Обзор: в мае 2019 года в России открылось 21 новое производство

В мае открылось много крупных производств — целых семь с инвестициями более миллиарда рублей.

На КАМАЗе открыт завод по производству каркасов кабин





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27 мая, в Набережных Челнах состоялось открытие нового завода по производству каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ и Mercedes-Benz.

Мощность завода составляет 55 тыс. кабин в год. Каркасы кабин будут поставляться на сборочный конвейер КАМАЗа и сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz в Набережных Челнах.

Стоимость инвестиционного проекта — свыше 14 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию нового предприятия позволит создать 700 новых рабочих мест.

Верхневолжский СЦМ запустил производственный цех по выпуску сварного решетчатого настила





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ООО «Верхневолжский сервисный металлоцентр» (входит в ГК «ДиПОС») открыло в селе Ново-Талицы Ивановской области новый производственный цех по выпуску сварного решетчатого настила с толщиной несущей полосы до 8 мм.

Такого типа продукция используется для изготовления ограждений, лестничных ступеней, стеллажных конструкций, площадок обслуживания на различных производственных объектах, а также в качестве элемента декора.

Общий размер инвестиций в реализацию проекта составил 1,1 млрд рублей

В результате реализации проекта будет создано 70 рабочих мест.

В ОЭЗ «Калуга» дан старт производству климатического и холодильного оборудования





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31 мая на боровской площадке особой экономической зоны «Калуга» состоялось открытие предприятия ООО «Рефкул» группы компаний «ТЕРМОКУЛ» по производству климатического и холодильного оборудования.

Инвестиции в проект ставили порядка 437 млн рублей.

Планируемый объем производства — 200 единиц продукции в месяц.

На заводе планируют открыть 140 рабочих мест.

Хабаровский завод строительной керамики запустил новый цех





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ООО «Хабаровский завод строительной керамики» ввел в эксплуатацию сушильный цех, инвестиции составили около 200 млн рублей.

На фармзаводе «Биосинтез» в Пензе открыт новый производственный участок





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Церемония открытия производственного участка твердых пероральных лекарственных форм состоялась на заводе «Биосинтез» в Пензе. Он размещен на площади в 7000 квадратных метров и рассчитан на выпуск как 2 млрд таблеток в год.

Линёвский завод металлоконструкций — ГК ЭЛСИ открыл новый цех по производству опор ЛЭП



"Линевский завод металлоконструкций

© Фото из открытых источников

Линёвский завод металлоконструкций из Новосибирской области завершил строительство нового цеха. Технический запуск состоялся 19 апреля. Площадь цеха вместе с административно-бытовым корпусом составила 13 490 м2.

В Архангельской области открыт пеллетный завод ГК «Регион-лес»

Группа компаний «Регион-лес», открывшая в Шенкурском районе в 2018 году лесопильный комплекс, расширяет мощности. 23 мая в деревне Чащинская начал работу новый завод по производству пеллет (древесных гранул).

В Москве запущен производственный комплекс по изготовлению межкомнатных дверей и фурнитуры





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В ТиНАО начал работу новый производственный корпус компании ProfilDoors. Компания основана в 2002 году и с тех пор выросла в крупнейшее деревообрабатывающее предприятие Москвы. Ее производственная база расположена в поселке Курилово (поселение Щаповское).

Почти треть продукции — 29 процентов — поставляется на экспорт. Компания имеет представительства и магазины более чем в 15 странах, в том числе в Германии, Грузии, Италии, Кувейте, Латвии, Литве, Польше, Словакии, США, Эстонии.

Открытие производственного комплекса площадью 20 тыс. кв. м позволило предприятию расширить модельный ряд выпускаемой продукции и увеличить объемы производства на 10-15%.

Инвестиции в проект составили порядка 1 млрд рублей

Расширение производства позволило создать дополнительно 700 рабочих мест.

В Воронежской области открыт новый завод по производству гофрокартона





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22 мая в Индустриальном парке «Масловский» в Новоусмановском районе Воронежской области открылся новый высокотехнологичный завод по производству гофрокартона и гофроупаковки «ЕВРОПАК» мощностью 188 млн. м2 в год.

Это инвестиционный проект Pulp Mill Holding (австрийско-немецкая группа компаний со штаб-квартирой в г. Вена, Австрия).

