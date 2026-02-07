Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2388 проектов импортозамещения!

1. Новочеркасский электровозостроительный завод завершил важный этап в своей работе. Теперь вся выпускаемая им продукция внесена в Реестр российской промышленной продукции, что официально подтверждает: как сами локомотивы, так и их основные узлы производятся в России.

Для этого потребовалась серьёзная работа — специалисты завода полностью переработали конструкторскую документацию. НЭВЗ, входящий в Трансмашхолдинг, остаётся ключевым предприятием для российских железных дорог: более 65% грузоперевозок выполняется на его локомотивах.

2. 22 октября в рамках XIII ежегодной конференции «Техника и технологии для портов и грузовых терминалов» ведущие специалисты ЗАО «СММ» представили первую в России судопогрузочную машину для перегрузки ЖРК, ЖРО и ГБЖ, созданную в рамках масштабного проекта по поставке комплекта специализированного технологического оборудования для Универсального перегрузочного комплекса «НСРЗ».

Специалисты ЗАО «СММ» считают, что ввод данной судопогрузочной машины в эксплуатацию станет знаковым событием для всех участников проекта и для всей портовой отрасли России в целом. Этот проект служит наглядным примером того, как эффективное взаимодействие заказчика и производителя способно привести к реальному технологическому прорыву и импортозамещению критически важных перегрузочных технологий.

3. Создание новейшей российской авиатехники позитивно сказалось на всех предприятиях, задействованных в программах кооперации ОАК. Новые материалы, конструкции, технические решения потребовали новых подходов и технического оснащения, развития новых идей. Организованный на базе Воронежского авиационного завода (ВАСО, филиал компании «Ил») центр специализации ОАК «Мотогондолы и пилоны» был призван обеспечить соответствующими агрегатами не только «свой» Ил-96, но и МС-21, «Суперджет», Ил-114-300, Ил-76, а теперь и перспективную ремоторизацию Бе-200.

Новое оснащение, новые материалы, новые технологии, коллектив опытных и талантливых инженеров и рабочих - все это позволило успешно освоить и производство новых агрегатов, безболезненно пройти путь импортозамещения.

4. Отечественный аналог мировых шахматных платформ — myChess — запущен в России.

«У отечественных шахматистов появилась возможность играть в шахматы онлайн в рамках собственной экосистемы myChess.app, созданной российскими программистами, впервые после введения ограничений на chess.com и блокировки крупных российских лиг на lichess.org», — сказали в пресс-службе проекта myChess.

5. Выпущенапервая партия российских аппаратов ИВЛ, замещающих иностранные аналоги

Устройства выпускает Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Аппараты представлены в двух версиях:

«Мобивент Арм-Т» — для перевозки пациентов, в том числе детей, между больницами или внутри них.

«Мобивент Арм-М» — для работы в кабинетах МРТ. Это первая российская разработка такого типа.

Оба аппарата работают автономно, без подключения к стационарным системах подачи воздуха, и имеют небольшой размер. При их создании инженеры консультировались с врачами, чтобы сделать приборы удобными в работе. Дизайн аппаратов получил премию «Лучший промышленный дизайн России».

Ожидается, что производство будет замещать зарубежные аналоги.

6. В Набережных Челнах «Камский механический завод» начал полное производство шестерён для редукторов большегрузных автомобилей КАМАЗ. До этого предприятие выполняло только частичную механическую обработку деталей.

Инвестиции в проект составили более 260 млн рублей, из которых 180 млн предоставил федеральный Фонд развития промышленности, а 20 млн — Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана. Средства направлены на закупку современного зубообрабатывающего оборудования.

Производство полностью локализовано и использует российское сырьё. После выхода на проектную мощность завод будет выпускать до 80 тысяч шестерён в год, обеспечивая около половины потребностей КАМАЗа в этих деталях.

7. Холдинг «Росэл» (входит в «Ростех») запустил серийное производство специальных устройств — управляемых газонаполненных разрядников. Эти компоненты нужны для работы генераторов высоковольтных импульсов, которые используются в медицинском оборудовании, например, в рентгеновских установках, а также в лазерных системах и источниках электромагнитных импульсов.

Разработкой и производством детали занимается входящий в холдинг научно-исследовательский институт «Плазма», уточнили в Ростехе. Ранее подобные компоненты в России серийно не выпускались. Их производство должно снизить зависимость отечественной медицинской и промышленной электроники от поставок подобных комплектующих из-за рубежа.

8. НИИЭТ продолжает развивать линейку микроконтроллеров на базе архитектуры RISC-V. К уже существующим изделиям добавились две новые модели — К1921ВГ1Т и К1921ВГ3Т. Теперь эти изделия доступны для тестирования и оценки их возможностей разработчиками.

К1921ВГ1Т — двухъядерный 32-разрядный контроллер архитектуры RISC-V.

Это первый микроконтроллер НИИ электронной техники, где реализована работа процессорных ядер в режиме lockstep, а также широкий набор механизмов внутренней диагностики. Данное сочетание функций делают К1921ВГ1Т оптимальным для применения в системах автоматического управления.

9. Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» (входит в «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех) вывел на рынок «умную» технологию сварки — электронно-лучевой комплекс автоматически находит на деталях сварной стык и сам управляет сварочным лучом. Оператору достаточно загрузить соединяемые изделия в рабочую зону комплекса и нажать кнопку, остальное система сделает сама. Ранее такое оборудование производилось только за рубежом.

