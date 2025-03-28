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rvk 28 марта 2025, 21:19 1107 Авиация

МАК не выявил у самолёта SSJ-100 конструктивных недостатков

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Все абсолютно закономерно. Самолет тогда выдержал такие нагрузки, какие и не должен был выдерживать. Но его трижды шмякнули об ВПП с запредельными перегрузками. То что виноваты пилоты, было ясно всем, кто пытался поглубже разобраться в причинах происшествия. Там все очевидно.

 © t.me

Итак…

Межгосударственный авиационный комитет по результатам расследования катастрофы 5 мая 2019 года в Шереметьево не выявил у самолёта SSJ-100 конструктивных недостатков

28 марта 2025 года Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия, которое произошло 5 мая 2019 года при посадке самолета SSJ-100 (модель — RRJ-95B) в аэропорту Шереметьево.

В ходе расследования комиссия МАК тщательно проанализировала вопросы, связанные с сертификацией самолета и соответствием его конструкции нормативным требованиям.

По запросу Комиссии МАК проведены дополнительные исследования и эксперименты, направленные на выявление причин авиационного происшествия и повышение безопасности полетов.

Причиной авиационного происшествия, согласно заключению Комиссии, стал человеческий фактор.

Комиссия МАК не выявила у самолета SSJ-100 конструктивных недостатков, которые препятствуют его дальнейшей эксплуатации.

Филиал ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты» предоставил Комиссии МАК все необходимые материалы о разработке, сертификационных испытаниях и эксплуатации самолета RRJ-95.

Разработчик принял к исполнению рекомендации Комиссии МАК, направленные на безопасную и регулярную эксплуатацию самолетов SSJ-100.

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Источник: t.me

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  • rvk
  • 13
Superjet-100, МАК, Авиация, Трагедия в Шереметьево
  • Нет аватара Алексей Растригин
    28.03.2521:50:30

    Очень жаль, что это сообщение неприкрыто предвзятое

    В новости РБК [ссылки отключены] хотя бы говорится об особых мнениях Аэрофлота и Росавиации, а также о размещении топливных баков над посадочными стойками.

    Воообщем, подождали шесть лет, чтобы с гарантией утихла «волна», отправили КВС на шесть лет на поселение — и продолжают выпускать и эксплуатировать Сухие с топливными баками над посадочными стойками…

    #1299125
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      28.03.2522:11:28

      Очень жаль, что это сообщение неприкрыто предвзятое

      А разве решение МАК не решающее?

      #1299127
    • Е.Юрий Е.Юрий
      28.03.2522:36:00

      Однако в своем отчете МАК определил рекомендации по изменению конструкции шасси и введению эквивалентных мер для снижения рисков утечки топлива при разрушении основных опор шасси.

      Изменения в стойке шасси

      #1299132
    • Нет аватара Argonaft
      28.03.2523:10:40

      Ну, извините, что официальный отчёт не сошёлся с вашей личной версией, ну или с той, в которую вы верили или разделяли…

      #1299136
    • rvk rvk
      29.03.2513:02:33

      На всех современных, да и не очень, пассажирских самолетах стойки расположены под крылом, в котором, в свою очередь, находится топливо. Это не конструктивный недостаток и не конструктивная особенность. Это общепринятое в мировом авиастроении решение.

      #1299149
  • Е.Юрий Е.Юрий
    28.03.2521:53:29

    Как бы то ни было, но яковлевцы все же решили изменить конструкцию, чтобы стойка не пробивала бак, и это правильно

    #1299126
    • Аlex М Аlex М
      28.03.2522:43:39

      Соответственно, все новые самолеты SSJ, которые будут с ПД-8 и новой авионикой, они уже априори с этой доработкой?

      #1299133
      • Е.Юрий Е.Юрий
        28.03.2522:52:31

        Я, к сожалению, не сотрудник Яковлева, но вероятно да, внедрят.

        #1299135
  • Dmitry Vakin Dmitry Vakin
    28.03.2523:18:29

    Конструктивные недостатки, конечно, нужно устранять. Но такие аварии — это совокупность факторов. А основной фактор с Суперджетами всегда был простой — пилоты туда назначались по остаточному принципу, часто без первого профильного образования, как в данном случае.

    #1299137
    • Нет аватара Алексей Растригин
      29.03.2507:30:50

      Представьте, что на вашем автомобиле топливные баки установлены прямо над чашками передних амортизаторов, и когда за рулем была ваша жена, произошел пробой подвески, пожар автомобиля… ну, вы поняли. А после этого вам начинают рассказывать, что ваша жена плохой водитель и сама виновата…

      Эх, все же понятно, Сухой неприкасаем, остановить полеты суперджетов нельзя потому что просто нет другой массовой гражданской

      #1299140
      • Нет аватара Алексей Растригин
        29.03.2507:33:09

        авиации — ну так прямо так и скажите, и признайте врожденный конструктивный недостаток (раз так легко придумался патент с правильным техническим решением)

        Нет, как обычно, все на КВС свалили. И ведь прокурор с судьей все прекрасно поняли, раз за 40 сгоревших людей присудили всего то 6 лет поселения…

        #1299141
        • Нет аватара a991ru
          29.03.2510:08:38

          Алексей, ваши сообщения очень эмоциональные, как у людей, которые так или иначе связаны с авиацией. Насколько я понял, вы считаете, что у Суперджета были конструктивные недостатки, которые и привели к гибели пассажиров в той аварии, а пилоты просто стали козлами отпущения. Но это прошлое, а жить надо будущим. Сейчас в производство пойдет импортозамещенный Суперджет, на котором нам всем придется летать, когда его выпуск станет массовым. У вас есть информация, что у самолета по-прежнему есть конструктивные недостатки, которые могут привести к гибели пассажиров или все-таки их на этой импортозамещенной версии самолета устранили?

          Отредактировано: a991ru~10:09 29.03.25
          #1299147
      • Е.Юрий Е.Юрий
        29.03.2513:00:18

        Представьте, что на вашем автомобиле топливные баки установлены прямо над чашками передних амортизаторов, и когда за рулем была ваша жена, произошел пробой подвески, пожар

        Это не совсем так — бак у самолета расположен рядом со стойкой, а не над ней. Стойка крепится к силовой части фюзеляжа — к лонжеронам. Собственно если сравнивать с автомобилем, то примерно также — задние стойки рядом с баком. Другое дело что нагрузки в авто не позволят оторватся стойке и пробить бак. В данном случае разрушение опоры произошло из-за не расчетных нагрузок и под определенным углом. Яковлевцы переделали стойку, чтобы разрушение происходило по определенной схеме и не приводило к повреждение бака.

        #1299148
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