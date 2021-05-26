Обзор: в апреле 2021 года в России открылось 26 новых производств

Открыто 26 новых производств, из них 4 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей. Общий известный объем инвестиций порядка 64,79 млрд рублей (по некоторым производствам объем инвестиций неизвестен).

Обращаю внимание читателей, что также в обзор добавлена информация о предприятиях, которые по техническим причинам были пропущены ранее.

1. Группа компаний «КАМА» первой в России начала промышленное производство мелованного картона

© Фото из открытых источников

Группа компаний «КАМА» из Пермского края приступила к промышленному производству первого российского мелованного коробочного картона. Объем инвестиций банка «Открытие» в создание производственного комплекса составил 25 млрд рублей.

Мелованный коробочный картон применяется при изготовлении упаковок для различных видов продукции, в том числе пищевой. В России такой картон для упаковки пока не производится. После выхода на проектную мощность объем производства FBB-картона составит 220 тыс. тонн в год, что позволит покрыть до половины объема российского рынка.

Общая площадь новых производственных корпусов превышает 100 000 квадратных метров. Проект позволил создать более 400 новых рабочих мест.

2. Производство дождевальных машин полного цикла открылось в Тольятти

© Фото из открытых источников

В Тольятти Самарской области запущено первое в России производство дождевальных машин полного цикла. Реализовать инвестиционный проект компании помог Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ), который выдал предприятию займ в размере более 30 млн рублей.

В июле прошлого года МОНОГОРОДА.РФ заключил соглашение с ООО «Билдинг Строй Гроуп» о выдаче беспроцентного займа на закупку необходимого оборудования для создания новой производственной линии самодвижущихся широкозахватных дождевальных машин полного цикла. На предприятии создано 35 новых рабочих мест.

3. В Подмосковье на заводе компании «БТ СВАП» открыт новый механосборочный цех

© Фото из открытых источников

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано механосборочному цеху в городе Орехово-Зуево на Ликинском шоссе. Там будут производиться различные металлические изделия и заготовки.

Инвестиции в новый проект составили порядка 110 млн рублей.

В новом механосборочном цеху в Орехово-Зуеве будет создано 50 рабочих мест. Площадь объекта составит порядка 5 тыс кв.м.

Компания, в состав которой входит цех БТ СВАП, основана в 2007 году и специализируется на разработке и внедрении инновационных решений в промышленном производстве и строительстве топливно-энергетического комплекса, химической промышленности и ЖКХ. Она выполняет заказы крупнейших отраслевых предприятий России и зарубежья.

4. Компания «РИФ-Микромрамор» запустила второю очередь завода ультратонкого наполнителя из мрамора

© Фото из открытых источников

«РИФ-Микромрамор» запустил в поселке Джабык Челябинской области вторую очередь завода по изготовлению ультратонкого наполнителя из молотого мрамора для строительных материалов. Плановая мощность производства составляет 100 тысяч тонн в год. Для создания нового производства Фонд развития промышленности выдал предприятию льготный заем на сумму 50 млн рублей по программе «Проекты развития». Общий бюджет проекта превысил 450 млн рублей. Будет создано 70 рабочих мест.

Ультратонкий наполнитель получается путем измельчения высококачественного белого мрамора, который добывается в Челябинской области на Еленинском месторождении. Новое производство заместит 50% импорта.

Наполнитель нужен для придания белизны и прочности лакокрасочным изделиям, пластиковым трубам, оконным профилям, подоконникам, строительным панелям, напольным покрытиям и плинтусам, герметикам, кабель-каналам и гофротрубам. Строительные материалы с использованием ультратонких наполнителей стоят дешевле, так как мрамор в десятки раз экономичнее своего аналога — диоксида титана. Снижение стоимости строительных материалов также будет связано с импортозамещением.

5. В Кежемском районе Красноярского края начал работу завод по производству пеллет

© Фото из открытых источников

В г. Кодинск Кежемского района открылся завод по производству топливных гранул — пеллет. Новое предприятие запустила компания «Ангара лес». Производство нацелено на глубокую переработку древесины с применением современных безотходных технологий. В планах предприятия экспортировать в Европу около 30 тысяч тонн древесных гранул.

С 2017 года компания реализует на территории Кежемского района приоритетный инвестиционный проект. Уже запущены в работу сушильный и лесопильный комплексы, производство строганых пиломатериалов, завершен монтаж котельного оборудования, идет приобретение техники. На производстве сейчас трудится 420 человек. Инвестиции в проект уже превысили 1 млрд рублей. «Ангара-лес» за это время заготовила 897 тыс. куб. м древесины, произвела более 220 тыс. куб. м пиломатериалов.

