Импортозамещение. Август 2020 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России

реализованы более 1489 проектов импортозамещения!

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Август 2020 года 18 проектов:

1. На «Тверском станкостроительном заводе» («СтанкоМашКомплекс») введён в эксплуатацию новый сборочный цех главного производственного корпуса.

7 июля из него был отгружен первый станок — ФС50МФЗ.

Уже год завод ведёт масштабную реконструкцию производственных площадей.

В модернизированных цехах будет организован полный цикл производства всей линейки станков, включая 5-ти осевые обрабатывающие центры, крупногабаритные токарные станки и станки портального типа.

Значительные производственные площади, отвечающие современным требованиям, позволяют оптимизировать производственный цикл и логистику процессов для сокращения времени производства станков.

Одновременно с подготовкой сборочных цехов продолжается реконструкция пятиэтажного здания инженерного центра, выполняются работы по обустройству центра профессионального обучения с учебным цехом.

https://sdelanounas.ru/blogs/134554/

2. Сарапульский завод «Элеконд» запустил серийное производство чип-конденсаторов для различной электроники. Новое оборудование, необходимое для создания конденсаторов, закупили благодаря льготному займу в Фонде развития промышленности (ФРП).

Основными потребителями продукции станут предприятия РЖД, Роскосмоса, «Росатома», МЧС, радиоэлектронной, нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей промышленности.

В отличие от зарубежных аналогов, сарапульские чип-конденсаторы имеют более широкий диапазон рабочих температур — от — 60 °C до +105°С, а также более широкий диапазон номинальных напряжений — от 6,3 В до 450 В и емкость — от 1,0 до 10000 мкФ. Все это значительно расширяет сферу применения конденсаторов. Срок их службы достигает 25 лет.

https://sdelanounas.ru/blogs/134511/

3. Госкорпорация «Ростех» начинает поставки первой российской пентавакцины от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции медучреждениям.

Комбинированные вакцины «пять в одном» за рубежом применяются уже около 15 лет. До недавнего времени в России сделать прививку одновременно от пяти заболеваний можно было только иностранными препаратами. Новая отечественная пентавакцина разработки «Нацимбио» по своим характеристикам ничем не уступает зарубежным аналогам.

В апреле 2019 года первая отечественная пентавакцина для профилактики пяти «детских» инфекций получила регистрацию Минздрава России. Пентавакцина производится НПО «Микроген» (находится под управлением холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) по технологии полного цикла.

https://sdelanounas.ru/blogs/134459/

4. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех изготовило и передало на испытания в Объединенную двигателестроительную корпорацию («ОДК-Сатурн») комплектующие — звукопоглощающие конструкции резонансного типа и прирабатываемые панели — для российского перспективного гражданского авиадвигателя ПД-14, выполненные из отечественных композитных материалов.

Для производства элементов конструкции ПД-14 на ОНПП «Технология» в рамках программы «Импортозамещение» были разработаны и выпущены новые материалы: алюминиевые и полимерные сотовые заполнители, клеевые пленки, обеспечивающие требуемые характеристики. Конструкции пройдут испытания в составе опытного экземпляра ПД-14.

https://sdelanounas.ru/blogs/134463/

5. 3 августа на промышленной площадке Ростсельмаш начата серийная сборка механических коробок переключения передач для тракторов 2000-й серии. Крупнейший производитель сельхозтехники инвестировал 4 млрд рублей в новое производство.

«Первая серийная коробка передач собрана», — объявил директор по маркетингу Максим Нахабо.

Трансмиссии относятся к категории технологически наиболее сложных узлов, из-за чего компоненты для них в основном закупаются за рубежом либо производятся с участием иностранного капитала на совместных предприятиях. Теперь необходимыми компетенциями обладают в России.

Проектная мощность нового подразделения позволяет выпускать 5 коробок передач в смену, что полностью обеспечивает собственные потребности компании для комплектации тракторов 2000-й серии.

Выпуск трансмиссий Ростсельмаш осуществляет в рамках развития тракторного производства и реализации программы импортозамещения, отвечающей требованиям федерального постановления № 719.

https://sdelanounas.ru/blogs/134622/

6. Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) освоил производство импортозамещающих отводов диаметрами от ½ дюйма до 18 дюймов (от 21,3 мм до 457 мм) из нержавеющих, легированных и углеродистых марок стали по международному стандарту ASME B16.9.

