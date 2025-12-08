Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2345 проектов импортозамещения!

1. На предприятии «Фотопринт» открыли первое в России производство текстильных герметизирующих лент для мембранных тканей. Мощности оборудования позволят полностью закрыть потребности всего российского рынка мембранных тканей в этой продукции. С вводом новой линии текстильных герметизирующих лент предприятие «Фотопринт» завершает создание полного цикла производства мембранной экипировки по единым стандартам.

Оборудование по производству мембранных лент готово к промышленному выпуску — более 150 млн м лент в год. Проект реализован при господдержке в рамках специального инвестиционного контракта. Привлечена федеральная субсидия на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Герметичные ленты являются важным элементом для герметизации швов, чтобы сохранить специальные свойства мембранной ткани и одежды из нее, например влагостойкости. Ранее такие ленты поставлялись в Россию из Юго-Восточной Азии.

2. Тамбовская компания «Биосфера» освоила промышленное разведение шмелей для нужд теплиц.

Новая отрасль сельского хозяйства появилась в Тамбовской области — шмелеводство. Компания «Биосфера» успешно запустила процесс промышленного разведения шмелей, используемых для эффективного опыления тепличных растений.

Отечественные производители овощей раньше приобретали шмелей за рубежом, но санкции побудили российские агропредприятия задуматься о создании собственного производства.

Шмелеводство пока не имеет официального статуса и считается одним из видов «прочего животноводства». Но спрос на продукцию среди владельцев теплиц постоянно растёт.

3. ГК «РТСофт» и НПП «Цифровые решения» завершили валидацию защищенных твердотельных накопителей серии Титан, включенных в Реестр российской радиоэлектронной продукции, в промышленных компьютерах серии BLOK.

Для потребителей использование промышленных компьютеров BLOK с отечественными накопителями Титан будет означать высокий уровень локализации производства целевого программно-аппаратного комплекса (ПАК) в соответствии с требованиями государственных регуляторов. Кроме того, позволит иметь высоконадежное сертифицированное решение индустриального класса для приложений информационной безопасности и локальную поддержку со стороны ведущих отечественных ОЕМ-производителей. Решения подобного класса существенно повышают уровень защиты конечных потребителей от недружественных режимов ограничений поставки, стадий снятия с производства (End-of-Life) или эмбарго.

4. Гром и молнии больше не страшны. В Южноуральске начался выпуск варисторов. Это ключевые компоненты для защиты энергосистем от скачков напряжения. Строительство нового предприятия стартовало в 2024 году, и уже осенью 2025-го с конвейера сошла первая продукция.

«Мы выпускаем ограничители перенапряжения пять лет, но варисторы мы закупали в Китайской Народной Республике. Их производства в России нет, а если и есть, то технологически старое и не соответствующее современным стандартам. Поэтому мы приняли решение найти технологического партнера в Китае и купить оборудование и технологию. На новом предприятии используются самые современные технологии по производству варисторов», — рассказал первый вице-президент производственного объединения «Форэнерго» Виталий Кобзев.

Запуск производства — событие без преувеличения федерального масштаба. Это первое в современной России предприятие, выпускающее варисторы такого высокого уровня. Плюсы очевидны — во-первых, мы меньше будем зависеть от импорта, во-вторых — укрепим технологический суверенитет страны.

5. Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — компания «Зантон МС» — начала выпускать высокотехнологичные томографы и ангиографы для проведения комплексной диагностики новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ангиограф исследует кровеносные сосуды с помощью рентгеновских лучей и контрастного вещества. Полученные данные позволяют врачам с высокой точностью диагностировать различные заболевания, например, сужение просветов артерий. Томографы выявляют новообразования головного мозга, молочной железы, толстой кишки, легких, поджелудочной железы и других органов человека.

6. Резидент Сколково ResoSearch разработал отечественное решение для умного поиска, не уступающее зарубежным аналогам Algolia и Elasticsearch. Более 100 интернет-магазинов уже перешли с зарубежных платформ на российскую технологию.

Уход зарубежных сервисов с российского рынка создал острую потребность в импортозамещении. Algolia требовал инвестиций от 1-2 тысяч долларов ежемесячно, использовал серверы за рубежом и создавал риски блокировки. Elasticsearch нуждался в дорогостоящих программистах для настройки и поддержки. ResoSearch предлагает решение в 3-5 раз дешевле с установкой за 15 минут без технических специалистов.

7. Единственный в России производитель титанорганических соединений «Ангара-Реактив» провел в Ангарске Иркутской области модернизацию и увеличил мощности выпуска титанатов в 2,4 раза — до 207 тонн в год.

Общие инвестиции в развитие предприятия превысили 125 млн рублей.

Выпускаемые соединения применяются для производства лакокрасочных, полимерных и строительных материалов. ТЭАТ-1 применяют также при производстве стекловолокна и продукции на его основе, которые в свою очередь используют при изготовлении спецтехники, судов, самолетов, вертолетов и другой летательной техники.

