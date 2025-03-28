МАК не выявил у самолёта SSJ-100 конструктивных недостатков

МАК не выявил у самолёта SSJ-100 конструктивных недостатковСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Все абсолютно закономерно. Самолет тогда выдержал такие нагрузки, какие и не должен был выдерживать. Но его трижды шмякнули об ВПП с запредельными перегрузками. То что виноваты пилоты, было ясно всем, кто пытался поглубже разобраться в причинах происшествия. Там все очевидно.
Межгосударственный авиационный комитет по результатам расследования катастрофы 5 мая 2019 года в Шереметьево не выявил у самолёта SSJ-100 конструктивных недостатков
28 марта 2025 года Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия, которое произошло 5 мая 2019 года при посадке самолета SSJ-100 (модель — RRJ-95B) в аэропорту Шереметьево.
В ходе расследования комиссия МАК тщательно проанализировала вопросы, связанные с сертификацией самолета и соответствием его конструкции нормативным требованиям.
По запросу Комиссии МАК проведены дополнительные исследования и эксперименты, направленные на выявление причин авиационного происшествия и повышение безопасности полетов.
Причиной авиационного происшествия, согласно заключению Комиссии, стал человеческий фактор.
Комиссия МАК не выявила у самолета SSJ-100 конструктивных недостатков, которые препятствуют его дальнейшей эксплуатации.
Филиал ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты» предоставил Комиссии МАК все необходимые материалы о разработке, сертификационных испытаниях и эксплуатации самолета RRJ-95.
Разработчик принял к исполнению рекомендации Комиссии МАК, направленные на безопасную и регулярную эксплуатацию самолетов SSJ-100.
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