Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В сентябре 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 22 новых предприятия и цеха с инвестициями более 100 млн рублей из них 4 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Напомним: наш сайт делает ежемесячные обзоры новых производств, которые можно найти по этой ссылке .

Новая линия полированного стекла запущена в Подмосковье

В подмосковном Клину запустили обновленную линию по производству стекла. Теперь завод может выпускать до 600 тонн стекла в сутки. Особенность новой линии — она производит просветленное стекло длиной до 12 метров. На такое стекло можно наносить специальное покрытие, которое защищает от солнца и сохраняет тепло. При модернизации использовали технологии, которые помогают бережнее относиться к окружающей среде. Производство стало более экологичным: сокращаются выбросы, а бой стекла теперь почти полностью пускают в повторное использование. В рамках проекта создали 87 новых рабочих мест. На модернизацию потратили больше 8 миллиардов рублей.

Первый на Дальнем Востоке сервис по ремонту газовых турбин открылся на Сахалине

В Южно-Сахалинске состоялось открытие первого на Дальнем Востоке цеха компании «Сахалин Турбина Сервис» по ремонту газовых турбин и их комплектующих, а также производству специализированного теплотехнического оборудования. Предприятие начало работу на базе Сахалинского нефтегазового индустриального парка.

Особенность нового сервиса заключается в его близком расположении к основным заказчикам, что обеспечит быстрое реагирование на запросы нефтегазовых и энергетических предприятий Сахалина и всего Дальнего Востока.

Предприятие сможет закрыть потребности по ремонту и производству теплообменного оборудования и воздушных систем отопления для объектов как на земле, так и на шельфовых платформах.

В Пензенской области открыто производство мобильных АЗС

В ТОР «Сердобск» Пензенской области открыт завод «Спецмаш Сердобск». Новое предприятие компании специализируется на изготовлении мобильных автозаправочных станций. Оборудование в комплексе с программным обеспечением позволяет крупным автопаркам существенно оптимизировать логистику топлива и снижать издержки. Ассортимент завода также включает полную линейку электрических зарядных станций и многорукавные топливораздаточные колонки для коммерческих АЗС. В реализацию проекта инвестировано 140 млн рублей.

В Воронеже запустили производство новой агротехники с поддержкой ФРП

В Воронеже на предприятии «Воронежсельмаш», входящем в «Коблик Групп», при поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП) запущено производство новых моделей зерноочистительного и зерносушильного оборудования. За счет запуска новых линеек и перезапуска модернизированного производства общие мощности завода увеличились в 1,5 раза — до 200 единиц техники в год.

Объем инвестиций в обновление производства превысил 700 млн рублей, из которых 350 млн рублей были предоставлены ФРП в виде льготного займа по программе «Проекты развития».

В Благовещенске заработал новый комплекс по производству дигидрокверцетина

Компания «Аметис» объявила о вводе в эксплуатацию нового комплекса по глубокой переработке древесины даурской лиственницы для производства дигидрокверцетина и арабинога.

В новом цеху планируется производить 21 тонну дигидрокверцетина ежегодно.

Продукция поставляется в 30 стран мира, включая США, Японию и Китай. Проект реализован при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока. Новый цех оснащен современными системами безопасности, включая автоматическое пожаротушение и 32 системы вентиляции. На предприятии создано 46 новых рабочих мест.

Проект реализован с объемом инвестиций более 400 млн рублей.

На Камчатке открыли завод по производству арматурной стали

Первый завод по производству арматурной стали мощностью до 30 тыс. тонн в год запустили в Камчатском крае.

«Мощность позволит практически полностью закрыть потребности региона в данном строительном материале. Стратегически важный проект позволит снять зависимость от поставок из центральной части России, создать новые рабочие места» Для производства планируется применять только отечественное сырье. Продукция завода камчатской арматуры будет использоваться в строительстве как жилья, так и больших инфраструктурных объектов.

В ООО «Компания Вид» открыт новый производственный цех по выпуску судового электрооборудования

Компания «Вид», признанный эксперт в области производства высокотехнологичного судового оборудования, осуществило запуск современного производственного комплекса.

Масштабное расширение производства направлено на укрепление позиций предприятия на рынке и удовлетворение растущих потребностей заказчиков. Новый производственный комплекс площадью 500 квадратных метров оснащён передовым оборудованием для полного цикла металлообработки.

На АО «Тулачермет» завершено строительство новой доменной печи № 1

На предприятии АО «Тулачермет» торжественно завершен ключевой этап масштабного проекта — строительство доменной печи № 1. На данный момент объект перешел в финальную стадию: активно ведутся пусконаладочные работы и комплексные испытания оборудования.

Масштабы проекта впечатляют: в рамках строительства было смонтировано свыше 17 тысяч тонн металлоконструкций, залито 9400 кубометров бетона, проложено 295 километров кабельной продукции и установлено 2400 тонн технологического оборудования.