Среди потребителей продукции — ведущие российские химические компании. Кроме того, предприятие поставляет титанорганические соединения в Беларусь, Монголию, Узбекистан и Японию."Благодаря средствам фондов развития промышленности мы модернизировали и расширили свои мощности по производству важнейших продуктов малотоннажной химии — титанорганических соединений. В 2022 году российский рынок покинули все западные конкурирующие производители, их место постепенно заняли предприятия из Китая. Теперь «Ангара-Реактив» может обеспечить до 40% потребностей российской экономики в титанатах и потеснить на рынке иностранных поставщиков", — прокомментировала директор ООО «Ангара-Реактив» Валентина Шатохина.

8. Завершена поставка серийной партии реле МТ14ПТА-5-2-ПП1 для систем автоматики карьерных экскаваторов

Реле МТ14ПТА-5-2-ПП1 выполнено в малогабаритном конструктиве и обеспечивает коммутацию токов до 5 А при пиковом напряжении 200 В. Компактные размеры и высокая надежность изделия позволяют применять его в системах автоматики спецтехники, где требуется гарантированное функционирование в условиях экстремальных вибрационных нагрузок, температурных перепадов и повышенной запыленности.

Разработка и серийное производство реле МТ14ПТА-5-2-ПП1 продолжает программу импортозамещения критических компонентов для тяжелого машиностроения. Как и другая продукция «Электрум АВ» — драйверы силовых транзисторов, тиристорно-диодные модули и интеллектуальные инверторы — данные реле демонстрируют возможность полного замещения иностранных аналогов в системах управления горнодобывающей техники.

9. В городе Волжском (Волгоградская область)начало работу новое предприятие, ориентированное на выпуск отечественных дисковых тормозных колодок для грузовых автомобилей. Производство запускает компания «ФРИКТЕРМ-МАСТЕР», и проект уже называют значимым вкладом в программу импортозамещения — продукция рассчитана как на российские, так и на иностранные грузовики.

По планам компании, в год на предприятии смогут производить около 130 тысяч комплектов тормозных колодок, что позволит заметно укрепить отечественные позиции на рынке автокомпонентов и сократить зависимость от зарубежных поставок.

10. В Миассе на «Уральском заводе подъемных механизмов АНТ» открыли новый комплекс.

Производственный комплекс включает три цеха: изготовления нефтепромысловой техники, фургонной техники и цех по выпуску гидроцилиндров. Особое значение имеет запуск линии по производству гидроцилиндров — эта продукция импортозамещающая, она будет востребована в разных отраслях промышленности.

11. Компания «ИнКомПро» приступила в Шелехове Иркутской области к выпуску импортозамещающих алюминиевых туб для мазей, кремов и зубных паст. Объем производства составит до 33 млн туб в год.

Инвестиции в создание нового производства составили 75 млн рублей. Из них в виде льготного займа по совместной федерально-региональной программе «Проекты развития» 41,8 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 17,9 млн рублей — Фонд развития промышленности Иркутской области.

По оценкам компании, около 22% российского рынка алюминиевых туб занимают зарубежные производители, преимущественно из Китая и Египта. Иркутская компания намерена стать одним из крупнейших производителей этой продукции в Сибирском федеральном округе и заместить часть импорта.

12. В рамках политики импортозамещения ГК «Автоматизация Производства Групп — Современные Машиностроительные Технологии» (далее ГК «АПГРУПП-СМТ») разработала собственную линейку оборудования для нужд малого, среднего и крупного бизнеса в сфере композитов, а именно мобильные станции для вакуумных процессов формования.

Принимая во внимание нарастающий интерес к вакуумной инфузии и формованию с применением вакуумных мешков, компания планирует выйти на рынки СНГ и стран Балтийского региона.

Производство находится в г. Санкт-Петербург (Россия), отвечает всем отечественным и международным требованиям, предъявляемым к оборудованию подобного класса, и способно конкурировать с зарубежными аналогами.

13. В юбилейный год — 125-летия со дня основания предприятия — «Свободный сокол» на заводе введена в эксплуатацию новая современная линия по производству труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) диаметром до 1200 мм. Это производство становится первым в России, способным выпускать продукцию подобного диаметра из ВЧШГ, ранее поставлявшуюся исключительно из-за рубежа.

Данный проект стал возможен благодаря слаженной, целенаправленной работе всего коллектива завода, включая этапы проектирования, поставки оборудования, монтажа и комплексных испытаний. В реализации проекта было задействовано около 300 специалистов.

14. Группа компаний «Полипласт» ввела в эксплуатацию вторую очередь комплекса по выпуску высокомолекулярных полимеров на своем флагманском заводе «Полипласт Новомосковск». Первая очередь этого производства, была запущена в 2024 году.

Новый комплекс полностью автоматизирован и отвечает международным стандартам качества.

Как рассказали в компании, продукция комплекса находит широкое применение в строительной отрасли, машиностроении и производстве товаров народного потребения. Запуск второй очереди позволит полностью закрыть потребности внутреннего рынка, заместив импорт, а также нарастить несырьевой неэнергетический экспорт в дружественные страны.

