Обзор: в мае 2019 года в России открылось 21 новое производство
В мае открылось много крупных производств — целых семь с инвестициями более миллиарда рублей.
На КАМАЗе открыт завод по производству каркасов кабин
27 мая, в Набережных Челнах состоялось открытие нового завода по производству каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ и Mercedes-Benz.
Мощность завода составляет 55 тыс. кабин в год. Каркасы кабин будут поставляться на сборочный конвейер КАМАЗа и сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz в Набережных Челнах.
Стоимость инвестиционного проекта — свыше 14 млрд рублей.
Ввод в эксплуатацию нового предприятия позволит создать 700 новых рабочих мест.
Верхневолжский СЦМ запустил производственный цех по выпуску сварного решетчатого настила
ООО «Верхневолжский сервисный металлоцентр» (входит в ГК «ДиПОС») открыло в селе Ново-Талицы Ивановской области новый производственный цех по выпуску сварного решетчатого настила с толщиной несущей полосы до 8 мм.
Такого типа продукция используется для изготовления ограждений, лестничных ступеней, стеллажных конструкций, площадок обслуживания на различных производственных объектах, а также в качестве элемента декора.
Общий размер инвестиций в реализацию проекта составил 1,1 млрд рублей
В результате реализации проекта будет создано 70 рабочих мест.
В ОЭЗ «Калуга» дан старт производству климатического и холодильного оборудования
31 мая на боровской площадке особой экономической зоны «Калуга» состоялось открытие предприятия ООО «Рефкул» группы компаний «ТЕРМОКУЛ» по производству климатического и холодильного оборудования.
Инвестиции в проект ставили порядка 437 млн рублей.
Планируемый объем производства — 200 единиц продукции в месяц.
На заводе планируют открыть 140 рабочих мест.
Хабаровский завод строительной керамики запустил новый цех
ООО «Хабаровский завод строительной керамики» ввел в эксплуатацию сушильный цех, инвестиции составили около 200 млн рублей.
На фармзаводе «Биосинтез» в Пензе открыт новый производственный участок
Церемония открытия производственного участка твердых пероральных лекарственных форм состоялась на заводе «Биосинтез» в Пензе. Он размещен на площади в 7000 квадратных метров и рассчитан на выпуск как 2 млрд таблеток в год.
Линёвский завод металлоконструкций — ГК ЭЛСИ открыл новый цех по производству опор ЛЭП
Линёвский завод металлоконструкций из Новосибирской области завершил строительство нового цеха. Технический запуск состоялся 19 апреля. Площадь цеха вместе с административно-бытовым корпусом составила 13 490 м2.
В Архангельской области открыт пеллетный завод ГК «Регион-лес»
Группа компаний «Регион-лес», открывшая в Шенкурском районе в 2018 году лесопильный комплекс, расширяет мощности. 23 мая в деревне Чащинская начал работу новый завод по производству пеллет (древесных гранул).
В Москве запущен производственный комплекс по изготовлению межкомнатных дверей и фурнитуры
В ТиНАО начал работу новый производственный корпус компании ProfilDoors. Компания основана в 2002 году и с тех пор выросла в крупнейшее деревообрабатывающее предприятие Москвы. Ее производственная база расположена в поселке Курилово (поселение Щаповское).
Почти треть продукции — 29 процентов — поставляется на экспорт. Компания имеет представительства и магазины более чем в 15 странах, в том числе в Германии, Грузии, Италии, Кувейте, Латвии, Литве, Польше, Словакии, США, Эстонии.
Открытие производственного комплекса площадью 20 тыс. кв. м позволило предприятию расширить модельный ряд выпускаемой продукции и увеличить объемы производства на 10-15%.
Инвестиции в проект составили порядка 1 млрд рублей
Расширение производства позволило создать дополнительно 700 рабочих мест.
В Воронежской области открыт новый завод по производству гофрокартона
22 мая в Индустриальном парке «Масловский» в Новоусмановском районе Воронежской области открылся новый высокотехнологичный завод по производству гофрокартона и гофроупаковки «ЕВРОПАК» мощностью 188 млн. м2 в год.
Это инвестиционный проект Pulp Mill Holding (австрийско-немецкая группа компаний со штаб-квартирой в г. Вена, Австрия).