В Энгельсе бывший завод Bosch запустил производство газовых котлов

На заводе компании «Термотехника Энгельс» состоялся официальный запуск производства нового бытового газового котла.

Предприятие, которое до апреля 2023 года принадлежало немецкому концерну Bosch, специализируется на выпуске оборудования для энергетики и отопления. Новый котел разработан российскими инженерами компании с использованием комплектующих отечественных производителей. Объем инвестиций составил 200 млн рублей.

Резидент ОЭЗ «Дубна» удвоил производственные мощности

Резидент особой экономической зоны «Дубна» — компания «Эйс Технологии» — значительно расширила свои производственные мощности, введя в эксплуатацию пристройку к основному корпусу. Предприятие специализируется на разработке и производстве устройств, которые преобразуют ароматическую жидкость в приятный и ненавязчивый аромат для помещений. Благодаря инвестициям в размере 150 миллионов рублей компания не только увеличила объемы производства, но и создала 18 новых рабочих мест.

Новый производственный комплекс «Технологии ОФС» открылся в Тюмени

Группа компаний «Технологии ОФС» запустила в Тюмени новый завод по производству оборудования для разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Производственный комплекс открыли 17 сентября, приурочив его к проведению Промышленно-энергетического форума TNF 2025. Производственная площадка оснащена высокоточными станками для изготовления техники, применяемой при наклонно-направленном бурении. Это позволит наладить выпуск отечественного оборудования, востребованного в нефтегазовой отрасли. Здесь планируется выпускать роторно-управляемые системы (РУС) и оборудование для наклонно-направленного бурения. Инвестиции в проект составили 7 миллиардов рублей, создано 150 рабочих мест.

«Завод в заводе»: в Челябинске создали высокотехнологичный комплекс для новой спецтехники

В Челябинске на машиностроительном предприятии открылось производство полного цикла для выпуска грузоподъемной техники. Новый комплекс, который работники называют «завод в заводе», всего за три года был построен с нуля и объединил все этапы создания машин — от металлического листа до готового изделия.

Здесь будет выпускаться принципиально новая для завода продукция, включая недавно представленный бортовой автомобиль «Челябинец» с краном-манипулятором(модель оборудована не только краном, но и монтажной люлькой для подъема людей на высоту до 22 метров, и мощным буром, способным бурить скважины глубиной до 8,5 метров). Производство оснащено самым современным оборудованием: роботизированными сварочными комплексами, центром механической обработки и собственной окрасочной линией.

В Кузбассе открыт завод по выпуску режущего инструмента для горнодобычи и строительства

Компания «Горный инструмент» открыла в Новокузнецке Кемеровской области новый завод по выпуску режущего инструмента для горнодобывающей, строительной и дорожной отраслей. Производственная мощность предприятия за счет новой площадки выросла почти в два раза — до 2 млн изделий в год.

Инвестиции составили 510 млн рублей. Из них 330 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия » предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Новое швейной производство запустили в подмосковной Лобне

В Лобне начала работу новая швейная фабрика «Золотое руно». Предприятие будет выпускать разнообразную одежду — от простых футболок и поло до сложных изделий: летных курток, пальто и шуб.

Особое внимание фабрика уделяет инновациям. Так, совместно с исследовательским центром здесь разработана уникальная технология производства сенсорных перчаток.

В Рязанской области открыли завод по производству лечебного питания

В г. Новомичуринск Рязанской области состоялось торжественное открытие нового завода компании ЛЕОВИТ по производству лечебного и энтерального питания. ЛЕОВИТ, отечественный производитель лечебного и профилактического питания с головным офисом в г. Москве, приобрел эту производственную площадку ровно год назад и за это время развернул на ее базе новый завод. На нем налажен выпуск принципиально нового продукта — зондового энтерального питания. Совокупный объем инвестиций компании в данный проект составит 1,8 миллиардов рублей. В рамках проекта создаются около 200 новых рабочих мест.

Новая швейная фабрика начала работу в Иванове

Новое швейное производство запустила Группа компаний «Ника».

Предприятие реализует полный цикл производства спецодежды от момента разработки корпоративного стиля и проектировки изделий до серийного выпуска. Линейка продукции включает и летнюю, и зимнюю одежду — халаты, куртки, жилеты, костюмы и другие дополнительные средства индивидуальной защиты.

В здании площадью 4,5 тысячи квадратных метров располагаются производственный и раскроечный цеха, складские помещения и административные кабинеты, для работников обустроены комфортные санитарные и душевые комнаты, обеденный зал. Производственные мощности составляют 250 единиц оборудования и 2 автоматических раскройных комплекса, имеется собственный автотранспорт.

