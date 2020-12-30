Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)
Новая инфекционная больница открыта в Новой Москве
В Башкирии открыли новую детскую поликлинику
В Новокуйбышевске открыли обновленную поликлинику и детский стационар
В Грозном начал работу новый медико-диагностический центр
На Западе Москвы открылась новая детская поликлиника
В Чебоксарах открыта новая поликлиника
В Челябинске открыли новый корпус туберкулезного диспансера
В Махачкале открыли новую онкологическую поликлинику
Новый корпус военного госпиталя открылся в Ростове-на-Дону
В Москве открылась новая поликлиника на 750 посещений в смену
Новый корпус открылся в Тульской детской областной клинической больнице
В Москве запущены в эксплуатацию новые медицинские центры
Перинатально-кардиологический центр на территории городской клинической больницы № 67 им. Л.Ворохобова
Первая очередь нового медицинского центра «Новомосковский» в Коммунарке ТИНАО
В Тольятти открылась новая детская поликлиника
Новый инфекционный медицинский центр Министерства обороны открылся в Нижнем Новгороде
В Твери открыта новая детская поликлиника
В Подмосковье завершено строительство второго медицинского госпиталя Министерства обороны
В Благоварском районе Башкирии открылся новый хирургический корпус
Минобороны сдало сразу еще шесть многофункциональных медцентров для борьбы с Covid-19
В Грозном открыт новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Е. П. Глинки
Минобороны ввело в эксплуатацию ещё восемь многофункциональных медцентров для борьбы с Covid-19
Новый госпиталь Минобороны в Калининграде готов принять пациентов
В Санкт-Петербурге и Севастополе открылись госпитали Министерства обороны
В Хабаровском крае открылся самый крупный на Дальнем Востоке госпиталь для пациентов с коронавирусом
Новая поликлиника построена в Москве
В Башкирии открыт новый республиканский инфекционный госпиталь
Новая сельская больница открылась на Ставрополье
В столичном районе Марфино открылся новый корпус детской поликлиники
В Алтайском крае начал работу Центр ядерной медицины
В Москве открыт Московский международный онкологический центр
Три многофункциональных медицинских центра в Дагестане готовы к открытию
Завершено строительство Воронежского медицинского центра Минобороны
В Пензе введён в эксплуатацию инфекционный корпус нового военного госпиталя
В Чечне открыли реабилитационный центр для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Инфекционный госпиталь на 120 коек открылся в Нижнем Новгороде
Новая поликлиника на 300 посетителей открылась в Марий Эл
В Уфе открылся новый корпус Республиканского онкологического диспансера
В Казани открыли новый корпус инфекционной больницы
В Сургуте открыли новое многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение
В Грозном открыли Центр детской онкологии и гематологии
В Тольятти Самарской области открылась новая поликлиника
Новая детская поликлиника открылась в Брянске
В г. Тулун Иркутской области открылась новая детская поликлиника
В Перми открыли новую детскую поликлинику
В Красной Поляне открылся центр функциональной медицины
В Северной Осетии открыли первый центр ядерной медицины
В Сертолово Ленинградской области открыта первая очередь нового комплекса областной больницы
В Псковской области открылись новые медицинские центры
Новый хирургический корпус открылся в составе подмосковного госпиталя «Лапино»
Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
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