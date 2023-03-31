Обзор: в марте 2023 года в России открылись 20 новых производств
В марте 2023 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 20 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, в том числе половина с инвестициями более 1 млрд рублей.
Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается в более чем 30 млрд рублей (по 1 объекту объём вложенных средств не озвучен).
Лидерами стали новые заводы машиностроения и фармацевтики — по 5 запущенных объектов.
Крупнейшее производство трубчатых радиаторов запустили в Оренбургской области
Компания «РИФАР» открыла в г. Гай Оренбургской области новый цех и организовала серийное производство стальных трубчатых радиаторов для офиса и дома под торговой маркой Tubog. Ранее более половины радиаторов этого типа в Россию поставляли из Германии и других европейских стран.
Инвестиции в создание нового цеха превысили 1 млрд рублей, из которых 420 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).
На Климовском трубном заводе Группы ПОЛИПЛАСТИК налажено производство полимерных гнутых отводов
В этом году Климовский трубный завод (Московская обл.) освоил производство всего спектра полиэтиленовых цельнотянутых гнутых отводов для напорных трубопроводов по программе импортозамещения.
В создание нового производства, единственного в России и превосходящего большинство европейских, Группа ПОЛИПЛАСТИК инвестировала более 300 млн рублей.
Для налаживания выпуска гнутых отводов было закуплено и смонтировано новое оборудование — пять немецких линий, проведена реконструкция цеха для расширения производственной инфраструктуры, отработана уникальная технология производства.
Благодаря проделанной работе на российском рынке появились полимерные гнутые отводы диаметром от 110 до 900 мм с углами поворота от 11 до 90°. Помимо этого, компания имеет возможность изготовления гнутых отводов по индивидуальным заказам с нестандартным углом изгиба.
В Рязани построено новое производство полимерных плёнок
ТЕХНОНИКОЛЬ завершила реализацию проекта по созданию вертикально интегрированного производства строительных пленок и преступает к следующим этапам развития завода. На предприятии ввели в эксплуатацию линию спанбонда из полипропилена, которая на 100% обеспечит компанию собственным сырьем для выпуска строительных пленок: различных типов звуко- и пароизоляции, гидро- и ветрозащиты, супердиффузионных мембран.
Совокупный объём инвестиций в развитие площадки оценивается в 1,38 млрд рублей.
Мощность новой линии нетканого материала составляет около 7 200 тонн в год.
В Башкирии запустили новое производство матрасов
9 марта сообщается о запуске линии по выпуску матрасов. Это вторая очередь производства этой компании.
В создание этого цеха вложили 450 млн рублей. Всего будет производиться 15 тысяч матрасов в месяц.
В Челябинске запустили завод по производству троллейбусов и электробусов
В Ленинском районе Челябинска 10 марта открыли Челябинский завод городского электрического транспорта. Инвестором выступила «Синара». Холдинг работает в городе в рамках концессии по обновлению троллейбусного парка. Первые машины, которые сойдут с конвейера, сразу отправятся на улицы города.
Производство полного цикла по выпуску троллейбусов и электробусов организовано на общей площади 13,5 тыс. кв. м. На заводе несколько технологических участков: заготовительное производство, сварочный участок, антикоррозионная обработка каркаса кузова, сборка, а также диагностический комплекс с испытательным участком и сдаточным участком.
Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 млрд рублей.
До конца года штатная численность Челябинского завода городского электрического транспорта составит около 400 человек.
Ещё один производственный цех построил завод «Электросталь» в Вологде
Состоялось открытие нового производственного цеха площадью 1500 кв. метров на территории предприятия.
Ввод в эксплуатацию нового цеха — только первый шаг в реализации бизнесом масштабного инвестиционного проекта в Вологде. В планах до 2025 года строительство еще одного цеха, котельной, АБК и ремонтной базы автотранспорта на участке 1,3 га. Также планируется приобретение смежных участков площадью 1,5 га.
Объём собственных и заёмных средств на реализацию инвестпроекта составил 120 млн рублей.
Линию строганных погонажных изделий запустили в Вологодской области
Вводимые производственные мощности позволят ООО «Коскисилва» выпускать до 55 тысяч кубометров строганой продукции в год. Общая сумма инвестиций в модернизацию производства превысила 100 млн рублей.