Общий объем инвестиций составил 3,5 млрд рублей.
Планируемая численность персонала на заводе — порядка 300 человек.
Завод «Искра» из Ульяновска запустил производство корпусов с применением диффузионной сварки
АО «НПП „Завод Искра“» является одним из ведущих производителей и поставщиков элементной базы для предприятий-изготовителей радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники, средств связи и аппаратуры специального назначения.
Новое производство завода «Искра» разместилось на площадях в 1200 кв.м. и оснащено самым передовым оборудованием. Специально для освоения данной технологии была приобретена и введена в эксплуатацию единственная в России диффузионная установка, обладающая самым большим усилием сжатия при высокой степени вакуума и температуре.
В Перми запущено крупнейшее в Европе производство экологически чистого пластификатора
21 мая, в Перми состоялось открытие нового производства пластификатора диоктилтерефталата (ДОТФ) АО «Сибур-Химпром».
Производство ДОТФ на пермском предприятии СИБУРа является крупнейшим в Европе. Инвестиции в проект составили 6,95 млрд рублей.
На челябинском «Заводе ТЕХНО» запущена новая линия по производству рулонной технической изоляции
На челябинском «Заводе Техно» (входит в структуру Технониколь) запущена линия по производству рулонной технической изоляции на основе каменной ваты. Предприятие уже приступило к промышленному выпуску новой продукции — более 50 видов матов. Ожидается, что линия станет одной из самых производительных и современных в России в сегменте техизоляции.
Инвестиции в реализацию проекта составили около 400 млн рублей.
В Волгограде открыто производство по выпуску пластикатов пониженной горючести
В Красноармейском районе Волгограда создано новое производство по выпуску пластикатов пониженной горючести. Инвестиции компании «Пласткаб» в проект составили 250 млн рублей.
В Челябинской области открыт завод по выпуску керамогранита
16 мая в Златоусте Челябинской области состоялся запуск нового завода «Грани Таганая» по выпуску керамического гранита. Это один из самых больших промышленных инвестпроектов в современной истории Златоуста.
Объем производства составит до 4 млн кв. м. керамической плитки в год.
На предприятии уже трудится 200 человек. Всего планируется обеспечить город тысячей рабочих мест: 500 будет создано на этапе выхода на проектную мощность и столько же после запуска второй очереди завода.
Общий объем инвестиций в проект составляет около 2 млрд рублей.
Завод по производству систем для модульного домостроения открыли в Подмосковье
Завод по производству строительных модулей и панелей заводской готовности КНАУФ «Новый дом» открыли в Красногорске. Новый завод станет первым и основным производством данного типа в международной группе КНАУФ.
Производственная мощность предприятия составляет 100 тыс. кв. м панелей в год.
Общий объем инвестиций в создание производства составил более 400 млн рублей.
На предприятии созданы 50 рабочих мест.
В Нижегородской области запущена линия по производству клеевых материалов
24 апреля в Дзержинске Нижегородской области «Компания ХОМА» официально открыла модернизированную технологическую линию по производству ПВА-дисперсий.
Общая производственная мощность предприятия должна увеличиться в 2,5 раза, а объем выпуска клеевых материалов — с 2,4 тыс.т в год до 3,6 тыс. т.
Общий объем инвестиций в проект — 1 млрд 332 млн рублей.
Мелкие проекты
В Кургане открыт новый завод по производству труб в изоляции
В Подольске Московской области открыт новый цех по производству многослойных труб
«Северсталь Дистрибуция» запустила новую линию по профилированию листа в Череповецком СМЦ
Компания БИОИНВЕСТ спроектировала и построила брикетный завод в городе Ковров Владимирской области
Магнитогорский металлургический комбинат запустил завод раскислителей для стали
Итого за май 2019 года
21 новыое производство
из них 7 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (29 882 млн)
общий объем объявленных инвестиций более 32 млрд рублей
у семи производств объем инвестиций не сообщается
По отраслям
Машиностроение и металлообработка — 4
Стройматериалы и ремонт — 9
Химическая промышленность — 3
Электроника и электротехника — 2
Медицина и фармацевтика — 1
Текстильная промышленность — 0
Другое — 2
По источникам инвестиций
иностранный — 2
российский или смешанный — 19