Обзор: в марте 2023 года в России открылись 20 новых производств

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В марте 2023 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 20 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, в том числе половина с инвестициями более 1 млрд рублей.

Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается в более чем 30 млрд рублей (по 1 объекту объём вложенных средств не озвучен).

Лидерами стали новые заводы машиностроения и фармацевтики — по 5 запущенных объектов.

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Крупнейшее производство трубчатых радиаторов запустили в Оренбургской области

Компания «РИФАР» открыла в г. Гай Оренбургской области новый цех и организовала серийное производство стальных трубчатых радиаторов для офиса и дома под торговой маркой Tubog. Ранее более половины радиаторов этого типа в Россию поставляли из Германии и других европейских стран.

Инвестиции в создание нового цеха превысили 1 млрд рублей, из которых 420 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

На Климовском трубном заводе Группы ПОЛИПЛАСТИК налажено производство полимерных гнутых отводов

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В этом году Климовский трубный завод (Московская обл.) освоил производство всего спектра полиэтиленовых цельнотянутых гнутых отводов для напорных трубопроводов по программе импортозамещения.

В создание нового производства, единственного в России и превосходящего большинство европейских, Группа ПОЛИПЛАСТИК инвестировала более 300 млн рублей.

Для налаживания выпуска гнутых отводов было закуплено и смонтировано новое оборудование — пять немецких линий, проведена реконструкция цеха для расширения производственной инфраструктуры, отработана уникальная технология производства.

Благодаря проделанной работе на российском рынке появились полимерные гнутые отводы диаметром от 110 до 900 мм с углами поворота от 11 до 90°. Помимо этого, компания имеет возможность изготовления гнутых отводов по индивидуальным заказам с нестандартным углом изгиба.

В Рязани построено новое производство полимерных плёнок

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ТЕХНОНИКОЛЬ завершила реализацию проекта по созданию вертикально интегрированного производства строительных пленок и преступает к следующим этапам развития завода. На предприятии ввели в эксплуатацию линию спанбонда из полипропилена, которая на 100% обеспечит компанию собственным сырьем для выпуска строительных пленок: различных типов звуко- и пароизоляции, гидро- и ветрозащиты, супердиффузионных мембран.

Совокупный объём инвестиций в развитие площадки оценивается в 1,38 млрд рублей.

Мощность новой линии нетканого материала составляет около 7 200 тонн в год.

В Башкирии запустили новое производство матрасов

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9 марта сообщается о запуске линии по выпуску матрасов. Это вторая очередь производства этой компании.

В создание этого цеха вложили 450 млн рублей. Всего будет производиться 15 тысяч матрасов в месяц.

В Челябинске запустили завод по производству троллейбусов и электробусов

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В Ленинском районе Челябинска 10 марта открыли Челябинский завод городского электрического транспорта. Инвестором выступила «Синара». Холдинг работает в городе в рамках концессии по обновлению троллейбусного парка. Первые машины, которые сойдут с конвейера, сразу отправятся на улицы города.

Производство полного цикла по выпуску троллейбусов и электробусов организовано на общей площади 13,5 тыс. кв. м. На заводе несколько технологических участков: заготовительное производство, сварочный участок, антикоррозионная обработка каркаса кузова, сборка, а также диагностический комплекс с испытательным участком и сдаточным участком.

Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 млрд рублей.

До конца года штатная численность Челябинского завода городского электрического транспорта составит около 400 человек.

Ещё один производственный цех построил завод «Электросталь» в Вологде

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Состоялось открытие нового производственного цеха площадью 1500 кв. метров на территории предприятия.

Ввод в эксплуатацию нового цеха — только первый шаг в реализации бизнесом масштабного инвестиционного проекта в Вологде. В планах до 2025 года строительство еще одного цеха, котельной, АБК и ремонтной базы автотранспорта на участке 1,3 га. Также планируется приобретение смежных участков площадью 1,5 га.

Объём собственных и заёмных средств на реализацию инвестпроекта составил 120 млн рублей.

Линию строганных погонажных изделий запустили в Вологодской области

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Вводимые производственные мощности позволят ООО «Коскисилва» выпускать до 55 тысяч кубометров строганой продукции в год. Общая сумма инвестиций в модернизацию производства превысила 100 млн рублей.