Напомним, ранее финская компания занималась только производством пиломатериалов, но после ухода зарубежной компании с российского рынка предприятие было выкуплено холдингом АО «Череповецлес», и уже в начале июля 2022 года акционерами было принято решение о разработке и реализации инвестиционного проекта технического перевооружения ООО «Коскисилва» с организацией производства строганого пиломатериала.
Линию по производству упаковочной плёнки запустили в Воронежской области
10 марта компания «Дельта-Пак» запустила линию по производству упаковочной плёнки.
Для запуска новой линии предприятие закупило высокотехнологичное оборудование для производства легко перерабатываемой полимерной комбинированной упаковки замкнутого цикла на средства льготного — благодаря нацпроекту — займа в размере 300 млн рублей от Фонда развития промышленности.
В Петербурге запущена линия по выпуску высокомолекулярного полиэтилена
Завод «НПО Спецматериалов» запустил в тестовом режиме цех с первой в России линией по выпуску высокомолекулярного полиэтилена, который может использоваться при изготовлении различных средств бронезащиты.
«На заводе „НПО Спецматериалов“ в тестовом режиме запущен цех с первой в России производственной линией по выпуску высокомолекулярного полиэтилена, — говорится в сообщении. — Специальный материал может использоваться для различных бронепанелей, пулестойких шлемов, высокопрочных композитов».
В Ростовской области реализован проект по производству микрофибры
21 марта в Шахтах дан старт работе нового импортозамещающего предприятия «Текстиль Легпром».
Объём инвестиций в реализацию проекта по строительству завода по выпуску трикотажного полотна составил 1 млрд рублей.
За год с небольшим «с нуля» на новой производственной площадке возведены ткацкий, красильный и упаковочный цеха, склады для готовой продукции и полуфабриката, административный корпус. Установлено высокотехнологичное современное оборудование. В декабре прошлого года начат тестовый выпуск продукции.
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» открыл новую линию по производству медизделий
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — компания «Гематех» (входит в структуру ГК «Гемамед») запустила новую производственную линию по выпуску медицинских изделий для пациентов со стомой в рамках реализации второго этапа офсетного контракта.
По условиям офсета, подписанного с Москвой в 2019 году, компания «Гемамед» вложила свыше миллиарда рублей в создание предприятия по изготовлению медицинских изделий для стомированных пациентов. Была запущена производственная линия мощностью два миллиона единиц продукции в год. Сейчас предприятие вышло на второй этап реализации контракта. В рамках него запустили новую производственную линию мощностью более миллиона изделий в год. Планируется, что уже в марте 2023 года эта продукция поступит в медицинские учреждения Москвы.
В Петербурге начал работу новый завод нефтегазового оборудования
Петербуржцы будут первыми в стране производить интеллектуальные системы для мониторинга и дистанционного управления внутрискважинным оборудованием. Новый завод открылся на Броневой улице.
В Петербурге открылся новый завод нефтегазового оборудования, передает РБК. Строительство начали в 2020 году, проект обошелся в более 2,3 млрд рублей. Отмечается, что производственные мощности переводят с площадки на Новгородской улице. Производство запустят в апреле.
Благодаря новому заводу общая мощность производства увеличится на 40%. Будет производиться подземное оборудование и системы телеметрии, стенды для проведения испытаний оборудования в газовой среде с высоким давлением и интеллектуальные системы для мониторинга и дистанционного управления внутрискважинным оборудованием.
В Новомосковске открыли единственное в России производство труб ПВХ-О
21 марта в Новомосковске Тульской области состоялся торжественный запуск первого в России производства уникальных по своим характеристикам полимерных труб ПВХ-О 500. Ранее подобную продукцию приходилось импортировать.
В новое производство «Группа ПОЛИПЛАСТИК» инвестировала более 200 млн рублей, было создано 20 рабочих мест.
Открыт новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода
22 марта в филиале «Лефортовский» Московского эндокринного завода, расположенном на Лабораторной улице, начал работу новый научно-лабораторный комплекс.