Общий объем инвестиций составил 3,5 млрд рублей.

Планируемая численность персонала на заводе — порядка 300 человек.

Завод «Искра» из Ульяновска запустил производство корпусов с применением диффузионной сварки

АО «НПП „Завод Искра“» является одним из ведущих производителей и поставщиков элементной базы для предприятий-изготовителей радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники, средств связи и аппаратуры специального назначения.

Новое производство завода «Искра» разместилось на площадях в 1200 кв.м. и оснащено самым передовым оборудованием. Специально для освоения данной технологии была приобретена и введена в эксплуатацию единственная в России диффузионная установка, обладающая самым большим усилием сжатия при высокой степени вакуума и температуре.

В Перми запущено крупнейшее в Европе производство экологически чистого пластификатора





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21 мая, в Перми состоялось открытие нового производства пластификатора диоктилтерефталата (ДОТФ) АО «Сибур-Химпром».

Производство ДОТФ на пермском предприятии СИБУРа является крупнейшим в Европе. Инвестиции в проект составили 6,95 млрд рублей.

На челябинском «Заводе ТЕХНО» запущена новая линия по производству рулонной технической изоляции





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На челябинском «Заводе Техно» (входит в структуру Технониколь) запущена линия по производству рулонной технической изоляции на основе каменной ваты. Предприятие уже приступило к промышленному выпуску новой продукции — более 50 видов матов. Ожидается, что линия станет одной из самых производительных и современных в России в сегменте техизоляции.

Инвестиции в реализацию проекта составили около 400 млн рублей.

В Волгограде открыто производство по выпуску пластикатов пониженной горючести





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В Красноармейском районе Волгограда создано новое производство по выпуску пластикатов пониженной горючести. Инвестиции компании «Пласткаб» в проект составили 250 млн рублей.

В Челябинской области открыт завод по выпуску керамогранита





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16 мая в Златоусте Челябинской области состоялся запуск нового завода «Грани Таганая» по выпуску керамического гранита. Это один из самых больших промышленных инвестпроектов в современной истории Златоуста.

Объем производства составит до 4 млн кв. м. керамической плитки в год.

На предприятии уже трудится 200 человек. Всего планируется обеспечить город тысячей рабочих мест: 500 будет создано на этапе выхода на проектную мощность и столько же после запуска второй очереди завода.

Общий объем инвестиций в проект составляет около 2 млрд рублей.

Завод по производству систем для модульного домостроения открыли в Подмосковье





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Завод по производству строительных модулей и панелей заводской готовности КНАУФ «Новый дом» открыли в Красногорске. Новый завод станет первым и основным производством данного типа в международной группе КНАУФ.

Производственная мощность предприятия составляет 100 тыс. кв. м панелей в год.

Общий объем инвестиций в создание производства составил более 400 млн рублей.

На предприятии созданы 50 рабочих мест.

В Нижегородской области запущена линия по производству клеевых материалов

24 апреля в Дзержинске Нижегородской области «Компания ХОМА» официально открыла модернизированную технологическую линию по производству ПВА-дисперсий.

Общая производственная мощность предприятия должна увеличиться в 2,5 раза, а объем выпуска клеевых материалов — с 2,4 тыс.т в год до 3,6 тыс. т.

Общий объем инвестиций в проект — 1 млрд 332 млн рублей.

Мелкие проекты

В Кургане открыт новый завод по производству труб в изоляции

В Подольске Московской области открыт новый цех по производству многослойных труб

«Северсталь Дистрибуция» запустила новую линию по профилированию листа в Череповецком СМЦ

Компания БИОИНВЕСТ спроектировала и построила брикетный завод в городе Ковров Владимирской области

Магнитогорский металлургический комбинат запустил завод раскислителей для стали

Итого за май 2019 года

21 новыое производство

из них 7 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (29 882 млн)

общий объем объявленных инвестиций более 32 млрд рублей

у семи производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 4

Стройматериалы и ремонт — 9

Химическая промышленность — 3

Электроника и электротехника — 2

Медицина и фармацевтика — 1

Текстильная промышленность — 0

Другое — 2

По источникам инвестиций

иностранный — 2

российский или смешанный — 19