Напомним, ранее финская компания занималась только производством пиломатериалов, но после ухода зарубежной компании с российского рынка предприятие было выкуплено холдингом АО «Череповецлес», и уже в начале июля 2022 года акционерами было принято решение о разработке и реализации инвестиционного проекта технического перевооружения ООО «Коскисилва» с организацией производства строганого пиломатериала.

Линию по производству упаковочной плёнки запустили в Воронежской области

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10 марта компания «Дельта-Пак» запустила линию по производству упаковочной плёнки.

Для запуска новой линии предприятие закупило высокотехнологичное оборудование для производства легко перерабатываемой полимерной комбинированной упаковки замкнутого цикла на средства льготного — благодаря нацпроекту — займа в размере 300 млн рублей от Фонда развития промышленности.

В Петербурге запущена линия по выпуску высокомолекулярного полиэтилена

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Завод «НПО Спецматериалов» запустил в тестовом режиме цех с первой в России линией по выпуску высокомолекулярного полиэтилена, который может использоваться при изготовлении различных средств бронезащиты.

«На заводе „НПО Спецматериалов“ в тестовом режиме запущен цех с первой в России производственной линией по выпуску высокомолекулярного полиэтилена, — говорится в сообщении. — Специальный материал может использоваться для различных бронепанелей, пулестойких шлемов, высокопрочных композитов».

В Ростовской области реализован проект по производству микрофибры

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21 марта в Шахтах дан старт работе нового импортозамещающего предприятия «Текстиль Легпром».

Объём инвестиций в реализацию проекта по строительству завода по выпуску трикотажного полотна составил 1 млрд рублей.

За год с небольшим «с нуля» на новой производственной площадке возведены ткацкий, красильный и упаковочный цеха, склады для готовой продукции и полуфабриката, административный корпус. Установлено высокотехнологичное современное оборудование. В декабре прошлого года начат тестовый выпуск продукции.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» открыл новую линию по производству медизделий

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — компания «Гематех» (входит в структуру ГК «Гемамед») запустила новую производственную линию по выпуску медицинских изделий для пациентов со стомой в рамках реализации второго этапа офсетного контракта.

По условиям офсета, подписанного с Москвой в 2019 году, компания «Гемамед» вложила свыше миллиарда рублей в создание предприятия по изготовлению медицинских изделий для стомированных пациентов. Была запущена производственная линия мощностью два миллиона единиц продукции в год. Сейчас предприятие вышло на второй этап реализации контракта. В рамках него запустили новую производственную линию мощностью более миллиона изделий в год. Планируется, что уже в марте 2023 года эта продукция поступит в медицинские учреждения Москвы.

В Петербурге начал работу новый завод нефтегазового оборудования

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Петербуржцы будут первыми в стране производить интеллектуальные системы для мониторинга и дистанционного управления внутрискважинным оборудованием. Новый завод открылся на Броневой улице.

В Петербурге открылся новый завод нефтегазового оборудования, передает РБК. Строительство начали в 2020 году, проект обошелся в более 2,3 млрд рублей. Отмечается, что производственные мощности переводят с площадки на Новгородской улице. Производство запустят в апреле.

Благодаря новому заводу общая мощность производства увеличится на 40%. Будет производиться подземное оборудование и системы телеметрии, стенды для проведения испытаний оборудования в газовой среде с высоким давлением и интеллектуальные системы для мониторинга и дистанционного управления внутрискважинным оборудованием.

В Новомосковске открыли единственное в России производство труб ПВХ-О

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21 марта в Новомосковске Тульской области состоялся торжественный запуск первого в России производства уникальных по своим характеристикам полимерных труб ПВХ-О 500. Ранее подобную продукцию приходилось импортировать.

В новое производство «Группа ПОЛИПЛАСТИК» инвестировала более 200 млн рублей, было создано 20 рабочих мест.

Открыт новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода

© Фото из открытых источников

22 марта в филиале «Лефортовский» Московского эндокринного завода, расположенном на Лабораторной улице, начал работу новый научно-лабораторный комплекс.