15. В Россиистартовало производство базовых материалов для печатных плат, реализованное при поддержке Минпромторга. Новый цех будет выпускать фольгированные диэлектрики и препреги.

Мощности предприятия позволяют выпускать до 1,25 млн м2 продукции в год, из которых около 300 тыс. м² предназначены для плат 6-7 класса точности. Такой объём способен полностью обеспечить потребности российского рынка в ключевых материалах для электроники.

16. Российский производитель принтеров , МФУ и ПО «Катюша» запустил серийное производство первого внешнего (корпусного) считывателя бесконтактных карт доступа СК324. Его главное преимущество -интеграция в уже существующий парк техники заказчиков. Получена соответствующая запись в Реестре российской промышленной продукции.

Ключевые компоненты считывателя производятся в России с применением современных технологических процессов.

17. В России провели полное импортозамещение производства подушек сидений для автомобилей Lada Vesta и Lada Aura. В Тольятти компания «Пенный берег» начала производство указанных элементов из пенополиуретана (ППУ). Подушки отгружаются поставщику сидений АВТОВАЗа, который в составе готовых изделий отправляет их на автозавод.

Инвестиции в проект составили 424 млн рублей, из которых 283 млн выделены в виде льготного займа со стороны контролируемого Минпромторгом РФ Фонда развития промышленности.

18. В Новосибирске состоялось открытие нового цеха на предприятии «ФайберТрейд», который позволит вдвое увеличить выпуск оптоволоконных трансиверов.

Этот завод в своё время стал первым в России, наладившим выпуск такой продукции, важной для работы телеком-операторов и дата-центров. Прежде трансиверы и их комплектующие поставлялись исключительно из-за рубежа, что создавало зависимость отечественной телекоммуникационной отрасли и вело к удорожанию оборудования.

19. Успешно завершены испытания нового ледокола, в составе электрооборудования которого применяется тиристорный регулятор мощности ТРМ3-Б-3-400-ТОМ4 производства АО «Электрум АВ». Регулятор, выполненный в блочном исполнении, предназначен для плавного пуска и управления электродвигателями судовых лебёдок.

Тиристорный регулятор ТРМ3-Б-3-400-ТОМ4 обеспечивает коммутацию токов до 400 А в сетях 380 В и специально разработан для работы в условиях повышенной влажности, низких температур и морской солевой среды. Его применение в системах судовых лебёдок позволяет обеспечить плавный пуск электродвигателей, снизить механические нагрузки на оборудование и повысить надежность работы в экстремальных арктических условиях.

Разработка и успешное внедрение тиристорного регулятора ТРМ3-Б-3-400-ТОМ4 продолжает программу импортозамещения критически важных компонентов для судостроения. Как и другая продукция «Электрум АВ» — драйверы силовых транзисторов, реле постоянного тока и интеллектуальные инверторы — данный регулятор демонстрирует возможность полного замещения иностранных аналогов в системах управления морской техники.

20. В Омске запустили производство полиизобутилена для авиации и оборонной промышленности.

В Омске на площадке предприятия «Омский каучук», входящего в ГК «Титан», запущено новое производство низкомолекулярного высокореакционного полиизобутилена (ПИБ). После выхода на проектную мощность предприятие будет выпускать до 10 тысяч тонн этой продукции в год.

Как рассказали в ФРП, до настоящего момента более 90% низкомолекулярного полиизобутилена на российском рынке импортировалось. Запуск производства на «Омском каучуке» позволит устранить зависимость России от иностранных поставок и обеспечить практически все потребности внутреннего рынка. Локализация производства составляет 100%, используется исключительно отечественное сырье.

21. Инженерный центр группы UMG разработал первый отечественный колесный промышленный перегружатель эксплуатационной массой 40,5 тонн.

Опытный образец перегружателя E350WH собран и приступил к испытаниям на предприятии «Тверской экскаватор» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш»), сообщили Telegram-каналу Agroreport в компании.

«На сегодняшний день E350WH является единственной отечественной машиной в сегменте 40-тонных промышленных перегружателей, ранее в Россию поставлялись только импортная техника такого класса. Перегружатель UMG создан на основе российских технических решений и комплектующих, он соответствует требованиям к импортозамещению для поставок по государственным контрактам», — отмечает производитель.

22. В Томске открыли первое в России опытное производство органических пероксидов, которые ранее закупали за рубежом.

На одной из производственных площадок Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ), созданного десять лет назад на базе Томского государственного университета (ТГУ), размещено пять опытно-промышленных установок. Три из них работают с прошлого года, а две — с октября 2025-го, и именно на этих двух установках налажен выпуск опытных партий органических пероксидов — перекиси дикумила и Новоперокса.

Директор направления «ИХТЦ Пилотирование» Иван Мутас рассказал: мощность одной установки, на которой получают перекись дикумила, — 460 тонн в год, второй (на ней изготавливают Новоперокс) — 230 тонн ежегодно. Выход на полную мощность позволит закрыть половину потребности российского рынка в пероксидах. Пока их закупают в Китае.