На «Трубодетали» уже освоили производство отводов по спецификациям ASTM A420/A420M, ASTM A403/A403M и ASTM A234/A234M. Для изготовления новой продукции используют технологию горячей протяжки трубных заготовок мерной длины по рогообразному сердечнику и методом объемной штамповки. После завершения технического перевооружения на предприятии освоят производство тройников, переходов и заглушек, а производственные мощности по отводам из нержавеющих, легированных и углеродистых сталей возрастут.

https://sdelanounas.ru/blogs/134771/

7. Резинотехнические изделия из пластика и полиуретана для нефтеперерабатывающей и пищевой отраслей выпускают в г. Волжский, на площадке группы компаний «Автокомтехнолоджи». Освоить производство импортозамещающей продукции позволила поддержка регионального Фонда развития промышленности. С 2017 года, когда был создан фонд, его помощь уже получили девять предприятий на сумму порядка 175 млн рублей.

Новая линия позволит снизить зависимость отечественных потребителей от импорта. Ежегодно компания будет выпускать более 14 тысяч единиц продукции общей стоимостью более ста миллионов рублей. За время пользования займом (пять лет) предприятие рассчитывает реализовать товаров на сумму порядка 430 миллионов рублей, прогнозируемый объем налоговых поступлений за этот период превышает 63 миллиона рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/134757/

8. Завод по производству животного белка и пищевых волокон построил мясокомбинат «Рузский». Цель проекта — минимизация зависимости от импортных поставок. Инвестиции в проект превышают 350 млн рублей.

После выхода на полную производственную мощность предприятие станет самым крупным производителем в этом направлении в Европе.

К концу текущего года мощности завода увеличатся до десяти тысяч тонн продукции в год. Это позволит практически полностью покрывать потребности рынка России в данных видах продуции.Также увеличится и количество новых рабочих мест, сейчас предприятие обеспечило работой около 100 жителей округа.

Предприятие, построенное в городском округе Рузский, аттестовано на поставки продукции в страны Таможенного союза, Китайскую Народную Республику, Мексику и ряд других стран.

https://sdelanounas.ru/blogs/134840/

9. Московская компания «Крокус Наноэлектроника» выпустила энергонезависимую резистивную память на базе техпроцесса 55 нм ULP (Ultra Low Power). Образцы памяти, представленные компанией «Крокус Наноэлектроника», имеют объем памяти 1 Мбит и могут быть масштабированы вплоть до 128 Мбит. При этом отечественные микросхемы демонстрируют энергопотребление, соответствующее уровню передовых мировых технологий.

Резистивная память (ReRAM) — одна из разновидностей энергонезависимой памяти, которая позволяет сохранять данные при отсутствии питания. «Крокус Наноэлектроника» является единственным в России предприятием, способным серийно выпускать энергонезависимую память нового поколения.

Первым продуктом с новой микросхемой памяти станет чип радиочастотной идентификации, использующийся, в частности, для маркировки товаров при складском учете. Он будет одним из самых миниатюрных в своем классе, но при этом способен использовать энергию, получаемую с антенны, и передавать информацию на расстоянии более 5 метров.

https://sdelanounas.ru/blogs/134828/

10. Специалисты завода «Киров-Энергомаш» (г. Санкт-Петербург, входит в группу компаний «Кировский завод») начали изготавливать лопатки для турбин на станках ЧПУ полностью инструментом российского производства.

Начальник цеха ЧПУ Алексеев Максим рассказал: «Сейчас мы отрабатываем технологию использования отечественного инструмента под турбинные лопатки. Коллеги из „ХАЛТЕК“ выпускают его в России — за счет этого гораздо проще создать пополняемый запас оснастки и наладить поставки. Благодаря обмену опытом мы сможем усовершенствовать методы обработки и улучшить технологию изготовления турбинных лопаток».

https://sdelanounas.ru/blogs/134806/

11. 14 августа в Ульяновской области на территории индустриального парка «Мастер» начал работу ООО «Димитровградский арматурный завод». Предприятие входит в состав группы компаний торговой марки «НИЛЕД» из подмосковного Подольска.

Завод производит продукцию в рамках государственных программ импортозамещения и цифровизации российской энергетики. Предприятие приступило к выпуску электроустановочных изделий — линейно-подвесной арматуры для воздушно-распределительных сетей с самонесущим изолированным проводом.

https://sdelanounas.ru/blogs/134963/

12. Петербургское АО «Обуховский завод», входящее в состав военно-промышленного концерна «Алмаз-Антей», предлагает настольные FDM 3D-принтеры «Гелиос-1».

Проект по разработке собственного 3D-принтера запущен в 2018 году, в том же году прототип демонстрировался на екатеринбургской выставке «Иннопром». В 2019 году АО «Обуховский завод» заключило соглашение о сотрудничестве с комитетом по образованию при правительстве Санкт-Петербурга и запустило опытное производство 3D-принтеров «Гелиос-1» .

