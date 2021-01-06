Молочные реки России

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Молочная отрасль России продолжает свою уверенную поступь. По оперативным данным Минсельхоза России по состоянию на 21 декабря 2020 года суточный объём реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 47,1 тыс. тонн, что на 5,6% (2,5 тыс. тонн) больше аналогичного показателя прошлого года.

Максимальные объёмы реализации достигнуты в Татарстане, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях, Удмуртии.

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 16,85 кг, что на 0,82 кг больше, чем годом ранее.

По данным Росстата за 11 месяцев 2020 года поголовье крупного рогатого скота впервые после 1991 года переходит от фазы сокращения к росту (100,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

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В 2020 году был запущен ряд крупных объектов молочной отрасли. В обзор включены комплексы от 1 тыс. голов КРС (14 объектов) и производства по переработке молока с инвестициями более 1 млрд. рублей (4 завода).

Это несколько меньше, чем в 2019 году, когда было реализовано 19 и 4 проекта соответственно, но и год получился несколько отличным от обычных.

Основные свои усилия в прошедшем году крупные молочные компании сосредоточили на росте производства молока на уже действующих предприятиях. И сделали это успешно.

Ввод в эксплуатацию нескольких крупных проектов перенесён на 2021 год.

Январь

В Воронежской области открылись два животноводческих комплекса ГК «ЭкоНива»

10 января ООО «ЭкоНиваАгро» (входит в ГК «Эконива») запустило в эксплуатацию два животноводческих комплекса в Лискинском и Бобровском районах Воронежской области.

В селе Песковатка Бобровского района создали 145 рабочих мест. В комплексе 6,8 тыс. голов, из которых 2,8 тыс. — дойное стадо. Производительность молока в сутки — 80-90 т.

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Комплекс в селе Петропавловка Лискинского района рассчитан на такое же количество голов. Кроме того, там предусмотрены площадки для выращивания молодняка (на 4 тыс. голов), коровник с родильным отделением на 850 животных, доильно-молочные блоки. На предприятии также около 145 рабочих мест.

Инвестиции в каждый комплекс составили 2,58 млрд рублей.

Башкирское ООО Племзавод «Урожай» запустило первую очередь молочного комплекса на 1600 голов КРС

ООО Племзавод «Урожай» запустило первую очередь молочного комплекса на 1600 голов КРС в Илишевском районе Башкирии. Коровник заполнен высокопродуктивным молочным поголовьем.

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Общий объём инвестиций составит около 480 млн рублей. Здесь планируется производить порядка 13 тысяч тонн молока в год.

Март

«Русмолко» открыла в Пензенской области первую очередь молочного комплекса на 5200 голов КРС

«Русская молочная компания» ввела в эксплуатацию первую очередь молочного комплекса замкнутого цикла на 2 500 голов дойного стада вблизи с. Балтинка Сердобского района Пензенской области.

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Комплекс строится в рамках реализации инвестиционной программы стоимостью 4,5 млрд рублей, запущенной «Русмолко» летом 2019 года.

Он состоит из 7 коровников, 4 телятников, доильно-молочного блока с 2 доильными залами «Карусель». Внутри расположен комбифуражный склад и силосно-сенажные траншеи для хранения запаса кормов, а также другая инфраструктура. Общая площадь зданий и сооружений составляет 67 га.

В Ивановской области запущен крупный молочный комплекс на 1200 голов КРС

В Гаврилово-Посадском районе начал работу первый в Ивановской области крупный животноводческий комплекс с доильным залом «карусель».

В сельскохозяйственном предприятии «Племенной завод имени Дзержинского» реализован инвестпроект строительства молочного комплекса на 1200 голов коров по современным технологиям.

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В начале марта животноводческий комплекс был запущен в работу, сюда переведено 600 коров, в том числе 205 коров — дойного стада, идет отладка оборудования.

Комплекс рассчитан на 1,2 тысячи голов, здесь впервые в Ивановской области организован доильный зал по принципу «карусель» — на сегодняшний день это самая передовая технология в мире.

В комплекс инвестировано более 700 млн рублей. Создано 40 новых рабочих мест

В Башкирии начала работу новая молочно-товарная ферма

В Калтасинском районе Башкирии состоялось открытие первой очереди молочно-товарного комплекса ООО «Победа». Ферма на 1200 голов КРС отличается высокой степенью автоматизации процессов.

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Объём инвестиций в данный комплекс, мощность которого составит 36 тысяч тонн молока в год, составит 2,3 млрд рублей. При этом планируется создать 170 новых рабочих мест.

Апрель

В вологодском колхозе «Имени 50-летия СССР» заработал новый молочный комплекс

Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР — одно из самых передовых хозяйств области. Новый молочный комплекс рассчитан на 1210 голов коров и 816 голов молодняка.

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Это вторая очередь животноводческого комплекса на 2270 голов КРС, построенного в деревне Юрово Грязовецкого района. Общий объём инвестиций в проект составил 814 млн рублей.

Май

В Красноярском крае запущен новый молочный комплекс

Новый молочный комплекс построен в поселке Синеборск Шушенского района в рамках обновления животноводческих помещений ЗАО «Сибирь-1».

Инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей. Инвестором является ООО «Агросибком-инвест».

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Комплекс площадью 50 тысяч м2 включает в себя несколько коровников, доильно-молочный блок и родильное отделение и рассчитан на содержание 2300 дойных голов.

В Прохоровке Белгородской области открыли новую линию по производству сыров

В рамках реализации проекта производственные мощности завода «Хохланд Руссланд» увеличены в два раза, расширен ассортимент выпускаемых сыров новыми видами продукции. Бюджет проекта составляет 1,5 млрд рублей.