6. В Белгородской области открыт цех производства металлоконструкций

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Открытие ООО «Цеха металлоконструкций» прошло в Губкинском городском округе 1 апреля. Компания производит строительные металлические конструкции, изделия и их части, а также занимается их складированием и хранением. С 12 апреля 2019 года оно является резидентом ТОСЭР.

Три года в Губкинском городском округе реализуется концепция территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Одним из флагманов этой программы является ООО «Цех металлоконструкций». Это высокотехнологичное предприятие, чья продукция пользуется высоким спросом как на объектах горно-металлургического комплекса, так и в социально-бытовом секторе.

7. Компания «Новый век агротехнологий» расширила производство систем капельного полива

© Фото из открытых источников

Компания «Новый век агротехнологий» (г. Чаплыгин, Липецкой обл.) на 25% увеличил мощности по выпуску автоматизированных систем капельного орошения. Расширение стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию новых линий по выпуску капельных трубок. В результате общая мощность производства автоматизированных систем орошения выросла на 52 млн погонных метров — до 270 млн погонных метров в год.

Проект реализовывался в две очереди, в его рамках компания запустила три линии нового оборудования. Инвестиции в проект составили 160 млн руб.

По последним данным компании, доля капельных трубок зарубежного производства на российском рынке составляла до 60%. За счет увеличения объема производства капельной ленты в 2021 году доля импорта в России должна снизиться до 30-40%.

8. В Твери завершён очередной этап строительства инфраструктуры Промтехнопарка КСК

© Фото из открытых источников

В Твери ведена в эксплуатацию большая часть площадок Промтехнопарка КСК. Это один из крупнейших производственных комплексов в областном центре и первый в регионе частный промышленный технопарк, объединяющий предприятия, которые разрабатывают и выпускают комплектующие и оборудование для транспортного машиностроения, сообщает персс-служба регионального правительства. Реализация проекта началась в 2019 году. Общая численность персонала технопарка сейчас — 1000 человек. К 2025 году на площадке будет создано 3500 рабочих мест.

Промтехнопарк КСК призван объединить десятки производителей оборудования и компонентов для пассажирских вагонов, вагонов метро, низкопольных трамваев, специальных вагонов и других видов транспорта. Основными потребителями продукции резидентов Промтехнопарка КСК выступают предприятия-производители подвижного состава, входящие в периметр «Трансмашхолдинга», в частности, Тверской вагоностроительный завод.

9. В Башкирии в технопарке Уфы запущено новое производство

© Фото из открытых источников

8 апреля в Уфе на площадке Российского промышленного форума дан старт двум новым производствам, созданным в республике. Это стерлитамакский завод «М-Робо» по выпуску станков с ЧПУ (числовым программным управлением) и линия по фасовке химических продуктов, которую изготовила уфимская компания «МВС МЕХАТРОНИКА» для предприятия в сфере литейной индустрии «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус», расположенного в Нижнем Тагиле. Общая стоимость инвестпроекта составляет 126 млн рублей.

10. На иркутском заводе «Фармасинтез» открыта новая производственная линия

© Фото из открытых источников

Запущенный 2 апреля участок грануляции дал старт многотоннажному производству твёрдых лекарственных форм.

Производственная мощность нового участка грануляции более чем в 8 раз превосходит аналогичные, запущенные ранее на иркутском заводе. Многократное увеличение объема линии стало возможным за счет применения нового оборудования.

Первым препаратом выпущенным на линии станет Мерифатин (МНН Метформин) в форме таблеток покрытых плёночной оболочкой, 500 мг, № 60. Он применяется при лечении сахарного диабета 2-го типа. Ранее «Фармасинтез» производил этот препарат только на заводе в Тюмени.

11. Компания «Ай-Пласт» запустила в Тюменской области новое производство поддонов для компании СИБУР

© Фото из открытых источников

Новый успешный проект компании «Ай-Пласт» — запуск производства в городе Тобольск Тюменской области. Цель проекта — обеспечение нового крупнейшего нефтехимического комплекса России ООО «ЗапСибНефтехим» (предприятие группы «СИБУР») пластиковыми поддонами размером 1300×1100 мм для хранения и транспортировки производимого полиэтилена и полипропилена в мешках.