В его состав вошли участок производства активных фармацевтических субстанций, опытно-промышленный участок производства лекарственных средств, участок разработки и производства стандартных образцов, а также аналитические лаборатории и лаборатории разработки и трансфера передовых технологий производства готовых лекарственных препаратов.
Инвестиции в реализацию проекта составили 944 миллиона рублей. Создано 250 рабочих мест.
Пермская компания запустила производство насосов и систем управления створками бака
«Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) запустила производство насосов и систем управления створками бака, которые используются в вертолетах Ка-32 при тушении пожаров.
Инвестиции в создание нового производства превысили 165 млн рублей, из них 130 млн рублей составил льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП).
В Кузбасе открылся новый технологичный завод по переработке
В Новокузнецке прошло официальное открытие нового завода. Это предприятие специализируется на переработке крупногабаритных шин. Отмечаем, что это первый подобный завод на территории Кузбасса и России. Мощность предприятия — 13-15 тыс. тонн сырья в год. Инвестиции в проект — 770 млн руб. Площадь производства составила 4 тыс. кв м.
В Мордовии запущено крупное производство фармацевтических субстанций
30 марта в Саранске на базе АО «Биохимик», входящем в группу компаний «Промомед», состоялось открытие завода по производству активных фармацевтических субстанций.
Новый завод — это одно из крупнейших в стране производств активных фармацевтических субстанций (АФС) мощностью 340 тонн в год на 150 видов субстанций. Это семь площадок, две из которых будут синтезировать молекулы для изготовления противоопухолевых препаратов. На других площадках будут производиться молекулы для синтетических антибиотиков, за исключением бета-лактамных, противовирусных и антиретровирусных препаратов, миорелаксантов.
Инвестиции в проект составили более 3,7 млрд рублей.
Под Калининградом запустили фармзавод
30 марта 2023 года в Калининграде официально запустили новое фармацевтическое производство «Отисифарм Про».
Завод будет выпускать широкий спектр лекарств, включая антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты.
Инвестиции в данный проект оцениваются более чем в 4,7 млрд рублей. Создано 300 рабочих мест.
В Санкт-Петербурге запустили вторую очередь завода Фармасинтез-Норд
Группа компаний «Фармасинтез» запустила вторую очередь своего петербургского предприятия «Фармасинтез-Норд».
Это крупнейший научно-производственного комплекс, где по программе импортозамещения выпускаются лекарственные препараты против рака.
Первая стоимостью 2,5 млрд рублей работает в Центре трансфера технологий (ЦТТ) ОЭЗ с 2017 года. Число сотрудников на этом предприятии благодаря этой истории выросло с 776 до 1100 человек. Объём вложений в этот проект составляет 13,8 млрд рублей.
В индустриальном парке «Руднево» запущено производство беспилотных авиационных систем
Производство беспилотных авиационных систем запущено в индустриальном парке «Руднево» на востоке Москвы.
В марте 2023 года ООО «Аэромакс» начало опытный и серийный выпуск беспилотных летательных аппаратов. Производственный комплекс площадью более девяти тысяч квадратных метров включает участки композитных технологий, сварки, сборки и окончательной окраски.
В частности, предприятие выпускает беспилотные авиационные системы вертолетного типа SH-4501 и SH-7502, предназначенные для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях — имеют высокую степень сопротивляемости ветровой нагрузке и оборудованы противообледенительной системой.
В планах компании — разместить производственные мощности еще в трех корпусах «Руднево», увеличить объемы выпуска.
Инвестиции в реализацию проекта составят 5,4 миллиарда рублей, будет создано более двух тысяч рабочих мест.
Итого за март 2023 года открыто 20 новых производств:
— из них 10 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (всего 27 млрд рублей)
— общий объём объявленных инвестиций более 30 млрд рублей
— по 1 объекту объём инвестиций не сообщается
По отраслям:
— Фармацевтика — 5
— Металлургия, металлообработка, машиностроение — 5
— Химическая промышленность — 4
— Производство строительных материалов — 1
— Лёгкая промышленность — 2
— Деревообработка — 1
— Приборостроение — 1
— Переработка отходов — 1
По источникам инвестиций:
— российский капитал — 20
— иностранный и смешанный — 0
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