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Было выполнено строительство дополнительных производственно-складских площадей (в том числе здания мойки молоковозов) общей площадью около 8 тыс кв. м, запущена линия по производству сыра мягкого в рассоле.

Молочное сырьё для производства творожных сыров закупается у областных сельхозтоваропроизводителей.

Июль

В Калининградской области открылся крупный молочный комплекс

16 июля под Калининградом открылся новый животноводческий комплекс «Каштановка». Предприятие входят в состав агрохолдинга «Залесье».

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Молочный комплекс рассчитан на 3 900 голов и отвечает самым современным требованиям к безопасности производственного процесса, обеспечен квалифицированными кадрами и высоким уровнем автоматизации. При выходе на проектную мощность предприятие сможет производить 25 тыс. тонн молока ежегодно, что почти на 20% увеличить общий показатель по данному направлению в агропроме региона.

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На предприятии используется самая большая в Европе карусель доильного зала (на 110 мест), а роботы без участия человека обеспечивают постоянное питание для коров (дозировка и доставка корма).

ООО «Мир» запустило в Татарстане первую очередь комплекса на 2200 голов КРС

В Елабужском районе республики Татарстан вблизи пос. Малореченский введён в эксплуатацию первый корпус крупнейшего в районе животноводческого комплекса на 1100 голов КРС.

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Всего комплекс рассчитан на 2200 голов скота, в разовом доении на комплексе будут участвовать 1850 коров. На полную мощность ферма выйдет уже в следующем году.

Инвестиции в проект составили 500 млн рублей.

В Свердловской области на Богдановичском городском молочном заводе заработала новая линия

29 июля на Богдановичском молочном заводе дан старт работе новой производственной линии. Её мощность рассчитана на переработку 350-370 тонн молока в сутки.

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Строительство нового производственного корпуса предприятия по выпуску линейки традиционной молочной продукции — молока, кефира и йогуртов — завершилось в 2020 году.

Объём инвестиций в проект составил 2,5 млрд рублей. Создано 104 новых рабочих места.

«Дамате» запустила третью очередь молочного комплекса в Тюменской области

29 июля ГК «Дамате» открыла третью очередь молочно-товарного комплекса на 4 600 стойло-мест в Голышмановском районе Тюменской области. Это даст рынку 55 тыс. тонн молока в год.

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Инвестиции в строительство третьей очереди составили 1 млрд рублей.

В настоящее время общее поголовье крупного рогатого скота «Дамате» в Тюмени составляет 11,2 тысячи голов.

Октябрь

В Ульяновской области открылась ферма на 1000 дойных коров

ООО «Хмелевское» Мелекесского района Ульяновской области открыло животноводческую ферму на 1000 дойных коров голштинской породы.

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Как рассказал директор предприятия Асламбек Китаев, — Сейчас в хозяйстве 500 дойных коров. До конца года увеличим поголовье в два раза и откроем доильный зал параллельного типа на тысячу голов.

Ноябрь

Троицкий маслосырзавод из Алтайского края завершил модернизацию

Троицкий маслосырзавод в селе Троицкое Алтайского края запустил новый сыродельный цех и склад для хранения продукции. Официальное открытие состоялось 25 октября.

На новых мощностях «Киприно» будет выпускать элитные сыры с высокими потребительскими свойствами. Срок созревания у них может составлять до шести месяцев.

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Стоимость инвестиционного проекта модернизации предприятия оценивается в 1,5 млрд рублей. Новое производство рассчитано на переработку 120 тонн молока в сутки. Таким образом, «Киприно» с учётом ранее запущенных производственных мощностей может ежедневно перерабатывать в Троицком 250−260 тонн сырья.

Декабрь

Кировская молочная мегаферма открыла новые телятники

АО Агрофирма «Немский» агрохолдинга «Дороничи» продолжает реализацию в Немском районе Кировской области проекта по строительству крупного молочного комлекса замкнутого цикла.

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В декабре в рамках проекта запущены две телячьи деревни и пять телятников, где будут содержаться 2400 животных.

Для обеспечения потребностей по ремонту стада, а также для полной реализации генетического потенциала животных необходимо создавать оптимальные условия кормления и содержания на протяжении всей жизни.

«Русмолко» ввела в эксплуатацию вторую очередь крупного молочного комплекса

«Русская молочная компания» ввела в эксплуатацию вторую очередь молочного комплекса на 5200 голов в Сердобском районе Пензенской области.

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В четвёртом квартале этого года «Русмолко» обзавелась новыми двумя коровниками для дойного стада, одним коровником для раннего сухостоя, одним телятником на 500 мест для содержания телок в возрасте от 3 до 5 месяцев и одним телятником на 400 мест для тёлок в возрасте до 2 месяцев.

Угличский сыродельно-молочный завод в Ярославской области завершил модернизацию

Всего было реконструировано более 13 тысяч м2 производственных площадей и 3,45 тысячи м2 складских помещений, установлено современное оборудование. Будет создано более 100 новых рабочих мест.

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— Здесь полностью заменена вся технологическая линия, все инженерные сооружения, — сообщил председатель совета директоров ООО «АгриВолга» Сергей Бачин. — Завод полностью автоматизирован, он может выпускать 12 тонн сыра в день. Мы делаем ставку на местные сорта. Углич был не просто центром производства сыров, но и центром научной мысли: все сорта российского сыра — и советские, и адыгейские — были разработаны здесь. Наше конкурентное преимущество — это те традиции, которые здесь созданы. Наша задача — их сохранять и развивать.

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Инвестиции в модернизацию предприятия составили 1,8 млрд рублей.