Для реализации данного проекта были построены производственные помещения общей площадью 4200 квадратных метров, а также смонтированы и введены в эксплуатацию два термопластавтомата с усилием смыкания 2700 тонн ведущего европейского производителя — компании Krauss-Maffei (Германия).

Производственные мощности компании «Ай-Пласт» в г. Тобольск позволяют выпускать 656 тысяч полимерных поддонов в год. Объем переработки на первом этапе запуска составит свыше 7000 тонн полимерного сырья в год. Объем инвестиций в проект составил 750 млн рублей.

12. Цех по производству жидкого СО2 открыт в Подмосковье на заводе Coca-Cola HBC Россия

© Фото из открытых источников

Для производства газированных напитков используют углекислый газ (СО2), который хранится в специальных резервуарах в жидком виде под очень высоким давлением. Чтобы полностью обеспечить заводы Coca-Cola HBC Россия в Москве, Московской области и Ростове-на-Дону СО2 отечественного производства, на предприятии в Истре была построена и введена в эксплуатация новая производственная площадка. Потребность в дополнительных мощностях вызвана наличием дефицита на российском рынке СО2, используемого в качестве пищевого ингредиента.

Прямые инвестиции в проект составили 91 млн рублей. Открытие нового цеха стало частью масштабного развития завода Coca-Cola HBC Россия в Истре: с 2007 года в модернизацию предприятия было инвестировано 9,4 млрд рублей. Сегодня на пяти производственных линиях мощностью 147 тысяч бутылок в час производят напитки под шестью торговыми марками: BonAqua, BonAqua Viva, Fuzetea, Powerade, Pulpy и Rich.

13. В Ленинградской области открыта первая очередь нового производства строительных CLT-панелей

© Фото из открытых источников

Первая очередь завода по производству строительных конструкций и комплектов готовых зданий на основе панелей из перекрестно-клеенной древесины (CLT) открылась в посёлке Аврово Волховского района Ленобласти, общий бюджет инвестиционного проекта составляет 5,1 млрд рублей.

Реализацией проекта занялся «Ладожский ДСК» совместно с компанией ООО «ПК Ладога Еврострой». Этот материал для панелей был запатентован в 2009 году. Производительность первой очереди завода составляет 120.000 кубометров конструкционного материала, что позволит предприятию войти в тройку производителей панелей. Всего завод способен будет выпускать 167 тысяч кубометров элементов домостроения, что позволит ему стать мировым лидером. Запланировано, что мощности завода позволят обеспечить строительство порядка 400 тысяч квадратных метров жилых и промышленных зданий и сооружений в год.

В последние годы во всем мире расширяются масштабы строительства деревянных зданий с использованием CLT-панелей. Из них можно возводить сооружения любого назначения: торговые центры, стадионы, многоквартирные дома, мосты и многое другое.

Самое важное в этой технологии то, что конструкция объекта выдерживает большую нагрузку и является более долговечной, с гарантией 200 лет. Благодаря этой технологии, из 1 млн кубических метров необработанного леса можно возвести 1 млн квадратных метров жилья, что составляет половину годовой программы Ленинградской области.

14. Производственный цех по сборке мягкой мебели ввели в эксплуатацию в Подмосковье

© Фото из открытых источников

В подмосковном Щелково введен в эксплуатацию производственный объект по сборки мягкой мебели. Проект осуществлен компанией ООО «Мебель Импэкс Опт».

Общий объем инвестиций составил 90 млн рублей. При полной загрузке мощностей на предприятии смогут работать 60 человек.

Компания занимается производством мебели с 2013 года. ООО «Мебель Импэкс Опт» входит в Торгово-промышленную палату г. о. Щелково.

15. В Ульяновской области запущена первая очередь нового завода сухих строительных смесей

© Фото из открытых источников

На новом предприятии в поселке Красный Гуляй Сенгилеевского района будут изготавливаться сухие строительные смеси: от бытовых для ремонта жилья до высокотехнологичных материалов. Предприятие стало четвертым заводом ТД «Седрус» в России и первым на территории Приволжского федерального округа.

Мощность первой очереди завода, в строительство которого инвестировано 750 млн рублей, составляет 16 тысяч тонн продукции в месяц. В будущем показатель может быть увеличен до 30 тысяч тонн. В настоящее время на предприятии трудятся порядка 40 сотрудников, практически все они — жители Сенгилеевского района.

Большое внимание уделено вопросам экологичности производства: 25-30% от общих инвестиций в проект составили вложения в современные системы фильтрации и соответствующее оборудование.

