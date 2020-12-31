Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
В Крыму новая республиканская больница приняла первых пациентов
Комплекс зданий включает 13-этажный лечебно-диагностический корпус общей площадью свыше 58 тыс. м2, поликлинику на 250 посещений в смену, стационар на 734 койки, пищеблок, кислородно-газификационную станцию, котельную, вертолётную площадку.
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В Волгоградской области открыли центр трансплантологии
Филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова открылся в городе Волжском. Площадь центра составляет почти 40 тыс. кв. м, коечный фонд — 150 мест.
Три многофункциональных медицинских центра в Дагестане готовы к открытию
Новая инфекционная больница в Тулуне Иркутской области
В Оренбургской области открыта вторая очередь онкологического диспансера
В Томске открыт новый Центр ядерной медицины
В Санкт-Петербурге открылся новый гериатрический центр
В Кирове открылся центр ядерной медицины для онкологический больных
В дагестанском селе открыт центр гемодиализа
В Нижневартовске свою работу начал третий госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией
В подмосковном Одинцово открыли новый медицинский центр
В Алтайском крае открыли новый корпус реабилитационного центра для детей-инвалидов
В Адыгее открыли новое здание реабилитационного центра и стоматологической поликлиники
В Ленинском городском округе Московской области введена в эксплуатацию поликлиника на 450 посещений
В Волгоградской области открыт новый корпус областной инфекционной больницы
Во Владимирской области открыт новый корпус Арбузовского психоневрологического интерната
В Челябинской области открыта новая инфекционная больница
В Чебоксарах сдан в эксплуатацию новый корпус детской инфекционной больницы
В Дубне Московской области открылся новый хирургический комплекс
В трёх городах Иркутской области открылись новые медцентры для пациентов с ковидом
В Воронеже создан новый онкоцентр в восстановленном памятнике архитектуры «Дом Вигеля»
В Свердловской области открыли новый медцентр для борьбы с COVID-19
Ещё 4 новых медицинских центра Министерства обороны в регионах введены в эксплуатацию
Новый инфекционный центр в Южно-Сахалинске сдан в эксплуатацию досрочно
Во Владимире открылся центр для лечения туберкулёза
Новый корпус госпиталя для ветеранов войн открыли в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге построен новый корпус центра химической безопасности Института токсикологии
В Северной Осетии открыта новая поликлиника 412-го военного госпиталя
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Q5VJVmG9roI
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Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 1)
Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 2)
Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 1)
Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 2)
Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть I)
Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть II)
Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения
Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)
Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
Итоги 2018 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть I)
Итоги 2018 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть II)
Итоги 2019 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)
Итоги 2019 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)
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