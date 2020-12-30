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Медучреждения

Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)

Новая инфекционная больница открыта в Новой Москве

 © stroi.mos.ru

В Башкирии открыли новую детскую поликлинику

 © sdelanounas.ru

В Новокуйбышевске открыли обновленную поликлинику и детский стационар

 © sdelanounas.ru

В Грозном начал работу новый медико-диагностический центр

 © sdelanounas.ru

На Западе Москвы открылась новая детская поликлиника

 © sdelanounas.ru

В Чебоксарах открыта новая поликлиника

 © sdelanounas.ru

В Челябинске открыли новый корпус туберкулезного диспансера

 © sdelanounas.ru

В Махачкале открыли новую онкологическую поликлинику

 © sdelanounas.ru

Новый корпус военного госпиталя открылся в Ростове-на-Дону

 © bloknot-rostov.ru

В Москве открылась новая поликлиника на 750 посещений в смену

 © stroi.mos.ru

Новый корпус открылся в Тульской детской областной клинической больнице

 © sdelanounas.ru

В Москве запущены в эксплуатацию новые медицинские центры

Перинатально-кардиологический центр на территории городской клинической больницы № 67 им. Л.Ворохобова

 © sdelanounas.ru

Первая очередь нового медицинского центра «Новомосковский» в Коммунарке ТИНАО

 © vestinm.ru

В Тольятти открылась новая детская поликлиника

 © sdelanounas.ru

Новый инфекционный медицинский центр Министерства обороны открылся в Нижнем Новгороде

 © sdelanounas.ru

В Твери открыта новая детская поликлиника

 © sdelanounas.ru

В Подмосковье завершено строительство второго медицинского госпиталя Министерства обороны

 © sdelanounas.ru

В Благоварском районе Башкирии открылся новый хирургический корпус

 © bashinform.ru

Минобороны сдало сразу еще шесть многофункциональных медцентров для борьбы с Covid-19

 © sdelanounas.ru

В Грозном открыт новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Е. П. Глинки

 © sdelanounas.ru

Минобороны ввело в эксплуатацию ещё восемь многофункциональных медцентров для борьбы с Covid-19

 © sdelanounas.ru

Новый госпиталь Минобороны в Калининграде готов принять пациентов

 © sdelanounas.ru

В Санкт-Петербурге и Севастополе открылись госпитали Министерства обороны

 © sdelanounas.ru

В Хабаровском крае открылся самый крупный на Дальнем Востоке госпиталь для пациентов с коронавирусом

 © eastrussia.ru

 © sdelanounas.ru

Новая поликлиника построена в Москве

 © stroi.mos.ru

В Башкирии открыт новый республиканский инфекционный госпиталь

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

Новая сельская больница открылась на Ставрополье

 © sdelanounas.ru

В столичном районе Марфино открылся новый корпус детской поликлиники

 © sdelanounas.ru

В Алтайском крае начал работу Центр ядерной медицины

 © sdelanounas.ru

В Москве открыт Московский международный онкологический центр

 © sdelanounas.ru

Три многофункциональных медицинских центра в Дагестане готовы к открытию

 © sdelanounas.ru

Завершено строительство Воронежского медицинского центра Минобороны

 © sdelanounas.ru

В Пензе введён в эксплуатацию инфекционный корпус нового военного госпиталя

 © sdelanounas.ru

В Чечне открыли реабилитационный центр для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата

 © sdelanounas.ru

Инфекционный госпиталь на 120 коек открылся в Нижнем Новгороде

 © sdelanounas.ru

Новая поликлиника на 300 посетителей открылась в Марий Эл

 © sdelanounas.ru

В Уфе открылся новый корпус Республиканского онкологического диспансера

 © sdelanounas.ru

В Казани открыли новый корпус инфекционной больницы

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Сургуте открыли новое многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Грозном открыли Центр детской онкологии и гематологии

 © sdelanounas.ru

В Тольятти Самарской области открылась новая поликлиника

 © sdelanounas.ru

Новая детская поликлиника открылась в Брянске

 © sdelanounas.ru

В г. Тулун Иркутской области открылась новая детская поликлиника

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Перми открыли новую детскую поликлинику

 © sdelanounas.ru

В Красной Поляне открылся центр функциональной медицины

 © sdelanounas.ru

В Северной Осетии открыли первый центр ядерной медицины

 © sdelanounas.ru

В Сертолово Ленинградской области открыта первая очередь нового комплекса областной больницы

 © sdelanounas.ru

В Псковской области открылись новые медицинские центры

 © sdelanounas.ru

Новый хирургический корпус открылся в составе подмосковного госпиталя «Лапино»

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/?id=104

обзор, новые медучреждения, итоги 2020
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