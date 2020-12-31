Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)

В Крыму новая республиканская больница приняла первых пациентов

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Комплекс зданий включает 13-этажный лечебно-диагностический корпус общей площадью свыше 58 тыс. м2, поликлинику на 250 посещений в смену, стационар на 734 койки, пищеблок, кислородно-газификационную станцию, котельную, вертолётную площадку.

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В Волгоградской области открыли центр трансплантологии

Филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова открылся в городе Волжском. Площадь центра составляет почти 40 тыс. кв. м, коечный фонд — 150 мест.

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Три многофункциональных медицинских центра в Дагестане готовы к открытию

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Новая инфекционная больница в Тулуне Иркутской области

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В Оренбургской области открыта вторая очередь онкологического диспансера

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В Томске открыт новый Центр ядерной медицины

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В Санкт-Петербурге открылся новый гериатрический центр

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В Кирове открылся центр ядерной медицины для онкологический больных

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В дагестанском селе открыт центр гемодиализа

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В Нижневартовске свою работу начал третий госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией

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В подмосковном Одинцово открыли новый медицинский центр

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В Алтайском крае открыли новый корпус реабилитационного центра для детей-инвалидов

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В Адыгее открыли новое здание реабилитационного центра и стоматологической поликлиники

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В Ленинском городском округе Московской области введена в эксплуатацию поликлиника на 450 посещений

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В Волгоградской области открыт новый корпус областной инфекционной больницы

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Во Владимирской области открыт новый корпус Арбузовского психоневрологического интерната

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В Челябинской области открыта новая инфекционная больница

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В Чебоксарах сдан в эксплуатацию новый корпус детской инфекционной больницы

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В Дубне Московской области открылся новый хирургический комплекс

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В трёх городах Иркутской области открылись новые медцентры для пациентов с ковидом

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В Воронеже создан новый онкоцентр в восстановленном памятнике архитектуры «Дом Вигеля»

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В Свердловской области открыли новый медцентр для борьбы с COVID-19

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Ещё 4 новых медицинских центра Министерства обороны в регионах введены в эксплуатацию

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Новый инфекционный центр в Южно-Сахалинске сдан в эксплуатацию досрочно

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Во Владимире открылся центр для лечения туберкулёза

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Новый корпус госпиталя для ветеранов войн открыли в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге построен новый корпус центра химической безопасности Института токсикологии

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В Северной Осетии открыта новая поликлиника 412-го военного госпиталя

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©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Q5VJVmG9roI

В Севастополе открыт второй модульный корпус инфекционной больницы

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Итоги 2012: новые и реконструированные роддома, перинатальные центры

Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 1)

Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 2)

Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 1)

Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 2)

Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть I)

Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть II)

Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения

Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)

Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)

Итоги 2018 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть I)

Итоги 2018 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть II)

Итоги 2019 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)

Итоги 2019 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)

Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)

Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)