16. На Ставрополье открылось новое производство строительных материалов

© Фото из открытых источников

В г. Невинномысске на площадке территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) состоялся запуск производственной линии предприятия «Кингспан — Невинномысск», специализирующегося на производстве сэндвич-панелей и быстровозводимых зданий.

На новой площадке в Невинномысске будут производиться тепло изоляционные сэндвич-панели. Мощности нового завода составят 1,5 млн. кв. метров продукции в год. До конца 2021 года также планируется запуск производства продукции на основе инновационного материала QuadCore.

Объём вложений в реализацию промышленного проекта превысил 300 миллионов рублей. Период выхода на полную окупаемость завода, по оценкам экспертов компании, составит 4,5 года. Кроме нынешних инвестиций в производственную площадки, Кингспан планирует направить дополнительные средства в размере более 100 миллионов рублей на пополнение оборотного капитала и модернизацию производственного процесса.

На данный момент на предприятии создано 60 рабочих мест. В дальнейшем штат будет увеличиваться вместе с ростом объемов производства.

17 и 18. Два новых производства открылись в ОЭЗ «Дубна»

© Фото из открытых источников

В подмосковной ОЭЗ «Дубна» построены инновационно-технологические центры «Менделеев» на левобережной площадке и «Ломоносов» в правобережье. 22 апреля запущено производство двух резидентов ОЭЗ «Дубна» в ИТЦ «Ломоносов» — «Окей Вижен Технолоджи» и «МедипалТех».

"Окей Вижен Технолоджи" - единственная в России компания, выпускающая мягкие контактные линзы способом литья. Она входит в ведущий оптический холдинг Российской Федерации — группу компаний «Окей Вижен».

Инновационное предприятие «МедипалТех» производит наборы реагентов для определения РНК различных вирусов, в том числе COVID-19.

19. Во Владивостоке запущено новое производство детских подгузников

© Фото из открытых источников

Компания «Диона» в статусе резидента свободного порта Владивосток ввела в эксплуатацию завод по производству детских одноразовых подгузников мощностью 450 штук в минуту. За счет локализации производства, налоговых льгот и применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) инвестор обеспечил высокое качество средств гигиены по доступным ценам.

В линейке представлена продукция как для новорожденных, так и для детей старшего возраста. Бренд ЭлараKIDS создан во Владивостоке и сегодня представлен во многих торговых сетях от Дальнего Востока до Калининграда и на электронных торговых площадках. Сейчас производительность составляет 6,5 млн штук в месяц, перейдя на две смены предприятие сможет выпускать в два раза больше подгузников.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложения в проект составили 92,4 млн рублей, объем инвестиций возрастет до 114 млн на дальнейших этапах развития.

20. В Ярославле открыто новое производство препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями

© Фото из открытых источников

23 апреля фармацевтическая компания «Такеда Россия» (входит в японский концерн Takeda) запустила в индустриальном парке «Новоселки» в Ярославле новую линию полного цикла производства орфанного препарата для пациентов с множественной миеломой.

Объём инвестиций в производство составил 590 млн рублей. Это второй завод в мире, выпускающий данное лекарство.

В 2015 году компания приступила к реализации проекта по трансферу производства препарата на заводе «Такеда» в Ярославле, в 2020-м глубина локализации достигла стадии «готовая лекарственная форма». В этом же году компания «Такеда Россия» получила регистрационное удостоверение Минздрава России, подтверждающее право на производство инновационного препарата в Ярославле.

21. Новый цех по производству силикатного кирпича запустили на заводе в Калининградской области

© Фото из открытых источников

В индустриальном парке «Данор» в Гурьевском округе Калининградской области 22 апреля запущена линия по производству силикатного кирпича и теплоизолирующего материала пенополистирола.

Новый цех компании «Техносервис» при выходе на проектную мощность рассчитывает на выпуск 35 миллионов кирпичей в год. Рынки сбыта — Калининградская область и страны Евросоюза. Качество продукции обеспечивает собственная аттестованная производственная лаборатория.

Расширение производства позволило создать дополнительно почти 50 новых рабочих мест для местных жителей. Инвестиции в проект составили 235 млн рублей.

22. Первое в Алтайском крае производство газобетона запустили в Барнауле

© Фото из открытых источников

Первое в Алтайском крае производство автоклавного газобетона запустили в Барнауле. Теперь на заводе «Стройберг» будут изготавливать стройматериалы, которые раньше приходилось возить из Новосибирска.

Новый цех на «Стройберге» старались запустить как можно быстрее, для того чтобы местным застройщикам больше не пришлось покупать блоки в соседних областях. Домов на Алтае возводят всё больше, и недостаток газобетона ощущается в крае уже несколько лет.