10. Фабрика «Петербургский кондитеръ» за 2025 г. произвела 4 135 т продукции, что на 17% больше относительно 2024 г. (3600 т) и на 68% - по сравнению с 2023 г. (2500 т). Компания специализируется преимущественно на производстве зефира. На двухлетний рост производства повлияло перераспределение потребительского спроса, вызванное уходом иностранных компаний и подорожанием какао-бобов

Нарастить выпуск продукции «Петербургскому кондитеру» позволило приобретение дополнительного оборудования, ремонт старого, расширение штата на 50% и переход на круглосуточный режим работы.

11. На предприятии «Региональные самолёты» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию «Ростеха») завершилась установка интерьера в импортозамещённом самолёте Superjet 100. Все элементы салона, включая пассажирские кресла, произведены российскими компаниями.

Самолёт рассчитан на 100 пассажиров. Передние ряды относятся к классу «комфорт» и имеют увеличенное расстояние между креслами.

12. С 1 января 2026 года все российские рыболовные суда передают данные о своём местоположении только через российские спутниковые системы — «Гонец», «Ямал» и «Экспресс». Переход завершил процесс, который начался ещё в 2017 году.

Тогда терминалы «Гонец» впервые стали устанавливать на суда для контроля. Со временем их становилось всё больше, и в итоге отрасль смогла полностью перейти на отечественное оборудование.

В Госкорпорации Роскосмос отметили, что уже в декабре 2025 года стабильность работы российских спутниковых станций на судах более чем вдвое превышала показатели ранее использовавшегося иностранного оборудования Inmarsat. Это позволяет надёжно отслеживать перемещения судов и контролировать промысел.

13. В Дзержинске на производственной площадке группы компаний «Синтез ОКА» началось производство нового поверхностно-активного вещества (ПАВ) «Винтерол Б 2454». Его выпуск позволит заместить аналогичные ПАВ, которые ранее поставлялись в Россию европейскими производителями, ушедшими с отечественного рынка.

Новое поверхностно-активное вещество является сырьем для производства бытовой химии, в частности, ополаскивателей и таблеток для посудомоечных машин. Оно также является базой для производства шампуней для ковромоечных машин и средств для стирки.

14. Ученые Томского научного центра СО РАН совместно с НПЦ БАС Томской области разработали компактный двигатель внутреннего сгорания для беспилотников. Его производство планируется запустить в Томской области.

Менее чем за год создан отечественный роторно-поршневой двигатель объемом 300 куб. см и мощностью 26 кВт (36 л. с.), предназначенный для беспилотных и самолетных платформ массой до 300 кг. Опытный образец был успешно собран и запущен в конце 2025 года.

15. Предприятие «ДАВЫДОВО компания по производству шин» разработало и запустило первый автоматический шиповальный станок в России Studmatic. Проект реализован на производстве компании в Орехово-зуевском городском округе Подмосковья.

Станок предназначен для серийного выпуска шипованных зимних шин. Оборудование обеспечивает высокое качество процесса, полностью сопоставимое с ведущими зарубежными аналогами. В ПО оборудования внесено более 1 000 программ ошиповки без ограничений по количеству шипов. Производительность станка — около 850 шин в день.

16. Сервисный центр «РИР Энерго», входящий в дивизион «Росатом Инфраструктурные решения», освоил полный цикл ремонта и технического обслуживания иностранных газотурбинных установок производства GE и Siemens. Это позволяет российским электростанциям отказаться от услуг зарубежных сервисных компаний.

17. Самарский металлургический завод (АО «СМЗ») в рамках реализации программы импортозамещения ввёл в эксплуатацию новое отечественное оборудование в прессовом производстве. Установка современной вертикально-закалочной печи (ВЗП) стала одним из этапов масштабной программы модернизации на предприятии. Печь предназначена для нагрева крупногабаритных алюминиевых заготовок под закалку в водной среде, что позволит повысить прочность изделий и расширить номенклатуру продукции.

18. ГК «ОренКлип» (завод группы «ОК-инжиниринг» входит в Ассоциацию «Росспецмаш») разработала и запустила первую отечественную линию убоя свиней мощностью 240 голов в час с возможностью увеличения производительности до 300 голов в час, сообщили в компании Telegram-каналу Agroreport. Проект является важным шагом к технологическому суверенитету мясоперерабатывающей отрасли России.

19. На Уральской Стали разработали уникальную технологию производства и отлили заготовку корпуса перспективного контейнера для коммерческих реакторов. Отливка весит свыше 115 тонн, выполнена из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), соответствует требованиям ТУ для изделий такого ответственного назначения. Это первая такой массы отливка из ВЧШГ в истории российской металлургии. Ранее такие решения поставлялись зарубежными производителями.

20. На предприятии «Русский Бойлер» во Всеволожском районе началось серийное производство криогенного емкостного оборудования. Завод будет выпускать до 240 единиц техники в год для хранения, транспортировки и перелива сжиженного природного газа (СПГ), а также технических газов: азота, аргона и кислорода.

Согласно данным компании, на данный момент около 65% российского рынка криогенного оборудования занимает импортная продукция. Выход на проектную мощность позволит «Русскому Бойлеру» занять до 7% этого сегмента и частично заместить иностранные поставки, рассказали в ФРП.

21. Инженеры Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) представили разработку, которая может существенно снизить затраты авиакомпаний. Речь идёт о первом в России полностью композитном воздухозаборнике для перспективного двигателя ПД-14.

Ключевое отличие от традиционных конструкций — отсутствие стыка. Раньше воздухозаборник состоял из двух частей: алюминиевой входной кромки и композитного обтекателя канала. Теперь это единая деталь, выклеенная из композиционных материалов. Это не просто замена материала. Стык в старой конструкции создавал микротурбулентности: воздушный поток на нём «срывался», что увеличивало аэродинамическое сопротивление и, как следствие, расход топлива. Новая бесшовная конструкция делает обводы идеально гладкими, что снижает сопротивление.