В Иркутской области запустили в работу горно-обогатительный комбинат «Светловский»

В Иркутской области произведен технологический запуск золотоизвлекательной фабрики ГОКа «Светловский» АО «Высочайший». Проект по строительству ГОКа «Светловский» реализован в кратчайшие сроки за 2,5 года, ещё пять лет назад на месте ГОКа, который не было буквально ничего. После выхода на проектную мощность в 2026 году на предприятии планируется ежегодно перерабатывать до 4,5 млн тонн руды в год и производить до четырех тонн золота. На лицензионных площадях Светловского рудного поля продолжается масштабная геологоразведка с целью наращивания минерально-сырьевой базы. Проект «Светловский» включен в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. В рамках проекта в Бодайбо и районе уже построены 112 км дорожного полотна, волоконно-оптическая линия связи и линия электропередачи, проведены сотовая и беспроводная интернет-связь для сотрудников компании. Для персонала ГОКа «Светловский» построен современный вахтовый поселок со всеми необходимыми удобствами для комфортного проживания. Близкое расположение нового ГОКа от действующих производственных активов Иркутской бизнес-единицы GV Gold в Бодайбинском районе позволило ускорить строительство и сроки ввода в эксплуатацию нового месторождения.

Ростех открыл новое производство на Казанском вертолетном заводе

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех открыл на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) новое механообрабатывающее производство. На его площадях планируется изготавливать широкую номенклатуру деталей для заводов холдинга и выполнять коммерческие заказы. Кроме того, оно открывает для КВЗ дополнительные возможности по созданию рабочих мест.

Строительство современного корпуса механообрабатывающего производства площадью 30 тысяч квадратных метров началось на КВЗ в 2023 году.

Созданный корпус механосборочного производства повысит производительность труда за счет внедрения автоматизированных линий, обновления технического парка и улучшения условий труда. Цех оборудован современными токарными, фрезерными и универсальными станками с ЧПУ, а также роботизированными комплексами. На КВЗ за последние два с половиной года были построены и введены в эксплуатацию сразу несколько производственных объектов. В частности, в 2024 году запущены производственно-учебный центр на 3500 учащихся, цех окончательной сборки площадью 32 тысячи квадратных метров и летно-испытательный комплекс.

В России начали производить бумагу для кальки, которую раньше завозили из Европы

Речь идет об особо тонкой бумаге-основе для кальки. Ее называет глассин, и она очень востребована для печати этикеток и в полиграфии. До сих пор ее приходилось импортировать из Европы.

Теперь фабрика будет выпускать до 300 тонн такой бумаги в год. Это стало возможным после масштабной модернизации: на предприятии установили 70 единиц нового оборудования. Оно позволяет производить бумагу рекордно низкой плотности. Кроме того, здесь наладили выпуск декоративной бумаги-основы для изготовления мебели, столешниц и напольных покрытий. Ее планируют производить до 6 тысяч тонн в год. На создание нового производства направили более1,2 миллиарда рублей. Часть этих средств — 800 миллионов — фабрика получила в виде льготного займа, как сообщили в Фонде развития промышленности.

В Саратове запустили новую линию по производству матрасов

В Саратове начала работу новая автоматизированная линия по производству матрасов. Для производства построили современное здание и закупили новое оборудование, что позволило расширить ассортимент продукции. Запуск линии уже позволил создать 50 новых рабочих мест для жителей города. Проект реализовала компания «ПирроГрупп», общий объем инвестиций в который составил200 миллионов рублей.

Новый производственный комплекс открыт на предприятии АО «СМК Шадринск» в Курганской области

на предприятии АО «СМК Шадринск» в рамках реализации II этапа инвестиционной программы состоялось открытие производственного комплекса. Данный этап направлен на расширение площадей производства за счет строительства нового цеха обработки, обновление станочного парка, увеличение объема выпускаемой продукции и создание новых рабочих мест.

Площадь нового завода составляет 10 тысяч квадратных метров. Создано 265 новых рабочих мест. Для него приобретено современное оборудование, в том числе с финансовой поддержкой правительства области — это займы по 100 млн рублей.

В новом цеху НЗРМ запущено серийное производство каркасов для модульных зданий

Во втором производственном цеху Новосибирского завода резки металла началось серийное производство каркасов для модульных зданий. Ориентировочно к концу 2025 года предприятие достигнет плановых показателей по направлению.

Ранее представители ООО «НЗРМ» сообщали о производстве тестовой партии в 250 каркасов модульных зданий в новом, втором по счёту, цехе. На сегодня этот процесс успешно завершён, запущена работа по серийному выпуску продукции. «Текущая мощность второго цеха — 40% или 200 каркасов для модульных зданий в месяц.

Итого за сентябрь 2025 года открыто 22 производства:

— общий объём объявленных инвестиций составил около 21 млрд рублей

— из них 4 крупных производства с общими инвестициями более 1 млрд рублей ( общий обьем 18 млрд рублей)

— по 10 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка, металлургия — 11

— Электроника — 1

— Фармацевтика — 0

— Производство стройматериалов — 2

— Химическая промышленность — 0

— Легкая промышленность — 4

— Пищевая промышленность — 2

— Другое — 2

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 22