Как утверждают разработчики, эта система на 90% состоит из комплектующих российского производства. Управляющая плата на базе 32-битного микроконтроллера К1986ВЕ1QI с высокопроизводительным RISC-ядром разработана и производится зеленоградским АО «ПКК Миландр».

https://sdelanounas.ru/blogs/134930/

13. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал отечественное радиопередающее устройство для применения в составе Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). Аппаратура предназначена для оснащения новых береговых радиотехнических пунктов связи, в том числе на Северном морском пути, а также способна заменить импортное оборудование, установленное на объектах ГМССБ РФ.

Новое устройство обладает мощностью 1000 Вт и может применяться во всех морских районах плавания для организации радиосвязи в ПВ/КВ диапазоне с морскими, рыбопромысловыми судами, а также судами «река-море». Оборудование передает подтверждения приема сигналов бедствия, срочности и безопасности, поддерживает радиотелефонную и радиотелеграфную связь, узкополосное буквопечатание и цифровой избирательный вызов (ЦИВ).

Аппаратура разработана входящим в холдинг «Росэлектроника» НИИ «Нептун».

https://sdelanounas.ru/blogs/135069/

14. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) разработан и поставлен клиенту новый вид импортозамещающей трубной продукции из нержавеющей стали. Первая партия труб объемом 1 050 м уже используется в производстве одного из крупнейших машиностроительных заводов России «Гидроавтоматика», вторую партию объемом 1 034 м планируется отгрузить до конца августа.

Новые холоднодеформированные трубы диаметром 42 мм и толщиной стенки 2 мм из коррозионностойкой нержавеющей стали мартенситного класса обладают высокими прочностными и низкими пластическими свойствами. Продукция изготовлена в соответствии с техническими требованиями клиента к качеству наружной и внутренней поверхностей.

Производство освоено на существующем оборудовании без привлечения дополнительных инвестиций. Трубы прошли техническую приемку представителями независимой инспекции АР МАК (Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета).

https://sdelanounas.ru/blogs/135066/

15. Шадринский автоагрегатный завод (Курганская обл, предприятие машиностроительного комплекса УГМК) выпустило первую погрузочно-доставочную машину ПДМ14-УГМК Ferrit грузоподъемностью 14 тонн.

Четырнадцатитонная машина является продолжением большого проекта по освоению выпуска всей линейки шахтной техники, которую в России до настоящего момента не производили. ПДМ14-УГМК может перевозить до 14 тонн сыпучих грузов на небольшие расстояния. Погрузчик создан для работы в низкопрофильных подземных шахтах и на больших подъёмных выработках, его можно применять при строительстве тоннелей и земляных работах.

https://sdelanounas.ru/blogs/135007/

16. Входящий в структуру Ростеха пермский завод «Мотовилиха — гражданское машиностроение» первым в России начал выпускать низколегированную марку стали для нефтегазодобычи в условиях арктического климата. Сплав специально предназначен для эксплуатации под водой и выдерживает экстремальные температурные нагрузки.

Новая марка стали создана специалистами ООО «МГМ» в рамках проекта по импортозамещению оборудования для нефтегазодобывающих платформ и подводных добывающих комплексов. В дальнейшем передовая разработка станет основой для кооперации производителя стали и предприятий, которые выпускают оборудование на базе этого сырья. Финальным заказчиком выступает ПАО «Газпром». Первая партия инновационной стали уже поставлена заказчику.

https://sdelanounas.ru/blogs/135005/

17. Первый за 60 лет новый круизный лайнер отечественной постройки вышел в свой первый рейс.

В первый рейс вышел круизный лайнер проекта PV300 «Мустай Карим», построенный на заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Маршрут проследует из Москвы в Санкт-Петербург. Лайнер отправился с Северного речного вокзала Москвы.

Пассажирское судно строилось на заводе «Красное Сормово» в рамках трехстороннего контракта, где изготовителем выступает ПАО «Завод «Красное Сормово», заказчиком — кэптивная лизинговая компания АО «Машпромлизинг», а получателем ООО «ВодоходЪ». Закладка судна была проведена весной 2017 года, в сентябре 2019 года состоялся спуск на воду.

https://sdelanounas.ru/blogs/135136/

18. Создана российская система хранения данных на «Эльбрусах» с уровнем локализации 95%.

Компания «Промобит» из Омска добилась включения своей системы хранения данных на «Эльбрусах» в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге, что является своеобразным признанием «отечественности» для «железа». Теперь эти СХД могут поставляться в госорганы, в которых действует двухлетний запрет на покупку подобных неотечественных систем — как зарубежных, так и российских, не включенных в реестр.

СХД «Промобита» стала «отечественной».

https://sdelanounas.ru/blogs/135245/