«Стройберг» сможет поставлять около 7 тысяч кубометров автоклавного газобетона в месяц, и далеко ездить за стройматериалами больше не придётся.

Объём инвестиций в проект составил порядка 300 млн рублей.

23. В Мордовии запущена вторая очередь завода по производству фанеры

© Фото из открытых источников

ЗАО «Плайтерра» запустило в поселке Умёт Республики Мордовия вторую очередь завода по производству фанеры. Объем инвестиций в новое производство превысил 2,25 млрд рублей. С привлечением льготного займа ФРП предприятие запустило вторую очередь завода по производству белой (березовой) большеформатной и ламинированной фанеры. Общая мощность предприятия выросла на 40% - со 115 до 160 тысяч кубометров продукции в год.

Основными заказчиками фанеры «Плайтерра» выступают строительные компании, мебельные фабрики и крупные торговые сети. Например, ее можно встретить в «Леруа Мерлен», а в качестве готовой мебели — в сети «Икеа».

Технология изготовления фанеры включает более 10 производственных этапов. Приобретение современного оборудования помогло улучшить качество фанеры, увеличить варианты слойности продукции, на 5% снизить долю брака, и также на 5% уменьшить потребление сырья.

24. В Москве открыто новое сборочное производство электробусов КамАЗ

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В Москве на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода открылось сборочное производство электробусов КамАЗ. Предприятие рассчитанно на сборку до 500 электробусов в год. Ожидается, что первый электробус московской сборки выйдет на маршрут в мае. 11 новых машин уже проходят обкатку.

На производстве создано 100 рабочих мест. Инвестиции в проект составили 325 млн рублей. Налоговые отчисления в бюджет города составят около 60 млн рублей в год. Сегодня электробусный парк Москвы — самый большой в Европе.

Новое производство электробусов позволит сократить сроки сборки, поставки, обслуживания транспорта и сэкономить на логистике. Стоимость эксплуатации этого вида транспорта станет ниже.

Здесь будут проводить около 20 сборочных операций — от установки дверей и отделки салона до оснащения программным обеспечением, которое управляет узлами и агрегатами электробуса.

25. В Ленобласти состоялся запуск первой очереди нового производства удобрений компании ФосАгро

© Фото из открытых источников

На волховском химическом комплексе «Апатит», входящий в «Фосагро», заработали новые линии по производству аммофоса — азотно-фосфорного удобрения.

Мощность новых производственных линий — почти 300 тысяч тонн в год востребованного на российском рынке и за рубежом удобрения аммофоса. В рамках инвестиционного проекта сейчас ведутся работы по созданию еще двух производственных участков. Завершающим этапом станет запуск линии по производству водорастворимого аммофоса. Кроме того, идет полная модернизация производств серной и фосфорной кислот.

Объем инвестиций в новый проект превысит 28 млрд рублей. Мощности нового производства позволят волховскому химическому комплексу к 2023 году нарастить ежегодный выпуск товарной продукции более чем в 4 раза — до 880 тысяч тонн удобрений, будет создано около 300 высококвалифицированных рабочих мест.

26. Новое сборочное производство фронтальных погрузчиков запущено в Забайкальском крае

© Фото из открытых источников

Завод по производству фронтальных погрузчиков открылся в Чите, проект входит в ТОР «Забайкалье». Компания «Восток-Агро» ввела в эксплуатацию современную линию по производству фронтальных погрузчиков и навесного оборудования.

Мощность завода составляет около 50 единиц спецтехники в год. Главными потребителями продукции завода станут производственные, горнодобывающие и дорожно-строительные предприятия. Общий бюджет организации проекта составил больше 37 млн рублей. В рамках реализации проекта предприятие закупило высокотехнологичное оборудование и комплектующие изделия для производства.

Итого за апрель 2021 года:

26 новых производств

из них 4 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (инвестиции 60,35 млрд рублей)

общий объем объявленных инвестиций около 64,79 млрд рублей

у 6 производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям:

Машиностроение, металлообработка и металлургия — 6

Стройматериалы и строительные изделия — 8

Химическая промышленность и изделия — 3

Электроника, приборы и электротехническое оборудование — 0

Медицина и фармацевтика — 4

Текстильная промышленность — 0

Добывающая промышленность — 0

Деревообрабатывающая промышленность — 1

Другое — 4

По источникам инвестиций:

иностранный — 3

российский или смешанный — 23