускать эксклюзивные, лимитированные и заказные изделия. Коллекция отличается высоким качеством, современным дизайном, чистотой линий и элегантностью.

Общий размер инвестиций в реализацию проекта составил около 220 млн рублей.«

В Иванове запущен новый производственный цех по выпуску ткани для спецодежды





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В областном центре дан старт работе нового высокотехнологичного ткацкого производства компании «ТД Меланж Текстиль».

Проект стал одним из примеров успешного сотрудничества Фонда развития промышленности и ивановских предприятий. В 2018 году ФРП предоставил льготный заем на сумму 100 млн рублей, общий объем инвестиций в проект составил более 238 млн рублей.

Состоялся запуск крупнейшего в России производства мобильных асфальтобетонных заводов



Тосненский механический завод

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Московский производитель дорожной техники АО «Коминвест-АКМТ» реализовал проект крупнейшего в России производства мобильных асфальтобетонных заводов.

Компания запустила производство мобильных асфальтобетонных заводов на своем предприятии «Тосненский механический завод» в Ленинградской области. Мобильный асфальтобетонный завод ДС-1600 — это новый продукт предприятий «ТоМеЗ» и АО «Коминвест-АКМТ».

Мобильный завод позволяет изготавливать все основные виды асфальтобетона, щебёночно-мастичного асфальтобетона, литого асфальтобетона для автомобильных дорог и аэродромов. Это будут установки высокой мощности — более 128 тонн продукции в час. К 2021 году планируется выпускать 20 таких установок в год.

Инвестиции составили порядка 180 млн. р.

Компания «Металл Профиль» расширяет производство в Ростовской области





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Открытие новой производственной площадки прошло 12 апреля. Завод располагается в новой промышленной зоне г. Аксай.

Это одна из самых современных производственных площадок по производству кровель в России. Новый завод позволит существенно расширить географию поставок, повысить качество выпускаемой продукции, расширить гарантии и увеличить ассортимент.

Инвестиции в строительство нового завода составили порядка 400 млн рублей.

Штатное расписание предприятия предполагает более 200 рабочих мест.

В Рязани открыт завод по производству строительных пленок





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В Рязани открыто новое предприятие корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» по производству строительных пленок. Это уже 10-й завод компании «Технониколь» в Рязани и 54-й в России.

Предприятие создано с учетом передовых экологических стандартов. Применяются лучшие практики автоматизации и бережливого производства. Благодаря этому планируется достичь рекордной, в рамках промышленности строительных материалов, производительности труда — свыше 24 млн рублей на одного сотрудника в год.

Объем инвестиций почти 1,2 млрд рублей.

Создано 35 новых рабочих мест.

В индустриальном парке «Пионер» Татарстана состоялось открытие производства «Роскамасталь»





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В Нижнекамске открыли якорное производство индустриального парка «Пионер» — предприятие «Роскамасталь».

Российско-китайский завод по окрашиванию оцинкованной рулонной стали является резидентом ТОСЭР. Производство оснащено новейшей системой непрерывного контроля технологического процесса окрашивания.

Когда завод выйдет на проектную мощность в 50 тысяч тонн в год, он будет занимать два процента российского рынка окрашенной стали.

На «Нижнекамскнефтехиме» введены новые производственные объекты





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На заводе «Этилен» ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялся ввод в эксплуатацию установки экстракции бензола. Строительство установки было завершено в конце 2018 года, а уже в марте она выведена на проектную мощность.

Новый производственный объект позволит оптимизировать процесс переработки бензолсодержащей фракции внутри производства и разгрузить существующие энергоемкие узлы. С помощью установки заводчане планируют увеличить объемы производства бензола до 265 тысяч тонн в год, что даст возможность полностью отказаться от его приобретения на стороне.

В Ивановской области открылось предприятие по производству акустических материалов





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В г. Наволоки Кинешемского района Ивановской области открылся завод акустических решений «Стандартпласт», один из резидентов территории опережающего социально-экономического развития. Статус резидента предприятие получило в декабре 2018 года. Производство запущено в марте этого года.

В настоящее время в Наволаках запущена первая линия производства. Создано 38 рабочих мест. До конца года численность сотрудников цеха планируется увеличить до 100 человек.

Полный же объём инвестиций составит почти 300 млн рублей, на предприятии будет создано 232 рабочих места.

Линию производства алюминиевых профилей запустили в Крыму





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В рамках проекта по созданию технопарка компании «Современные фасадные системы» запущена линия порошковой покраски алюминиевого профиля. Запуск линии позволит выполнять покраску до 6 тысяч квадратных метров изделий в сутки.

Производство изделий из композитов запущено в ОЭЗ «Тольятти»





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ООО «ПМ-Композит» — резидент особой экономической зоны «Тольятти», запустило производство в тестовом режиме. На полную проектную мощность компания планирует выйти к концу 2019 года, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Основной вид деятельности компании — полимербетонное и прессовое производство изделий из композиционных материалов. Компания разработала авторскую линейку бытовой техники и уже выпустила пробную партию продукции. В перспективе планируется расширить ассортимент продукции. Сегодня на заводе работает 15 сотрудников, всего предстоит трудоустроить 128 человек.

На волгоградском предприятии «Северсталь канаты» запущено новое производство

Канаты для автодорожного комплекса, строительной, добывающей и других отраслей теперь производятся на площадке волгоградского филиала компании «Северсталь канаты» — здесь завершили инвестпроект общей стоимостью более 1,3 млрд рублей.

Новый цех открыт на производстве МДФ в Томске

На томском заводе «Латат» — крупнейшем отечественном производстве МДФ — начал работать новый цех пропитки (импрегнирования), выпускающий пленку для изготовления ламината.

Мелкие проекты

В Воронеже открылся завод по производству моечного оборудования

Предприятие по выпуску светотехнических изделий запущено в Северной Осетии

Деревообрабатывающий комбинат ввели в эксплуатацию в Хабаровском крае

В Санкт-Петербурге открылся новый завод по производству коммунальной техники

Во Владивостоке начали выпуск полимерных заготовок для пищевой упаковки

Итого за апрель 2019 года

18 новых производств

из них 3 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (21 500 млн)

общий объем объявленных инвестиций более 23 млрд рублей

у семи производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 8

Стройматериалы и ремонт — 2

Химическая промышленность — 2

Электроника и электротехника — 1

Медицина и фармацевтика — 0

Текстильная промышленность — 2

Другое — 3

По источникам инвестиций

иностранный — 2

российский или смешанный — 16