В его состав вошли участок производства активных фармацевтических субстанций, опытно-промышленный участок производства лекарственных средств, участок разработки и производства стандартных образцов, а также аналитические лаборатории и лаборатории разработки и трансфера передовых технологий производства готовых лекарственных препаратов.

Инвестиции в реализацию проекта составили 944 миллиона рублей. Создано 250 рабочих мест.

Пермская компания запустила производство насосов и систем управления створками бака

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«Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) запустила производство насосов и систем управления створками бака, которые используются в вертолетах Ка-32 при тушении пожаров.

Инвестиции в создание нового производства превысили 165 млн рублей, из них 130 млн рублей составил льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП).

В Кузбасе открылся новый технологичный завод по переработке

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В Новокузнецке прошло официальное открытие нового завода. Это предприятие специализируется на переработке крупногабаритных шин. Отмечаем, что это первый подобный завод на территории Кузбасса и России. Мощность предприятия — 13-15 тыс. тонн сырья в год. Инвестиции в проект — 770 млн руб. Площадь производства составила 4 тыс. кв м.

В Мордовии запущено крупное производство фармацевтических субстанций

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30 марта в Саранске на базе АО «Биохимик», входящем в группу компаний «Промомед», состоялось открытие завода по производству активных фармацевтических субстанций.

Новый завод — это одно из крупнейших в стране производств активных фармацевтических субстанций (АФС) мощностью 340 тонн в год на 150 видов субстанций. Это семь площадок, две из которых будут синтезировать молекулы для изготовления противоопухолевых препаратов. На других площадках будут производиться молекулы для синтетических антибиотиков, за исключением бета-лактамных, противовирусных и антиретровирусных препаратов, миорелаксантов.

Инвестиции в проект составили более 3,7 млрд рублей.

Под Калининградом запустили фармзавод

© Фото из открытых источников

30 марта 2023 года в Калининграде официально запустили новое фармацевтическое производство «Отисифарм Про».

Завод будет выпускать широкий спектр лекарств, включая антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты.

Инвестиции в данный проект оцениваются более чем в 4,7 млрд рублей. Создано 300 рабочих мест.

В Санкт-Петербурге запустили вторую очередь завода Фармасинтез-Норд

© Фото из открытых источников

Группа компаний «Фармасинтез» запустила вторую очередь своего петербургского предприятия «Фармасинтез-Норд».

Это крупнейший научно-производственного комплекс, где по программе импортозамещения выпускаются лекарственные препараты против рака.

Первая стоимостью 2,5 млрд рублей работает в Центре трансфера технологий (ЦТТ) ОЭЗ с 2017 года. Число сотрудников на этом предприятии благодаря этой истории выросло с 776 до 1100 человек. Объём вложений в этот проект составляет 13,8 млрд рублей.

В индустриальном парке «Руднево» запущено производство беспилотных авиационных систем

© Фото из открытых источников

Производство беспилотных авиационных систем запущено в индустриальном парке «Руднево» на востоке Москвы.

В марте 2023 года ООО «Аэромакс» начало опытный и серийный выпуск беспилотных летательных аппаратов. Производственный комплекс площадью более девяти тысяч квадратных метров включает участки композитных технологий, сварки, сборки и окончательной окраски.

В частности, предприятие выпускает беспилотные авиационные системы вертолетного типа SH-4501 и SH-7502, предназначенные для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях — имеют высокую степень сопротивляемости ветровой нагрузке и оборудованы противообледенительной системой.

В планах компании — разместить производственные мощности еще в трех корпусах «Руднево», увеличить объемы выпуска.

Инвестиции в реализацию проекта составят 5,4 миллиарда рублей, будет создано более двух тысяч рабочих мест.

Итого за март 2023 года открыто 20 новых производств:

— из них 10 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (всего 27 млрд рублей)

— общий объём объявленных инвестиций более 30 млрд рублей

— по 1 объекту объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Фармацевтика — 5

— Металлургия, металлообработка, машиностроение — 5

— Химическая промышленность — 4

— Производство строительных материалов — 1

— Лёгкая промышленность — 2

— Деревообработка — 1

— Приборостроение — 1

— Переработка отходов — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 20

— иностранный и смешанный — 0